Kun Sipe Santapukki makasi antibioottitiputuksessa sairaalassa, terveyden merkitys kirkastui hänelle lopullisesti – ”Jos ei ole terve, kaikelta muultakin putoaa pohja”

Pitkä tie isäksi

Sipe Santapukki, 43, johdattelee vieraitaan sujuvasti luomansa maailman halki. Vanhasta kiinteistöstä Lahden ydinkeskustan tuntumassa on kuoriutumassa huikea kokonaisuus. Sipe ja hänen avopuolisonsa Minna Kauppi, 38, omistavat koko talon. Joissakin osissa on vuokralaisia, mutta tämä keskikerros, jossa neliöitä on varmasti reilusti yli 200, on Apulanta-yhtyeen rumpalin ja hänen perheensä koti.

Ukko, 4, on päiväkodissa, yhdeksän kuukauden ikäinen Hertta-vauva kärrylenkillä kaupungilla äitinsä kanssa. Lasten läsnäolon voi silti aistia kaikkialla kodissa. Lattialla lojuu kasapäin Hertan vauvaleluja, päätyhuoneessa seisoo Ukon seinänkokoinen puinen kiipeilyteline.

Lasten tavarat tuovat väriä Sipen ja Minnan pelkistettyyn industrial-tyyliin. Ikkunat ovat verhottomat. Silmä kohtaa kaikkialla alkuperäisiä tiilipintoja, tummaa puuta ja kuparia. Sekä keskeneräisyyttä, joka ei rentoja asukkaita selvästikään häiritse.

”Minulla ei koskaan ole ollut unelmia, ennemminkin tavoitteita. Se on sanana konkreettisempi, ja siihen sisältyy se, että päämäärän saavuttamiseen voi vaikuttaa omilla teoillaan. Ajattelen, että tekeminen on toivon ruokaa. Vain ahkeruudella ja asioihin tarttumalla voi päästä johonkin. On turha haaveilla mistään, jos ei ole valmis tekemään asian eteen työtä ja uhrauksia. Minulle tämä on aina ollut itsestäänselvyys, mutta olen huomannut, että kaikille se ei sitä ole.

Toki myönnän, että on asioita, joihin oikea ajoitus ja silkka hyvä onni vaikuttavat. Perheen saaminen on tästä hyvä esimerkki. Vielä viitisentoista vuotta sitten se unelma tuntui minulle tosi kaukaiselta. Kaikki muuttui, kun kymmenen vuotta sitten kohtasin lasteni äidin, Minnan. Siinä vaiheessa meillä molemmilla oli takana elettyä elämää, olimme nähneet ja kokeneet paljon. Se auttoi arvostamaan löydettyä. Oikean ihmisen kohtaaminen oikeassa elämänvaiheessa johti siihen, että perheunelma alkoi realisoitua. Aika oli molemmille juuri sopiva.

” Toni on minulle kuin veli, kolmessakymmenessä vuodessakaan hänen naamansa ei ole alkanut kyllästyttää.

Arvostan valtavasti sitä, että minulla on mahdollisuus isyyden kokemiseen. Lapset tuovat elämään tarkoitusta ja merkitystä. He eivät kavenna elämänpolkua vaan leventävät sitä. Tunnen suurta myötätuntoa niitä ihmisiä kohtaan, jotka haaveilevat perheestä, mutta joille se ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Onneksi nykyään on monta tapaa perheellistyä.

Bändihommat ja perheen olen saanut toimimaan rinnakkain yllättävänkin hyvin. Asiaa helpottaa se, että moni bänditoveri elää täsmälleen samaa elämänvaihetta – sisäiseen keskusteluryhmäämme on alkanut ilmestyä vauva- ja lapsiasiaa. Porukalla pohdimme, onko isofix se paras tapa lastenistuimen kiinnitykseen. Wirtasen Tonin ja hänen perheensä kanssa näemme toisiamme myös työn ulkopuolella. Toni on minulle kuin veli, kolmessakymmenessä vuodessakaan hänen naamansa ei ole alkanut lainkaan kyllästyttää.”

