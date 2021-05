Sari Havas nauttii naiseudestaan ja seksuaalisuudestaan, vaikka ikäviä kokemuksiakin on ollut: ”Naiseuttani on kolhittu ja rajojani on loukattu”

Sari Havas on oivaltanut, että intohimo ei katso ikää, että kiltinkään ihmisen ei pidä sietää mitä tahansa ja että eron ei tarvitse olla maailmanloppu.

Sari Havas ja hänen Risto-puolisonsa asuvat Espoossa vanhassa punamultahirsitalossa. Korona-aika on kulunut talon remontoinnissa, mutta nyt he aikovat myydä sen.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

NAISEUS

”Rajoistaan kannattaa pitää kiinni”

”Olen aina nauttinut naiseudestani, mutta ei se ole ilman komplekseja sujunut.

Olin lapsena tanssikoulussa ja teatterissa. En osannut suhtautua itseeni arvostelevasti, mutta sitten joku sanoi, että Sarilla on iso perse. Järkytyin, ettenkö olekaan ihan ok. Pikkuhiljaa ulkopuolelta alkoi tulla lisää arvostelevia lausahduksia, ja opin häpeämään itseäni. Häpeää on jatkunut ihan tähän päivään asti, poukkoilevasti.

Ihmisen itsetuntohan on häilyvä. Välillä osaan olla iloinen juuri tämännäköisenä. Joku toinen hetki en olekaan mielestäni sopivan kokoinen tai näköinen. Mutta aina kun katson vaikka aiempia töitäni, ajattelen, että minähän olen aivan ihana.

Eiranranta 1988. ”Teatterikoululainen ja ensimmäinen itse rakennettu työpaikka. Vuokrasimme sirkusteltan ja teimme lastennäytelmän Omskakas.”

Naiseuttani on kolhittu erilaisilla rajanylityksillä. Yksityisyyttäni ja rajojani on loukattu. On ollut kaikennäköistä epämääräistä ja ikäviäkin kokemuksia, mutta en halua penkoa niitä enää mielessäni. Olen käsitellyt niitä ja ajattelen, että sulattelen ne vähitellen pois.

Naisten hyvinvointi on minulle missio. Pidän koulutuksia, joissa vahvistetaan sitä, että naisen oma ääni saa kuulua, omista rajoista pitää pitää kiinni ja itsensä puolella kannattaa olla. Nauttia naisellisuudesta ja seksuaalisuudesta. Ihailen aina Ranskan-kotosessani ollessani ranskalaisten naisten tapaa kantaa itseään.

Olen niin iloinen, että nykyään myös teatterissa pohditaan, millaisia erilaisia naiskuvia ja mieskuvia voi rakentaa – variaatiot ovat tärkeitä.”

ILO

”Nauru tuo etäisyyttä ongelmiin”

”Oli mahtavaa asua lapsuus Oulun Heinäpäässä, jossa oli paljon uusia kerrostaloja ja lapsia piha täynnä. Olin kuopus. Siskoni ja veljeni ovat muutamaa vuotta vanhempia.

Mummilani oli Aavasaksan kupeessa Ylitorniolla. Mummilassa ei aluksi kulkenut vesi eikä ollut sähköjä. Siellä oli puuhella ja veivattava puhelin. Pappa rakensi jossakin vaiheessa sisävessan.

Muistan, kuinka kävimme äidin kanssa perjantaisin lennättimessä soittamassa mummulaan, sillä meillä ei ollut kotona puhelinta.

Isäni oli opettaja ja äiti terveydenhoitaja. Vielä Kolarissa asuessaan äiti lensi pienlentokoneella hoitamaan potilaita, jotka asuivat vaikeiden kulkuyhteyksien takana.

