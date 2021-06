Emilia Vuorisalmi otti eronsa jälkeen vuoden tauon kaikista miehistä: ”En ottanut edes miespotilaita vastaan”

Lääkäri ja näyttelijä Emilia Vuorisalmi ei pelkää enää yksinäisyyttä. – Ensimmäistä kertaa elämässäni en tunne itseäni vajaaksi ilman toista rinnallani. Nykyään tiedän, että suhde ei ole ratkaisu.

– Olen edelleenkin toipuva rakkausaddikti. Rakkaus on yhä lempihuumeni, ja olen sitä valmis ottamaan, Emilia Vuorisalmi, 42, sanoo nauraen.

Nykyään hän ei kuitenkaan toimi enää niin kuin pitkälle kolmekymppiseksi saakka.

– Ennen aina ajattelin, että otan parisuhteen korjaamaan itseäni ja tilannetta. Nykyään tiedän, että suhde ei ole ratkaisu, hän sanoo.

Kuusitoistavuotiaasta kolmekymppiseksi Emilia eli parisuhdeputkessa ja luuli, ettei osaisi olla yksin. Ilman kumppania kaikki tuntui tyhjältä.

Emilia kertoo hakeneensa hyväksyntää somesta, intensiivisistä ja repivistä suhteista sekä olleensa koukuttunut kosketukseen.

Oman kasvunsa hän näkee alkaneen vasta 30 ikävuoden jälkeen.

– Jos vastoinkäymisiä ei olisi tullut, en olisi ikinä kasvanut ihmisenä. Mutta ihan tällä samalla tahdilla ei tarvitsisi enää kasvaa. Onneksi nyt on menossa tasaisempi kasvun vaihe.

Tuoreimman eronsa jälkeen Emilia halusi muuttua ja vaihtaa näkökulmaa.

– Minut sairastutti aikoinaan se, että en päästänyt irti katkeruuden, surun tai pettymyksen tunteesta. Velloin ja velloin niissä tunteissa. Sellainen kuluttaa ihmisen loppuun.

– Vihaaminen tai katkeruus eivät auta mitään. Lopulta juot itse sitä myrkkyä.

Kun Emilia muutti eron jälkeen toissa syksynä omaan kotiin, hän otti taukoa kaikista miehistä.

– En tavannut yhtäkään miestä vuoteen. En ottanut edes miespotilaita vastaan. Olen aina ollut one of the guys, mutta minulle tuli olo, että en halua olla sellainen.

Nykyiseen elämäänsä hän kertoo olevansa tyytyväinen.

– Ymmärrän, että olen itse vastuussa asioistani, tunteistani ja omasta hyvästä olostani. Toki jos joku elämään tulee, se voi tuoda lisää hyvää.

Enää hän ei myöskään pelkää yksinjäämistä.

– En pelkää, että en selviä.

Emilia kärsi paniikkikohtauksista, mitä hän uskoo niiden syyksi? Entä minkä hän arvelee syyksi, etteivät hänen aiemmat unelmansa toteutuneet? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 22/2021. Digilehden voit lukea tästä.