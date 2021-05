Jenni Vartiainen pesi kauppaostokset saippualla ja pidätti hengitystä hississä – nyt hän kertoo, millainen oli koronavuosi New Yorkissa

– Ikkunasta näkyivät ruumisautot ja kauhu olivat käsinkosketeltavaa, kuvailee Jenni Vartiainen koronavuottaan New Yorkissa.

Jenni Vartiainen on asunut New Yorkissa jo useamman vuoden.­

Jenni Vartiainen palasi toukokuun alussa Suomeen New Yorkista, jossa hän on asunut viime vuodet.

Koronatilanteen vuoksi laulaja oli päässyt käymään Suomessa viimeksi helmikuussa 2020. Hän kertoi tunnelmistaan Me Naisille viime perjantaina Emma Gaalassa.

– Hartiat laskeutuivat alas. Vanhemmat olivat vastassa, olo oli onnellinen ja helpottunut, laulaja kuvaili tunnetta, joka hänelle tuli Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Jenni kertoo, että koronavuosi New Yorkissa oli ahdistava. Kaupunki oli eräässä vaiheessa johdossa tartuntojen määrässä.

– New York on kaupunki, jossa tuntee hyvässä ja pahassa elämän sykkeen. Koronan alettua New York oli tosi pelottava paikka. Mietin monta kertaa, miten pääsisin Suomeen, Jenni kertoo.

New Yorkissa koronatilanne tuli kotitaloonkin. Jenni asuu perheensä kanssa pilvenpiirtäjän 52. kerroksessa.

– Ihmiset väistelivät toisiaan käytävillä ja jos hissiin tuli toinen, pidätettiin hengitystä.

Kauppaostokset saippuapesuun

Jennin mukaan varsinkin viime kevät, kun koronaviruksesta ei vielä tiedetty tarkasti, oli vainoharhaista aikaa.

– Mitään ei arvottu, vaan kaikki meni kiinni saman tien ja maskipakko tuli voimaan. Ikkunasta näkyivät ruumisautot ja kauhu olivat käsinkosketeltavaa.

– Jos kävin hakemassa kaupasta jotakin, niin se oli kolme kertaa kalliimpaa kuin normaalisti, jos mitään oli ylipäänsä jäljellä. Pesin kotona kaikki ostokset saippualla, Jenni muistelee.

Jopa lähellä asuviin New Yorkin ystäviin Jenni piti yhteyttä vain videopuheluiden avulla.

– Nykissä ollaan todella sosiaalisia. Pidimme videopuheluiden välityksellä dinnereitä.

Elastinen ja Jenni Vartiainen esittivät yhteisen kappaleensa Emma-gaalassa.­

Jenni huomasi myös, että luovuus oli kadoksissa kaiken keskellä. Jennin ja Elastisen Epäröimättä hetkeekään -kappale julkaistiin juuri ennen koronaa ja he pääsivät esittämään sen ensimmäistä kertaa yhdessä vasta Emma Gaalassa.

– Joillekin korona toi buustin tehdä asioita. Minulla luovuus kärsi. Se oli kuin musta pilvi eikä inspiraatiota löytynyt.

Jenni kertoo, että kevään myötä energia on alkanut hiljalleen palautua New Yorkiin. Syntymäpäivänään maaliskuussa Jenni pääsi museoon, jotka avattiin rajoituksin. Luovuuskin on palannut. Jenni aikoo käyttää osan muutaman viikon Suomen visiitistään studiossa työskentelyyn.

– Olen kirjoitellut paljon ja nyt katsotaan studiossa, jos niistä syntyisi jotakin. Aion tulla Suomeen tänä vuonna vielä toisen kerran uudestaan.