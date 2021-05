Nyt puhuu Helena Koivu – oikeusprosessi Mikko Koivun kanssa kestänyt jo toista vuotta: ”Minulla on asianajajien palkkiota rästissä lähes 150 000 dollaria”

Helena Koivulla ja Mikko Koivulla on eriävät näkemykset siitä, pitäisikö avioeroon liittyviä asioita käsitellä Suomessa vai Yhdysvalloissa.

Helena Koivu kertoo Me Naisille, että häntä harmittaa pitkittynyt oikeudenkäynti tänä talvena uransa lopettaneen ex-NHL-kiekkoilija Mikko Koivun kanssa. Parin oikeustaistelusta kertoi ensimmäisenä Seiska.

Vuonna 2014 avioituneen parin avioeroprosessi on kestänyt Minnesotassa pian kaksi vuotta, ja se on vaatinut voimia Helenalta. Parilla on kolme lasta, joista nuorin on kaksivuotias.

– Haluaisin päästä elämässä jo eteenpäin ja toivoisin, että lasten ei tarvitsisi kärsiä enempää, Helena vastaa Minnesotan kodistaan.

Paikallinen alioikeus antoi jutussa jo tuomionsa, johon Helena oli päällisin puolin tyytyväinen. Mikko valitti tuomiosta kuitenkin ylempään oikeusistuimeen, jossa hän toivoi oikeudenkäyntiä siirrettäväksi Suomeen.

Yhdysvalloissa oikeudessa on käsitelty muun muassa sitä, toimitettiinko avioeropaperit Mikko Koivulle asianmukaisesti.

Mikko haki avioeroa Suomessa, ja Helena Yhdysvalloissa. Aviokriisin syynä oli Helenan mukaan Mikon uskottomuus.

Ylempi oikeusaste Minnesotassa hylkäsi Mikon valituksen, jonka jälkeen hän on anonut käsittelyn siirtämistä Suomeen nyt Minnesotan korkeimmasta oikeudesta. Tällä hetkellä Koivujen avioeroa käsitellään siis Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltion korkeimmassa oikeusasteessa.

– En halua kommentoida tällä hetkellä enempää keskeneräistä juttua, mutta toivoisin, että vastapuoli noudattaisi oikeuden määräystä, eikä käyttäisi aikaa ja rahaa käsittelyn tahalliseen pitkittämiseen.

– Minulla on asianajajien palkkiota rästissä lähes 150 000 dollaria ja olin Mikon uran ajan kotiäiti.

Helena kertoo, että aikoo jäädä kesäksi ja tässä kohtaa ylipäätään lasten kanssa Minnesotaan. Hän keskittyy kaiken keskellä tuoreen kauneusalan yrityksen Helena Koivu Beatyn eteenpäin viemiseen ja lasten hyvinvointiin.

– Lapsilla on täällä tutut kuviot ja ystävät. Toivon, että heidän elämänsä ei tarvitsisi muuttua eron myötä yhtään enempää.

– Toivoisin rauhaa asian käsittelyyn.