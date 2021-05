Somesta tuttu lääkäri-Anni sairastui harvinaiseen tautiin – ”Ulkokuoresta ei voi päätellä terveyttä”

– Harvinainen sairaus tuo lisätaakkaa sairastavalle, kun pitää yhä uudestaan selittää, mistä on kyse. Se on työlästä, lääkäri Anni Saukkola sanoo.

Anni Saukkola, 27, on lääkäri ja tunnettu ”Lääkäri Annina”, jonka terveysaiheiset postaukset ja videot keräävät sosiaalisessa mediassa valtavasti tykkäyksiä. Tällä viikolla Anni kertoi Instagramissa sairastuneensa hiljattain itse. Lääkäristä tuli potilas.

Viime talvena Annia alkoivat kiusata nivelsäryt. Sormet tuntuivat kankeilta ja turvonneilta etenkin aamuisin. Niihin tuntui myös kerääntyvän nestettä. Lääkärinä Anni tunnisti itsekin, että oireet olivat luonteeltaan reumaattisia.

Kun kivut eivät menneet parissa kuukaudessa ohi, Anni hakeutui työterveyslääkäriin. Diagnoosi varmistui lopulta kokeiden jälkeen reumalääkärin vastaanotolla. Annilla todettiin lupus eli punahukka.

– Ajattelin, että kokeissa vakava tauti poissuljetaan. Olikin sitten iso yllätys, kun verikokeista nähtiin, että minulla on SLE eli systeeminen lupus.

Systeeminen lupus erythematosus on reumaattisiin sairauksiin kuuluva harvinainen autoimmuunisairaus. Systeeminen tarkoittaa, että sairaus oireilee koko kehossa.

SLE-taudissa elimistön puolustusjärjestelmä toimii virheellisesti ja tuottaa vasta-aineita, jotka pitävät elimistön omia terveitä soluja vieraina ja tuhoavat niitä, kertoo Reumaliitto. Siitä seuraa autoimmuunireaktio, joka aiheuttaa tulehduksia esimerkiksi nivelissä, munuaisissa ja iholla. Eniten lupukseen sairastuvat hedelmällisessä iässä olevat naiset.

Annilla oli todettu jo vuonna 2014 lupuksen rajoittunut muoto, joka näkyi lähinnä iholle nousevina läiskinä. Siksi diagnoosi saatiin nopeasti. Monipuolisten oireiden takia lupus ei aina löydy helposti.

Harvinainen sairaus lisää potilaan taakkaa

Vakava sairastuminen on useimmille järkytys, eikä siltä ole suojassa lääkärikään. Oireet saatiin pian lääkityksellä kuriin, mutta henkinen totuttelu sairauden kanssa elämiseen on yhä kesken, Anni sanoo.

– Elämän epävarmuus tuli taas esiin. Mitä tahansa voi tapahtua milloin vain. Tietysti mietityttää, miten lupus vaikuttaa lisääntymishaaveisiin. Väsymys on myös yksi reumatautien oire, joten pitää olla itselleen armollinen sen suhteen, mitä jaksaa.

Anni mietti pitkään, kertoako omasta sairaudesta ollenkaan muille. Asiaan oli sopeuduttava ensin itse, ennen kuin hän tunsi olevansa valmis vastaanottamaan muiden kommentteja. Lopulta Anni päätti kertoa diagnoosista Instagramissa.

– Halusin antaa itselleni aikaa tämän asian kanssa. Sopeutumisvaihe on vielä menossa. Mutta tämä sairaus on kuitenkin asia, joka ei yksin määritä minua ihmisenä.

” Oma sairastuminen antaa kykyä myötäelää potilaiden kokemia tunteita.

Anni haluaa lisätä ymmärrystä harvinaisia sairauksia sairastavia ihmisiä kohtaan, sillä he kohtaavat usein erilaisia ennakkoluuloja.

– Jos sairastaa jotakin yleisesti tunnettua sairautta, vaikka syöpää, kaikki tietävät jollain tasolla, mistä on kyse. Harvinainen sairaus tuo lisätaakkaa sairastavalle, kun pitää yhä uudestaan selittää, mistä on kyse. Se on työlästä, Anni sanoo.

Ihmiset eivät välttämättä osaa suhtautua sairauteen, josta eivät tiedä oikein mitään. Myös vertaistuen löytäminen voi olla vaikeaa, koska kohtalotovereita on verrattain vähän.

– Ihminen voi kokea olonsa yksinäiseksi ja tuntea, ettei oma sairaus ole yhteiskunnan silmissä täysin tunnustettu.

Anni kertoo saaneensa postauksen julkaisemisen jälkeen satoja tsemppaavia ja kiittäviä kommentteja erityisesti muita harvinaisia sairauksia sairastavilta.

Hänestä olisi hyvä, että ihmiset muistaisivat harvinaisia sairauksia sairastavien ihmisten kohtaamisesta muutaman asian. Ensinnäkin, tarvitaan sensitiivisyyttä.

– Ei pitäisi lähteä eksotisoimaan sairautta ja ihmetellä, että ohhoh, onpas harvinaista. On hyvä mennä läheisen ehdoilla ja kysyä suoraan, voisiko asiasta kysyä lisää tai voisitko itse kertoa siitä enemmän. Toista tukeakseen ei edes tarvitse tietää kaikkea itse sairaudesta.

Kaikkein tärkeintä olisi Annin mielestä muistaa, että ihmisillä voi olla kaikenlaisia sairauksia, jotka eivät näy ulospäin.

– Ulkokuoresta ei voi päätellä ihmisen terveyttä, Anni sanoo.

Esimerkiksi reumasairauksista tavataan usein ajatella, että ne ovat ikääntyvien ihmisten tauteja, sillä nuorilla ne eivät näy välttämättä ulospäin. Mutta nuoretkin sairastuvat reumaan. Vaikka sairaus vaikuttaa toimintakykyyn olennaisesti, ei sitä pysty aina päättelemään ulkoapäin.

Kun puhutaan lupuksesta, mainitaan lähes aina myös 2000-luvun hittisarja House, sillä tauti esiintyy siinä usein. Myös tällaiset viittaukset voivat tuntua pitkän päälle rasittavilta.

Sairauden kanssa ei tarvitse tulla valmiiksi

Lupus ei parane, vaikka se voi asettua vuosiksi remissioon uinumaan. Sairaus elää eri elämänvaiheiden mukana.

– Jos saan joskus jälkikasvua tai sairastun jotenkin muuten, tilanteeseen pitää sopeutua taas uudestaan. Ei sairauden kanssa tarvitsekaan tulla mitenkään valmiiksi.

Lääkityksellä voi olla vaikutusta raskauteen, ja raskaus voi myös muuttaa taudin kulkua, yleensä oireita hankaloittamalla.

Anni muutti juuri Helsingistä Jyväskylään, josta hän osti puolisonsa kanssa talon. Anni työskentelee yksityisellä terveysasemalla lääkärinä ja tekee siellä myös markkinointia. Hän koettaa välttää työstressiä, eikä hektinen vuorotyö välttämättä tule enää kysymykseen. Uraa pitää nyt miettiä terveyden ehdoilla.

– Oma sairastuminen antaa kykyä myötäelää potilaiden kokemia tunteita. Työhön tuo oman sävynsä se, jaksanko minä ja olenko terve, Anni sanoo.