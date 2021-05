Rakkaus ei katso vuosia! Sen todistavat 8 tunnettua Suomi-paria, joilla on yli 20 vuotta ikäeroa

Kahdeksan tuttua suomalaista pariskuntaa sen todistavat: yli 20 vuoden ikäeroa ei oikeastaan edes huomaa, jos rinnalla on juuri se oikea.

1. Sauli Niinistö, 72, ja Jenni Haukio, 44

Jenni Haukio ja Sauli Niinistö Teijon kansallispuistossa vuonna 2017.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa, runoilija Jenni Haukio tapasivat ensikerran yli 10 vuotta sitten. Presidentti ja porvarivalta -kirjassa Sauli kertoo hänen ja Jennin kohdanneen Arto Lahden eduskuntavaaleihin liittyvässä keskustelutilaisuudessa Porissa. Jenni oli järjestänyt Saulin osallistumisen tilaisuuteen.

Sauli kertoo kirjassa, että kohtaaminen Jennin kanssa vaikutti hänen paluuseensa Luxemburgista Suomeen. Hän työskenteli 2000-luvulla Luxemburgissa Euroopan investointipankin varapääjohtajana.

– Kun pidimme syksyn 2006 mittaan yhteyttä, se ehkä ratkaisi Suomeen paluuni. Sen jäljet näkyvät tänä päivänä, Sauli muotoilee kirjassa.

Pariskunta meni naimisiin vuonna 2009 kaikessa hiljaisuudessa. He pitivät suhteensa medialta salassa häihin asti. Helmikuussa 2018 Sauli ja Jenni saivat ensimmäisen yhteisen lapsen, Aaron.

2. Kaija Stormbom, 58, ja Antti Lindtman, 38

Kaija Stormbom ja Antti Lindtman vuonna 2018.

Kaija Stormbom ja kansanedustaja Antti Lindtman tapasivat vuonna 2005, kun Antti oli 22-vuotias ja Kaija nelikymppinen. Yhteisen ystävän syntymäpäivillä parin kemiat kohtasivat, ja pian he jo seurustelivat – aluksi katseilta salaa, pikku hiljaa avoimemmin.

– Alussa olimme epävarmoja siitä, mitä tästä suhteesta tulee. Minä pohdin asiaa enemmän ja jännitin ihmisten reaktioita. Jos joku kysyi minulta ikäerostamme, en halunnut vastata. En olisi välittänyt puhua koko asiasta, Kaija kertoi taannoin Me Naisten haastattelussa.

Rakkautta ei kuitenkaan voinut estää. Pian pariskunta päätti olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat.

Nyt he ovat olleet yhdessä jo yli 10 vuotta. Pariskunta sai ensimmäisen yhteisen lapsensa marraskuussa 2017.

3. Katri Helena, 75, ja Tommi Liimatainen, 44

Tommi ja Katri Emma-gaalassa vuonna 2015.

Laulaja Katri Helena ja hänen kumppaninsa Tommi Liimatainen ovat olleet julkisesti yhdessä vuodesta 2013 asti. Tuolloin pari paljasti ensimmäisen kerran, että heidän välillään on muutakin kuin pelkkää työkaveruutta.

Katri ja Tommi ovat vuosien varrella saaneet tiuhaan kommentoida ikäeroaan, jota on yli 30 vuotta. Vuonna 2015 Tommi kertoi MTV:lle, ettei pidä hänen ja Katrin ikäeroa kovinkaan isona juttuna:

– Edelleenkin painotan sitä, että eihän tässä mitään ihmeellistä ole. Mitä presidentti edellä, niin sitä entinen pitkätukka perässä, Liimatainen kertoi.

4. Anssi Hintsa, 59, ja Hanna-Maria Seppälä, 36

Hanna-Maria Seppälä ja Anssi Hintsa kuvattiin ensi kertaa yhdessä syyskuussa 2018.

Ex-uimari Hanna-Maria Hintsa, 36, ja liikemies Anssi Hintsa, 59, avioituivat kaikessa hiljaisuudessa tammikuussa. 2018. Pariskunta kihlautui vuonna 2016 Havaijilla. He asuvat yhdessä Helsingissä.

