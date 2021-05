Tuija pulittaa 200 euroa kerta, kun hän vierailee omalla mökillään – kertoo nyt, millaista on, kun kesäpaikka on 1000 kilometrin päässä kotoa

Tuija Juntusen mielestä lähes tuhannen kilometrin mittainen mökkimatka on vaivan väärti. – Pitkä ajo ei haittaa, vaikka rahaa bensaan uppoaa edestakaisella matkalla lähes parisataa euroa.

Tuija Juntusen, 57, mökillä ei tarvitse leikata ruohoa, sillä maaperä on luonnostaan kunttaa. Kelomökki sijaitsee Kemijärvellä Lapissa, Suomutunturin alueella.

– Minä ja ex-mieheni ostimme paikan alun perin yhdessä vuonna 2006, kun ystäväpariskunta vinkkasi, että mökki huikeassa tunturimaisemassa kirkasvetisen lammen rannalla oli tulossa myyntiin, Tuija kertoo.

– Sittemmin lapsemme kasvoivat, ja eron jälkeen mökki päätyi minulle syksyllä 2015.

Lapsena Tuija mökkeili lammen rannalla Hämeessä.

– Jo pienenä ymmärsin, että luonto on minun juttuni. Sen oivaltaminen, että se tarkoittaa nimenomaan Lappia, vei vuosia. Mökillä kiehtovat hiljaisuus ja rauha – koen olevani kuin herran kukkarossa. Meno on joka kerta kuin sinkkunaisen yksityinen retriitti. En kyllästy maisemiin koskaan. Oikein tunnen, kuinka stressi kaikkoaa, Tuija Juntunen kertoo.

Hänen mökkinsä nimi on Kanttuvei. 60-neliöinen rakennus on käytännössä yhtä isoa tupaa, jonka makuualkoveista, sopista ja parvelta löytyvät makuupaikat seitsemälle hengelle. Myös sauna sijaitsee saman katon alla. Tonttia on noin 2700 neliömetriä ja rantaviivaa sata metriä.

Tuija Juntusen Lapin-mökki oli alun perin tukkikämppä.

Paikassa Tuijaa kiehtoo myös sen pitkä historia. Mökki oli alun perin tukkikämppä, jota laajennettiin ja joka siirrettiin tänne joskus 1980-luvulla. Tuija ei tiedä, mistä se nykyiselle paikalleen tuotiin.

– Arvoltaan mökkini on nykyhinnoilla ehkä noin 70 000–100 000 euroa. Velkaa minulle ei siitä onneksi ole. Silti kiinteistöstä koituu kuluja – kunnallisvero, tiemaksu, likakaivon tyhjennys, sähkö, polttopuut – korjauksista ja remonteista puhumattakaan, Tuija selittää.

Kuluista selvitäkseen hän on antanut mökin myös Lomarenkaan vuokralistoille.

– Hiihtolomaviikot, ruska-aika, joulu ja keskikesän valoisat yöt ovat halutuimpia vuokra-aikoja. Ajattelen, että ihan hyvä, että mökille tulee käyttöä, eikä minua häiritse, että joku nukkuu sängyssäni ja käyttää samaa wc:tä. Paikallinen ylläpitäjäni tarkastaa paikat ja siivoaa vuokraajien välillä.

– Voin olla varma siitä, että kun viitisen kertaa vuodessa ajan mökille, kaikki on kunnossa. Ikävyyksiä ei ole ollut.

” Mökille tulo on aina ihanaa, sieltä lähteminen kurjaa.

Tuijan kotoa Kirkkonummelta on mökille matkaa 935 kilometriä.

– Pitkä ajo ei haittaa, vaikka rahaa bensaan uppoaa edestakaisella matkalla lähes parisataa euroa. Ajaessa kuuntelen musiikkia ja puhun puheluita. Joskus nukun yön puolimatkassa Viitasaarella kaverini luona. Mökille tulo on aina ihanaa, sieltä lähteminen kurjaa, Tuija kertoo.

Hänen aikuiset lapsensa perheineen saavat käyttää mökkiä ilman vuokraa, ja Tuija kutsuu mielellään mökkeillessään mukaan ystäviään. Kohtuullisissa määrin yksinäisyys ei häiritse häntä, mutta koska Tuija on sosiaalinen ihminen, seurantarve voi joskus yllättää.

– Välillä touhuni hirvittävät muita. Olen kehittänyt tekniikan, jolla pystyn itse pudottelemaan katolta lähes metrin kinoksia talvisin. Tykkään uida lammen avannossa. Kerran jouduin tekemään viikon töitä, että 40-senttinen jää nöyrtyi ja avanto syntyi. Olen sinnikäs, ja koetan tehdä itse kaiken, minkä pystyn, Tuija kuvailee tapaa, jolla hän selviytyy mökin vaatimista töistä.

– Edessä on kuitenkin kunnostuksia, joihin en itse kykene – putki- ja sähkötöitä, ikkunoiden vaihtoa ja eristeiden uusimista. Ehkä eläkkeellä vaihdan nykyisen asuntoni pikkukotiin ja pistän rahat mökkiini? Tai tapaan jonkun, joka innostuu mökkeilystä kanssani? Mene ja tiedä!

– Olen päättänyt, etten luovu mökistäni ikinä.