Minun sanotaan olleen perheen lellipentu, mutta toisaalta ajattelen, että se on myös luonnekysymys. Olen ottanut jo pienenä tehtäväkseni pitää iloa ja kuplivuutta pinnalla perheessä. Nauru antaa voimaa. Elämässä on joka tapauksessa kuoppia, joista rämmitään ylöspäin. On ihanaa, että on myös naurun hetkiä – ja jopa hankalissa tilanteissa pystytään nauramaan.

Tätä olen hyödyntänyt kirjoittamissani Terapian tar­peessa -näytelmissä. Nauru tuo etäisyyttä ongelmiin, minkä jälkeen niitä voi kenties olla helpompi käsitellä.”

SEKSUAALISUUS

”Avarakatseisuus kannattaa”

”Seksuaalisuus on vähän mysteeri. Kun erosin lasteni isästä, Pertti Sveholmista, päätin, että en jätä kiveäkään kääntämättä. Olin 45-vuotias. Halusin tutkia, onko minulla oikeus seksuaaliseen nautintoon ja millaista se voi olla. Siksi opiskelin parisuhde- ja seksuaaliterapeutiksi. Se oli äärimmäisen kiinnostavaa. Mykkyydestä on ollut tosi pitkä matka tähän tilanteeseen, jossa on helppoa ja ihanaa puhua seksistä.

Kävimme ryhmässä elämiämme läpi, ja siinä sai vertais­tukea. Sen prosessin kautta uskallan nauttia ja tarttua tilaisuuteen sekä saada voimaa, joka seksuaalisuudessa on. Osaan myös olla ylpeä omasta seksuaalisuudestani ja naiseudestani. Se on minulle merkittävä asia.

Lähdin tuolloin myös tutkimusmatkalle, jossa oli mahdollisuus olla yhtä lailla miesten kuin naisten kanssa seksuaalisessa tekemisessä. Se, että kohtasin myös ihania naisia, vahvisti omaa naiseuttani. Myös naisten välistä solidaarisuutta löytyi. Se oli ihanaa, vaikka luulen, että olen ehkä pikemmin sellainen bi-utelias. Nyt olen mieheni Riston kanssa, ja se on ihanaa. Eräs tuttuni sanoi, että kaikki ihmiset olisivat varmaan biseksuaaleja, jos he uskaltaisivat.

Vuosi 2017. ”Ensimmäinen vuosipäivämme. Lähdimme käymään Espoosta ’cityssä’.”

Haluaisin rohkaista ihmisiä olemaan avarakatseisia, koska meidän oma perhe- ja yhteiskuntahistoriamme on rajoittanut meitä naisia hyvin paljon. Olen pohtinut paljon sitä, mitkä ovat minun kahleeni ja mitkä ovat jonkun muun asettamia kahleita minulle. Voinko päästää niistä irti ja kokeilla jotain muuta? Ottaa elämää enemmän omiin käsiin.

Elämä ei ole koskaan mustavalkoista. Minulla oli eron jälkeen kymmenen vuoden rakkaussuhde varattuun mieheen. Jonkun mielestä se oli hyväksyttävää ja jonkun mielestä vähemmän hyväksyttävää, mutta se on minun elämääni. En vaihtaisi mitään pois.”

KILTTEYS

”Kaikkea ei tarvitse hyväksyä”

”Minulle on sanottu, että olen kiltti. Kun olen tutkinut asiaa tarkemmin, ajattelen olevani niin sanotusti helppo ihminen – se helppo työkaveri, joka ei halua tuottaa ongelmia. Jos ongelmia on, en välttämättä ota niitä esille. Se ei ole hyvä juttu. Toki avaan suuni, jos asiat ovat tosi huonosti.

Joskus olen myös huomannut ostavani hyväksyntää sillä, etten ole vaikea enkä pistä kapuloita rattaisiin. Toisaalta: pyrin sujuvuuteen ja siihen, että ihmiset voivat hyvin. On ollut pitkä tie oppia, että minun ei tarvitse hyväksyä kaikkea ja että minun täytyy puolustaa itseäni ja sanoa rajani. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita.

