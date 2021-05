Suomalainen Awak Kuier, 19, teki koripallossa kansainvälisen läpimurron – puhuu nyt urheilun epäkohdista: ”Lukiossa pojat saivat jopa enemmän pelikenkiä kuin tytöt”

Koripallon huippulupausta Awak Kuieria, 19, ei hirvitä lähteä ammattilaiseksi Yhdysvaltoihin, vaikka perhettä tuleekin ikävä. Kotona on aina kannustettu seuraamaan unelmiaan. – Tiedän, että perhe on minusta ylpeä, koristähti kertoi Me Naisille juuri ennen muuttoaan Dallasiin.

Tultuaan valituksi koripallon naisten ammattilaisliiga WNBA:han kuukausi sitten Awak Kuier, 19, jätti merkkinsä suomalaiseen urheiluhistoriaan. Kun Dallas Wings jo ensimmäisen varauskierroksen toisella vuorolla valitsi Kuierin, hänestä tuli toinen liigaan koskaan valittu suomalainen. Pian varausta seurasi toinenkin uutinen, kun Awak solmi sopimuksen urheiluvälinejätti Niken kanssa.

– Tosi siistiä, Awak tyynesti summaa tunnelmiaan läpimurtonsa keskellä.

Awak muutti Yhdysvaltoihin viime viikolla. Teksasissa häntä odotti kuuden päivän karanteeni sekä huoneisto pelaaja-asuntolassa Dallasin laitamilla.

– Lähteminen ei hirvitä, olen hyvä sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja tutustun helposti uusiin ihmisiin, Awak sanoo.

– Perhettä tulee ikävä, ja varsinkin äidin kanssa on käyty tunteellisia keskusteluja. Kotona on kuitenkin aina kannustettu tekemään sitä, mistä nauttii ja seuraamaan omaa unelmaa. Minulla on siis heidän tukensa ja tiedän, että perhe on minusta ylpeä.

” Vanhempani ovat halunneet meille paremman tulevaisuuden ja tehneet isoja valintoja sen puolesta.

Awakin ja hänen perheensä juuret ovat Etelä-Sudanissa. Siellä on yhä paljon sukua, mutta Awakin vanhemmat päättivät tarjota lapsilleen toisenlaisen elämän. Perheeseen kuului jo neljä lasta, kun Kuierit pakenivat sotaa ja levottomuuksia Egyptiin helmikuussa 2001. Suomesta he saivat turvapaikan vuonna 2003.

– Vanhempani ovat halunneet meille paremman tulevaisuuden ja tehneet isoja valintoja sen puolesta.

” Miesten tekeminen pistetään etusijalle vähän kaikessa.

Me Naiset tapasi Awakin juuri ennen tämän muuttoa Dallasiin. Awakin mukaan WNBA:han halutaan, koska siellä on kovin liiga, taitavimmat pelaajat sekä paras mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Rahan perässä liigaan ei lähdetä. Mielikuvat miljoonasopimuksista yhtä aikaa huvittavat ja ärsyttävät Awakia.

– Itse asiassa naispelaajille maksetaan paremmin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, missä NBA:n miesten ja naisten väliset palkkaerot ovat aivan hulluja.

Tilastot ovat karua luettavaa. Naisten WNBA:ssa tulokkaiden minimipalkka on 57 000 dollaria eli vajaat 50 000 euroa. Esimerkiksi Lauri Markkasen palkka hänen NBA:n tulokaskaudellaan 2017–18 oli 3,8 miljoonaa dollaria. Markkinatietoja listaavan Statistan mukaan WNBA:n keskipalkka kaudella 2019–2020 oli noin 75 000 dollaria vuodessa. Samaan aikaan miesten NBA:ssa keskipalkka oli 8,32 miljoonaa dollaria vuodessa.

Awak muistuttaa, ettei urheilun epätasa-arvo koske vain ammattilaisia. Se näkyy jo uran varhaisissa vaiheissa.

– Miesten tekeminen pistetään etusijalle vähän kaikessa. Jo Mäkelänrinteen lukiossa se näkyi siinä, että pojat saivat paremmat treenivuorot ja jopa enemmän pelikenkiä kuin tytöt. Se oli outoa, koska me tytöt pelasimme paremmassa liigassa ja menestyimme siellä hyvin. Kohtelu ei siis mitenkään selittynyt pelituloksilla vaan oli syvällä asenteissa ja rakenteissa, Awak napauttaa.

– Päättäjät, jotka mahdollistivat paremmat sopimukset pojille, olisivat varmasti halutessaan voineet auttaa myös meitä tyttöjä.

Eriarvoisuutta Awak kertoo tunnistaneensa myös tavassa, miten naispelaajien olemusta kommentoidaan ja ohjataan. Hänen mukaansa se on nuorten korisnaisten keskuudessa tuttu puheenaihe.

– Koriksessa näkyy ilmiö, että naisten pitäisi olla tietyn kokoisia voidakseen pärjätä lajissa. Esimerkiksi naisten painoon kiinnitetään eri tavalla huomioita kuin miesten. Jos nainen on roteva, hän saa palautetta huonokuntoisuudesta. Jos taas mies on iso, hän on vahva ja voimakas.

Awak ymmärtää nyt läpimurtoasemassaan saavansa äänensä kuuluviin eikä ujostele käyttää sitä hänelle tärkeiden asioiden puolesta. Mitä aiheita hän nostaa tärkeiksi puheenaiheiksi? Millaista palautetta Awak on saanut 195-senttisestä olemuksestaan? Miten sudanilaiset juuret näkyvät Kuierien arjessa, ja mitä Awak ajattelee sotaa paenneiden vanhempiensa valinnoista?

Lue Awak Kuierin haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 21/2021. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.

Awak Kuieria haastateltiin myös Me Naiset Radioon.