Hanna-Marialla (ent. Seppälä) ja Anssilla on 23 vuotta ikäeroa. Vuonna 2016 Hanna-Maria kertoi Eeva-lehdelle, että hänen ja Anssin suhde aiheutti aikoinaan monenlaisia reaktioita.

– Ymmärrän, että suhteemme oli monelle yllätys. Itselleni asia on ollut alusta saakka aivan luonnollinen juttu, sillä mielestäni rakkaudessa ikäerolla ei ole merkitystä. Tärkeintä on se, mitä löytyy korvien välistä ja mitä tuntee sydämessään, Hanna-Maria kertoi haastattelussa.

5. Pekka Haavisto, 63, ja Antonio Flores, 42

Antonio ja Pekka vuonna 2020.

Poliitikko Pekka Haavisto tapasi puolisonsa, Ecuadorista kotoisin olevan puolisonsa Antonio Floresin vuonna 1997 matkallaan Bogotássa. Pariskunta rekisteröi parisuhteensa vuonna 2002.

Antoniolla ja Pekalla on 20 vuotta ikäeroa. Se ei kuitenkaan ole koskaan näkynyt suhteessa muuten kuin hyvinä asioina, kertoi Antonio Studio55:n haastattelussa vuonna 2013.

– Ikäero on ollut minusta tosi positiivinen juttu ja on ollut vain hyvä, että Pekka on vanhempi kuin minä. Pekka on älykäs ihminen, hänellä on elämänviisautta ja -kokemusta, ja häneltä olen oppinut paljon. Kun tapasimme, olin kuitenkin aika nuori ja villi poika, Antonio kuvaili.

6. Kari Heiskanen, 66, ja Anna-Maija Tuokko, 40

Anna-Maija Tuokko ja Kari Heiskanen Savonlinnan oopperajuhlilla 2017.

Ohjaaja Kari Heiskanen ja näyttelijä Anna-Maija Tuokko löysivät toisensa yhteisten töiden kautta. Kun työsuhde syveni seurusteluksi, Anna-Maijaa ei hirvittänyt Karin kokemus, miehen nauttima arvostus tai 26 vuoden ikäero, hän kertoi Me Naisille vuonna 2016.

– En tiennyt, minkä ikäinen Kari oli, enkä miettinyt sitä. Muut asiat yhdistävät meitä enemmän kuin ikä erottaa. Tärkeintä varmaan on, että meillä on samanlainen draivi elämää kohtaan, Anna-Maija kertoi.

Pariskunta sai yhteisen lapsen vuonna 2015.

7. Sami Saikkonen, 54, ja Sonja Sorvola, 30

Sami ja Sonja vuonna 2018.

Tanssija Sami Saikkonen kertoi vuonna 2016 Me Naisille rakastuneensa kertalaakista 24 vuotta nuorempaan kumppaniinsa Sonja Sorvolaan. Kun salamarakkaus alkoi, Sami oli vielä tahollaan naimisissa. Edellisessä liitossa Sami kuitenkin koki tyytyvänsä kompromisseihin. Hän päätti erota.

– Elämä on liian hataralla pohjalla, jotta olisi varaa hukata sitä turhaan vitutukseen. Päätin, etten tyydy kompromisseihin, en yksityiselämässänikään. Ajattelin, että en häpeä enää mitään ja että annan Sonjalle ja minulle mahdollisuuden, Sami kertoi.

8. Juha Veijonen, 61, ja Maria Hämäläinen, 31

Maria ja Juha kotipihallaan vuonna 2018.

Näyttelijä Juha Veijosen ja floristi Maria Hämäläisen rakkaus ei katso kolmenkymmenen vuoden ikäeroa eikä sitä, että toinen on yrittäjä, toinen taiteilija. Silläkään ei ole heille merkitystä, ettei Marialla ole omia lapsia ja Juha puolestaan on jo isoisä. Me Naisten taannoisessa haastattelussa pariskunta kertoi, että tärkeintä heille on elää hetkessä ja olla yhdessä.

Myös heillä on välissään useampi vuosi:

Laulaja Sanilla, 49, ja hänen kumppanillaan, kitaristi Samuli Erkkilällä on 17 vuotta ikäeroa.

Muotisuunnittelija Katri Niskasella, 35, ja hänen avomiehellään muusikko Niklas Varistolla, 49, on 14 vuoden ikäero.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla lokakuussa 2018. Iät on päivitetty juttuun toukokuussa 2021.