Eron jälkeen Sari Havas lähti seksuaaliselle tutkimusmatkalle ja löysi Riston – ”Meillä on keskenämme hullu intohimo”

Näyttelijä Sari Havakselle, 59, on selvää, että rakkaus ja intohimo eivät katso ikää. – Aina kun näen Riston, ajattelen, että onpa tuo kivannäköinen!

Tinder-treffeiltä puolisonsa Risto Saikon löytänyt näyttelijä Sari Havas, 59, ei olisi arvannut, että rakastuisi keski-iässä vielä tulenpalavasti saati menisi naimisiin. Pariskunta on ollut nyt yhdessä viisi vuotta. Naimisiin he menivät pari vuotta sitten.

– Tuemme ja rakastamme toinen toisiamme, ja meillä on seksuaalinen kiintymys toisiimme. Aina kun näen Riston, ajattelen, että onpa tuo kivannäköinen!

Puoliso on Saria kymmenen vuotta vanhempi.

– Vaikka olemmekin tämän ikäisiä, meillä on keskenämme hullu intohimo. Viisi vuotta sitten, kun aloimme olla yhdessä, meillä oli hyvin kiihkeää.

Arjessa pariskunta pitää huolta siitä, että vireys ja ilo säilyy.

– Aina ohi mennessämme koskemme toista ja nukumme yhdessä saman ison peiton alla.

Sari liputtaa seksuaalisuuden ja naiseuden puolesta.

– Osaan myös olla ylpeä omasta seksuaalisuudestani ja naiseudestani. Se on minulle merkittävä asia, hän toteaa.

– Uskallan nauttia ja tarttua tilaisuuteen sekä saada voimaa, joka seksuaalisuudessa on.

Erottuaan lastensa isästä, näyttelijä Pertti Sveholmista, vuonna 2007 Sari opiskeli parisuhde- ja seksuaaliterapeutiksi. Se oli hänelle samalla ikkuna omaan seksuaalisuuteen.

– Lähdin tuolloin myös tutkimusmatkalle, jossa oli mahdollisuus olla miesten ja naisten kanssa seksuaalisessa tekemisessä. Se, että kohtasin myös ihania naisia, vahvisti omaa naiseuttani.

Hän haluaakin rohkaista ihmisiä olemaan avarakatseisia: perhe- ja yhteiskuntahistoria kun on rajoittanut naisia hyvin paljon.

