”Olin aina se erinäköinen lapsi” – rasistisista ja laihuutta arvostelleista kommenteista seurasi epävarmuus, josta koristähti Awak Kuier pääsi eroon vasta aikuistuessaan

Suomalainen Awak Kuier, 19, muutti unelmansa perässä Yhdysvaltoihin. Sitä ennen piti kasvaa eroon epävarmuudesta, joka seurasi lapsuuden ilkeistä kommenteista. –Voin vain olla oma itseni ja yrittää olla päästämättä muita vaikuttamasta minäkuvaani. Nyt se onnistuu paremmin, nuorempana ei.

Kaiken järjen mukaan Awak Kuier voisi nyt käydä ylikierroksilla, hötkyillä ja jännittää – mutta mitä vielä. Tuossa hän hengailee muina naisina, vaihtaa asentoaan jalalta toiselle, puhuu verkkaisin lausein ja vaikuttaa jäätävän rauhalliselta, ei ollenkaan sellaiselta kuin odotuksia ja ennätyksiä rikkoneen 19-vuotiaan kuvittelisi. Awak kyllä vakuuttaa olevansa täpinöissään, mutta ulospäin se ei näy, toisin kuin karisma ja tyyneys, jotka hänestä päällimmäisinä huokuvat. Nuo ominaisuudet osaltaan vauhdittivat hänet kiinni unelmaansa koripalloammattilaisena Yhdysvaltain WNBA-liigassa.

Tultuaan valituksi WNBA:han kuukausi sitten Awak Kuier jätti merkkinsä suomalaiseen urheiluhistoriaan. Kun Dallas Wings jo ensimmäisen varauskierroksen toisella vuorolla valitsi Kuierin, hänestä tuli toinen liigaan koskaan valittu suomalainen. Pian varausta seurasi toinenkin uutinen, kun Awak solmi sopimuksen Niken kanssa. Kansainvälisen urheiluvälinejätin listoilla ei ole paljon suomalaisia nähty.

–Tosi siistiä, Awak tyynesti summaa tunnelmiaan läpimurtonsa keskellä.

–Jännittää vähän mutta hyvällä tavalla.

Tätä kirjoittaessa Awak on keskellä muuttokuvioita maiden ja mantereiden välillä. Kun varaus Dallasiin varmistui, Awak alkoi valmistella lähtöä silloisesta kodistaan Sisilian Ragusassa. Huhtikuun lopulla Awak palasi Suomeen tapaamaan läheisiään ja järjestelemään muuttoaan Yhdysvaltoihin. Viimeksi hän oli nähnyt vanhempiaan Uudenkaupungin Lokalahdella päivän visiitillä helmikuussa, nyt yhdessä vietettiin äitienpäiväkin.

”Suurin osa ystävistä on urheilupiireistä ihan käytännön syistä, koska muuhun hengailuun ei jää aikaa. Jos kavereista on liian etäällä liian kauan, siinä valitettavasti yhteiset puheenaiheet vähenevät.”

–Lähteminen ei hirvitä, olen hyvä sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja tutustun helposti uusiin ihmisiin, Awak sanoi ennen muuttoaan.

–Perhettä tulee ikävä, ja varsinkin äidin kanssa on käyty tunteellisia keskusteluja. Kotona on kuitenkin aina kannustettu tekemään sitä, mistä nauttii ja seuraamaan omaa unelmaa. Minulla on siis heidän tukensa ja tiedän, että perhe on minusta ylpeä.

Oma ääni kuuluviin

Teksasissa Awakia odottaa kuuden päivän karanteeni, huoneisto pelaaja-asuntolassa Dallasin laitamilla, Italiasta tuttu joukkuekaveri Isabelle Harrison sekä treenien täyttämä kalenteri. Awak on etukäteen tutustunut pelaajiin ja arkikuvioihin porukan yhteisessä Whatsapp-ryhmässä. Hän suunnittelee ajavansa Yhdysvalloissa ajokortin ja saa sitten joukkueelta auton käyttöönsä.

Dallas Wingsin kausi WNBA:ssa alkoi jo 14.5., ja nähtäväksi jää, milloin suomalainen pääsee kentälle. Sopimus jatkuu neljä vuotta, ellei joukkue kauppaa pelaajaansa muualle.