Vuorovaikutuskoulutuksissani olen huomannut, että moni toivoisi olevansa armollisempi itselleen. Me ihmiset olemme liian ankaria itsellemme. Meillä menee turhaan energiaa sen miettimiseen, ettemme ole johonkin tarpeeksi hyviä tai tarpeeksi jonkin näköisiä.

Itä-Suomi 1989. ”Mökkimaisemissa Itä-Suomessa ja ensimmäistä kertaa raskaana. Huikea tuntemus!”

Ehkä se on perisuomalainen ajattelutapa: ei saa olla ylpeä ja iloita itsestä. Sen asian täytyy muuttua, jotta tulevat sukupolvet oppisivat jo ajoissa nauttimaan omista teoistaan, saavutuksistaan, kyvyistään ja kehostaan.”

PERHE

”Perheen voima auttaa selviämään vaikeuksista”

”Äitiys on ollut ihanaa. Synnyttäminenkin on mielestäni maailman fantastisinta toimintaa. Akseli syntyi kohta 30 vuotta sitten kuumana kesäpäivänä, minulle rakkaan Ranskan kansallispäivänä. Taivas jyrisi ja ajattelin, että tämä on poikani kunniaksi. Olisin halunnut huutaa marketissa: ymmärrättekö – minulle on syntynyt poika! Olin täynnä riemua ja samanaikaisesti koin menettämisen pelkoa. Itkin hormonihuuruissa, että ei hitto – tuo muuttaa kohta kotoa pois.

Äidinvaisto ja suojeluvaisto ovat äärettömän voimakkaita. Lapsen puolesta on valmis vaikka metsät kaatamaan, jos hänellä on hätä.

1990-luvun loppupuoli. ”Lapseni Asta ja Akseli ovat kulkeneet mukana pienestä pitäen teatteri- ja elokuvamaailmassa.”

Kun erosimme Pertin kanssa, lapset olivat alkavassa teini-iässä. Olen perhekeskeinen ihminen, ja ero merkitsi minulle unelman rikkoutumista. Mutta se oli myös tarpeellinen. Hoidimme eron sopuisasti.

Tulen varmaan aina suremaan perheen rikkoutumista jollain tapaa. En parane siitä haavasta koskaan kokonaan, eikä kukaan meidän perheestämme.

Eron ei kuitenkaan tarvitse olla maailmanloppu. Eihän se ole minullekaan ollut. Minähän olen nyt onnellisesti naimisissa. Mutta jos pohdin asiaa perheen näkökulmasta, oli se tragedia. Suurin suru on ollut lasten kannalta yhteisöllisyyden ja suvun rikkoutuminen. Mukava yhdessäolo ja muistelu ovat lapsille identiteettiä vahvistavia asioita.

Perhe on vahva yksikkö. Kun maailmassa kuitenkin tulee vastaan vaikeuksia, perheen voima auttaa selviämään vaikeuksista.

Meillä on säilynyt Pertin kanssa yhteys. Lasten asioita on pohdittu yhdessä ja sovittu, miten ne hoidetaan. Olemme ikuisesti isä ja äiti lapsillemme.

Jos nyt ajattelee, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, meidän olisi pitänyt opetella puhumaan vaikeista asioista aikaisemmin.

Luulen, että meillä ihmisillä on pelkoja ja häpeää erilaisten asioiden suhteen. Se kahlitsee. Pelkäämme, mitä toinen ajattelee, suuttuuko se tai ajatteleeko jotain epämiellyttävää. Olemme mieluummin hiljaa ja murehdimme sisäisesti. Asia vaikeutuu ja möykky sisuksissa kasvaa. Lopulta tulee räjähdys.”

RAKKAUS

”Rakkaus ja intohimo eivät katso ikää”

”En olisi arvannut, että minulle tulisi enää tällainen rakastuminen keski-iässä. Joka päivä ajattelen: Ei ole totta! Ihanaa, että minulla on Risto. Hän kannustaa minua kaikessa, ja kaikesta voi puhua.

