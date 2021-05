Kesken loman mies sai tekstiviestin, ja Suvi kehitti heti päässään huikean teorian – psykologi kertoo, mistä mustasukkaisuus johtuu

Kun puoliso hymyilee tekstiviestille, Suvin valtaa epämukava olo. Mustasukkaisuus ei rasita vain sen kohdetta vaan myös mustasukkaista itseään.

Kesken loman miehen puhelimeen tuli tekstiviesti. Se oli leikkausajan vahvistus parturilta – tai niin mies ainakin sanoi. Suvi oli varma, että kyse oli jostain muustakin. Ehkä flirttailusta, ehkä ihastuksesta.

Alkoi riita, joka pilasi koko reissun.

– Kehitin huikean teorian, että miehen parturi yrittää vietellä häntä. Täysin järjetöntä, mutta näin tapahtui. Siinä kohtaa ymmärsin, että jotain on tehtävä, Suvi kertoo.

Aiheen arkaluontoisuuden vuoksi hän ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

Suhteen alussa Suvin mustasukkaisuuden saattoi laukaista melkein mikä vain. Esimerkiksi se, että puoliso kehui parturin hiustenpesutekniikkaa, katsoi toisen naisen perään kaupungilla tai laittoi enemmän partavettä kuin tavallisesti.

Tunne oli uusi, sillä aiemmissa suhteissaan Suvi ei ollut ollut mustasukkainen. Hän uskoo tunteen johtuvan nykyisen suhteen vakavuudesta.

– Olen vihdoin löytänyt ihmisen, jonka kanssa haluan olla. Nyt oikeasti pelkään menettäväni jotain.

” Mustasukkaisuus on vihaista ja levotonta huolestuneisuutta.

Mustasukkaisuus on inhimillinen tunne, sanoo psykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen psyykkisen hyvinvoinnin keskus Kompista. Tunne herää, kun ihminen kokee, että hänelle tärkeää ihmissuhdetta uhataan. Joskus uhka on oikea, joskus kuviteltu. Lähes jokainen on joskus mustasukkainen.

Mustasukkainen ihminen voi Heiskasen mukaan kokea monenlaisia tunteita, esimerkiksi vihaa, surua ja pelkoa. Mustasukkaisuus voi tuntua myös kehossa, esimerkiksi kuumuuden tunteena, tärinänä tai pulssin kiihtymisenä.

– Mustasukkaisuus on vihaista ja levotonta huolestuneisuutta, Heiskanen kuvailee.

Piikittelyä ja syyllisyyttä

Puoliso tuijottaa puhelintaan ja vaikuttaa poissaolevalta. Ajatukset alkavat myllätä Suvin päässä. Kenen kanssa mies juttelee? Miksi hän naurahti tuolle viestille?

Ehkä myös: Miksi hän ei huomioi minua? Mitä jos en kelpaakaan?

– Jokin aktivoituu minussa. Ihan kuin sisälläni joku tökkäisi ja sanoisi, että katso nyt, mitä se tekee, Suvi sanoo.

” Välillä mies hoksaa heti, että tämä on taas tätä ja osaa suhtautua.

Mustasukkaisuus iskee herkimmin, kun Suvilla on ollut huono päivä. Joskus hän saa rauhoiteltua mielensä ja huoli helpottaa, joskus tulee piikiteltyä puolisoa. Jos mustasukkaiset ajatukset ehtivät jyllätä mielessä pitkään, kurja olo jää muhimaan moneksi tunniksi. Tunteesta on vaikea päästä, vaikka tietäisi, että huoleen ei ole syytä.

– Välillä mies hoksaa heti, että tämä on taas tätä ja osaa suhtautua. Joskus hän ei oivalla, mitä piikittelyn taustalla on, koska ei tietenkään ole ajatustenlukija. Saatamme saada isonkin riidan aikaiseksi.

Mustasukkaisuus kuormittaa usein paitsi sen kohdetta myös mustasukkaista itseään. Suvikin haluaisi päästä mustasukkaisuudestaan eroon. Omat reaktiot hävettävät, harmittavat ja ärsyttävät. Lähes joka kerta Suvi tuntee niistä syyllisyyttä.

– Jään miettimään, miksi reagoin taas näin ja miksi juuri nyt.

Lapsuuden kokemukset vaikuttavat

Mustasukkaisuuteen ei ole yhtä selkeää syytä. Tunteen syntymiseen vaikuttavat esimerkiksi mustasukkaisen oma henkilöhistoria, parisuhteen tila ja yhteiskunnan normit ja asenteet. Yleisin mustasukkaisuuden syy on puolison uskottomuus.

Psykologi Lotta Heiskasen mukaan lapsuuden ihmissuhteet luovat perustan sille, uskaltaako ihminen luottaa toisiin. Esimerkiksi jos omien vanhempien suhteessa on ollut uskottomuutta tai lapsuus on ollut turvaton, ihminen voi olla herkemmin mustasukkainen aikuisena. Menettämisen ja yksin jäämisen pelko voi aktivoitua myös silloin, jos on tullut itse petetyksi tai jätetyksi aiemmassa parisuhteessaan.

– Mustasukkainen voi olla herkkä huolestumaan siitä, onko hän toiselle riittävän tärkeä ja omana itsenään rakastettava, Heiskanen sanoo.

