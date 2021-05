Kun Ringa Ropon pakara vilahti, siitä tuli kohu – nyt hän ja huippu-urheilijatytär Ella Junnila puhuvat urheilijan ulkonäköpaineista: ”Jos paljas pakara ärsyttää, se ei ole urheilijan vika”

Ringa Ropon aikalaiset muistavat kuvat, joissa hiekalle pyllähtänyt pituushyppääjä oikoi bikiniensä takamusta niin että pyllyväli vilkkui. Nyt korkeutta hyppäävä tytär Ella Junnila muistuttaa, etteivät urheilijoiden ulkonäköpaineet ole vain naisten juttu. – Viestini on, että olet hyvä sellaisena kuin olet.

Kun katsoo tarkkaan, Ella Junnilan vasemman olkapään iholla näkyy pieniä palovammajälkiä. Jos hyppy kulkee oikein, tuo kohta osuu korkeushyppypatjaan ensimmäisenä ja vähän ihoa nirhautuu aina patjan karheaan pintaan.

Sitä ennen Ella on lähtenyt merkiltä, ottanut kahdeksalla askeleella sellaisen vauhdin, että pönkällä ponnistavaan oikeaan jalkaan kohdistuu tuhannen kilon voima. Sitten oikea jalka taittaa ristiin, oikea olkapää painuu alas, vasen suuntaa ylös ja vartalo kaartuu ilmassa riman yli. Lennon aikana Ellan silmät ovat auki – sen voi todeta kuvista – mutta hyppääjä ei muista, mitä niiden editse on ehtinyt vilahtaa. Karhea osuma patjaan on ensimmäinen tunnemuistijälki. Juuri muuta puolentoista sekunnin singahduksesta ei kuulemma muista.

Oikeastaan koko korkeushyppysuoritus kuulostaa aika ufolta. Että juosta nyt täysiä kuin näkymättömään seinään ja siitäpä sitten kohti taivaita.

– Urheilussa onkin hienointa näyttää, miten ihmeellinen ihmiskeho on ja miten hämmentäviin suorituksiin se pystyy, Ella Junnila, 22, sanoo.

Puolan Torunissa maaliskuussa Ella mätkähti patjaan 196 sentin korkeudesta. Tulos rikkoi Tokion olympiarajan sekä lajin aiemmat Suomen ennätykset ja toi Ellalle EM-pronssia. Kun tuloksesta uutisoitiin, kaikkialla muistettiin toistella sitä, että Ella on toisen polven hyppääjä ja toisen polven EM-pronssimitalisti. Hänen äitinsä, Ringa Ropo, 55, voitti pituushypyn EM-pronssia vuonna 1989. Ellaa jatkuva vertailu on korvennut erityisesti omana juhlapäivänä mutta vähän muutenkin.

” Ella toteuttaa nyt unelmaansa, jonka minä olen jo saanut elää.

Turhaa vertailu onkin. Urheilussa tuloksestaan vastaa vain urheilija itse. Vaikka taustalla olisi sata sukupolvea hyppääjiä, kisassa ainoastaan oma suoritus ratkaisee. Oman kokemuksen tärkeydestä Ringakin on muistuttanut itseään seuratessaan tyttärensä uraa sopivan välimatkan päästä.

– Ella toteuttaa nyt unelmaansa, jonka minä olen jo saanut elää. Hänen kuuluu saada kokea se itse ja omana juttunaan, ja minun kuuluu seurata sitä sivusta, Ringa sanoo.

– Kun Ella puhuu tunnelmistaan, minun tekee monesti mieli sanoa, että äiti tietää tuon. Juuri se olisi kuitenkin kamalan väärin.

Varapyörävanhempia

Ringa opettelee muutenkin oikeanlaista etäisyyttä äitinä. Tasapainoilu läheisyyden ja läsnäolon mutta toisaalta lasten oman tilan kunnioituksen kanssa kuuluu elämänvaiheeseen, jossa lapset ovat aikuistuvia nuoria oman arkensa ja ihmissuhteidensa keskellä. Ella, 22, opiskelee ja asuu Tampereella avopuolisonsa, valmentaja Mikko Rummukaisen kanssa. Nuoremmista lapsista Juuso on 21-vuotias ja Emma 17. Ringan ja Juha Junnilan esikoinen, Juho, kuoli hieman alle kaksivuotiaana vuonna 1999. Ella oli silloin nelikuinen vauva.

