Espoolaisten Helenan ja Juhanin parisuhde muuttui sinä sunnuntaina, kun he yhtäkkiä mustikkametsässä päättivät lähteä parinvaihtobileisiin

Viisikymppisellä avioparilla on harrastus, josta he eivät kehtaa kertoa kavereilleen, vaikka se on parantanut huimasti heidän suhdettaan ja seksielämäänsä.

Se oli ihan tavallinen sunnuntaipäivä. Viisikymppinen Helena oli kesämökin takana mustikkametsässä, kun hänen kännykkäänsä kilahti tieto parinvaihtobileistä. Helena ehdotti saman tien puolisolleen Juhanille, että nyt lähdetään.

– Olimme puhuneet asiasta kauan, mutta silloin päätimme, että nyt riittävät puheet. Kävimme pikaisesti saunassa ja hyppäsimme autoon.

Ensimmäinen parinvaihtokokemus tapahtui yksityisessä omakotitalossa läntisellä Uudellamaalla. Paikalla oli neljä pariskuntaa.

– Vielä silloin kumpikaan meistä ei varsinaisesti harrastanut seksiä kenenkään vieraan kanssa, se oli lähinnä katselua ja korkeintaan suuseksiä.

Sessio oli kuitenkin sen verran rohkaiseva, että nyt, pari vuotta myöhemmin, Juhani ja Helena harrastavat parinvaihtoa säännöllisesti. Taannoin he olivat bileissä, joissa oli useita pareja.

– Olin kolmen miehen kanssa samana iltana. Aikamoinen kokemus! Helena kertoo.

Puritaanista swingeriksi

Helena ja Juhani ovat molemmat toisessa liitossaan. He tutustuivat nettideittipalstalla, rakastuivat ja muuttivat yhteen. Molempien ensimmäiset, pitkät liitot olivat seksin osalta varsin puritaanisia.

Yhteiselämän alettua kävi nopeasti ilmi, että molemmat ovat kiinnostuneita parinvaihdosta.

– Puhumme kaikesta paljon, myös seksistä. Kun huomasimme, että molemmilla on sama fantasia, tajusimme, että vihdoinkin sen voisi myös toteuttaa, Helena kertoo.

Pari alkoi hankkia aiheesta tietoa ja rekisteröityi Xperience United -sivustolle. Sivusto on tarkoitettu parinvaihtajien eli swingereiden ja ”muiden seksuaalisesti vapaamielisten aikuisten” kohtauspaikaksi.

Parinvaihtoseuraa löytyykin Juhanin ja Helenan mukaan helpoiten netistä.

” Testaamme ensin kemiat. Usein nautimme pari drinkkiä, mutta liika alkoholi ei toimi. Joskus pieni flirtti ja koskettelu alkavat jo baarissa.

Ihan ensimmäinen yritys ennen alussa mainittua mustikkametsäpäivää ei kuitenkaan onnistunut.

– Ajoimme pitkän matkan autolla erään pariskunnan luo, mutta kun saavuimme, mies jatkoi ruohonleikkuuta aivan kuin emme olisi olleet tervetulleita. Istuimme vaivaantuneina ulkona ja menimme lopulta saunaan, mutta mitään ei tapahtunut.

Nyt Helena ja Juhani tapaavat muita pareja muutaman kerran vuodessa. Pariskunnan käytäntö on tavata parit ensin neutraalilla maaperällä vaikkapa kahvilassa.

– Yleensä tapaamme ihmisiä, joiden kanssa olemme etukäteen chatanneet netissä. Sitten varaamme pitkän illan aikaa tapaamiseen. Testaamme ensin kemiat. Usein nautimme pari drinkkiä, mutta liika alkoholi ei toimi. Joskus pieni flirtti ja koskettelu alkavat jo baarissa. Sen jälkeen siirrymme yksityiseen tilaan kuten hotellihuoneeseen, jossa joku tekee aloitteen ja homma lähtee liikkeelle.

Useimmiten Juhani ja Helena lähtevät seksin jälkeen kotiin yöksi, sillä he haluavat jälkeenpäin vielä nautiskella toisistaan.

– Viimeksi kävimme vielä kaksin öisellä kävelyllä ja keskustelimme kokemuksesta.

