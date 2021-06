Miss Helsinki Inna Tähtinen passittaa poikaystävänsä rappukäytävän vessareissun ajaksi – tavalliset naiset kertovat nyt, miten kakkahäpeä nujerretaan

Parfyymikikka, lorottava vesihana ja paperilla vuorattu pönttö. Moni nainen tietää jo tässä kohtaa, että nyt puhutaan kakkaamiseen liittyvästä häpeästä.

– Käyttekö kakalla toistenne läsnä ollessa? kuului kysymys.

Vuoden 2020 Miss Helsinki Inna Tähtinen esiintyi viime joulukuussa ensimmäistä kertaa poikaystävänsä Boheemin eli Max Blomfeltin Youtube-videolla. Videolla Tähtinen ja Blomfelt vastailivat seuraajiensa kysymyksiin, jotka liittyivät kaksikon parisuhteeseen. Eräs seuraaja tiedusteli myös hyvin intiimiä asiaa, joka on tuttu ongelma monessa tuoreessa suhteessa.

Tähtisen kertoi voivansa mennä vessaan, mikäli pyykin- tai astianpesukone on päällä tai musiikki soi kovalla. Jos näin ei ole, hän käy pytyllä, kun Blomfelt on viemässä roskia tai kaupassa. Joskus tilanne on käynyt niin tukalaksi, että Tähtisen on ollut pakko passittaa poikaystävänsä rappukäytävään seisoskelemaan, jotta hän voi mennä tarpeilleen.

Kakalla käyminen uuden kumppanin läsnä ollessa ja siitä ahdistuminen on monille tuttua – mutta silti sitkeä tabu, vahvistaa parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, seksologi Jonna Närhi.

– Harva meistä puhuu muutenkaan vessakäynneistään, sillä se ajatellaan yksityisasiaksi. Kumppanin normaaleihin ruumiintoimintoihin voi olla vielä vaikeampi tottua, jos asutaan erillään, Närhi sanoo.

Kakkahäpeä ei edes rajoitu vain parisuhteiden kuherruskuukausiin, vaan moni ahdistuu jo julkisista käymälöistä.

– Julkisissa vessoissa ei ole äänieristystä, joten eihän se kovin yksityinen tila ole. Jotkut saattavat vuorata pönttöjä paperilla, ettei vain kuulu mikään loiske. Tai sitten hätää pidätetään kovissa vatsakivuissa.

Närhi uskoo, että kokemus kakkahäpeästä on kulttuurisidonnaista. Esimerkiksi miehille kakkoshädällä käyminen on sallitumpaa.

– Kakka- ja pieruhuumori on sellainen poikien ja miesten juttu, kun taas naisia pidetään viehättävinä ja puhtoisina.

Kakkahäpeä kuitenkin sotii ajan henkeä vastaan, sillä nyt rummutetaan kehopositiivisuutta ja ollaan yhä sallivampia erilaisia kehoja kohtaan. Julkisuudessa puhutaan paljon erilaisista kehoista, mutta ei juuri niiden toiminnoista.

– Kakkaaminen on vaikea aihe ottaa esille, koska haluamme näyttää itsestämme siloteltua kiiltokuvaa esimerkiksi somessa.

Iän myötä oman kehon toimintoihin voi olla helpompi suhtautua suopeammin. Onneksi tabu on kenties murtumassa myös nuorison keskuudessa – esimerkiksi nuorisopoppari Billie Eilish on avoimesti kertonut rakastavansa kakkaamista.

– Kakkasin eräänä päivänä kahdeksan kertaa. Se oli elämäni paras päivä, Eilish tokaisi Pitchforkin haastattelussa pari vuotta sitten.

Heitä hyvästit häpeälle

Närhen mukaan on vain yksi tapa murtaa kakkahäpeä: ota kehon toiminnot reilusti puheeksi.

– Esimerkiksi bileissä voi pyytää kaveria juttuseuraksi pihalle ja tokaista, että pakko päästää pieru.

Uuden kumppanin kanssa kissa kannattaa nostaa ronskisti pöydälle jo suhteen alussa, Närhi neuvoo.

– Kun jokin asia jännittää ja sen sanoo ääneen, jo se itsessään vie suurimman osan häpeästä pois.

” Kaveria voi pyytää juttuseuraksi pihalle ja tokaista, että pakko päästää pieru.

