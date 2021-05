Sipe Santapukin elämä muuttui täysin kymmenen vuotta sitten – nyt hän suunnittelee vievänsä Minnan alttarille

Sipe Santapukki ja avopuoliso Minna Kauppi asuvat nykyään perheineen Lahdessa. Jos Sipen suunnitelmat toteutuvat, avoparista tulee aviopari. – Häät olisivat hienot juhlat paitsi meille, myös sukulaisille ja ystäville.

Sipe Santapukki, 43, johdattelee vieraitaan sujuvasti luomansa maailman halki. Vanhasta kiinteistöstä Lahden ydinkeskustan tuntumassa on kuoriutumassa huikea kokonaisuus. Sipe ja hänen avopuolisonsa, suunnistaja Minna Kauppi, 38, omistavat koko talon. Joissakin osissa on vuokralaisia, mutta tämä keskikerros, jossa neliöitä on varmasti reilusti yli 200, on Apulanta-yhtyeen rumpalin ja hänen perheensä koti.

Ukko, 4, on päiväkodissa, yhdeksän kuukauden ikäinen Hertta-vauva kärrylenkillä kaupungilla äitinsä kanssa.

– Vielä viitisentoista vuotta sitten unelma perheestä tuntui minulle tosi kaukaiselta. Kaikki muuttui, kun kymmenen vuotta sitten kohtasin lasteni äidin, Minnan, Sipe kertoo.

– Siinä vaiheessa meillä molemmilla oli takana elettyä elämää, olimme nähneet ja kokeneet paljon. Se auttoi arvostamaan löydettyä. Oikean ihmisen kohtaaminen oikeassa elämänvaiheessa johti siihen, että perheunelma alkoi realisoitua. Aika oli molemmille juuri sopiva, Sipe muistelee.

Hän arvostaa valtavasti mahdollisuutta isyyden kokemiseen.

– Lapset tuovat elämään tarkoitusta ja merkitystä. He eivät kavenna elämänpolkua vaan leventävät sitä.

Monista Sipe Santapukin nuorena poikana Heinolassa kypsyttelemistä unelmista on tullut tavalla tai toisella totta. Elämässä riittää rakkautta ja intohimoprojekteja. Sipe kokee, ettei täyttymys hänen elämässään niinkään tule unelmien saavuttamisesta kuin toimivasta arjesta ja ihmisistä ympärillä.

– Tärkeintä on osata olla hyvä puoliso ja isä – se, että saisin antaa lapsilleni hyvät eväät elämään.

Tulevaisuudessa häämöttävät todennäköisesti suuret juhlat.

– Avopuolisoni Minnan olen jossakin vaiheessa ajatellut viedä alttarille. Häät olisivat hienot juhlat paitsi meille, myös sukulaisille ja ystäville, Sipe tuumii.

– Kummallakaan ei kuitenkaan ole ollut hoppua asian kanssa, koska olemme niin monella tasolla sitoutuneita toisiimme muutenkin. Papin aamen ei muuta asiaa miksikään, mutta onhan se kaunis sakramentti. Uskon, että tulevaisuudessa pääsemme viettämään yhdessä rakkauden superjuhlaa.