Pieni skene

Suosituimmat parinvaihtosivustot Suomessa ovat Xperience United ja Finswingers. Sivustoilla kerrotaan parinvaihtajien bileistä ja kokoontumisista. Swingerit kokoontuvat esimerkiksi ruotsinlaivoilla useamman kerran vuodessa. Bileitä järjestetään myös kesämökeillä, yksityisasunnoissa ja erilaisissa juhlatiloissa.

Tilastojen mukaan parinvaihto ei kuitenkaan ole vieläkään yleistä. Vuonna 1990 tehdyn Finnsex-tutkimuksen mukaan pari prosenttia suomalaisista oli kokeillut parinvaihtoa ja 4–5 prosenttia oli valmis kokeilemaan.

Kun Kaalimato.com viime vuonna selvitti jälleen asiaa, kävi ilmi, että parinvaihto on yhä vain parin prosentin harrastus. Kokeilunhalu oli lisääntynyt: miehistä jo 18 prosenttia ja naisista 5 prosenttia oli jo valmis lähtemään parinvaihtoon. Korkeinta kiinnostus parinvaihtoon on 35–44-vuotiailla.

Vain fyysistä?

Parinvaihtajat eivät ole mustasukkaisuudelle immuuneja – päinvastoin. Mustasukkaisuuden voivat laukaista esimerkiksi yksittäiset eleet, ilmeet, sanavalinnat tai vieraan partnerin yllättävän hyvät seksitaidot.

Kimppaa harrastavien pariskuntien on luotava keskinäiset sääntönsä siitä, mikä on sopivaa. Sääntöjä on myös päivitettävä koko ajan. Juhani ja Helena pitävät nyrkkisääntönä sitä, että toisen on oltava näköetäisyydellä. Silloin tilanne on kiihottava, mutta turvallinen.

” Meille tämä on yhteinen juttu. Muu olisi pettämistä.

Helenan ja Juhanin parinvaihtotilanne on kerran katkennut mustasukkaisuuteen. He olivat pariskunnan kanssa, joista toinen sai kohtauksen. Koko leikki loppui siihen. Juhanista ja Helenasta tärkeintä on keskustella kumppanin kanssa kaikesta mahdollisimman avoimesti.

– Viimeksi bileissä oli myös ensikertalaisia. Keskustelin erään miehen kanssa ja kerroin, ettei hän voi ennakolta tietää, miltä hänestä tuntuu nähdä puoliso toisen miehen kanssa, Juhani kertoo.

Pareilla voi toki olla myös erilaisia sopimuksia. Juhanin ja Helenan tuttavapiirissä on pariskunta, joka liikkuu myös erikseen, ja molemmilla on rakastajia ja rakastajattaria.

– Me emme tekisi niin. Meille tämä on yhteinen juttu. Muu olisi pettämistä.

Entä jos rakastuu?

Osalle parinvaihtajista on tärkeää solmia myös ystävyyssuhteita seksikumppaneiden kanssa, toisille taas sopivat paremmin suuremmat parinvaihto- ja ryhmäseksibileet, joissa ei valikoida liikaa, vaan kaikki voivat harrastaa seksiä kaikkien kanssa.

Parinvaihdossa voi käydä myös niin, että parin kiinnostukset menevät ristiin. Joku osapuoli ei kiinnostakaan. Tilanteet voivat olla välillä hankalia ja vaivaannuttavia. Silloin kannattaa olla rehellinen: joku voi suostua siihenkin, että vain toinen osapuoli on leikissä mukana.

Swinger-kuvioissa seksin rinnalle voi muodostua myös pitkiä ja syvällisiä ystävyyssuhteita. Myös ihastuminen – tai jopa rakastuminen – on silloin mahdollista.

Helena ja Juhani eivät ole varsinaisesti ystävystyneet ryhmäseksikavereidensa kanssa.

– Joidenkin ihmisten kanssa toki vaihdetaan ajatuksia muutenkin. Meillä on esimerkiksi yksi tuttu nainen, joka tulee kolmanneksi pyöräksi silloin tällöin. Kesälomalla haimme hänet työmatkalta kesämökillemme saunomaan ja harrastamaan seksiä. Nämä ovat kuitenkin poikkeuksia, Juhani sanoo.