Toki kumppanin suhtautumisellakin on iso vaikutus: jos aiheesta aletaan heittää irvokasta vitsiä, ongelma saattaa paisua entisestään.

– Parisuhteessa pitäisi olla keskinäinen luottamus, jossa toinen on lupa nähdä aitona.

”Luulot pois” jo ensimmäisellä yhteisellä lemmenlomalla

Kysyimme tavallisilta naisilta, millaisia kokemuksia heillä on kakkahäpeästä – ja miten ongelmatilanne puretaan heti alkuunsa.

”Kun aloin seurustella 18-vuotiaana, en kehdannut käydä poikaystäväni luona kakalla. Kun joskus oli pakko käydä, ajoitin homman niin, että oli pyykkikoneessa linkousvaihe menossa tai sitten keksin laskea kylvyn ja panin kylpyammeeseen veden valumaan kovalla kohinalla. Kokeilin myös laittaa pöntön pohjalle palan paperia, jotta ei kuuluisi mitään, mutta yksi siivu ei riittänyt vaimentamaan ääniä. Ja joskus kun panin enemmän paperia, taisi mennä pönttö tukkoon.

Seurustelin tämän kundin kanssa neljä vuotta ja muutimme yhteenkin. En päässyt kakkahäpeästä yli, kun olin alusta asti kikkaillut vessakäynnit. Seuraavassa suhteessa päätin, että menen heti kakkoselle ihan pokkana, koska muuten taas häpeilen suhteen loppuun saakka. Menin ja kannatti mennä, koska olemme olleet nyt 12 vuotta yhdessä, ja olisi kyllä olleet tuskaiset vuodet, jos painisin edelleen häpeän kanssa.”

”Kun vietimme exäni kanssa ensimmäistä lemmenlomaa, hänellä oli maha niin sekaisin, että hän joutui ravaamaan vessassa raivoripulilla useita kertoja. Kyllähän se mekkala aluksi järkytti, mutta eipähän tarvinnut enää sen reissun jälkeen häpeillä aihetta. Eli luulot kannattaa ottaa pois jo heti aluksi.”

”Jos suhteessa on vatsaongelmainen, kakkahäpeästä pääsee eroon heti alkuunsa ja itsestään, koska on pakko. Itsellä niin päin, että kumppanilla on suolistosairaus, ja tiheisiin vessareissuihin sai tottua heti suhteen alussa. Sen myötä en itsekään osannut alkaa hävetä, koska erinäiset vessaäänet olivat perusjuttu ja arkipäivää jo hänen puoleltaan.”

” Kyllähän se mekkala aluksi järkytti, mutta eipähän tarvinnut enää sen reissun jälkeen häpeillä aihetta.

”Aikanaan parikymppisenä omassa suhteessa totesin tuoreelle poikaystäväehdokkaalle, kun makoiltiin rauhassa sängyllä ehkä jonain sunnuntaina ja oli sellainen kivan hiljainen ja seesteinen tunnelma, että: ’Hei, jos me aiotaan jatkaa tätä ja homma kehittyy vakavammaksi, meidän pitäis puhua yhdestä asiasta.”

Kuulostin osittain tahallanikin tosi dramaattiselta, ja mies ehti jo vähän kauhistua ja kysyi, että mistä. Ja sitten jatkoin vakavalla äänellä, että meidän täytyy alkaa käydä kakalla toistemme kuullen. Tyyppi alkoi nauraa ja oli selkeästi huojentunut, kun kyseessä ei ollutkaan mikään vakava juttu, ja siitä lähtien siitä vessassa käymisestä tuli jollain tavalla sellainen juttu, jolle molemmat vähän hymyilivät, eikä siinä kauaa mennyt, kun oli jo ihan luontevaa. Voi kuulostaa hassulta, mutta edelleen muistelen lämmöllä tätä stooria, vaikka suhde onkin jo kuopattu. Eli vinkkini on: puhu siitä!”

”Kumppanini jaksaa huvittua niinkin yksinkertaisesta jutusta kuin pierusta, joten ajattelin, että ehkä nämä suolistoasiat eivät sitten muutenkaan ole niin kovin tabu, jos toinen on iloinen pieruhumoristi. Asiaa helpotti, että kun asuimme vielä erillään, kummankin vessa oli edes jossakin määrin äänieristetty eikä mikään paperiseinäinen koppi.”

