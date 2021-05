Tiedätkö, miten vihaisen ihmisen saa leppymään? Kokosimme yhteen 3 virhettä ja 3 toimivaa taktiikkaa

Elämässä tulee pakostikin eteen tilanteita, joissa on kyettävä kommunikoimaan kiukkupussin kanssa. Kokosimme kolme virhettä, joita välttää keskustellessa vihaisen ihmisen kanssa, ja paljastamme kolme keinoa sovun saavuttamiseksi.

Vihan tunne lukeutuu psykologi Paul Ekmanin määrittelemiin perustunteisiimme siinä missä ilo, suru, pelko, inho ja hämmästyskin. Vaikka vihainen ihminen ei välttämättä ole kaikkein mieleisintä seuraa, elämässä tulee pakostikin eteen tilanteita, joissa on kyettävä vuorovaikutukseen kiukkupussin kanssa.

Psychology Today -sivustolla julkaistun artikkelin mukaan yleisin virhe vihan sävyttämässä tilanteessa on reagoida tavalla, joka saa vuorovaikutuskumppanisi vain tulistumaan entisestään.

Seuraavaksi listaamme kolme yleisintä kompastuskiveä, joita välttää silloin, kun keskustelukumppani on ärtynyt. Vinkit ovat peräisin psykologi Daniel Lobelin kirjoittamasta artikkelista Psychology Today -sivustolla.

1. Kohtaamisen vältteleminen

Usein voi tuntua helpoimmalta vain vältellä epämukavaa keskustelua ja vihaisen henkilön kohtaamista, mutta tosiasiassa ongelma ei tule katoamaan itsestään, vaan keskustelu on pakosti käytävä.

Keskustelun aloittamisen viivyttely voi jopa vihastuttaa toista entisestään ja luoda tunteen siitä, ettet ota hänen tunteitaan vakavasti. Välttely ei siis kannata, vaikka se tuntuisikin helpolta ulospääsyltä epämukavasta tilanteesta.

2. Toisen käytöksen peilaaminen

Peilaamisella tarkoitetaan psykologiassa toisen käytöksen kopiointia: kun joku puhuu sinulle kiihtyneesti, kiihdyt samalla itsekin ja annat samalla mitalla takaisin. Keskustelukumppanin mielentilan ja käytöksen peilaaminen on hyvin luonnollinen reaktio, muttei kovin rakentava tapa toimia – yleensä toista peilaamalla vain tuppaa heittämään lisää bensaa liekkeihin.

Kaiken kukkuraksi toisen käytöksen peilaaminen synnyttää vihaiselle ihmiselle tunteen siitä, että hän on oikeutettu purkamaan tunteitaan ja vihaansa sinuun – käyttäydythän sinäkin yhtä ikävästi häntä kohtaan. Lopputuloksena ei taatusti synny yhteisymmärrystä.

3. Puolustuskannalle meneminen

Monesti riitatilanteessa tekisi mieli osoittaa toiselle, että hänen käytöksensä on epäreilua eikä millään tapaa oikeutettua, mutta sen sanominen saattaa ikävä kyllä ärsyttää toista vain entisestään. Kiukkuiselle kaverillesi voi tulla olo, että yrität mitätöidä hänen tuntemuksiaan: hänen reaktionsa on sinusta väärä, typerä tai lapsellinen. Sepä vasta ärsyttääkin!

Jos keskustelun vältteleminen, toisen tunteiden peilaaminen ja puolustuskannalle meneminen ovet yleisimpiä virheitä, miten sitten voisi itse toimia rakentavammin, kun toinen on vihainen? Tässä kootut vinkit:

1. Keskity siihen, millä sävyllä ilmaiset asiasi

Kehon kieltä tutkineen professori Albert Mehrabianin kehittämä 7-38-55-sääntö paljastaa, että vuorovaikutustilanteessa äänensävyn merkitys on 38 prosenttia, kehonkielen 55 prosenttia ja sanojen vain seitsemän prosenttia.

Riitatilanteessa kannattaakin keskittyä sävyyn, jolla viestinsä ilmaisee. Vaikka toinen päästelee suutuspäissään suustaan ärräpäitä, älä sorru itse samaan, vaan pyri esittämään asiasi kunnioittavaan sävyyn.

Jos keskustelukumppani käy aggressiiviseksi, ovat äänen korottaminen ja topakampi asenne kuitenkin täysin sallittuja. On toki hyvä pyrkiä sinnikkäästi löytämään keskusteluyhteys vihaisen ihmisen kanssa, mutta tarpeen tullen on myös osattava väistää – etenkin, jos tilanne käy fyysisesti uhkaavaksi.

2. Anna tunnustusta toisen tunnereaktiolle

Jos mielii päästä yhteisymmärrykseen vihaisen ihmisen kanssa, psykologi Daniel Lobelin mukaan tulisi ensin tunnustaa kiukkupussin tunteet ja osoittaa ymmärrystä tunnereaktiota kohtaan. Aggressiota ei tarvitse hyväksyä, mutta sen syitä voi silti yrittää ymmärtää.

Nosta siis rohkeasti kissa pöydälle ja osoita toiselle ymmärtäväsi hänen olevan vihainen – tai vähintään haluavasi yrittää ymmärtää, mistä vihan tunne kumpuaa. Kerro, että haluat keskustella siitä, miksi tilanteeseen on päädytty. Kun vihainen henkilö huomaa, että hänen tunteensa on otettu huomioon, on yhteisen sävelen löytäminen todennäköisesti helpompaa.

3. Älä ota vihaisia sanoja henkilökohtaisesti

Suutuspäissään tulee helposti sanottua ilkeästi. Keskustelukumppanin laukoessa solvauksia tulisi pitää mielessä, etteivät sanat pidä paikkaansa, vaan kyse on yleensä siitä, ettei hän kykene ilmaisemaan pahaa oloaan millään muilla tavoin. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta älä siis ota solvauksia henkilökohtaisesti.

Mitä tahansa asiattomuuksia ei kuitenkaan tarvitse kuunnella, vaan äksyilijää voi pyytää rauhoittumaan ja siistimään suutansa.

Siispä kun seuraavan kerran päädyt kasvotusten äkäpussin kanssa, osoita ymmärrystä häntä kohtaan, keskity pitämään äänensävysi rauhallisena ja anna ilkeyksien mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.

Kootut vinkkimme eivät takaa sitä, että keskustelukumppanisi leppyisi, mutta ainakin ne auttavat sinua toimimaan tehokkaammin kireässä riita- tai neuvottelutilanteessa. Kävi miten kävi, tiedät ainakin tehneesi tilanteessa parhaasi!