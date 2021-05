Manuela Bosco kertoo nyt muutoksista, joiden avulla löysi tasapainon ja uuden elämänrytmin: ”Minulle toimii tämä”

Kun tauoton tekeminen kostautui uupumuksena, Manuela Bosco alkoi järjestellä arkeaan uusiksi. Tasapaino löytyy muun muassa erotiikasta, pehmeistä arvoista, luonnosta ja henkisiltä opettajilta. – Ihminen voi lukea miljoona self help -kirjaa, mutta niillä ei ole merkitystä, jos ne eivät helpota konkreettista elämää.

”Luovaan työhön kuuluu vanhan kuolemia ja uusia alkuja. Ammattitaitoa on luottaa siihen, että uutta syntyy kyllä”, Manuela Bosco sanoo.­

Tästä kohdasta ikkunaa on suora näkymä Senaatintorin poikki Valtioneuvoston linnaan ja pääministerin työpaikalle. Sinne on jo päätynyt ainakin yksi Manuela Boscon kuvittama huivi, joka nähtiin Sanna Marinin harteilla uutiskuvissa viime keväänä. Nyt galleriansa ikkunaan nojaileva kuvataiteilija lähettäisi maan päättäjille mieluusti muutakin, kuten vaikkapa aikaa rauhoittua sekä tahtotilaa tukea taideväen työtä ja yrittämistä oikein isolla kädellä vaikean vuoden jälkeen.

Manuelan ja hänen puolisonsa, muusikko Tuure Kilpeläisen, yhteinen Boskil-yritys avasi huhtikuussa Valtioneuvoston naapuriin liiketilan, jota he luonnehtivat luovaksi laboratorioksi. Gallerian ja myymälän lisäksi tila taipuu joogasaliksi, keikkapaikaksi sekä kulttuurivetoisten ohjelmien, striimausten ja retriittien työpajaksi. Alkuvaihetta on pyöritetty omin varoin ja pop up -liikkeen myynneillä, mutta ne rahkeet eivät riitä loputtomiin.

– Se on jo todistettu, millainen jano kulttuurille täällä keskustassa on, mutta tällä pitäisi myös elää. Tulijoita ja tekijöitä olisi, mutta toiminta tarvitsee lisäksi taloudellista tukea. Jatko on pitkälti kiinni siitä, millaisilla ehdoilla toimintaa saa jatkaa.

Nyt liikkeessä myydään noin viidentoista taiteilijan töitä: Manuelan taulujen ja niistä kehiteltyjen Boskil-tuotteiden lisäksi muun muassa koruja, keramiikkaa, vaatteita, kukka-asetelmia, asusteita ja mattoja. Manuelan haaveissa koko Torikortteli ja tämä 1700-luvulla valmistunut Bockin talo pyhitettäisiin luovan alan tekijöille ja toimijoille. Vastaavanlaisia matalien vuokrien taidekorttelimalleja on maailmalla useita.

– Se toisi autioituvaan ydinkeskustaan kaivattua säpinää ja uutta elämää, yrittäjä intoilee.

Tänään Senaatintori on vielä hiljainen, mutta sisällä galleriassa on säpinää ja tila on jatkuvassa muutoksessa. Manuela ja Boskilin operatiivinen johtaja Katri Juva tarttuvat tottuneesti koko seinän kokoiseen tauluun ja siirtävät sen ripustukselta toiselle. Ideoita pallotellaan, lauseita jää kesken, puhelimia soi ja yksittäisiä asiakkaita piipahtelee. Se, että koko ajan tuntuu tapahtuvan kaikenlaista, on kuitenkin ristiriidassa Manuelan sisäisen fiiliksen kanssa: vilskeen keskellä hän opettelee rauhoittamaan tahtiaan. Entinen meno kostautui syksyllä uupumiskokemuksena ja pakollisena pysähdyksenä.

Vauhtisokeus kostautuu

Manuela Bosco, 38, on aina ollut nopearytminen nainen, se on ollut hänen luontainen temponsa. Nuorempana nopeus oli myös työ, olympiatason aitajuoksijana hänen tehtävänsä oli juosta kelloa vastaan. Noista ajoista asti Manuela oli kuvitellut olevansa hyvä kuuntelemaan sisintään ja kehoaan, mutta lähivuosina ääni olikin peittynyt jatkuvan tekemisen alle. Uutta luodessa innokkuuskin voi olla ansa.

