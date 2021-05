Ina Mikkola tunnetaan siitä, että hän puhuu avoimesti pornosta ja palkoista – hän kertoo yhden itselleen intiimin asian, josta ei päivitä edes someen

Toimittaja Ina Mikkola saa valtavasti voimaa siitä, että rinnalla on pysynyt nuoruudesta lähtien maailman mässyin tyyppi.

Juttusarjassa Me Naisten lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Millaisen seksuaalikasvatuksen olet saanut ja miten tiedät aiheesta niin paljon?

Tiedän paljon yksinkertaisesti siksi, että olen ottanut selvää, kuten toimittajan työhön kuuluu. Kiinnostuessani jostakin menen aina syvään päätyyn ja selvitän kaiken. Kotona seksuaalikasvatus oli neutraalia. Isääni kutsun ”vanhaksi kunnon runkkariksi”, sillä hän käsittelee seksuaalisuutta usein huumorilla. Sen olen halunnut omaankin käsittelytapaani tuoda. Seksuaalisuus pitää teemana ottaa vakavasti, mutta samalla rennosti.

Miten selviät kritiikistä?

Jos kritiikki on rakentavaa ja monipuolista, otan sen iloiten vastaan ja mietin, miten voisin kehittyä. On eri asia, jos kyse on haukkumisesta ilman päätä ja häntää. Joskus se menee ihon alle, joskus suhtaudun huumorilla. Joskus ajattelen ylpeänä, että ”vau, tekoni selvästi koskettaa ihmisiä”.

Uskotko kuoleman jälkeiseen elämään?

En varsinaisesti usko, mutta toivoisin, että sellaista olisi. Rakastan läheisiäni, ja olisi ihanaa olla heidän kanssaan myöhemmin jossain toisessa todellisuudessa. Lapsena minulla oli lemmikkikoira Puppe, ja aikuisena hoitokoirat Benji ja Nappi. Ne haluaisin tavata vielä joskus.

Miksi käytät rusetteja?

Aloin käyttää rusetteja hiuksissani yli kymmenen vuotta sitten, sillä ne ovat kätevä tapa laittaa tukkaa ja pidän niiden estetiikasta. Rusettien tyttömäisyys ja feminiinisyys provosoivat joitakin ihmisiä, mikä saa minut käyttämään niitä vielä enemmän. Niistä on muodostunut minulle kapinan väline. Rusetti nutturassa närkästyttää ihmisiä enemmän kuin poninhännässä. Minulle sanotaan usein, että ”ota tuo härpäke pois”.

Millainen olit teini-ikäisenä?

Elämässäni oli teininä kolme tärkeää asiaa: koulu, punk ja Nuorten ääni -toimitus. Tein koko ajan paljon kaikenlaista, enkä muista vapaa-aikaa tai biletystä, ellei se liittynyt punk-piireihin. Kotona oli silloin vaikeaa vanhempieni eron takia, enkä hirveästi viihtynyt siellä. Olin surullinen ja hain lohtua harrastuksista. Olin myös ehkä ahkerampi silloin, ja sitä kaipaan toisinaan nykyään.

Olet seurustellut kumppanisi kanssa 17-vuotiaasta lähtien. Tuntuuko, että jotain on jäänyt siksi kokematta?

Olen minä sitäkin nuorempana miettinyt, mutta toisaalta pitää muistaa, mitä olen samalla saanut. Saan valtavasti voimaa siitä, että rinnallani on pysynyt maailman mässyin tyyppi, jota rakastan yli kaiken. Enkä tiedä, mitä se sellainen sitten olisi, mitä olisi jäänyt kokematta. Elämässä voi kokea kaikkea, vaikka olisi sitoutunut nuorena.

Mikä sinulle on intiimiä ja henkilökohtaista?

Läheiset ihmissuhteeni, kuten minun ja kumppanini välinen rakkaus. En esimerkiksi päivitä meistä someen juuri mitään. Jos on löytänyt tässä maailmassa jotakin niin tärkeää ja arvokasta, sitä haluaa vaalia.

Miten sinusta tuli noin vahva?

Sanotaan, että sopeutumiskyky ja resilienssi yleensä kasvaa, jos kaikki ei ole mennyt aivan putkeen. Minulla se liittyy varmasti lapsuuden ja nuoruuden kipuiluun, kun kotitausta ei ole aina ollut se helpoin. Lisäksi minulla on pienestä asti ollut vahva oikeudentaju. Kun olen luottanut siihen, olen pystynyt kohtaamaan monenlaisia vakaata arvopohjaa vaativia tilanteita, jotka ovat kasvattaneet omanarvontuntoa.

Missä ja millainen ajattelet olevasi kymmenen vuoden päästä?

Olisin hyvin pettynyt itseeni, jollen olisi viisaampi. Yksi tärkeä tavoitteeni on, että oppisin koko ajan lisää maailmasta ja ihmisistä. Olen sanonut vähän vitsillä, että haluan olla tulevaisuudessa mediamoguli. Ehkä sitten niin, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Enkä tiedä vielä, haluammeko vaikka lapsia, mutta kyllä minä sitäkin ajatusta pyörittelen.

Mikä piirre itsessäsi ärsyttää sinua?

Perus elämänhallintataidot ovat minulta hukassa. Olen järjestelmällinen, mutta samalla todella epäsiisti. Myöhästelen, sillä olen aikaoptimisti, enkä saa mentyä ajoissa nukkumaan. Pystyn kirjoittamaan kirjan ja olen hyvä työssäni, mutta liikunnan harrastaminen on vaikeampaa. Ja olen laiska laittamaan ruokaa.

Kuka on elämäsi tärkein ihminen, ja miksi?

Ei epäilystäkään, kyllä se on kumppanini. Hän on ihminen, jonka olen valinnut ja joka on valinnut minut. Ymmärrän, että on suuri etuoikeus, että polkumme ovat kohdanneet. Välillämme on syvää sielunkumppanuutta, jota on vaikea selittää. Vaikka me kritisoimme ja puskemme toisiamme, kumpikin tietää, että toinen tukee ja välittää aina. Lisäksi hän on todella empaattinen. Toki hän on myös tyylikäs ja komea, mutta ne ovat sivuseikkoja.

Mikä sai sinut viimeksi liikuttumaan kyyneliin?

Liikutun todella helposti, viimeksi kumppanini näyttäessä minulle kuvia Kiisu-oravasta, jota hän seuraa Instagramissa. Liikutuin siitä, että hän seuraa Kiisua, ajattelee että se on söpö ja lisäksi kaikesta siitä söpöydestä. Olen todella empaattinen, ja saatan liikuttua jostakin joka päivä.