Roba-sarjan näyttelijöillä on tiukat ohjeet poliisin virkapuvun käytöstä – Riku Nieminen tunnustaa, kuinka ei kerran voinut vastustaa kiusausta

Riku Nieminen ja Kari Hietalahti ovat Roban kuvauksissa huomanneet univormun mahdin. – Ehkä uskallan nyt kertoa, kun rikos on vanhentunut...

Suosittu poliisisarja Roba on edennyt jo viidenteen tuotantokauteen. Näyttelijät Kari ”Hissu” Hietalahti ja Riku Nieminen ovat olleet mukana sarjassa alusta asti.

Molemmat pukeutuvat kuvausten aikana suurimmaksi osaksi poliisin virkapukuun.

– Heti alussa meille tehtiin selväksi, että jos on tauko tai lähtee hakemaan edes kahvia, niin univormun päälle on heitettävä takki tai jokin muu suoja. Poliisina Suomessa esiintyminen kun on laitonta, Hissu kertoo.

Riku Nieminen sanoo, että hän on noudattanut ohjeistusta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

– Ehkä uskallan nyt kertoa, kun rikos on varmaan vanhentunut. Ensimmäisellä kaudella olin vielä nuori ja pöljä. Olin juuri astunut maskista pelkät haalarit yllä, kun ohi oli ajamassa pyöräilijä ilman kypärää. Pysäytin, että tsot tsot vähän rauhallisemmin! Oli pakko testata univormun voimaa kerran, Riku muistelee.

Työ Roba-sarjassa on saanut Kari Hietalahden kiinnostumaan poliisin työn yksityiskohdista.­

Hissua taas luultiin kerran kesken kuvauspäivän poliisiksi, ja häneltä tultiin pyytämään apua.

– Joku oli tuonut porttikongin eteen ison esineen, eikä siitä mahtunut kulkemaan. Eräs henkilö tuli kysymään, että voiko poliisi tehdä asialle jotakin. Neuvoin häntä tekemään verkon kautta ilmoituksen. En korjannut tilanteessa, että en ole poliisi, mutta ehkä säästin poliisin resursseja, Hissu miettii.

Ei hitto kytät!

Hissu sanoo, että sarjan myötä hänestä on tullut entistä kiinnostuneempi poliisin työstä.

– Juttelen poliisien kanssa tosi paljon. Olen kysellyt myös neuvoja, esimerkiksi siitä, milloin korvakuulokkeen saa ottaa pois, että en tee sitä sitten sarjassa väärin.

Riku on huomannut kuvausten ansiosta, miten paljon poliisin asun näkeminen aiheuttaa ihmisissä reaktioita.

– Jos kävellään vaikka poliisin asu näkyvillä lounasravintolaan, niin näkee ihmisten ilmeistä, että ei hitto kytät! Miks ne on täällä? Sitten joku tunnistaa meistä jonkun, että aa ne kuvaa sitä sarjaa. Koko ajatusprosessin ehtii nähdä sekunneissa ihmisten kasvoilta, Riku kertoo.

Roban 5. kausi alkaa C Morella 13.5.