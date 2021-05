Kolmen lapsen yksinhuoltaja Tanja, 34, säästi ja sai ostettua oman mökin: ”Voiko tämä olla tottakaan?”

Lähihoitaja Tanja Velin, 34, on haaveillut omasta kesämökistä lapsesta asti. Nyt unelmasta on uutteralla säästämisellä tullut totta. – Uskon, että kun tarpeeksi jotakin haluaa, siihen venyy kyllä.

Viime marraskuussa lahtelainen Tanja Velin teki rohkean ratkaisun ja osti oman mökin.

– Vielä en ole nukkunut mökilläni yhtään yötä, vain käynyt siellä paikkoja laittelemassa. Aina, kun käyn siellä hääräilemässä ja siivoamassa, tekee mieli nipistää itseäni. Paikka on ihan oikeasti omani – voiko tämä olla tottakaan? Tunnen, kuinka poskeni alkavat punoittaa innosta, Tanja kertoo.

Hänen mökkinsä sijaitsee Tuuloksessa, 76 kilometrin päässä Tanjan kotoa Lahdesta.

– Olin käynyt katsomassa monia kohteita, ja tämä tuntui eniten omalta. Mökillä ensi kertaa käydessäni pysähdyin ovensuuhun kuuntelemaan linnunlaulua ja tunsin innostuksen värinän. Paikka on vaatimaton ja mukavuuksia vailla, mutta kaunis ja rauhallinen. Tonttini on laajuudeltaan vajaa puoli hehtaaria, Tanja kuvailee.

Hän on kolmen lapsen yksinhuoltajaäiti. Tyttäret ovat 13- ja 10-vuotiaat, poika 8. Ammatiltaan Tanja on lähihoitaja ja tekee kaksivuorotyötä kotihoidossa, vanhusten parissa.

– Kiireisen elämän ja henkisesti raskaan työn vastapainoksi olin haaveillut oman mökin rauhasta jo pitkään.

Ennen kuin se oikea osui kohdalle, Tanja oli katsellut monia kohteita Päijät-Hämeestä, noin tunnin ajomatkan sisällä Lahdesta. Monet niistä hän oli todennut kuntoonsa nähden hintaviksi.

– Innostuin mökkeilystä jo lapsena, kun pääsin kummisetäni matkassa kalastelemaan mitä erilaisimmille järville ja lammille. Suomen luonnon kauneus on pakahduttavaa, Tanja pohtii.

” Pankissa kehaistiin, että ei hullumpi saavutus kolmen lapsen äidiltä.

Hänen vasta hankittu punainen tupansa marjapensaineen ja omenapuineen sijaitsee pienen mäen päällä keskellä metsää. Puuhella on, valosähkö tulee aurinkopaneelista, vesi pitää kantaa sisään. Sähköliittymää tai omaa rantaa ei ole, oikeus heinittyneeseen venevalkamaan kylläkin. Ehkä tulevaisuudessa sieltä voi soutaa kalastamaan, Tanja suunnittelee.

– Tilaa piilopirtissäni on 54 neliötä, mikä sisältää saunan, tuvan ja kaksi makuuhuonetta. Nuorimmat lapseni voivat jakaa yhden makuuhuoneen, teini saa toisen. Itse aion nukkua tuvan levitettävässä vuodesohvassa.

Tanja Velinin tuore ostos ulkoapäin.

Etukäteen Tanjaa jännitti, riittävätkö hänen rahkeensa vanhan kiinteistön ostoon. Sitäkin hän pohti paljon, hyväksyykö mökin omistanut vanha pariskunta hänen tekemänsä tarjouksen.

– Tingin pyyntihinnasta vain hieman. Tutut ja rakkaat asiakkaani, kotihoidon ikäihmiset, jännittivät myös ja iloitsivat kanssani, kun minua onnisti.

Mökistään Tanja maksoi lopulta noin 30000 euroa.

– Pohdin asiaa perusteellisesti ja tein huolellisia laskelmia. Suunnilleen kymmenen prosenttia ostohinnasta olin säästänyt. Pankissa kehaistiin, että ei hullumpi saavutus kolmen lapsen äidiltä, lähihoitajan palkasta.

– Uskon, että kun tarpeeksi jotakin haluaa, siihen venyy kyllä.

” Aion selviytyä itse niin pitkälti kuin mahdollista.

Tanjaa ei kiinnosta lainkaan se, millaisen maailmanympärysmatkan hän voisi samalla rahalla kustantaa itselleen ja lapsilleen.

– Matka on hetken hupi, mökillä on tarkoitus rakentaa jotakin säilyvää ja kestävää, jotain, mistä lapsilleni syntyy ihania muistoja ja josta he kenties aikuistuttuaankin voivat iloita, Tanja Velin pohtii.

Hän ei ota stressiä mökin töistä.

– Olen asunut pienessä maalaistalossa, joten tiesin kyllä, mihin ryhdyin, kun hankin vanhan kiinteistön. Luvassa on haravoimista ja kitkemistä, puiden tekoa ja tulevan suunnittelua. Osaan ottaa asioista selvää ja pyytää apua tarvitessani sitä.

– Oma isäni ja poikani isä ovat luvanneet jeesailla tiukoissa paikoissa, mutta aion selviytyä itse niin pitkälti kuin mahdollista. Ensimmäisenä vaihtoon lähtevät saunan puhki palanut kiuas ja vanha vesipata.

Viimeistään silloin, kun Tanjan loma juhannuksena alkaa, hän aikoo pakata autoon lapset, kimpsut ja kampsut ja hurauttaa omalle mökilleen juhlimaan yötöntä yötä.