–Jenkkeihin halutaan, koska siellä on kovin liiga ja oppi sen mukaista. Siellä ovat taitavimmat pelaajat sekä paras mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. En malta odottaa joidenkin starapelaajien kohtaamista ja sitä, että pääsen näkemään, miten pärjään heitä vastaan.

Yksi moinen nimi on Candace Parker, Los Angeles Sparksin 35-vuotias supertähti.

–Hänen kohtaamisensa kiehtoo, koska meillä on samanlainen pelityyli. Minäkin olen monipuolinen pelaaja, osaan vähän kaikkea ja pystyn hyppäämään pelipaikalta toiselle, Awak arvioi.

Rahan perässä liigaan ei lähdetä. Mielikuvat miljoonasopimuksista yhtä aikaa huvittavat ja ärsyttävät Awakia.

–Itse asiassa naispelaajille maksetaan paremmin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, missä NBA:n miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat aivan hulluja.

Tilastot ovat karua luettavaa. Naisten WNBA:ssa tulokkaiden minimipalkka on 57000 dollaria eli vajaat 50000 euroa. Esimerkiksi Lauri Markkasen palkka hänen NBA:n tulokaskaudellaan 2017–18 oli 3,8 miljoonaa dollaria. Markkinatietoja listaavan Statistan mukaan WNBA:n keskipalkka kaudella 2019–2020 oli noin 75000 dollaria vuodessa. Samaan aikaan miesten NBA:ssa keskipalkka oli 8,32 miljoonaa dollaria vuodessa.

” Miesten tekeminen pistetään etusijalle vähän kaikessa.

Onkin tavallista, että WNBA:n naiset tekevät tuplavuoroa eli pelaavat talvikauden Euroopassa päästäkseen paremmille tuloille. Myös Awak pelaa kesät USA:ssa, talvet Italiassa, missä sopimus Ragusan kanssa jatkuu vuosia. Hän muistuttaa, ettei urheilun epätasa-arvo koske vain ammattilaisia. Se näkyy räikeästi jo uran varhaisissa vaiheissa.

–Miesten tekeminen pistetään etusijalle vähän kaikessa. Jo Mäkelänrinteen lukiossa se näkyi siinä, että pojat saivat paremmat treenivuorot ja jopa enemmän pelikenkiä kuin tytöt. Se oli outoa, koska me tytöt pelasimme paremmassa liigassa ja menestyimme siellä hyvin. Kohtelu ei siis mitenkään selittynyt pelituloksilla vaan oli syvällä asenteissa ja rakenteissa, Awak napauttaa.

–Päättäjät, jotka mahdollistivat paremmat sopimukset pojille, olisivat varmasti halutessaan voineet auttaa myös meitä tyttöjä.

Eriarvoisuutta Awak kertoo tunnistaneensa myös tavassa, miten naispelaajien olemusta kommentoidaan ja ohjataan. Hänen mukaansa se on nuorten korisnaisten keskuudessa tuttu puheenaihe.

–Koriksessa näkyy ilmiö, että naisten pitäisi olla tietyn kokoisia voidakseen pärjätä lajissa. Esimerkiksi naisten painoon kiinnitetään eri tavalla huomioita kuin miesten. Jos nainen on roteva, hän saa palautetta huonokuntoisuudesta. Jos taas mies on iso, hän on vahva ja voimakas, Awak kuvailee.

–Mitä nuorempana kommentteja tulee, sitä isompi vaikutus niillä on itsetunnolle. Tällainen asenteellisuus koetaan negatiiviseksi lajin sisällä, ja me tytöt puhumme siitä paljon.

Awak itse on saanut palautetta laihuudestaan ja siitä, että fyysistä vahvuutta pitää saada lisää.

–Nykyään olen palautteesta aika lailla samaa mieltä. Pelaamistani auttaisi, jos saisin vahvuutta ja lihasta.

Awak uskoo, että suurperheessä varttuminen on kasvattanut hänestä joukkuepelaajan. ”Minulle yhteisöl lisyys ja joukkuehenki antavat valtavasti voimaa.”

Hän muistuttaa, miten suuri merkitys on sillä, että nuorille puhuvat aikuiset osaisivat valita sanansa oikein.

–Kun nuorempana kuulin paljon laihuudestani, arvostelu harmitti ja siitä seurasi epävarma olo. Vasta aikuistuessa olen kasvanut ulos niistä tunteista.