Kaikki palaa bändiin

Kun Apulanta-yhtye syntyi, Sipe Santapukki oli 13-vuotias. Kun bändi alkoi menestyä, hän oli 15. Lapsitähti, voisi sanoa. Sana tuo mieleen nuorena huikeaan suosioon nousseiden ihmisten traagisia elämäntarinoita, joihin usein sisältyy päihteidenkäyttöä, vaikeita ihmissuhteita ja huonoja valintoja. Apulannan rumpali kuitenkin tunnetaan rauhallisena ja tasapainoisena ihmisenä. Sympaattisena tyyppinä, jolta löytyy rohkaisevia sanoja jokaiselle esimerkiksi Voice of Finlandin valmentajan pallilla istuessa. Sipen mukaan kaikki hyvä hänen elämässään kumpuaa lapsuuden perheestä, bändistä ja varhaisesta vastuunotosta.

”Jokin kummallinen itsevarmuus on kannatellut minua lapsesta saakka. En tarkkaan tiedä, mistä se tulee tai mihin se perustuu, mutta se on johtanut siihen, että olen aina ollut varma omista arvoistani ja omasta tekemisestäni. Pystyn puhtain sydämin seisomaan tekojeni takana. Tähän ei sisälly minkäänlaista ylimielisyyttä – minusta se on usein naamioitua alemmuudentunnetta.

Kasvuympäristöni oli hyvä ja turvallinen. Isä oli vaneritehtaalla töissä, äiti sairaanhoitaja. Meitä lapsia oli kolme. Vanhemmat olivat aika kiinni töissään, eikä rahaa ollut koskaan liiemmälti. Vastapainoksi isä ja äiti olivat kuitenkin kekseliäitä ja toimeliaita. Muistan esimerkiksi sen, että kun merkkivaatteet tulivat muotiin eikä meillä ollut varaa ostaa sellaisia, äiti muotoili kankaanpalasta Niken merkin ja ompeli sen takkiini. Aika symppistä.

” Opin jo varhain, että elämä on haurasta.

Minua kaksi vuotta nuoremmalla siskollani todettiin jo ihan pienenä vaikea sydänvika, joka vaati lukuisia leikkauksia Helsingissä. Kuolemaa sai pelätä joka kerta, kun hän lähti äidin kanssa Heinolasta sairaalareissuille. Se antoi perspektiiviä elämään. Opin jo varhain, että elämä on haurasta ja hyvät hetket arvokkaita. Pikkujutuista ei kannata stressata, ja rauhallisuus kannattelee paremmin kuin turha hermoilu. Kun on nähnyt oikeita ongelmia, ei tee pulmia asioista, jotka eivät oikeasti sellaisia ole. Olen sovitteleva ihminen eikä minua saa hevin suuttumaan. Pikkusiskokin voi nykyään mainiosti.

Rauhallisuudestani olen saanut paljon hyvää palautetta. Toni on usein sanonut, että minä olen se liima, joka pitää bändimme kasassa vaikeinakin hetkinä. Minulle on itsestäänselvyys, että teen yhtyeen eteen kaiken minkä pystyn. Kaikki hyvä elämässäni palaa lopulta Apulantaan. Tuntuu aika uskomattomalta, millainen instituutio unelmastamme syntyi. Minulle kaikki alkoi siitä hetkestä, kun Toni sanoi: ’osta rummut, pääset bändiin’. Yhdet ostin ja opettelin omatoimisesti soittamaan. Seuraavat – häpeä myöntää – varastin.

Joku viisas on joskus määritellyt menestyksen niin, ettei kyse ole siitä, mitä itse teet, vaan siitä, mitä muut ihmiset tekevät sinun kanssasi. Allekirjoitan lauseen täysin. Ilman oikeiden ihmisten – kuten Tehosekoittimen Arskan – oikeaan aikaan tullutta apua emme olisi tässä.

Pääni ei mennyt alkutaipaleella sekaisin suosiosta, koska meillä oli oma levy-yhtiö. Vastuu kaikesta lepäsi alusta asti omilla harteillamme. Minun piti kasvaa nopeasti aikuiseksi, ei ollut varaa sekoilla. Nykyäänkin tiedostan vahvasti sen, että olemme yrittäjiä ja työnantajia. Meidän kauttamme leipä tulee pöytään myös muille. Kun emme koronavuonna ole voineet soittaa yleisöille, on pitänyt keksiä muuta. Niinpä lanseerasimme Apulanta-maskit, bändin omat pääsiäismunat ja paljon muuta. Niistä tuli sen verran kassavirtaa, ettemme poikkeusaikanakaan ole joutuneet irtisanomaan ketään. Tästä olen ylpeä. Tonin kanssa emme nähneet niistä rahoista senttiäkään, tämä tiedoksi niille, jotka pottuilevat kaupallisuudesta.

