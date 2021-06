Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Helsinkiläinen Toni ja moskovalainen Katalina rakastuivat nettipelissä ja aloittivat seurustelun menemällä naimisiin – ”Vähän kuin Ensitreffit alttarilla”

Toni Kivinen, 36, ja Katalina Kivinen, 31, tapasivat World of Warcraft -nettiroolipelissä. Suhde eteni vilkkaasti, sillä he menivät naimisiin heti seurustelun alkuvaiheessa. Nyt 12 vuotta yhdessä olleella pariskunnalla on kaksi lasta ja kaksi hääpäivää.

Katalinan ja Tonin rakkaustarina alkoi fantasiapelistä.

Nykyään ei ole mitenkään harvinaista, että rakkaus löytyy netistä. Mutta kuinka todennäköistä on, että se oikea löytyy verkkoroolipelistä haltiahahmoisen ylipapittaren muodossa? Niin kävi Toni Kiviselle. Toni alkoi pelata World of Warcraft -fantasiapeliä vuonna 2007. Hän jäi nopeasti koukkuun ja perusti pian veljensä kanssa killan eli pelitiimin, johon kuului 25 pelaajaa. – Pelihahmoni oli kääpiösoturi ja pelasin tankkia, eli tehtäväni oli ottaa osumat vastaan, Toni kertoo. Samaan aikaan Moskovassa tuolloin 19-vuotiaan Katalina Kivisen ystävä houkutteli hänet kokeilemaan WoWia. Katalina oli harrastanut pelaamista lapsuudesta saakka. Ystävä kuului Tonin kiltaan, joka tarvitsi lisää healereita eli parantajia. – WoW on maksullinen peli, enkä olisi halunnut maksaa siitä, joten ystäväni tarjosi minulle ensimmäisen kuukauden. Hän on myöhemmin todennut, että löysimme Tonin kanssa toisemme hänen ansiostaan, Katalina nauraa. Katalinan haltiapapitar-hahmo liittyi Tonin ja tämän veljen kiltaan. Toni, tuolloin 24, ja Katalina pelasivat pitkään samassa porukassa ilman, että Toni huomasi koko asiaa. Katalina ei juuri jutellut pelatessaan, mutta kuuli, kun Toni puhui ja antoi ohjeita killan parantajille. – Ajattelin, että Tonilla on kiva ääni, Katalina muistelee. Kun haltiapapitar-parantaja rakastui kääpiösoturiin. Tältä näyttävät Katalinan ja Tonin WoW-hahmot. Kaksikko kohtasi, kun Toni järjesti peliporukalle bileet kotonaan. Katalina päätti osallistua, koska ei ollut aiemmin käynyt Suomessa. Vasta matkalla hän tajusi, että reissu oli melkoisen rohkea veto. – Moskovan-Helsingin junassa oli samassa vaunussa isä lapsensa kanssa. Hän oli kauhuissaan kun kuuli, että olin menossa viikoksi käytännössä tuntemattoman pojan luokse. Hän kirjoitti numeronsakin paperille ja käski soittaa, jos joudun pulaan. Ei tullut tarvetta numerolle, Katalina nauraa. Ennen kohtaamista Katalina ja Toni olivat lähettäneet toisilleen valokuvat itsestään. Katalina piti Tonia komeana ja kiinnitti huomiota tämän käsivarsiin. Toni yllättyi vielä enemmän: – En ollut uskoa, miten kaunis Katalina oli. Olin varma, että kuva oli joku läppä, Toni sanoo. Nämä valokuvat Katalina ja Toni lähettivät toisilleen ennen tapaamistaan. Kuvaa vastaava tyttö Helsingin rautatieasemalta kuitenkin löytyi. Katalina viihtyi viikon Tonin luona. Kummallakaan ei ollut aluksi taka-ajatuksia, sillä Katalina seurusteli vielä, vaikka suhteessa menikin huonosti. – Nukuimme kuitenkin Tonin kanssa samassa sängyssä ja halailimme kaverillisesti, Katalina sanoo. – Viikon lopussa kemiaa alkoi olla ja yksi asia johti toiseen, Toni lisää. Kotiin Moskovaan päästyään Katalina lopetti parisuhteensa, vaikka seurustelusta Tonin kanssa ei ollutkaan vielä sovittu. Katalina ja Toni jatkoivat juttelua netissä ja