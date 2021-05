Kun Pamela Tola tuli äidiksi, hän tajusi, että omat lapsuuden traumat on käsiteltävä: ”Jouduin ottamaan sellaista vastuuta, mikä ei lapselle kuulu”

Lapsuudenperheessään Pamela Tola joutui miettimään, mitä on mielisairaus ja missä menee terveen ja sairaan raja. – En ole kuulunut koskaan keskivertoporukkaan. Koin itseni erilaiseksi ja jopa häiriintyneeksi, kunnes löysin asioille sanoja.

Pamela Tola kertoo nähneensä edellisenä yönä painajaista. Unessa hän unohti mennä ohjaamansa elokuvan koekuvauksiin. Todellisuudessa kuvaukset järjestetään tänään, ja niihin on onneksi vielä useampi tunti aikaa.

– Saatan usein olla vähän stressaantunut ennen kuin työt alkavat. Olen perfektionisti, ja toisaalta taas en lainkaan. Tasapainoilen jatkuvasti itseni kanssa. Haluan tehdä asiat hyvin, mutta kuitenkin ymmärrän, että paras tulos syntyy hyvän suunnitelman ja heittäytymiskyvyn yhdistelmästä. Sen balanssin löytymistä on pitänyt harjoitella, Pamela kertoo.

Suurelle yleisölle harjoittelun tulokset ovat näyttäytyneet viime vuosina elokuvina ja sarjoina, joissa Pamela on toiminut ohjaajana. Hän haaveili ohjaajan työstä pitkään ja teki sen eteen vuosia myös töitä: kirjoitti, haki rahoituksia ja neuvotteli. Jossain vaiheessa näytti, ettei se vain riitä.

– Olin jo luovuttanut ja ajattelin, ettei elämäni romutu, jos en pääsekään ohjaamaan. Toisinaan käy niin, että kun päästää irti jostain unelmasta, asiat alkavatkin rullata.

Sittemmin Pamelan käsikirjoittamasta ja ohjaamasta elokuvasta Teräsleidit tuli vuoden 2020 katsotuin ensi-iltaelokuva. Sen jälkeen ohjaajantöitä on riittänyt. Pamelalle tärkeintä on niiden sisältö.

– En ole sellainen tilaustyöntekijä enkä ole ikinä ollut hirveän hyvä ohjautumaan rahasta. Haluan lähteä mukaan vain niihin juttuihin, jotka ovat minulle merkityksellisiä ja joiden sanoman takana voin seistä.

Sellainen on Pamelan tuorein ohjaus, tv-sarja Mädät omenat, joka kertoo naisten mielisairaalasta 1970-luvulla. Hän ohjasi sarjan yhdessä Marja Pyykön kanssa.

– Mielenterveysasioiden käsittely on itselleni todella tärkeää. Etenkin sen kysymyksen kysyminen, mitä mielisairaus on ja kuka on oikeasti hullu. Mielestäni yhteiskuntamme on se sairas, kun yrittää saada kaikkia ihmisiä samaan muottiin. Siksi herkät yksilöt oireilevat.

Erilaisuuden leimaaminen hulluudeksi on yhä liian helppoa, sanoo Pamela.

– En itse ole kuulunut koskaan keskivertoporukkaan. Olen siksi kokenut itseni erilaiseksi, jopa häiriintyneeksi, kunnes löysin asioille sanoja.

Mihin tahansa voi paeta

Missä menee terveen ja sairaan raja? Mikä on normaalia, mikä epänormaalia?

Niitä kysymyksiä Pamela alkoi pohtia jo nuorena. Hän syntyi joensuulaisperheeseen, jonka elämää värittivät isän skitsofrenia ja äidin sairastuminen aggressiiviseen MS-tautiin. Jo lapsena Pamela eli todeksi sen, että mielen sairaus ei kosketa vain sairastunutta.