Ei ole liioittelua sanoa, että Apulanta pelasti elämäni. Ilman sitä minulla ei olisi mitään. Vaimonkin tapasin keikalla, hänen kauttaan syntyi perhe. Vaimo, lapset ja bändi muodostavat elämäni pyhän kolminaisuuden. Kaikki muut asiat ovat rönsyjä samasta puusta.”

Lähes kaikki unelmat, joita Sipe Santapukilla nuorena poikana oli, ovat toteutuneet.

MENETETYT HAAVEET

Kadonneen liikkeen kaipuu

Sipe rullaa alas toisen sukkansa ja vilauttaa vasemmassa jalkaterässään olevaa, vaalenevaa arpea. Se on muisto leikkauksesta, jonka seuraukset olivat dramaattiset.

Heinäkuussa 2020 jalan jänteeseen tehtiin rutiininomainen pieni operaatio, joka meni hyvin. Leikkaus ei ollut Sipelle ensimmäinen. Rumpalin molemmat olkapäät on aikanaan operoitu ongelmitta, joten leikkaushaavan hoito oli hänelle tuttu juttu. Siitä huolimatta jalan haava tulehtui, ja elokuun alussa Sipe joutui pariksi viikoksi hoitoon Päijät-Hämeen keskussairaalaan. Tulehdus saatiin lopulta hallintaan suonensisäisillä antibiooteilla, ja paraneminen pääsi alkuun. Jälkiä tapahtuneesta Sipe kantaa kuitenkin yhä.

”Kasvoin lapsesta asti liikunnalliseen elämäntapaan. Se on säilynyt näihin päiviin asti – juoksen, hiihdän ja suunnistan. Ajattelen, että huolenpito omasta kehosta on palvelus koko yhteiskunnalle, ja mielikin pysyy valoisampana. En kuormita julkista terveydenhuoltoa sellaisilla ongelmilla, jotka olisivat elämäntavoilla helposti vältettävissä. Kasvissyöntini ja absolutismini liittyvät samaan kokonaisuuteen, vaikka alun perin ryhdyin niihin jo 1990-luvulla ennemminkin fiilis- kuin terveyssyistä. Silloin se oli niin harvinaista, että raittiudelleni irvailtiin mediassa. Nyt molemmista asioista on tullut trendikkäitä, ja hyvä niin.

Terveyden merkitys kirkastui minulle lopullisesti, kun makasin viime kesänä sairaalassa antibioottitiputuksessa jalka kohti kattoa. Jos ei ole terve, kaikelta muultakin putoaa pohja.

” Juoksuaskeleet ovat yhä kateissa.

Kuntoutumiseni leikkauksesta on edelleen kesken, tulehdus viivästytti toipumista niin paljon. Jumppaan joka päivä ja talvella pääsin jo hiihtämään, mutta juoksuaskeleet ovat yhä kateissa. Kaipaan juoksemista todella paljon ja toivon, että kesäkuussa se jo onnistuisi.

Liikkuvan elämäntavan tahtoisin opettaa myös lapsilleni. Se on paras lahja, jonka heille voin antaa. Juuri nyt Ukko on superinnostunut jalkapallosta, mikä on hieno juttu.

Perheellistymisen vaikutuksen huomaa kummallisissa asioissa. Jenkkiautot olivat minulle aikanaan tosi tärkeitä, mutta viitisen vuotta sitten päädyin myymään Cadillacini, koska en ollut koskenut siihen aikoihin. Formuloilla en ole pörrännyt enää vuosiin, vaikka vuosituhannen taitteessa kilpailin niillä ihan tosissani. Moottoripyöräni pölyttyy tallissa, koska en Ukon syntymän jälkeen ole ajanut sillä metriäkään. Riski suhteessa ajamisen tuottamaan iloon on alkanut tuntua liian suurelta. Olisi hirveää, jos lapseni jäisivät ilman isää. Materiaaliset ilonaiheet harvoin vetävät vertoja elämän syville onnenlähteille kuten perheelle.