Puolisen vuotta sitten tuli pysähdyksen paikka. Aluksi stoppi tuntui liittyvän koronavuoteen, kun kaikki ympärillä muutenkin hiljeni.

– Sitten tajusin olevani fyysisesti aivan todella poikki. Summasin kuluneiden 7–8 vuoden aikana synnyttäneeni kolme lasta ja suunnilleen koko ajan olleeni joko raskaana tai imettänyt. Olin eronnut ja mennyt naimisiin, Manuela listaa.

Ja oli vuosiin mahtunut paljon muutakin. Manuela oli perustanut uusperheen, muuttanut kodeista uusiin ja työhuoneista toisiin. Hän oli perustanut yrityksiä, maalannut ja myynyt teoksiaan ja pitänyt näyttelyitä. Murtautuminen taidekenttään ja aseman lunastaminen siellä oli tarkoittanut myös kauppiastyötä. Taiteen tekemisen rinnalla Manuela oli yksin vastannut teostensa myynnistä.

– Olin maalannut tauotta, ja siitä oli samalla tullut elantoni sekä tapa huolehtia perheestäni. Elämässäni oli tapahtunut mielettömästi ihan fyysistä energiaa vieviä asioita. Vauhtisokeudessa unohtuu, miten herkkää elämä, keho ja luovuus ovat.

” Keho on mieltä viisaampi ja se kertoi, että tällä tahdilla en voi enää jatkaa.

Manuelan väsymys näkyi hänessä monella tavalla: ilottomuutena, itkuherkkyytenä, kärsimättömyytenä ja pinnan kireytenä. Oleminen muuttui tehottomuudeksi, tahdottomuudeksi ja voimattomuudeksi.

– En ollut sillä tavalla uupunut, että läheisten olisi tarvinnut olla minusta huolissaan. Käsitin kyllä, mistä oli kyse. Ennemminkin Tuure oli peilinä sille, mikä kaikki minussa oli muuttunut ja ymmärsi, että tilanteelle täytyi tehdä jotain. Ensin piti mahdollistaa tila ja aika lepäämiselle.

Vaikka Manuelan ympärillä on meneillään paljon uutta, hän itse tarvitsee pysähtymistä ja hiljentymistä. ”Pitää seurata sitä, mitä sielu kulloinkin pyytää.”­

Manuelalle se oli tiukka paikka. Pandemian keskellä taiteilijaperheen työt olivat muutenkin vähissä.

– En kuulu minkään sellaisen kassan piiriin, joka mahdollistaisi sen, että jäisin työttömäksi ja voisin silti tukea perhettäni. En ole koskaan hakenut back upia apurahoista vaan pyrkinyt aina pärjäämään myynneilläni. Oli vain pakko luottaa siihen, että kaikki järjestyy, Manuela sanoo.

– Tajusin, että tämän on loputtava, en jaksa enää näin. Keho on mieltä viisaampi ja se kertoi, että tällä tahdilla en voi enää jatkaa.

” Ilman erotiikkaa ihminen on kuin seisovaa vettä.

Manuela kuvailee entisen, urheiluvuosien elämäntyylinsä olleen maskuliinienergian ohjaamaa: kilpailua, vertailua, puskemista, yrittämistä.

– Tunnen sen maailman todella hyvin, ja se oli kova maailma. Siksi olen mennyt kohti pehmeämpää, feminiinisempää olemista. Olen tarvinnut pehmeyttä, armoa ja lempeyttä parantamaan maskuliinienergian aiheuttamat haavat, hän sanoo.

– Myös erotiikka on tällainen tärkeä elementti. Ilman sitä ihminen on kuin seisovaa vettä, vailla virtausta. Erotiikka nousee samasta lähteestä kuin luovuuskin.

Manuela huomauttaa, ettei tarkoita maskuliini- ja feminiinienergioilla sukupuolta.

– Nämä voimat ovat meissä kaikissa. Tasapainoinen ihminen ei käyttäydy riistäen, alistaen tai manipuloiden muita tai itseään.

Manuela puhuu muutoksestaan sisäänpäin kääntymisenä: pitää tunnistaa, mitä sielu tahtoo.

– Minun on pitänyt löytää sellainen arjen rakenne, jossa voin edelleen tehdä rakastamiani asioita ja elättää perheeni mutta tahdilla, joka sopii keholleni. Se on syvässä yhteydessä luonnon kiertokulun kanssa.