– On helppoa ulkoistaa pahoinvointi tiettyihin ihmisiin, jotka ovat niitä niin sanottuja hulluja ja muut terveitä. Mutta kun yksi perheenjäsen sairastuu mielisairauteen kuten skitsofreniaan, se on usein koko perheen sairaus.

Pamelan lapsuudenperhe asui hissittömässä kerrostalossa. Ensimmäisiä koululuokkia käyvä Pamela oli se, joka hoiti kaksivuotiasta pikkuveljeä ja kävi kaupassa, kun arvaamaton isä ja pyörätuolissa istuva äiti eivät pystyneet.

– Päällimmäinen kokemukseni lapsuudessa oli turvattomuus. Jouduin ottamaan sellaista fyysistä ja emotionaalista vastuuta, mikä ei lapselle kuulu. Se oli pitkä­aikaista pahoinvointia perheessä, jossa roolit kääntyivät päälaelleen, Pamela kuvaa.

Isä teki itsemurhan Pamelan ollessa 9-vuotias, ja Pamela sisaruksineen siirtyi asumaan ensin lastenkotiin ja sieltä perhekotiin. Äiti menehtyi neljä vuotta myöhemmin.

Turvattoman lapsuuden jäljet seurasivat nuoruuteen. Ennen teatterikoulua Pamela opiskeli sosiaalialaa.

– Yritin olla kuin muutkin ja elää tavallista nuoruutta, mutta en pystynyt siihen. Kokemani kauheudet seurasivat minua koko ajan, mutta mieleni ei ymmärtänyt, mistä on kyse ja miksi minulla oli niin paha olla. Tuntui vaikealta ymmärtää, etten pystynyt nauttimaan normaaleista nuoruuden kehitysvaiheista samalla tavalla kuin toiset.

– Mitä enemmän yritin olla kuin muut, sitä enemmän koin ulkopuolisuuden tunnetta. Ajattelin, että olen jotenkin viallinen. Aloin jopa epäillä mielenterveyttäni, vaikka kyse oli kokemuksista, joille en voinut mitään.

Lapsena ja nuorena Pamela antoi itsestään energisen ja positiivisen kuvan. Hän oli se, joka oli aina tekemässä ja menossa.

– Kukaan ei tajunnut, että se oli minun defenssini. En halunnut käsitellä kipeitä asioita. Mihin tahansa voi paeta. Luovuuteenkin.

”Itselleni vaikeimpia tunteita ovat sellaiset, joille ei oikeastaan edes ole sanoja. Ne ovat kehoon lukkiutuneita kokemuksia, joihin liittyy pelkoa, hätää ja paniikkia.”­

Näyttelemisestä tulikin Pamelan ratkaisu pahaan oloon.

– Juoksin mieluummin pakoon kuin käsittelin vaikeita tunteita. Näytteleminen on aika hyvä pakokeino, kun ei tarvitse olla oma itsensä. Oli turvallisempaa olla joku muu.

Defenssit eli puolustusmekanismit eivät silti ole hänen mielestään pelkästään huono juttu. Lapsuudessa ne olivat oikeastaan pelastus.

– Lapsi tarvitsee aikuisen turvaa. Jos sitä ei ole, defenssit tulevat apuun. Kaikista hirveimpiä kokemuksia ei halua kokea uudestaan. Jos defenssejä ei olisi, hirvittävistä kasvuolosuhteista ei mitenkään voisi selviytyä. Jossain vaiheessa ne kuitenkin alkavat aiheuttaa haittaa, koska ne eivät välttämättä lakkaa toimimasta, vaikka vaara on ohi. Niitä on purettava. Se on hankalaa, koska milloinkaan ei tuntuisi olevan sellaiseen sopiva hetki.

Keho on mieltä viisaampi

Pamelalle tuo hetki tuli eteen kuitenkin väistämättä hänen tullessaan äidiksi. Hänellä on 7-, 12- ja 14-vuotiaat pojat.