” Olen pettänyt itse aiemmassa elämässäni. Tiedän kokemuksesta, miten paljon voi tehdä jäämättä kiinni.

Joskus aiheeton mustasukkaisuus johtuu siitä, että mustasukkainen on itse pettänyt puolisoaan tai ainakin haaveillut siitä. Mustasukkaisuus on silloin tapa peitellä omia tunteitaan, keino kääntää huomio itsestä toiseen.

– Jos ihminen haaveilee itse uskottomuudesta mutta ei hyväksy ajatusta itsessään, hän voi alkaa virheellisesti nähdä kumppanissaan samoja aikomuksia ja paheksua niitä, Heiskanen sanoo.

Suvi uskoo, että hänen mustasukkaisuutensa johtuu omasta epävarmuudesta ja heikosta itsetunnosta.

– Mustasukkaisuuteni on menettämisen pelkoa, vaikka en haluaisi sitä myöntää. Pelkoa, että joku toinen on parempi, Suvi sanoo.

– Olen myös pettänyt itse aiemmassa elämässäni. Tiedän kokemuksesta, miten paljon voi tehdä jäämättä kiinni.

Mikä on liikaa?

Mustasukkaisuuden tunne itsessään ei ole haitallinen, mutta se voi johtaa haitalliseen käytökseen. On normaalia olla mustasukkainen silloin, kun suhteella on todellinen kilpailija, esimerkiksi jos puoliso on pettänyt, mutta silloinkaan mustasukkaisuutta ei ole lupa purkaa hallitsemattomasti.

Lotta Heiskasen mukaan mustasukkaisuudesta ei ole ainoastaan haittaa. Ihmiset voivat kokea mustasukkaisuuden rakkauden osoituksena, ja se voi vaikuttaa jopa positiivisesti suhteeseen. Se voi esimerkiksi auttaa arvostamaan toista ja motivoida pitämään suhteesta huolta.

– Tutkimusten mukaan mustasukkaisuutta kokevien parisuhde on vakaampi ja onnellisempi kuin hyvin vähän mustasukkaisuutta kokevien. Mustasukkaisuus kertoo tunnetason sitoutumisesta ja voi auttaa pitämään intohimoa yllä, Heiskanen sanoo.

Parhaimmillaan mustasukkaisuus voi johtaa rakentaviin keskusteluihin esimerkiksi siitä, missä suhteen rajat kummankin mielestä menevät. Joskus se voi toimia kimmokkeena erota huonosta suhteesta.

– Jos toinen on epäluotettava eikä ole valmis sitoutumaan suhteeseen, on parempi mennä eteenpäin ja etsiä turvallisempaa suhdetta toisenlaisen ihmisen kanssa, Heiskanen sanoo.

” Jos mustasukkaisuuteen liittyy toisen kontrollointia ja väkivaltaa tai sen uhkaa, kannattaa hakea heti apua.

Haitallista mustasukkaisuus on silloin, kun se vahingoittaa parisuhdetta ja aiheuttaa kärsimystä mustasukkaisuuden kohteelle tai mustasukkaiselle itselleen. Liiallisen mustasukkaisuuden merkki on esimerkiksi se, että tulkitsee puolison pienimmätkin eleet todisteeksi pettämisestä, vaikka oikeaa uhkaa ei ole.

Aiheellinenkin mustasukkaisuus voi mennä liian pitkälle, jos se aiheuttaa mustasukkaisessa suhteettoman voimakkaita reaktioita. Liiallisesta mustasukkaisuudesta voi seurata esimerkiksi riitoja, vihaa, kontrollointia ja väkivaltaista käyttäytymistä.

Joskus kyse on enemmän mustasukkaisen omista tunteista kuin mustasukkaisuuden kohteen käytöksestä.

– Mustasukkaisuus on inhimillinen tunne, mutta ääripäässään vaarallinen. Jos mustasukkaisuuteen liittyy toisen kontrollointia ja väkivaltaa tai sen uhkaa, kannattaa hakea heti apua, Heiskanen sanoo.

Puoliso tukena

Suvista on ollut tärkeää, että puoliso on ymmärtänyt häntä ja auttanut pärjäämään vaikeiden tunteiden kanssa.

– Aluksi kuvittelin, että olin hyvästä syystä mustasukkainen ja vihainen. Vasta nyt olen oivaltanut, että ongelma on minussa. Se on vaatinut toiselta paljon vakuuttelua ja huomion osoittamista.

Välillä omaan tunteeseen havahtuminen on ollut helpottavaakin.

– Mustasukkaisuuden tunne on niin valtaava ja kaiken yli menevä, että on helpottavaa tajuta, että se tulee vain itsestä.

Suvi on käsitellyt mustasukkaisuuttaan analysoimalla omaa käytöstään ja yrittämällä tutustua sen syihin. Nykyään hän tunnistaa mustasukkaisuutensa usein jo ennen kuin se äityy piikittelyksi.

Eniten Suvia ovat auttaneet puolison kanssa käydyt keskustelut. Hän on oppinut, että niistä tulee rakentavampia, kun ne eivät käynnisty riitelyllä tai toisen syyttämisellä. Pettämisepäilyjen sijaan voi sanoa: tuli taas tällainen fiilis.

– Auttaa, kun toinen ymmärtää mutta pysyy napakkana. Sanoo, että tämä on taas turhaa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla huhtikuussa 2020.