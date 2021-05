Amanda Rantasen, 22, urheilijaperheessä ikuisuusongelma ruuanlaitosta ratkesi kertaheitolla – vanhemmat palkkasivat kokin

Jalkapalloilija Amanda Rantanen on oppinut kantapään kautta terveen suhteen ruokaan. Rakkaus jalkapalloon nosti hänet raiteilleen kahden vuoden syömishäiriöjakson jälkeen.

Amandan suosikkilounas on salaattikulho, joka valmistuu lempikasviksista.­

Aamupäivän aikataulu on tiukahko, mutta etäoppituntien ja haastattelun välissä jalkapalloilija Amanda Rantanen, 22, kipaisee vielä nopeasti lähikauppaan. Jääkaappi kaipaa täydennystä, sillä Amanda on vasta palannut harjoitusleiriltä Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen, Helmareiden, kanssa.

Hetken kuluttua hän palaa mukanaan kauppakassi, jossa on salaattiaineksia, vihanneksia, kaurajugurttia ja tulppaaneja. Tulppaanit löytävät tiensä maljakkoon pienen keittiön pöydälle, vihanneksista Amanda alkaa pilkkoa itselleen lounasta.

– Tämä on tällainen salaatti-bowl. Tähän tulee broccolia, porkkanaa, kikherneitä, herkkusieniä, ja sitten vihreää salaattia, tomaattia ja kurkkua. Paistan vihanneksia pannulla ja lisään annokseen vielä vähän pastaa tai kvinoaa, Amanda esittelee.

– Harjoitusleirillä oli vaihtoehtoina vain lihaa, kanaa tai kalaa, ja tofua lähinnä tiukasti kasvissyöjille. Koska voin syödä kalaa, olen saanut pelkkää kalaa ja perunaa nyt viikon. Niitä ei varmasti vähään aikaan tee mieli.

Amanda jätti kalaa lukuun ottamatta kaiken lihan pois ruokavaliostaan viitisen vuotta sitten. Yksi syy on lihantuotannon ympäristövaikutukset. Myös tuotantoeläinten kohtelu arveluttaa. Kasvisruoka tuntuu luontevalta, mutta esimerkiksi juustojen suhteen Amanda tekee toisinaan poikkeuksia. Hän käyttää tavallista fetaa, ja jos poikaystävä Sebastian ostaa tavallista juustoa, Amanda saattaa napata siivun tai kaksi.

Urheiluperhe pestasi kokin

Amandan perheessä on aina pelattu jalkapalloa. Äiti Anne-Maria Weckström ja isä Rami Rantanen ovat kumpikin lajin ammattilaisia ja valmentajia, kaksosveli Daniel pelaa tällä hetkellä Amandan kanssa samassa PK-35-seurassa. Amanda itse on toiminut aiemmin Kansallisen liigan naisten edustusjoukkueen kapteenina, ja joulukuussa hänet nähtiin ensimmäistä kertaa Helmareiden riveissä. Isosisko Isabella on joukosta ainoa, jonka liikuntaharrastus ei jatkunut ammattiuralle.

Perheen arki oli Amandan lapsuudessa usein treeneihin juoksemista, mutta viikonloppuisin istuttiin yhdessä syömään.

– Lempiruokani oli spagetti ja jauhelihakastike. Isi teki myös usein makaronilaatikkoa. Meillä syötiin aina hyvää, ravitsevaa kotiruokaa. Ja koska urheilin pienestä asti paljon, ruokahaluni oli aina hyvä.

Kun talossa asuu viisi urheilevaa ihmistä ja kaikkien aika on kortilla, voi ruokahuolto käydä työlääksi. Rantasen perheessä ongelma ratkaistiin Amandan ja Danielin teinivuosina palkkaamalla kokki.

– Hän teki meille kotonaan viikon ruuat valmiiksi. Niin meillä oli aina riittävän laadukasta ruokaa, kun tulimme koulusta ja piti lähteä harjoituksiin, Amanda kertoo.

Sairaus vai jalkapallo

Amanda sanoo oppineensa kotoaan terveen suhtautumisen ruokaan. Äiti Anne-Maria ei koskaan arastellut syödä reilusti, ja myös Amandalle oli selvää, että aktiivinen ihminen tarvitsi ravintoa.

Silti 17-vuotiaana hän alkoi säännöstellä syömisiään, oksennella ruokaa ja liikkua pakonomaisesti. Kyse ei ollut siitä, ettei hän olisi tiennyt terveellisen ruuan merkitystä. Tarkoitus oli vain saada takaisin kontrolli, joka sillä hetkellä omasta elämästä puuttui.

– Koin siihen aikaan paljon loukkaantumisia. Samalla en enää pitänyt itsestäni enkä edes tuntenut itseäni, Amanda kertoo.

– Koulunkäyntikään ei tuntunut yhtään hyvältä, mikä oli ihmeellistä, koska olen aina ollut hyvä koulussa. Ruoka oli ainoa asia, johon pystyin siinä vaiheessa vaikuttamaan. Olin jo sen ikäinen, ettei minua enää vahdittu, ja valehtelin paljon syömisistäni.