– Lapset ovat olleet isoin motivaattorini tai pakko. Ymmärsin, että jos en käsittele kokemuksiani, lapset kyllä kaivavat esiin ja triggeröivät kaikki kipeimmät kohdat. Tiedostin myös, että ne asiat, joita työnnän sivuun, mitä luultavimmin siirtyvät eteenpäin. Suru kulkee sukupolvelta toiselle niin pitkään kunnes joku on valmis sen kohtaamaan.

Vaikka Pamela pystyi puhumaan kokemuksistaan jo nuorena, todellinen asioiden kohtaaminen on ollut hitaampaa.

– Olen hyvin analyyttinen ja kova puhumaan, mutta se ei ole itsessään vielä mitään ratkaissut. Osasin jo parikymppisenä selittää kokemani, eivätkä ahdistukseni siitä muuttuneet. Vasta kun olen pystynyt tuntemaan tunteita ja hyväksymään kokemukseni, olen päässyt eteenpäin. Syviin ydin­traumoihin kiinni pääseminen on vaatinut hirveän pitkää psykoterapiaa ja kehoterapioita. Lisäksi se on vaatinut halua käsitellä vaikeita asioita ja parantua.

Pamela on käyttänyt koko aikuisikänsä erilaisia kehoterapioita ja alkoi itse opiskella vyöhyketerapiaa vuonna 2012. Vaikeiden tunteiden käsittelyssä kehoterapioista on ollut paljon apua.

– Mieli ei välttämättä muista tai ymmärrä asioita, mutta keho on kauhean viisas. Kehomuistissa on paljon. Itselleni vaikeimpia tunteita ovat sellaiset, joille ei oikeastaan edes ole sanoja. Ne ovat kehoon lukkiutuneita kokemuksia, joihin liittyy pelkoa, hätää ja paniikkia. Tärkeintä on, että niitä uskaltaa päästää ulos.

Ne vaikeat tunteet

Se on sellainen hullu. Asenne on edelleen yleinen ja saa Pamelan aina harmistumaan.

– Minulle on hirveän tärkeää, että kun kerrotaan mielenterveyden ongelmista, tarinat ovat spesifejä. Koska sitähän ne ovat, yleistä hulluutta ei olekaan. Oireilun takana on aina jotain. Olen todella kiinnostunut siitä, miten joku tietty mielen häiriö syntyy ja mitä sen taustalla on.

Pamelaa kiinnostaa erityisesti post-traumaattinen stressihäiriö, joka seuraa usein psyykkistä traumaa.

– Siitä puhutaan aika vähän, ja se jää usein tunnistamatta. Yhtäkkiä hoidetaankin mielisairautta, vaikka kyse voi olla lapsuuden huonoista kasvu­olosuhteista ja kehityksellisistä traumoista. Jos oireiden perusteella tehdään mielenterveysdiagnoosi, on suuri riski, että trauma jää käsittelemättä.

Oman kokemuksensa perusteella hän tietää, että trauma voi vaikuttaa pitkän aikaa. Monesti koko elämän.

– Välillä ihmisten on ollut hyvin vaikeaa ymmärtää, miksi jotkut asiat ovat minulle niin ylitsepääsemättömiä tai miksi minulla on niin paljon tunteita. Jos tunteita ei ole lapsena sanoitettu, niitä ei välttämättä tunnista. Tuntuu vain kauhean pahalta, eikä ihminen luontaisesti halua olla vaikeissa tunteissa.

Siitä huolimatta Pamela on tarkoituksellisesti valinnut mennä niitä kohti.

– Vaikka tiedän, että en halua kokea tätä hetkeä, olen mennyt omien varoitusjärjestelmieni läpi. Olen sinnikkäästi jatkanut, koska tiedän, että se on ainoa tie eheytymiseen.

Ihmissuhteissa traumat voivat näkyä tilanteissa, jotka aktivoivat hylätyksi tulemisen tunnetta ja pelkoa. Vahva tunne ei välttämättä liity lainkaan käsillä olevaan hetkeen ja ihmiseen, vaan siinä aktivoituvat menneet kokemukset.