Awak ymmärtää nyt läpimurtoasemassaan saavansa äänensä kuuluviin eikä ujostele käyttää sitä hänelle tärkeiden asioiden puolesta. Hän aikoo tehdä työtä rasismia ja syrjintää vastaan sekä nuorten ja suvaitsevaisuuden puolesta. Sellaista oli jo kesätyö NMKY:n ja Nuorisoasiainkeskuksen Yökoris-toiminnassa Helsingissä.

– Haluaisin paitsi kehittyä pelaajana, tehdä myös jotain merkityksellistä ja hyvää koriksen avulla.

Rasismia Awak on kokenut Suomessa varsinkin lapsuudessaan. Ihonvärin lisäksi kommentteja tuli pituudesta.

–Olin aina se erilaisen näköinen lapsi ja herätin siksi huomiota, hän sanoo.

–Nykyään ajattelen, että en voi mitään sille, mitä muut sanovat tai miksi he toimivat niin. Voin vain olla oma itseni ja yrittää olla päästämättä heitä tunteisiini tai vaikuttamasta minäkuvaani. Nyt se onnistuu paremmin, nuorempana ei. Silloin ilkeät sanat satuttivat kyllä.

Valintoja perheen parhaaksi

Awakin ja hänen perheensä juuret ovat Etelä-Sudanissa. Siellä on yhä paljon sukua, mutta Awakin vanhemmat, Margret Deng ja Sabit Bior, päättivät tarjota lapsilleen toisenlaisen elämän. Perheeseen kuului jo neljä lasta, kun Kuierit pakenivat sotaa ja levottomuuksia Egyptiin helmikuussa 2001. Sudanissa vanhemmat olisivat olleet hengenvaarassa, eikä ainakaan töistä, ruuasta tai lasten koulutuksesta olisi ollut minkäänlaista varmuutta. Awak syntyi Kairossa saman vuoden elokuussa. Hän sai isoäitinsä etunimen, toinen nimi Hiba tarkoittaa lahjaa.

” Olen tosi ylpeä vanhemmistani, mutta samalla olen surullinen siitä, mitä he ovat joutuneet kokemaan.

–En ole käynyt Etelä-Sudanissa, mutta vanhempani ovat kertoneet paljon oloista siellä, tarinoita sukulaisistamme ja millaista heidän oli jättää kotimaansa. Iskä on käynyt Sudanissa kahdesti ja kertonut, etteivät asiat ole juuri menneet siellä eteenpäin, Awak sanoo sotien pitkistä jäljistä.

–Olen tosi ylpeä vanhemmistani, mutta samalla olen surullinen siitä, mitä he ovat joutuneet kokemaan.

Kuierit saivat turvapaikan Suomesta maaliskuussa 2003. Awak oli silloin puolitoistavuotias. Uusi koti löytyi lumisesta Kotkasta. Siellä perheeseen syntyi kaksi lasta lisää.

Awakin korisura sai alkusysäyksensä Kotkassa, ensin isoveljien mukana, sittemmin Peli-Karhujen valmennuksessa. Kun Awak sai opiskelupaikan Mäkelänrinteessä, perhe muutti mukana.

–Vanhempani ovat halunneet meille paremman tulevaisuuden ja tehneet isoja valintoja sen puolesta.

195 senttiä auttavat koripallossa mutta kuulemma muutenkin.”Pituus vaikuttaa siihen, miten ihmiset näkevät minut. Omasta vinkkelistä se antaa itsevarmuutta. Nykyään osaan olla ihan ylpeä olemuksestani.”

Tyttären aikuistuessa perhe muutti töiden perässä Lokalahdelle, ja Awak jäi asumaan Helsinkiin. Vaikka urheilu nyt vie maailmalle, afrikkalaiset juuret eivät katkea.

–Kulttuuritaustamme näkyy arjessa monella tavalla. Siinä, miten tiivis perheemme on ja kuinka perhe tulee kaikessa aina ykkösenä. Tuntuu, että moni kaveri on saanut täällä vähän erilaisen kasvatuksen, Awak miettii.

Perhetausta näkyy myös ruokakulttuurissa.

–Kotona äitini laittaa afrikkalaista ruokaa. Ades-keitto ja zalabia-munkit ovat mun suosikkeja.