– Minun on pitänyt opetella sitä, että lapset ottavat nyt omia askeleitaan ja heille on annettava tilaa aikuistua. Vanhemmuus ei häviä mihinkään, vaikka heidän elämäänsä tulee puolisoita, Ringa miettii.

– Tähän vaiheeseen kuuluu ristiriitaisia tunteita, ensin ajan lapset maailmalle ja sitten kaipaan heitä. Haluaisin koko ajan tietää, mitä heille kuuluu, mutta miten usein voin soittaa ilman että se alkaa ärsyttää.

” Soitan ja kysyn, saako valittaa ja sitten mä valitan.

Ringa muistaa hyvin, miten hänen oma äitinsä tilanteen hoiti. Äidin kotona puhelinpöydän yläpuolelle seinään oli teipattu lappu: Älä soita Ringalle!

– Minä halusin irtautua ja katkaista napanuoran, mutta kyllä siinä kesti. Kun äiti vihdoin hellitti, se helpotti kasvuani. Samaa tässä nyt käydään läpi.

Eron jälkeen Ringa oli pitkään yksin, kunnes löytyi Heikki. ”Ennen Hessun ensivisiittiä Ella näytti pöydästä paikan, että mies istutetaan tuohon ja sitten se kuulustellaan. Meillä puhe on aika vilkasta ja välillä nousee ääni, välillä pylly.”

Vieressä Ellaa hymyilyttää. Kyllä hänkin äidin suuntaan soittaa.

– Reseptipulassa, arjen pikkupulmissa ja varsinkin silloin, kun on ollut huono päivä tai kaikki ärsyttää. Soitan ja kysyn, saako valittaa ja sitten mä valitan.

” Kun eron jälkeen jäin lasten kanssa yksin, tunteista tuli meidän voimavaramme.

Ringan ja Ellan välit ovat aina pysyneet tiiviinä. Sen jälkeen, kun vanhemmat ilmoittivat eroavansa vuonna 2007 ja silloinkin, kun Ella vietti vaihto-oppilasvuoden Brysselissä.

– Meillä on aina puhuttu paljon ja suoraan. Varsinkin, kun eron jälkeen jäin lasten kanssa yksin, tunteista tuli meidän voimavaramme. Heikoissa hetkissä koin, etten muuta pystynyt antaa kuin läsnäoloa ja halihoitoa. Näyttämällä rakkautta yritin vahvistaa perheemme yhtenäisyyttä, Ringa kertoo.

– Tiukimpia aiheita on saatettu mutustella useita päiviä, mutta lopulta sellaista asiaa ei ole ollut, mikä ei olisi puhumalla sovittunut.

Viime kesänä naiset jakoivat yhteisen surun, kun Ellan kummitäti, Ringan läheinen ystävä, menehtyi. Silloin myös tytär tuki äitiään.

– Silloin nojasimme kumpikin toisiimme. Kummitätini oli läheinen molemmille, joten kokemus oli yhteinen. Vaikka mummi ja Juho ovat perheestä jo poissa, olin molempien kuollessa tosi nuori. Nyt menetin rakkaan läheisen ensi kertaa aikuisiällä, Ella liikuttuu kyyneliin.

– Se meillä on aina pätenyt, että rakkauden lisäksi myös vaikeat tunteet on voitu jakaa, Ringa jatkaa.

” Vanhempieni uudet puolisot ovat olleet minulle rikkaus, he ovat sellaisia varapyöriä meille lapsille.

Vanhempien uudet puolisot ovat Ellan mukaan solahtaneet helposti perhekuvioon. Isä löysi Inkerinsä jo aiemmin, Ringa on seurustellut Heikkinsä kanssa runsaat neljä vuotta. Pari on kihloissa ja perusti alkuvuodesta yhteisen urheilupalveluiden yrityksenkin, mutta asuu yhä kahdessa kaupungissa: Ringa Riihimäellä ja Heikki Herva Jyväskylässä.