Pysähdyksestä lähti liikkeelle liuta muutoksia, ensin ihan konkreettisia uudelleenjärjestelyjä arkeen. Manuelalla on nyt kerran viikossa päivä, jolloin hän saa vetäytyä yksin luontoon, tyypillisimmin kävelemään Nuuksion metsiin Espoossa. Tai sitten hän voi lompsia retkelle puistoon kolmen lapsensa kanssa. Pidemmillä vapailla vetäydytään perheen maaseutukotiin Inkeroisiin.

– Asumme keskustassa, ja täällä minun on vaikea päästä siihen tilaan, jonka luontoyhteys mahdollistaa ja jossa mieleni aidosti lepää. Nyt haluan oikeasti tuoda sen takaisin elämääni.

Manuelan uuden God is a woman -näyttelyn teema nousi hänelle ajankohtaisesta feminiinienergiasta. ”Olen menossa kohti radikaalisti pehmeämpää arvomaailmaa.”­

” Ihminen voi lukea miljoona self help -kirjaa, mutta niillä ei ole merkitystä, jos ne eivät helpota konkreettista elämää.

Henkinen herääminen

Arkijärjestelyjen lisäksi Manuela kertoo hakeneensa ohjausta henkisiltä opettajiltaan. Henkisen heräämisensä hän koki jo isänsä kuoltua vuonna 2003 ja on siitä asti syventynyt aiheeseen. Nyt Manuela käy muun muassa Pyhä Nainen -akatemian vuoden kestävää kurssia, jota vetää Deepthi, aiemmin laulaja Kirsi Rantona tunnettu henkinen ohjaaja. Vaikka sanastossa vilahtelevat energiat, aikalinjat ja sieluntehtävät, Manuela sanoo löytäneensä niistä työkaluja käytännön arkeensa.

– Minulle on oleellista tuoda henkiset opit lihaksi ja vereksi käytännön tasolle. Ihminen voi lukea miljoona self help -kirjaa, mutta niillä ei ole merkitystä, jos ne eivät helpota konkreettista elämää. Ajattelen myös, että jokainen saa löytää itselleen sopivat tavat kulkea sielun polkujaan. Ei kaikkien tarvitse meditoida lootusasennossa, joogata tai lukea yhtään kirjaa, jos se ei tunnu omalta jutulta. Jollekin perhokalastus voi olla meditaatiota parhaimmillaan.

Manuela muun muassa joogaa, meditoi ja tekee seremonioita asioille, joihin kaipaa syventymistä ja muutosta.

– Seremonioita varten kotona on alttareita, joille tuon symbolisen uhrilahjan, vaikkapa hedelmän tai siemenen, sekä intention eli aiheen, jolle on selkeä tavoite.

Ajankohdan Manuela sanoo valitsevansa kuunkierron mukaan.

– Se on samalla modernin ja ikiaikaisen naisen tapa jäsentää sisäistä maailmaani ja kysymyksiä, joita oma mieleni ei yksin kykene ratkaisemaan. Saatan pyytää selkeyttä, eheytymistä, käytännön ratkaisua tai tehdä vaikka rituaalin asialle, josta haluan luopua, Manuela selventää.

– Metodeja on monia. Joku kirjoittaa ongelmansa lapulle ja polttaa sen, toinen käy tietyllä kalliolla kertomassa ajatuksiaan. Minulle toimii tämä. Olen tehnyt seremonioita ja riittejä vuosien aikana kymmenille ja kymmenille asioille.

”Luotan intuitioon kaikissa päätöksissäni. Se on yleensä oikeassa ennen kuin järki ehtii sabotoimaan sitä.”­

Menetelmä ei toimi niin, että vastaus aina pamahtaisi Manuelan päähän salamana saman tien. Joskus oivallus kuulemma valkenee viiveellä, joskus asioiden yhteyden tajuaa vasta jälkeenpäin.

– Mutta kaikkiin aiheisiini on aina löytynyt jonkinlainen selvyys.

Yksinkertaisimmillaan seremoniaa voisi siis verrata jonkin ongelman sanallistamiseen: kun pulmasta puhuu ääneen, se tuppaa usein selkiytymään.

– Minä kutsun sitä asioiden pyhittämiseksi. Seremoniatyöskentely on konkreettisesti parantanut elämänlaatuani, ottanut paljon taakkaa pois elämästä ja parantanut suhdettani läheisiini. Joku voi sanoa, että asiat olisivat lähteneet etenemään muutenkin, ja se on täysin mahdollista. Minua tämä on kuitenkin auttanut jäsentämään sisintäni.