” Naisasiaa olen miettinyt erityisesti Hertan syntymän jälkeen.

Isyyden myötä ympäristöä tulee ajateltua entistäkin enemmän. Mietin paljon sitä, millaisen maailman jätämme lapsillemme. En voi käsittää esimerkiksi sitä, että valtamerta, ihmiskunnan ruoka-aittaa, käytetään kaatopaikkana ja vessana. Moiselle inhimilliselle typeryydelle pitäisi saada stoppi heti.

Toinen asia, johon kipeästi kaivattaisiin muutosta, on naisten asema maailmassa. Olen elänyt osaavien ja vahvojen naisten kanssa koko ikäni. Äitini, puolisoni Minna ja tyttäreni Hertta ovat opettaneet minulle valtavasti. Tasa-arvo on aina ollut minulle itsestäänselvyys. On järkyttävää, ettei se kaikissa kulttuureissa ja perheissä sitä ole. Naisasiaa olen miettinyt erityisesti Hertan syntymän jälkeen. On onni, että tyttäreni sai syntyä Suomeen, koska maailmassa on paljon paikkoja, joissa tasa-arvosta ei edes keskustella.”

Ihmisten kielteisyys ihmetyttää

Aina löytyy heitä, joiden ensimmäinen reaktio toisen unelmaan on lannistava. Sen Sipe sai huomata esimerkiksi ryhtyessään aikoinaan puuhaamaan Heinolaan järven rannalle kesämökkiään Santarantaa. Rakennuksen suunnitteli maailmankuulu arkkitehti Eric Lloyd Wright. Projekti kesti kolme vuotta, ja sen myötä saatiin valmiiksi asuinrakennuksena toimiva vierastalo sekä rantasauna. Varsinainen päärakennus jäi vielä uupumaan urakasta.

Skeptisyyttä Sipe sai kohdata myös säveltäessään ensimmäisen orkesteriteoksensa, sinfonian nimeltä Ukkonen. Se oli vuosien työ, joka vaati paljon uuden opettelua ja päätyi lopulta Sibeliustaloon Sinfonia Lahden kantaesitykseen tammikuussa 2020.

”Olen aina ollut utelias ja monesta asiasta kiinnostunut. Luova leikkisyys ja kyky heittäytyä uusiin asioihin on vahvuuteni. En tunne itseäni lainkaan keski-ikäiseksi. Bändi ja pienet lapset pitävät kai ikinuorena.

Kaiken, minkä osaan, olen oppinut käytännön kautta. Apulannan menestys tuli niin varhain, etten koskaan ehtinyt käydä kouluja lukiota pidemmälle. Ehkä olisi ollut siistiä opiskella enemmän? Ei se myöhäistä ole vieläkään. Väitöskirjankin voi tehdä melkein mistä vain missä iässä vain. Tohtori Santapukki olisi komea titteli.

” Keskeneräisistä unelmista ei kannata huudella.

Parhaimmillani olen niissä hetkissä, kun asiat ovat menneet metsään ja kurssi pitää oikaista. Pystyn pelastamaan epätoivoisiltakin näyttäviä tilanteita. Teen sen pilkkomalla isot ongelmat pieniin osasiin – tällainen on nyt tilanne, miten tämä ratkaistaan? Yhdessä onnistuminen on minulle päämäärää tärkeämpää. Se näkyy niin bänditouhussa kuin rakastamissani remppa- ja rakennusprojekteissakin.

Elämä on kuitenkin opettanut kantapään kautta, ettei keskeneräisistä unelmista, varsinkaan niistä villeimmistä, kannata huudella. Ei toi onnistu kuitenkaan -meininkiin, epäuskoon ja dissaamiseen olen törmännyt useammin kuin kerran. Siisteintä onkin nostaa esirippu hienojen juttujen edestä vasta sitten, kun on valmista. Kapakat ovat täynnä ihmisiä, jotka tuolla selittelevät, miten he jonakin päivänä tekevät sitä ja tätä. Parempi olisi puhua vähemmän ja tehdä enemmän.”