Amanda laihtui ja menetti lihasmassaa. Läheiset luultavasti uskoivat muutosten johtuvan vain loukkaantumisista, sillä Amanda piti ongelmansa salassa kaikilta.

Syömishäiriö hallitsi elämää noin kaksi vuotta. Amanda ei hakenut ulkopuolista apua, vaan lopulta rakkaus jalkapalloon motivoi kiipeämään ylös kuopasta. Jalkapallo, Amanda ajatteli, oli ollut hänelle aina kaikki kaikessa. Palattuaan pitkän loukkaantumisen jälkeen taas pelaamaan Amanda huomasi heti, ettei mistään tulisi mitään, jollei hän alkaisi syödä kunnolla. Piti valita sairaus tai jalkapallo.

Toinen ja viimeinen käännekohta tuli vähän myöhemmin, kun paino alkoi jälleen nousta.

– Aloin panikoida painonnousua, vaikka se on aivan normaalia. Siinä vaiheessa tajusin, että minun on alettava kontrolloida tätä, ei toisin päin. En koskaan puhunut ammattilaiselle tästä, mutta minusta tuntuu, että sisälläni on sellainen pieni terapeutti. Sen kanssa olen jutellut tästä paljon, Amanda hymähtää.

Syömishäiriöstä toipuminen on muuttanut Amandan suhteen ruokaan täysin.­

Kroppaa kuunnellen

Tälläkin hetkellä Amandan ruokatottumuksia määrittää jalkapallo. Treeneihin ei tee mieli lähteä syömättä kunnolla, sillä tyhjällä vatsalla harjoittelu tuntuu hänestä kamalalta.

– Silloin on jotenkin vaikeampi tehdä nopeita päätöksiä eikä pysty keskittymään.

– Joukkuekavereidenkin kanssa me vähän katsomme toistemme perään, että syöhän tuo nyt tarpeeksi, että jaksaa pelata.

Harjoittelun ollessa tauolla ruokaa menee vähemmän. Silloin syömisväli saattaa venyä pitkäksikin. Kun treenitahti on aktiivinen, Amandan annokset voivat helposti jättää varjoonsa poikaystävä Sebastianin ruuat.

Herkuttelun suhteen Amanda on maltillinen, mutta myös itselleen lempeä. Syömishäiriön jälkeen lempeys on korostunut, eikä annoksia koota kaloreita laskien vaan kehoa kuunnellen.

– Ennen saatoin hyvittää herkuttelun jättämällä vaikka iltapalan pois. Se oli aivan typerää. Jos minun nykyään tekee jotakin mieli vielä sen jälkeen, kun olen syönyt kunnon ruuan, niin sitten syön, Amanda sanoo.

– En hirveästi välitä pitsasta tai limuista. Voin syödä sitä, mitä minun tekee mieli, sillä se on pääsääntöisesti ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. On ihanaa, että olen päässyt pisteeseen, jossa minun ei tarvitse miettiä syömisiäni, vaan voin syödä fiiliksen mukaan.

Täydennä lause

Jääkaapissani on aina...

soija- tai kauramaitoa, pakastimessa marjoja.

Ruokapöydässäni istuu...

ruuasta nautiskelija, jollainen minusta on nykyään tullut. Mennessäni nukkumaan odotan jo aamupuuroa. Ruokailu rikkoo hyvin koulu- tai treenipäivän. Pelimatkoilla joukkuekavereiden kanssa vietetty ruokahetki on minulle sosiaalisesti tärkeä ja nautin siitä.

Ruokaostokseni teen...

useimmiten läheisessä S-marketissa. Yritän tehdä ostokset isommin kerran viikossa, mutta välillä tuntuu, etten jaksa tehdä sen vaatimalle suunnittelulle aikaa. Koronapandemian alussa sitä tuli tehtyä, ja haluaisin palata siihen.

Jääkaapistani et löydä...

lihaa. Tässä jääkaapissa ei ole tainnut olla kertaakaan lihatuotteita. Sebastian saattaa ravintolassa joskus valita liharuuan, mutta yhdessä kotona me kokkaamme kasvisruokaa.

Oudoin asia, jota olen maistanut...

on koiranruoka, sellaiset raksut. Joskus saimme ystävien kanssa idean kokeilla niitä, mutta se ei ollut hyvää.

Kun oikein ketuttaa, syön...

sushia. Myös irtokarkit ja jäätelö toimivat. Tykkään hedelmäkarkeista, kirpeistä, salmiakista, lakritsista… No, kaikesta. Jäätelöannokseeni tulisi soija- tai kauravaniljajäätelöä, suklaapaloja ja mansikoita.

Olen muuttanut suhteeni...

kaikkeen ruokaan. Syömishäiriön jälkeen ajatukseni ruuasta muuttui täysin: sairauden aikana pelkäsin ruokailuja, nykyään odotan niitä. Olen oppinut, että tarvitsen ruokaa, ja tuntuu hullulta, että se on aiemmin ahdistanut tai pelottanut.