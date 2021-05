Elina halusi vimpeliläiskouluihin kasvisruokapäivän ja päätti toimia – nyt 16-vuotiaana hän on jo kokenut ilmastoaktivisti

– Ihmiset olettavat, että nuoret, joilla on mielipiteitä, ovat joko vanhempien tai poliittisten organisaatioiden aivopesemiä, Elina Arpala sanoo.

Viikko sitten perjantaina Elina Arpala, 16, seisoi taas tutulla paikalla Eduskuntatalon edessä vaatimassa tehokkaampia ilmastotoimia Fridays for Future -liikkeen mielenosoituksessa. Koronan toisen aallon aikana kansainvälisen nuorten ilmastoliikkeen mielenosoitukset ovat olleet tauolla, mutta nyt pääkallopaikalle taas turvaväleillä päästiin.

– Mielenosoitukset ovat kuitenkin vain pieni osa ilmastoaktivismia, Elina sanoo.

Aktivistina Elina on jo ikäisekseen kokenut, ja hän on saanut työlleen huomiota myös valtakunnanmediassa. Vaikka Elina arvostaa Greta Thunbergia valtavasti, Suomen Gretaksi hän ei välittäisi leimautua.

– En pidä siitä, että aktivismi henkilöityy liikaa. Se antaa aivan väärän kuvan siitä, miten taistelu paremman maailman puolesta oikeasti toimii. Yhdellä ihmisellä ei ole mahdollisuutta saada isoa muutosta aikaan. Muutos tehdään yhdessä.

Elina toimii Fridays for Future -liikkeessä lukio-opiskelun ohessa. Korona siirsi ilmastoaktivismin entistä tukevammin verkkoon. Someaikana ilmastoaktivistin työ on muutenkin paljon twiittien kirjoittamista, Facebook- ja Instagram-postauksia, aloitteita ja vetoomuksia. Viime aikoina FFF on keskittynyt vastustamaan turvetta ja vaikuttamaan ilmastoystävällisemmän EU:n maatalouspolitiikan puolesta.

– Minua ajaa halu muutokseen. Meidän yhteiskuntamme pitää muuttua niin monessa asiassa päinvastaiseen suuntaan, että maapallo säilyy elinkelpoisena.

Törkypostia aikuisilta

Ilmastonmuutos jakaa mielipiteitä, vaikka tieteen näyttö on varmaa. Kun ilmastopolitiikan kritiikki tulee nuorelta naiselta, moni haluaisi tukkia hänen suunsa.

– Kuulen paljon sitä, etten kuulemma voi tietää asiasta, koska olen niin nuori. Ihmiset olettavat, että nuoret, joilla on mielipiteitä, ovat joko vanhempien tai poliittisten organisaatioiden aivopesemiä.

– Otan mielelläni kritiikkiä vastaan ja keskustelen, mutta somessa palaute on usein päämäärätöntä huutelua. On harmillista, etteivät ihmiset ole oikeasti valmiita keskustelemaan.

” On tärkeää tietää, ettei ole yksin vaatimassa muutosta, vaan takana on iso kansanliike.

Vanhemmat ovat välillä olleet huolissaan törkypostista, jossa tyttären toimintaa ruoditaan, ja joskus kieltäneet Elinaa menemästä keskustelupalstoille.

Nykyään Elina blokkaa tottuneesti vihapostin lähettelijät, sillä omien argumenttien jankkaaminen heidän kanssaan ei johda mihinkään.

– On surullista nähdä, että aikuiset ihmiset, joilla on äänioikeus, ovat ottaneet elämäntehtäväkseen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneen nuoren nälvimisen somessa.

Elina saa myös paljon kannustavaa palautetta muilta nuorilta ja aikuisilta.

– On tärkeää tietää, ettei ole yksin vaatimassa muutosta, vaan takana on iso kansanliike.

Työ kantoi hedelmää

Elina sanoo olleensa aina kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja epäkohtiin puuttumisesta. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen hän aloitti jo 13-vuotiaana kotikunnassaan Etelä-Pohjanmaan Vimpelissä. Elina oli yksi kunnan nuorisovaltuuston jäsenistä. Se teki muun muassa aloitteen koirapuistosta, ja se meni läpi.

Elina olisi halunnut saada kotipitäjän kouluihin myös viikoittaisen kasvisruokapäivän, mutta muut nuorisovaltuutetut eivät kannattaneet aloitetta. Niinpä Elina päätti hoitaa asian itse ja teki kasvisruokapäivästä kuntalaisaloitteen. Se meni läpi, ja vuodesta 2019 kunnan kouluissa on syöty kerran viikossa kasvisruokaa.

Alle 3 000 asukkaan Vimpelissä ilmastoaktivismi oli omalla tavallaan vaikeaa. Siihen ei ollut pienellä paikkakunnalla totuttu. Toisaalta pienessä kunnassa vaikuttaminen oli suoraviivaista.

– Vimpelissä ilmastoaktivismi oli uutta ja erikoista. Oli helppo saada asioita aikaan ja herättää keskustelua esimerkiksi kasvisruuasta. Aloite otettiin heti käsittelyyn kunnanvaltuustossa. Oman työn jäljen näki konkreettisesti.

” On surullista nähdä, että aikuiset ihmiset, joilla on äänioikeus, ovat ottaneet elämäntehtäväkseen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneen nuoren nälvimisen somessa.

Pois Vimpelistä

Yläasteen aikana Vimpeli alkoi käydä Elinalle pieneksi. Hän halusi kaupunkiin ja haki Tampereen lyseon lukion yhteiskunnallisiin aineisiin keskittyvälle Eurooppa-linjalle.

– Kun on rajoitetusti samanmielisiä ihmisiä lähellä, ilmastoaktivismi on jollain tavalla yksinäistä. Vimpelistä ei pääse edes junalla mihinkään, ja olen aina halunnut sieltä kaupunkiin, lähelle vaikutusmahdollisuuksia.

Elina pääsi kouluun ja muutti elokuussa 2020 yksin Tampereelle. Yksin asuminen on ollut yllättävän mukavaa, ja ilmastotyöhön on löytynyt uusia kumppaneita.

Elinan arjessa ympäristövastuu on niin kiinteästi mukana, ettei sitä tule edes ajatelleeksi. Hän on vegaani ja välttää shoppailua. Koulun opintomatkat ulkomaille ovat toistaiseksi peruuntuneet. Elina toivoo, etteivät ne toteudukaan, sillä hän ei halua lentää.

Elina haluaisi useampien suomalaisten ymmärtävän, että vaikka maamme on pieni, meidänkin ilmastovalinnoillamme on väliä.

– Väestöön suhteutettuna päästöt ovat tosi isot. Toisaalta emme tule kärsimään ilmaston muutoksista eniten, sillä täällä ei esiinny esimerkiksi äärimmäistä kuivuutta. Meillä on velvollisuus toimia.

Lukion jälkeen Elina haluaisi opiskella oikeustiedettä. Oikeuskanteiden kautta voi vaikuttaa. Se on nähty muun muassa kuuden portugalilaisnuoren nostamassa kanteessa, jossa vaaditaan 33 maalta, muun muassa Suomelta, vahvempia ilmastotoimia.

– Haluaisin kuitenkin suunnitella omaa tulevaisuuttani miettimättä ilmastoa. Sen ei edes pitäisi olla nuorten ongelma, Elina sanoo.