puhuivat pitkiä puheluita. Toni kävi myös vastavierailulla Moskovassa. Kun hän palasi kotiin, kaksikko alkoi pohtia, miten he voisivat saada seurustelun toimimaan välimatkasta huolimatta. ” Sovimme, että naimisiin menemällä järjestämme kimppaan muuton. Katalina oli valmis muuttamaan Suomeen, mutta viisumia oli vaikeaa saada ilman syytä. Yliopiston hakuajatkin olivat juuri umpeutuneet, joten opiskelusyistäkään muutto ei olisi onnistunut. Silloin Toni heitti ilmoille ajatuksen: mitä jos mentäisiin naimisiin? – Se alkoi vitsinä, mutta tuntui hyvältä ajatukselta. Päätimme suhtautua asiaan niin, että emme ole vielä ihan vakavissamme, vaikka menemmekin naimisiin. Sovimme, että naimisiin menemällä järjestämme kimppaan muuton ja pääsemme katsomaan, mitä seurustelusta tulee. Jos siitä ei olisi tullut mitään, se olisi ollut ok. Katalina tuli Suomeen kesäkuussa 2009 turistiviisumilla mukanaan vain rinkka ja polkupyörä. Pariskunta karkasi naimisiin maistraatissa juhannusaattona Tonin veljen ja tämän puolison todistaessa. Tuore aviopari haki Katalinalle oleskelulupaa parisuhteen perusteella ja se myönnettiin. Uudelleen vihille neljäntenä hääpäivänä Suomessa pariskunta alkoi elää tavallista arkea. Katalina alkoi opiskella suomen kieltä ja sai satunnaisia keikkatöitä siivoojana. Samalla hän viimeisteli etänä psykologian kandityön, jonka oli aloittanut Moskovassa. Suhteen alussa Toni ja Katalina puhuivat yhdessä englantia, mutta parin vuoden kuluttua he ottivat kotikielekseen suomen. – Olin saanut harjoittelupaikan kirjastosta, ja töissä oli pakko käyttää suomea. Kielitaitoni parani nopeasti, kun aloimme puhua suomea myös kotona, Katalina kertoo. WoWin pelaaminen jäi vuosien varrella vähemmälle. – Aikuistuimme yhdessä. Molemmilla alkoi mennä hyvin työelämässä ja elämässä alkoi uusi vaihe, Toni kertoo. ” Olin Suomeen muuttaessani luvannut äidilleni, että järjestämme aidot häät, jos suhde kestää, Katalina työskenteli vuosien varrella muun muassa päiväkodeissa ja iltapäiväkerhossa, kunnes sai tarpeekseen keikkatöistä. Hän haki ja pääsi opiskelemaan liiketaloutta ja tietojenkäsittelytiedettä Haaga-Helian ammattikorkeakouluun. Nykyään sometuottajana työskentelevä Toni löysi puolestaan oman paikkansa media-alalta. Muutaman vuoden seurusteltuaan pariskunta päätti, että heidän suhteensa oli sen verran vakava, että sitä oli syytä juhlistaa. He halusivat järjestää oikeat häät. – Siihen oli perheiden puolelta vähän painettakin. Olin Suomeen muuttaessani luvannut äidilleni, että järjestämme aidot häät, jos suhde kestää, Katalina sanoo. Katalinan ja Tonin ensimmäinen hääkuva napattiin maistraattihäiden jälkeen Helsingin Esplanadinpuiston nurmikolla. Toni ja Katalina menivät uudelleen naimisiin neljäntenä hääpäivänään juhannusaattona 2013 Temppeliaukion kirkossa. Hieman ennen kakkoshäitä Katalina otti Tonin sukunimen ja vaihtoi myös etunimensä. – Työnhaku oli vaikeaa venäläisellä nimellä. Keksin nimenvaihdon yhteydessä itselleni myös suomalaisen toisen nimen, sillä halusin liittyä paremmin suomalaiseen kulttuuriin, Katalina kertoo. – Puhelin alkoi soida kummasti, kun Kate länsimaalaisti nimensä. Ei sen niin pitäisi olla, mutta tosiasia on, että suomalaisella nimellä pääsee helpommalla kuin venäläisellä nimellä, Toni lisää. Häämatkalla Katalina tuli raskaaksi. Pariskunnan esikoistytär syntyi vuonna 2014. Katalina teki tutkintonsa loppuun äitiyslomalla. Nykyään