Sipe Santapukin arvot heijastuvat hänen unelmakarttaansa.

UUDET UNELMAT

Elämän kunnianhimoisin projekti

Nyt 43-vuotiaana Sipe kokee elävänsä tähänastisen elämänsä parasta aikaa. Työ muusikkona ja Apulanta Oy:n toimitusjohtajana on loputtoman kiinnostavaa. Jos korona sallii, elokuussa toteutuu bändin pitkäaikainen unelma, loppuunmyyty keikka Helsingin Olympiastadionilla.

”Olen tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä minulla on. Osaan arvostaa kaikkea osakseni tullutta hyvää, etenkin ystäviä ja perheenjäseniä.

Matkailu sen sijaan ei ole ikinä kuulunut intohimoihini. Viihdyn omissa nurkissani, omassa maailmassani. Reissuun lähden oikeastaan vain silloin kun joku muu, esimerkiksi Minna, pakottaa. Jotenkin olen silti onnistunut käymään kaikilla mantereilla Etelämannerta ja Australiaa lukuun ottamatta.

” Nautin siitä, että näen unelmieni konkretisoituvan.

Keskeneräisiäkin asioita elämässäni on ja kuuluu ollakin. Viisitoista vuotta sitten hankkimastani Santarannasta puuttuu edelleen päärakennus, se unelma on toteuttamista vaille. Päätalo on kaikkien aikojen kunnianhimoisin projektini, joka tulee nielemään rutkasti rahaa ja aikaa. Siinä tarvitsen kaikkea sitä tietämystä, jonka olen rakentamisesta vuosien mittaan kerännyt. Toivottavasti tämän vuoden lopulla pääsisin vihdoin tositoimiin. Sinä päivänä, kun Santaranta on täysin valmis, siitä tulee perheemme pysyvä koti.

Nautin kaikista raksajutuista, haalareiden päälle vetämisestä, työkalujen käsittelystä, sahaamisesta ja betonista. Siitä, että näen unelmieni konkretisoituvan. Ukkokin on jo oppinut minua jeesailemaan.”

Matkalla alttarille

Monista Sipe Santapukin nuorena poikana Heinolassa kypsyttelemistä unelmista on tullut tavalla tai toisella totta. Elämässä riittää rakkautta ja intohimoprojekteja. Sipe kokee, ettei täyttymys hänen elämässään niinkään tule unelmien saavuttamisesta kuin toimivasta arjesta ja ihmisistä ympärillä.

”Tärkeintä on osata olla hyvä puoliso ja isä – se, että saisin antaa lapsilleni hyvät eväät elämään. Parasta ammatissani ja yrittäjän vapaudessa on mahdollisuus viettää heidän kanssaan jopa enemmän aikaa kuin omat vanhempani aikoinaan pystyivät.

Avopuolisoni Minnan olen jossakin vaiheessa ajatellut viedä alttarille. Häät olisivat hienot juhlat paitsi meille, myös sukulaisille ja ystäville. Kummallakaan ei kuitenkaan ole ollut hoppua asian kanssa, koska olemme niin monella tasolla sitoutuneita toisiimme muutenkin. Papin aamen ei sinänsä muuta asiaa miksikään, mutta onhan se kaunis sakramentti. Uskon, että tulevaisuudessa pääsemme viettämään yhdessä rakkauden superjuhlaa.

Eläkkeelle jäämisestä en haaveile lainkaan. En ole ginger alea laiturilla siemaileva joutilas. Parasta olisi elää vanhaksi ja lähteä täältä saappaat jalassa kesken mielekkään tekemisen.”

Sipe Santapukki Simo Santapukki syntyi 20.12.1977 Heinolassa.

Apulanta-yhtyeen rumpali ja Apulanta Oy:n toimitusjohtaja.

Tehnyt myös sooloalbumin ja säveltänyt Lahdessa kantaesitetyn sinfonian.

Kilpaili 2003 ja 2004 Formula 3:n suomenmestaruussarjassa. SM-hopeaa 2004.

Asuu avopuolisonsa, suunnistaja Minna Kaupin kanssa Lahdessa. 2017 ja 2020 syntyneet lapset.