” Kai ihmisen luonnossa on sellainen ajatus, että kumppani, joka kelpaa muillekin, on viehättävä ja arvokas.

Juhani ja Helena uskovat, että ihastuksilta säästää jo se, että keskinäinen parisuhde on vahva ja seksiä on paljon. Swingeröinti tuo suhteeseen vain lisää potkua.

– Kyllähän siitä jumalattomat kiksit saa, moneksi päiväksi, Juhani kuvailee.

Juhania kiihottaa tirkistely, ja parinvaihto tekee omasta puolisosta vain entistäkin viehättävämmän ja haluttavamman. Helenakin on huomannut oman kumppanin arvon vain nousseen harrastuksen myötä.

– Sen jälkeen ei meinaa saada näppejään irti toisesta. Kai ihmisen luonnossa on sellainen ajatus, että kumppani, joka kelpaa muillekin, on viehättävä ja arvokas, Helena pohtii.

Shh! Tästä ei sitten puhuta

Helena ja Juhani viettävät varsin tavallista elämää luhtitalossa Espoossa. Helena tekee toimistotyötä ja ja Juhani on toimihenkilö elektroniikkayrityksessä. Kavereilleen he eivät ole parinvaihtoharrastuksestaan hiiskuneet.

– Uskon, että keskustelu olisi vaivaannuttavaa. Normi on niin vahva. Monelle olisi vieras ajatus antaa omalle puolisolle lupa harrastaa seksiä vieraan ihmisen kanssa, Helena sanoo.

– Olemme molemmat eronneet pitkistä liitoista. Vanhassa tuttavapiirissä ehkä ajateltaisiin, että meillä vinksahti päässä, kun aloimme tällaista tehdä, Juhani arvelee.

Swinger-porukoissa on paljon normatiivisessa heterokulttuurissa eläneitä ihmisiä, joilla ei ole kokemusta ”kaapista tulemisesta”. Parinvaihtajista suurin osa on heteroja, vaikka harrastuksen parissa onkin mahdollista toteuttaa myös biseksuaaleja fantasioita. Esimerkiksi Helena on harrastanut seksiä myös naisten kanssa.

Kaikki parinvaihdosta kiinnostuneet eivät lopulta uskalla tai edes tahdo kokeilla seksiä vieraan kanssa. Osalle riittää kiihotukseksi pelkkä saitilla vierailu, kirjoittelu ja kahvilla käyminen.

” Tunnen itseni ja oman seksuaalisuuteni paljon paremmin. Harrastus on tuonut itsevarmuutta.

Sanoista tekoihin siirtyminen on usein sattumien summa. Esimerkiksi Helenalle sopiva, turvallinen kumppani oli edellytys puuhaan.

– Yksin en olisi koskaan lähtenyt kokeilemaan. Juhani on samalla tavalla spontaani kuin minä. Meistä molemmista löytyy juuri sopivasti rohkeutta ja heittäytymistä.

Juhani ja Helena sanovat, että heille parinvaihto tuli mahdolliseksi vasta iän ja lisääntyneen itsetuntemuksen myötä. Harrastus on avannut heille aivan uuden maailman.

– Tunnen itseni ja oman seksuaalisuuteni paljon paremmin. Harrastus on tuonut itsevarmuutta. Tiedän, että ihmiset nauttivat kanssani, Helena sanoo.

Juhanista parinvaihdossa on hienoa sen demokraattisuus. Bileissä näkee kaiken ikäisiä ja kaiken muotoisia ihmisiä. Tyypillistä parinvaihtajaa ei ole.

– Jollakin voi olla ennakkoluulo, että kaikki haluavat hirveän nuoria, mutta se ei ole se juttu. Kaikki nauttivat ja kaikki huomioidaan.

Juhani ja Helena eivät sulje sitäkään pois, että jonain päivänä harrastus loppuu.

– Voihan olla, että tästä menee hohto. Sitten kun se ei enää tunnu niin hauskalta ja kiihottavalta, voimme lopettaakin, ei tämä ole meidän ykkösjuttu. Ja ikääkin tulee, emmehän me tiedä, mikä tuntuu vanhemmiten hyvältä.

Helenan ja Juhanin nimet on muutettu.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla maaliskuussa 2019.

