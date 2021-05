Nikkie, 27, hyppäsi viisulavalle ilman kummoista juontokokemusta ja hurmasi kaikki – kokosimme yhteen faktat hänen taustastaan

Euroviisu-lavalla hurmannut Nikkie de Jager, 27, on tehnyt uraa kauneustubettajana jo 12 vuotta. Koulukiusatusta miljoonien seuraamaksi idoliksi noussut Nikkie kertoi viime vuonna olevansa transsukupuolinen. Selvitimme, millainen on inspiroivan naisen tarina.

Vain 14-vuotiaana meikkivideoiden tekemisen aloittanut Nikkie de Jager on miljoonien seuraama Youtube-tähti. Tänä vuonna hänet nähtiin Euroviisujen juontana.

Viisuhuuma huipentui tältä keväältä, kun Italia kruunattiin lauantaina voittajaksi. Esitysten lisäksi monen tv-katsojan mieleen saattoi jäädä yksi Hollannin neljästä viisujuontajasta. Kollegoidensa joukosta muita päätä pidempänä erottui Nikkie de Jager.

Euroviisuissa Nikkie teki historiaa, sillä hän on kaikkien aikojen ensimmäinen transtaustainen viisujuontaja. Nikkie edusti transyhteisöä euroviisulavalla pukeutumalla translipusta tuttuihin väreihin vaaleanpunaiseen, vaaleansiniseen ja valkoiseen.

Suurimmalle osalle viisukatsojista Nikkie oli uusi tuttavuus, mutta hänellä on takanaan pitkä ura kauneusvloggaajana ja sosiaalisen median vaikuttajana.

Hollantilainen Nikkie de Jager, 27, tunnetaan Youtubessa nimellä NikkieTutorials. Hän on julkaissut videoita jo 12 vuoden ajan. Tällä hetkellä hänen Youtube-kanavallaan on 13,8 miljoonaa seuraajaa, ja tämän vuoden tammikuuhun mennessä hänen videoitaan oli katseltu yli 1,4 miljardia kertaa. Instagramissa Nikkiellä on 14,7 miljoonaa seuraajaa.

Menestyksen salaisuus? Nikkie itse. Värikkäistä meikkiluomuksistaan tunnettu Nikkie on ilmiömäisen taitava meikkaaja ja lisäksi pirskahtelevan hauska ja karismaattinen. Monilla suosituilla kauneusvloggaajilla on nykyään taustajoukot apunaan, mutta Nikkie kuvaa ja editoi kaikki videonsa yhä itse.

Nikkien suosio räjähti kasvuun vuonna 2015, kun hän julkaisi kanavallaan The Power of Makeup -nimisen videon. Videolla Nikkie meikkaa kasvoistaan puolet ja havainnollistaa, mitä meikillä on mahdollista saada aikaan.

– Ajatellaan, että jos pidät meikkaamisesta, teet sitä näyttääksesi hyvältä poikien mielestä tai koska olet epävarma itsestäsi. Tuntuu, että on melkein rikos rakastaa meikkaamista. Haluan ihmisten tietävän, että meikkaaminen on hauskaa eikä siihen liity sääntöjä, Nikkie toteaa videolla, jota on katsottu yli 42 miljoonaa kertaa.

Nikkien huimasta tubesuosiosta kertoo myös se, että nykyään hänen videoillaan saattaa esiintyä maailmantähtiä Lady Gagasta Kim Kardashianiin.

Forbes-lehti nimesi Nikkien yhdeksi kymmenestä parhaasta kauneusvaikuttajasta vuonna 2017. Hän on myös YK:n lähettiläs. Nikkie on tehnyt yhteistyötä useiden meikkiyritysten kanssa ja julkaissut muun muassa oman luomiväripaletin Beauty Bay -kauneussivuston kautta.

”Haluan tehdä selväksi, että olen yhä minä”

Vuoden 2020 tammikuussa Nikkie kertoi olevansa transsukupuolinen. Hän julkaisi Youtube-kanavallaan I’m Coming Out -nimisen videon, jota on katsottu yli 37 miljoonaa kertaa.