Tapasimme Tinder-treffeillä ja juttelimme teekupin ääressä kolme tuntia. Erotessamme oli pieni halaus ja huulikosketus. Hipaisu, että miltähän tuo fyysisesti tuntuu. Seuraavana päivänä kilahti viesti, että olisi kiva nähdä uudestaan. Siitä se lähti.

Olin 57-vuotias, kun menimme naimisiin. Risto on minua kymmenen vuotta vanhempi.

En uskonut meneväni uudestaan naimisiin, mutta tuntuikin hirveän tärkeältä ja ihanalta näyttää maailmalle, että olemme yhtä. Oli myös halu näyttää toiselle, että olen sitoutunut sinuun ja että me teemme tästä eteenpäin meidän näköisemme elämän.

Parisuhteessa on tärkeintä turvallinen olo. Kumpikaan meistä ei ole lähdössä minnekään. Tuemme ja rakastamme toinen toisiamme, ja meillä on seksuaalinen kiintymys toisiimme. Aina kun näen hänet, ajattelen, että onpa tuo kivannäköinen!

Vuosi 2018. ”Risto on mies, joka tuntee tuulet, aallot ja pilvet. Hän on entinen purjelentäjä.”

Vaikka olemmekin tämän ikäisiä, meillä on keskenämme hullu intohimo. Viisi vuotta sitten, kun aloimme olla yhdessä, meillä oli hyvin kiihkeää.

Tietysti arki asettuu, eikä yllätysjännite säily samalla tavalla. Mutta asioille voi nauraa ja etsiä yhdessä keinoja, mikä virittäisi tunnelmaan. Jotta vireys säilyy, kannattaa tehdä tekoja ja poiketa arjesta. Onneksi meillä on Riston kanssa jatkuva ihana yhteys. Läheisyys on tärkeää meille molemmille. Aina ohi mennessämme kosketamme toista ja nukumme yhdessä saman ison peiton alla.

Minua kyllä vähän jännittää, kun lähenen tässä kuuttakymppiä. Toivottavasti moottori ei sammu.”

IKÄ

”Iän karttuminen on vapauttavaa”

”Ikää tulee pohdittua joka vuosi ja katsottua tutkivasti omaa kuvaa peilistä. Tässä iässä maan vetovoima vetää alaspäin. Jos saisin, vaihtaisin tämän kropan nuoremmaksi, mutta muuten olisin tällainen.

Tavallaan iän karttuminen on vapauttavaa. Auktoriteetit ympäriltä poistuvat ja ihminen on kasvanut jo omaksi itsekseen, mutta keho ikävä kyllä tuntee tämän iän. En halua ajatella, että elämä loppuu, mutta kyllä kroppa välillä vihjaisee, ettei ole loputonta tämä kulku.

Kun rakastuin keski-iässä, ikä ei juurikaan mietityttänyt. On mahtavaa, että kumppanilla on kokemusta. On perspektiiviä elämään, eikä pikkuasioihin takerruta.

Risto täyttää elokuussa 70. Hänessä on voimaa ja hyvää energiaa. Hän on utelias ja ihanan kiinnostunut työstäni. Käymme yhdessä kuntosalilla ja pyöräilemme. Nyt korona-aikana olemme remontoineet punamultahirsitalomme Espoossa. Aiomme myydä sen. Katselemme taloa ehkä merenrannalta. Risto on intohimoinen purjehtija ja minä into­himoinen maakrapu, mutta rakastan katsoa merta.

Olisimme me kyllä voineet kohdata vähän nuorempina, jotta saisimme olla pidemmän aikaa yhdessä. Täytyy toivoa, että pysyisimme terveinä ja saisimme nauttia elämästä. Risto on kyllä luvannut, että elämme satavuotiaiksi.”