hän työskentelee informaatioteknologia-alalla sovelluskehittäjänä. – Sanon aina, että Kate on tosi hyvin integroitunut maahanmuuttaja. Hän puhuu suomea, on kouluttautunut ja tienaa nykyään paremmin kuin minä. Se on mahtavaa, Toni sanoo. WoW kiinnostaa myös tytärtä Nyt pariskunnan kotona tepastelee kaksi tytärtä, koira ja kaksi kissaa. Esikoinen menee syksyllä kouluun ja nuorimmainen täyttää pian kaksi. Perheen esikoinen puhuu hyvää venäjää. Toni ei puolestaan ole oppinut kuin alkeet. Siksi hänellä on uusi haave: oppia puhumaan vaimon äidinkieltä samaan tahtiin pariskunnan taaperoikäisen kanssa. ” Olen luonut oman WoW-hahmon esikoiselle. WoWin pariin pariskunta on palannut silloin tällöin, kun peliin on julkaistu uusi lisäosa. – Ei se enää ole puraissut samalla tavalla, eikä lasten vuoksi ole samalla tavalla aikaa pelata. Emme ole siis enää kauheita gamereita, Toni kertoo. Ilmoilla on kuitenkin viitteitä sukupolvenvaihdoksesta, sillä pelaaminen on alkanut kiinnostaa myös tyttäriä. – Kun pelaamme, likat tunkevat syliin ja haluavat katsoa. Olen luonut oman WoW-hahmon esikoiselle. Hän on pieni maahismetsästäjä, ja sai valita itse hahmolleen lemmikiksi robottipupun, Toni kertoo. Pelaamisen tilalle on tullut muita harrastuksia. Pariskunta treenaa yhdessä judoa, jossa Tonilla on ruskea vyö ja Katalinalla sininen. – Puolison kanssa on kivaa harrastaa, koska tiedämme toistemme rajat ja tunnemme toisemme niin hyvin. Katalina ja Toni ottivat toisinnon alkuperäisestä hääkuvastaan Katalinan odottaessa pariskunnan esikoista. Joka kuukauden 23. päivä eli hääpäivänään Tonilla ja Katalinalla on treffipäivä. – On vaikeaa löytää yhteistä aikaa kahden lapsen kanssa, mutta yritämme pitää kiinni treffipäivästä. On ihanaa olla välillä kahdestaan. Se muistuttaa suhteen alkuajoista, Katalina sanoo. ” Tavallaan se oli salamarakkautta, mutta lähdimme kuitenkin liikkeelle järkevästi. Kumpikaan ei ajatellut suhteen alussa, että rakkaus kantaisi näin pitkälle. Sekä Katalinalla että Tonilla oli takanaan parisuhde, joka oli päätynyt pettymykseen. Siitä oli myös hyötyä, sillä molemmat olivat heti alussa avoimia siitä, mitä tältä suhteelta halusivat. – Tavallaan se oli salamarakkautta, mutta lähdimme kuitenkin liikkeelle järkevästi. Keskustelimme paljon ja sovimme, että emme aseta toiselle rajoja tai estä tekemästä asioita. Meillä on ollut tilaa kasvaa yhdessä ja yksilöinä, Toni sanoo. – Sehän oli vähän kuin Ensitreffit alttarilla. Menimme naimisiin ja sitten vasta sovimme suhteen säännöistä, Katalina sanoo. Suhteen alussa osa pariskunnan tutuista suhtautui siihen epäilevästi. – Joillekin tuntui olevan vaikeaa se, että Katalina oli venäläinen ja menimme heti naimisiin. Sai kuulla vittuilua postimyyntivaimosta ja joku sanoi, että lusikat menevät varmasti jakoon, Toni kertoo. Poikkeuksellisen avioliittoratkaisun vuoksi pariskunta teki kuitenkin avioehdon heti alussa, koska heille oli tärkeää, että seurustelun takia ei riskeerata mitään, jos suhde ei toimikaan. Nyt 12 vuotta myöhemmin kaikki omaisuus on yhteistä. – Suunnittelemme parhaillaan oman sijoitusyhtiön perustamista. Pitkälle on tultu alkuajoista, kun elimme yhden ihmisen palkalla ja näimme nälkää. Ja Katella oli maahanmuuttajana vaikea startti, kun piti opetella uusi kieli, Toni kertoo. – Muistan lukeneeni, että nuorena solmitut liitot päätyvät usein eroon. Jotain olemme siis tehneet oikein, Katalina sanoo.