– Erot, kuolemat, vaikeat riidat ystävän kanssa... kaikki voivat muistuttaa hylkäämisen kokemuksesta. Jos ­trauman vaikutusta ei tiedosta, saattaa ajatella, että tuo ihminen on minulle niin merkityksellinen, että kuolen, jos en enää saa olla hänen kanssaan tai jos hän ei ole ystäväni. Se saa valtavat mittasuhteet. Saattaa alkaa syyttää toista, ja toisaalta on oikeastaan valmis sietämään mitä tahansa, jotta toinen ei hylkäisi.

”Minun ei tarvitse olla täysin terve, eheytynyt ja parantunut. Voin hyväksyä sen, että minulle on sattunut tällaisia asioita. Niistä puhumalla voin ehkä jopa auttaa muita.”­

Kokonaan ei tarvitse toipua

Pamela on jo vuosia harjoitellut ihmissuhteissaan tervettä dynamiikkaa. Lapsuudessa vaurioitunut hakee helposti aikuisena turvaa muista ihmisistä – usein juuri niistä, joista ei pitäisi.

– Jos on vaikeat taustat ja kärsimys ja pelko ovat itselle tuttuja, on hankalaa murtautua siitä ulos. Ympärille pitäisi pystyä luomaan terve dynamiikka, ja itselleni on ollut tuttua hyvin sairas dynamiikka. Olen ymmärtänyt, että oma tutkani on ollut aika vinossa. Olen toisinaan hakenut turvaa ja lohtua sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät ole sitä kyenneet antamaan, koska ovat voineet itsekin niin huonosti. Siinä sokea taluttaa rampaa.

– Ei hankalilla taustoillakaan kaikki ole tuhoon tuomittua. Mutta se vaatii paljon työtä, että tuntee tulevansa parisuhteessa kuulluksi ja ymmärretyksi. Keskeneräisyyden hyväksyminen on ollut itselläni avain onnellisuuteen. Hyväksyn, että elämään kuuluvat myös vaikeudet ja kaikki tunteet. Elämänkatsomukseni on auttanut jaksamaan ja löytämään toivoa.

Voin turvata itseeni. Se on ollut Pamelalle ehkä tärkein oivallus vuosien varrella.

– Olen ymmärtänyt, että se traumatisoitunut lapsi minussa tuntee tunteita, ja hänelle ne ovat sietämättömiä. En saanut lapsena aikuisilta turvan kokemusta, ja sitä olen hakenut eri paikoista. Mutta eihän se löydy etsimällä. Vaikeiden tunteiden kohtaaminen helpotti, kun tajusin, että en tarvitse turvaa ulkopuolelta. Se on jo minussa. Oivalsin, että aikuisena pystyn itse suojaamaan itseni. Riittää, että olen itselleni olemassa.

Pamelaa on auttanut myös ajatus, että lapsuuden kokemuksista ei tarvitsekaan täysin toipua. Tärkeintä on oppia elämään niiden kanssa.

– Minun ei tarvitse olla täysin terve, eheytynyt ja parantunut. Voin hyväksyä sen, että minulle on sattunut tällaisia asioita. Niistä puhumalla voin ehkä jopa auttaa muita.

Teemat seuraavat mukana työssä. Pamela näyttelee parhaillaan kuvattavassa Sijainen-minisarjassa traumatisoitunutta ihmistä. Hän haluaa tuoda tärkeitä aiheita esille myös kirjoittajana ja ohjaajana.

– Kaikissa valitsemissani töissä käsittelen jollain tavalla sosiaalisia normeja ja sitä, mikä on normaalia ja mikä epänormaalia.

Pamelaa kiinnostavat myös hoitotyö, opettaminen ja kurssien pitäminen.

– Tuntuu hyvin voimaannuttavalta, että voisin jalostaa jotain vaikeasta lapsuudestani. Vaikken voi poistaa sitä, että olen kärsinyt, siitä voi syntyä jollekin toiselle apua.