– En ole koskaan tuntenut kuuluvani johonkin tiettyyn lokeroon. Halusin pitää oman persoonani, oman identiteettini ja ihmisyyteni ilman sääntöjä tai rajoituksia.

– Synnyin väärään kehoon, mikä tarkoittaa, että olen transsukupuolinen nainen, Nikkie toteaa videolla liikuttuneena.

Transtaustasta kertominen ei ollut Nikkien oma päätös. Hän on kertonut joutuneensa kiristyksen uhriksi.

– Muutama viikko sitten sain sähköposteja ihmiseltä, joka ei ollut sinut ”valehteluni” kanssa ja halusi paljastaa minut. Hänen äänensävynsä oli hyvin painostava ja hän totesi, että ”jos en saa vastausta huomiseen mennessä, asia tulee julki”, Nikkie kertoi Ellen DeGeneresin keskusteluohjelmassa.

Nikkie kertoo videollaan, että olisi halunnut kertoa taustastaan omilla ehdoillaan, mutta kiristäjä vei sen tilaisuuden häneltä. Siksi Nikkie päätti ottaa ohjat omiin käsiinsä ja julkaisi videon, jolla kertoi tarinansa itse.

– Haluan tehdä selväksi, että olen yhä minä. Olen Nikkie. Ykkösasia Youtube-kanavallani on meikkaus. Syy siihen, miksi en puhunut transasioista aiemmin, oli se, että haluan taiteeni puhuvan puolestaan.

Nikkie liikuttuu videolla kyyneliin kiittäessään äitiään, joka on ollut aina tyttärensä tukena. Nikkie kertoo eläneensä koko lapsuutensa tyttönä ja käyneensä transprosessin läpi nuoruudessaan.

Nikkie kertoo toivovansa, että voisi esimerkillään inspiroida muita olemaan avoimesti omia itsejään.

– Jokainen on itse vastuussa omasta elämästään. Olen täällä kertomassa avoimesti transsukupuolisuudestani, ja toivon, että voin esimerkilläni kannustaa muita samassa tilanteessa olevia tekemään samoin.

Koulukiusatusta Euroviisulavalle

Joulukuussa 2020 Nikkien Youtube-kanavalla julkaistiin Layers Of Me -niminen dokumenttisarja, jolla Nikkie kertoo tarkemmin lapsuudestaan, kokemastaan kiusaamisesta ja transtaustastaan.

– Youtube-kanavan aloittaminen oli pakoreittini. Aloitin tubettamisen, kun minua vielä kiusattiin pahasti. Tämä oli vapaa maailmani, jossa sain olla oma itseni, hän on kertonut.

Yksi dokumenttisarjan osista käsittelee Nikkien elämän suurta menetystä. Hänen pikkuveljensä Mikai menehtyi harvinaiseen syöpään vuonna 2018.

Veljen menetyksen jälkeen Nikkien elämä sai uuden käänteen, kun hän tapasi kihlattunsa Dylan Drossaersin. Pariskunnan oli tarkoitus mennä naimisiin viime vuonna, mutta koronatilanne siirsi suunnitelmia.

Euroviisujen päälavalla Nikkie hurmasi esiintymällä suvereenisti, vaikka hänellä ei aiempaa juontokokemusta juuri ole – oman Youtube-kanavansa lisäksi. Vuoden 2020 peruuntuneissa Euroviisuissa Nikkien rooli oli toimia online-juontajana, mutta tänä vuonna hänet pyydettiin päälavalle.

– Tämä on minulle unelmien täyttymys. Olen ollut euroviisufani kirjaimellisesti aina, Nikkie intoili BBC:lle ennen viisuja.

Nikkie haastatteli jokaista viisufinalistia LookLab-videosarjassa. Alla olevalla videolla Nikkie jututtaa Suomea edustanutta Blind Channelia.