– Vanhempieni uudet puolisot ovat olleet minulle rikkaus, he ovat sellaisia varapyöriä meille lapsille. He myös tietävät, mistä puhun, jos jokin äidin tai isän tapa ärsyttää. Hessu oli aluksi vähän hiljainen, mutta saa nykyään jo suunvuoroja, Ella kuvailee.

Ringan mielestä puhumisen kulttuuri on hänen lapsuudenkotinsa perintöä. Vieressä Ella nyökkää.

– Mummi oli aina sellainen in your face – siis hyvällä tavalla!

– Äitini toi aina mielipiteensä esille ja otti helposti tilan haltuun. Hän oli äärimmäisen sitkeä ja hyväsydäminen nainen, mutta ihmettelin, kun muut kehuivat häntä hyväksi kuuntelijaksi. Minusta hän oli aina suuna päänä, Ringa nauraa.

– Spontaani sosiaalisuus on meilläkin enemmän äidin juttu. Minusta puhetta irtoaa helpommin tutussa porukassa. Olen muutenkin pyöreäkulmaisempi kuin äiti, Ella sanoo.

– Tuosta olen eri mieltä. Kyllä mä olen sun kulmasi nähnyt. Sinussa on näkemyksellisyyttä sekä särmää, joita ilman et olisi huippu-urheilija, Ringa heittää.

Itsepä urani valitsin

Äkkiä tilanne yhteisen pöydän äärellä on ihan urheiluruutua. Ella ja Ringa rakastavat puhua urheilusta kovaa, päällekkäin ja vuolaasti. Puhutaan hyppylajien eroavuuksista, sääntökikkailusta, siitä mikä laji on kovin ja mitä on kiinnostavinta seurata penkiltä, faneista ja yleisön palautteesta. Siitä, miten Ringa aikoinaan sai yhdessä Postin kampanjassa 10 000 kirjettä (ne ovat yhä tallessa!) ja kuinka nykyään Ella kohtaa enimmät seuraajansa somessa. Siitä, miten korkeushyppy oli alun perin Ringan suuri rakkaus, mutta pituus sopi paremmin hänen temperamenttiselle luonteelleen ja leikatulle selälleen. Ellan mielestä korkeudessa pärjätäkseen ei ole yhtään autuaaksi tekevää ominaisuutta, paitsi ehkä henkinen kantti ja maltti.

Ringan aikana fanit kirjoittivat kirjeitä. Ella on suoremmin yhteydessä somessa. ”Olen onnellinen ja otettu asemastani, jossa pidetään esikuvana ja arvostetaan, mitä teen urheilijana”, Ella sanoo.

– Koska kisa voi kestää parikin tuntia, voimansa pitää käyttää viisaasti viimeiseen hyppyyn asti. Kisaan ei voi lähteä täydellä höökillä, koska muuten voimat loppuvat ennen aikojaan.

Yhdestä piirteestä sentään on apua, ja se on pituus. Ellan 183 sentistä peräti 105 senttiä on jalkaa. Mittasuhde tuo etua korkeuksiin pyrkiessä, ongelmia se aiheuttaa lähinnä vaateostoksilla. Jos pitkän mekon helma vielä heiluukin oikeassa korkeudessa, vyötärö takuulla osuu väärään kohtaan.

– Pitkät jalat ja lyhyenläntä selkä, naiset tokaisevat yhteen ääneen.

” Vaikka urheilu on kovaa, se on myös opettanut armollisuutta.

Ringa ei halunnut yhdestäkään lapsestaan huippu-urheilijaa, mutta toivoi näiden löytävän liikunnasta ikuisen ystävän. Ella rakasti penkkiurheilua jo vaippaikäisenä ja saattoi tapittaa vaunuistaan Kalevan kisojen juoksulajeja puolitoista tuntia putkeen.

– Ella sai vasta koulussa kuulla, että äitinsäkin on ehtinyt vähän urheilla. En minä halunnut sitä heille tuputtaa. Kun muksut tulivat kotiin harjoituksista tai kisoista, en koskaan kysynyt, monesko olit vaan että oliko kivaa. Se on se ydinjuttu, Ringa sanoo.

Samaa todistaa Ella.