” Perheeni on ollut esimerkki siitä, että ikinä ei luovuteta.

Awakin kokemuksen mukaan tausta näkyy myös hänen ulkoisessa olemuksessaan.

–Pituutenikin kertoo paljon siitä, mistä päin tulen. Sudanilaiset ovat tosi pitkiä, ja moni on sen perusteella arvannut taustani.

Donkki ja miten se tehdään

Awak Kuier on Suomen koriskentillä poikkeus, jonka lahjat tunnistettiin jo lapsena. Liikkuvuuden lisäksi on kehuttu hänen henkisiä vahvuuksiaan, rauhallisuutta ja hermoilemattomuutta sekä nopeaa oppimiskykyä, sitkeyttä ja vastuunkantoa pelitilanteissa. Awakin mukaan ominaisuudet ovat selviytyjävanhemmilta opittuja.

–Perheeni on ollut esimerkki siitä, että ikinä ei luovuteta. Olen kilpailuhenkinen, ja jos jokin homma pitää hoitaa, se todellakin tulee hoidettua. Sitä paitsi minä aidosti nautin pelaamisesta. Jos heitot eivät joka kerta uppoa, pitää ainakin puolustaa täysillä.

Sitten ovat ne donkkaukset. Korisleirillä USA:ssa kuvattu video 15-vuotiaan Awakin donkista levisi NBA:n sometileillä kymmenien miljoonien seuraajien saataville. Donkatessa pelaaja hyppää niin korkealle, että saa lyötyä pallon alaspäin koriraudan läpi. Jos hypätessä toinen pelaaja ottaakin kontaktia, alastulossa on loukkaantumisriski. Awakia tempussa auttavat ilmiömäinen ponnistusvoima ja pitkät raajat.

–Donkkia nyt on koriksessa aina pidetty siistinä. Tulee hyvä fiilis, kun kaikki ympärilläkin juhlistavat sitä.

Awak uskoo kasvaneensa joukkuepelaajaksi suuren perheen jäsenenä. Ajatus yksin tekemisestä tuntuu vieraalta. Vaikka hän nyt lähtee Yhdysvaltoihin yksin, sielläkin häntä odottaa uusi yhteisö.

–Perhekokemuksellani on merkitystä siinä, että haluan olla ihmisten ympäröimä ja tehdä asioita yhdessä. Minulle yhteisöllisyys ja joukkuehenki antavat valtavasti voimaa. Kun joku jengissä vetää täysillä, se motivoi itseäkin yrittämään kovemmin.

Siksi Awak tietää, että myös hänen esimerkillään on nyt vaikutusta muihin. Se tuntuu isolta kunnialta.

–Jenkkeihin pääsy on ollut selkeä tähtäin ja unelmani siitä asti, kun aloin pelata tosissani. Jos minä pystyn tekemään unelmastani totta, se on mahdollista muillekin. Tuntuu hienolta, kun muut nuoret katsovat ylöspäin. Yritän olla mahdollisimman hyvä roolimalli heille.

Awak Kuier 19-vuotias koripalloilija aloitti Yhdysvaltain ammattilaisliiga WNBA:ssa nelivuotisella sopimuksella Dallas Wingsin kanssa. Pelasi sitä ennen Italian Serie A:ssa. Awakilla on Suomen ja Egyptin passit. Puhuu arabiaa, suomea ja englantia. Opiskelee Mäkelänrinteen urheilulukiossa. Kuuluu Susiladies-maajoukkueeseen.

Lue lisää: Kun Ringa Ropon pakara vilahti, siitä tuli kohu – nyt hän ja huippu-urheilijatytär Ella Junnila puhuvat urheilijan ulkonäköpaineista: ”Jos paljas pakara ärsyttää, se ei ole urheilijan vika”

Lue lisää: Lotta Harala kertoo nyt, kuinka on tarkkaillut syömisiään pakonomaisesti vuosia – kun dopingnäytteestä löytyi jäämiä kielletystä aineesta, alkoi urheilijan pahin painajainen

Lue lisää: Kun Annimari Korte käväisi autolla pelkkä maksimekko yllään, mustasukkainen miesystävä suuttui – Annimari kertoo nyt, miten miehet ovat kontrolloineet häntä