Onko mikään pelkkää sattumaa?

Henkisistä harjoituksista tai täydenkuun seremonioista ei puhuttu Boscojen lapsuudenkodissa 1980–90-luvun Italiassa. Manuelan ensimmäiset opettajat olivat katolisen kirkon nunnia, ja Carmelo-isä oli urheilutieteiden tutkija sekä henkeen ja vereen tiedemies.

– Perheemme maailmankuva perustui varsinkin isän puolelta tieteeseen ja todistettuun. Elämä oli sitä, minkä silmillä näki. Oma taitekohtani ja herääminen tapahtuivat vasta isän kuoleman jälkeen. Aloin ymmärtää, että ilmeisen takana oli paljon muutakin, Manuela sanoo.

– Nykyään ajattelen, että tiede ja henkisyys tai mystiikka ovat keinotekoisesti erotettuja. Eivät ne poissulje toisiaan.

” Yhtään intuitiivista valintaa en ole joutunut elämässäni katumaan.

Nyt Manuelan perheen kodissa henkisyys on luonteva osa olemista ja kasvatusta.

– Lapset eivät erottele, puhummeko energioista, tauluista, TikTokista vai lihapullista, Manuela nauraa.

– Ajattelen kuitenkin, että nämä jutut pitää löytää itse. Kun uteliaisuuteni henkisyyteen aikoinaan heräsi, olin ajatusteni kanssa tosi yksin ja sukellus vaati uskallusta. Mutta juuri se yksinäisyyden kokemus on vahvasti osa heräämistä ja oman totuuden erottamista siitä, mikä on muualta annettua.

Vuosien mittaan Manuela on ollut usean henkisen opettajan mentoroitavana. Sopivan löytyminen ei kuulemma ole sattumaa.

– En ylipäätään usko sattumiin. Kohtaamisia on syntynyt, koska olemme jotenkin kutsuneet toisiamme. Nyt voin jo sanoa nähneeni niin paljon, että minulla on tarkaksi hioutunut tutka ja tunnistan kilometrin päähän, kuka on luotettava ja kenen kanssa arvoni käyvät yksiin. Yhtään intuitiivista valintaa en ole joutunut elämässäni katumaan.

”Pyysin elämääni yksinkertaisempaa järjestystä, ja nyt se on alkanut selkiytyä”, Manuela Bosco kertoo.­

Karsitaan viikatteella

Seuraavaksi Manuela aloittaa pysähtymisessään uuden vaiheen. Hän suunnittelee sulkevansa arjestaan kanavia, jotka vievät enemmän energiaa kuin tuovat. Luovalle työlle se on elinehto.

– Mietin, millaisille asioille voin sanoa ei ja mitä sieluni haluaa tuoda esille. Aion esimerkiksi poistua somesta joksikin aikaa.

Se on melko rohkea veto taiteilijalta, joka on myynyt suuren osan töistään sosiaalisen median kanavissa.

– Pyysin elämääni yksinkertaisempaa järjestystä, ja nyt se on alkanut selkiytyä. Olen pystynyt tekemään töitä, joista olen vastaavasti saanut isomman kompensaation. Se on mahdollistanut keskittymiseni pidemmäksi aikaa yhteen työhön sen sijaan, että pakon edessä tekisin montaa. Uuteen Jumala on nainen -näyttelyyn keskittyminen on ollut hyvin rauhoitettua. Alan lähestyä luonnollisempaa rytmiäni.

” Erossa jouduin luopumaan siitäkin, että voisin olla lasteni kanssa kokoaikaisesti.

Manuela uskoo, että luopumiset kuuluvat itsensä tuntemiseen ja tasapainon saavuttamiseen. Aina muutokset eivät ole helppoja tai mukavia. Usein onnellistuminen on vaatinut irti päästämistä.

– Olen joutunut elämäni varrella luopumaan ihmissuhteista, paikoista, ammateista, asenteistani, jumalkuvastani ja uskomuksista itseeni. Erossa jouduin luopumaan siitäkin, että voisin olla lasteni kanssa kokoaikaisesti, Manuela kertoo.

– Itsetuntemus ei ole pelkkää auvoa, mutta kun toimimatonta, huonoa tai turhaa uskaltaa viikatteella karsia, tilalle syntyy jotain uutta ja hyvää.