– Itse olen valinnut ammattini, lajini sekä sen, että priorisoin urheilun nyt kaiken muun edelle. Kun aloin opiskella politiikan tutkimusta, oli alusta asti selvää, että se joustaa urheilulle eikä toisinpäin. Vaikka urheilu on kovaa, se on myös opettanut armollisuutta. Hyväksyn sen, että en ole kone.

Oikeus pukeutua kuten haluaa

Sitten puhutaan siitä, millaista urheilijan on olla katseiden kohteena, objektina. Sekä Ringaa että Ellaa on arvioitu julkisuudessa muutenkin kuin tulostensa valossa. Ringan aikalaiset muistavat kuvat, joissa hiekalle pyllähtänyt hyppääjä oikoi bikiniensä takamusta niin että pyllyväli vilkkui.

– En minä niistä kuvista tykännyt, mutta en toisaalta jaksanut välittääkään. Urheilija ei mieti sellaisia kentällä, kun fokus on täysillä suorituksessa, Ringa sanoo.

” Jos ärsyttää, kun bikinihoususta vilahtaa suorituksessa puoli pakaraa, se on sinun ongelmasi, ei koskaan urheilijan.

Siinä missä Ringa on jo turtuneempi urheilijoiden ulkonäkö- ja asukeskusteluihin, Ella napakoituu muistuttamaan, että aiheessa on vain yksi ydinajatus: vaatteen tehtävä on palvella urheilijaa pääsemään parhaaseen suoritukseensa. Nuorempana hänkin epäröi, miten kisoihin kehtaisi pukeutua, mutta itsetunnon mukana kasvoi oivallus, että se riittää, mikä on itselle mukavin.

– Puen enemmän tai vähemmän sen mukaan, mikä minusta tuntuu hyvältä, missä olen itsevarmin tai mikä ei rajoita liikettäni. Minulla on oikeus pukeutua siten, että on hyvä olla, Ella sanoo.

– Jos sinua ärsyttää, kun bikinihoususta vilahtaa suorituksessa puoli pakaraa, se on sinun ongelmasi, ei koskaan urheilijan.

Ringa ei halunnut yhdestäkään lapsestaan huippu-urheilijaa, niin kova tie se on. ”Meillä ei koskaan tuputettu urheilua lapsille. Ellakin sai vasta koulussa tietää minun urastani.”

Ella jatkaa, että puhe urheilijoiden ulkonäköpaineista pitäisi ulottaa kaikkiin sukupuoliin eikä vain naisiin. Samoin ajatus pukeutumisen oikeudesta pätee muussakin elämässä, ei vain urheilukentillä. Hän peräänkuuluttaa sensitiivisyyttä ja ymmärtäväisyyttä.

– Viestini on, että olet hyvä sellaisena kuin olet. Ammattiurheilijana keho on minulle työkalu, jota kuuluu seurata ja muokata, ja minun kuuluu puhua vaikkapa painostani. Mutta kaikkien ei pidä. Eikä 14-vuotiaan pidä näyttää samalta kuin 25-vuotiaan ammattilaisen.

” Teini-ikäisen äitinä mietin näitä eri tavalla kuin urheillessani itse.

Ringan näkökulma muuttui, kun tyttärestä tuli urheilija.

– Kyllä minä teini-ikäisen äitinä mietin näitä eri tavalla kuin urheillessani itse. Kuvilla ja katseilla voi olla iso vaikutus nuorten minäkuvaan. Tuntuu hyvältä, miten Ella on löytänyt itsevarmuutensa.

Naiset nähdään samalla kentällä heinäkuussa, kun Ella vierailee Ringan ja Yliastujat ry:n järjestämillä hyppykarnevaaleilla Lempäälässä. Nelipäiväinen leiri kokoaa yhteen hyppylajeista kiinnostuneet nuoret. Jos Tokion olympialaiset pidetään, Ringa ei lähde sinne Ellan mukaan, mutta valvoo aamuyön lähetykset televisiosta. EM-kisoja hän seurasi etänä videoyhteydellä.

Silloin, kun Ella koki vertailun himmentävän mitaliriemua, Ringa supatti tyttären korvaan tsemppilauseen.

– Sanoin, että mulla ei sitten ole sitä olympiamitalia.