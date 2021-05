Ystävä syyllisti ja manipuloi Katariinaa, 28, vuosia – psykologi neuvoo, kuinka tunnistat vahingollisen ihmissuhteen

Katariina eli kuusi vuotta ystävyyssuhteessa, jossa toinen manipuloi häntä jatkuvasti. Psykologin mukaan epämukava olo on usein ensimmäinen hälytysmerkki, ettei kaikki ole ihmissuhteessa kohdallaan.

Katariina tuijotti puhelintaan järkyttyneenä. Ruudulla oleva viesti sai hänet voimaan pahoin.

– Entinen ystäväni oli kohdistanut pettymyksensä ja vihansa minulle tärkeimpään, koiraani. Viestin sisältö oli niin kieroutunut, että kadun sen lukemista edelleen. Kadutti, että olin ikinä kutsunut sen lähettäjää parhaaksi ystäväkseni, Katariina, 28, kertoo nyt, pari vuotta tapahtuneen jälkeen.

Ystävyyssuhde oli loppunut jo aiemmin, mutta viestin jälkeen Katariina esti entisen ystävänsä viimeisetkin yhteydenotot sekä puhelimessa että somessa.

Ennen viestiä naisten ystävyys oli kestänyt kuusi vuotta. Katariinalta kesti kauan tajuta, että manipulointi oli osa sitä.

Syyllistämistä ja uhkailua

Ystävyyssuhde alkoi intensiivisesti. Katariina oli muuttanut uudelle paikkakunnalle melko hiljattain eikä hänellä vielä ollut muita kavereita seudulla, joten uusi ystävä oli tervetullut elämään. Parikymppiset naiset löysivät paljon yhteistä ja jakoivat alusta asti hyvin henkilökohtaisiakin asioita.

Hälytysmerkkejä oli kuitenkin ilmassa. Tuoreet ystävykset viettivät aikaa yhdessä lähes päivittäin. Jos Katariina oli esimerkiksi viikonlopun pois paikkakunnalta, ystävä saattoi soittaa hänen peräänsä hysteerisesti itkien.

– Hän antoi ymmärtää, ettei pärjäisi ilman minua. Tunsin olevani vastuussa hänen hyvinvoinnistaan, mikä yhtä aikaa sekä imarteli että ahdisti minua. Jälkeenpäin minusta on usein tuntunut kuin puhuisin epäterveestä parisuhteesta, Katariina kertoo.

Jonkin ajan kuluttua manipulointi sai uuden muodon.

– Minua ei enää tarvittu jatkuvasti, mutta minun tuli aina tarvittaessa olla käytettävissä. Jos en juuri sillä hetkellä ollut tavoitettavissa, seurasi syyllistämistä ja uhkailua.

Saadakseen tahtonsa läpi Katariinan ystävä saattoi esimerkiksi uhata satuttavansa itseään tai pistävänsä välit poikki. Hän toteuttikin välirikon pari kertaa, mutta tuli aina pian katumapäälle. Ystävä vetosi usein mielenterveysongelmiinsa, ja Katariina antoi anteeksi kerran toisensa jälkeen.

– Nykyään ajattelen, että vaikka mielenterveysongelmat voivat selittää käytöstä, nekään eivät oikeuta kohtelemaan toista ihan miten hyvänsä.

Mistä tunnistaa manipuloinnin?

Työterveyspsykologi Simo Levanto Pihlajalinnalta sanoo, että epämukava olo on ensimmäisiä merkkejä siitä, että ihmissuhteessa saattaa olla manipulointia.

– Yksinkertaisin kuvio on varmaan, että huomaa alkavansa lipsumaan siitä, miten itse oli ajatellut toimivansa. Voi tulla epämääräinen olo: että nyt ollaan menossa sellaiselle alueelle, mikä ei tunnu mukavalta, Levanto kuvaa.

Rajanveto sen välillä, mikä on normaalia ihmisten välistä vuorovaikutusta ja mikä manipulointia, ei Levannon mukaan ole aina helppoa.

– Jossain määrin ystävyyssuhteissa, parisuhteissa, työpaikoilla, lasten kasvatuksessa ja kaikessa mahdollisessa pyritään vaikuttamaan muihin. Monissa tilanteissa ikään kuin neuvotellaan molemmille suotuisaa lopputulosta, Levanto kuvaa normaaleja ihmissuhteita.

Manipulatiiviseen käytökseen kuitenkin kuuluu yksipuolisuus ja joustamattomuus.

– Käytös on reilua niin kauan, kun molemmat haluavat asioita ja joustavat vuorotellen. Jos se menee yksipuoliseksi, voidaan mielestäni puhua manipuloinnista.

Katariina tunnistaa yksipuolisuuden omista kokemuksistaan. Ystävä oli käytettävissä vain harvoin, kun Katariina olisi tarvinnut tukea tai apua.

Levannon mukaan suhde ei välttämättä lähde liikkeelle manipulatiivisena, vaan voi ikään kuin luisua tai naksahtaa sellaiseen. Siihen, kuinka altis ihminen on manipulaatiolle, vaikuttaa myös, kuinka tärkeästä ihmisestä on kyse.

Nosta kissa pöydälle tai puhu ulkopuoliselle

Mitä sitten voi tehdä, jos huomaa läheisen manipuloivan? Simo Levanto neuvoo ottamaan asian puheeksi läheisen kanssa, mutta varovasti.

Hänelle voi esimerkiksi kertoa epämukavasta olosta: kuinka tuntuu, että toistuvasti teette asioita, joita hän haluaa, tai että toistuvasti autat häntä, mutta kun itse pyydät apua, hän ei olekaan käytettävissä.

Levanto myöntää, että asian esille ottaminen on helpommin sanottu kuin tehty, jos asetelma on vaikea. Tilanteessa voi myös yrittää miettiä, mitä toinen ihminen toiminnallaan hakee. Jos hän ei esimerkiksi syystä tai toisesta pysty myöntämään, että olisi kiva viettää aikaa yhdessä, hän löytää aina sellaisen syyn, että toisen on pakko auttaa.

– Onko tällä henkilöllä joku muu tarve, minkä hän manipuloinnilla pyrkii saavuttamaan, esimerkiksi hylätyksi tulemisen pelko? Tätä ei välttämättä tehdä mitenkään tietoisesti, vaan toiminta ikään kuin menee siihen, Levanto selittää.

” Usein jo siitä, kun selittää tilannetta toiselle, saattaa saada kiinni, että tämä ei kuulosta sellaiselta yhtälöltä, jossa haluaisin olla mukana.

Jos ihmissuhde tuntuu epämiellyttävältä tai hankalalta, sen kanssa ei kannata jäädä yksin. Levanto kehottaa kääntymään aluksi toisen kaverin tai muun läheisen puoleen.

– Olisi tärkeää puhua tilanteesta jonkun ulkopuolisen kanssa. Voi pohtia, mitä tässä voisi tehdä ja mitä sinä tekisit tällaisessa tilanteessa. Usein jo siitä, kun selittää tilannetta toiselle, saattaa saada kiinni, että tämä ei kuulosta sellaiselta yhtälöltä, jossa haluaisin olla mukana.

Joskus ainoa ratkaisu on katkaista välit

Levannon mukaan joissakin tilanteissa voi olla välttämätöntä laittaa välit kokonaan poikki. Näin oli myös Katariinan tapauksessa.

– Minä olisin varmaan loppuvaiheessakin vain antanut ystävyyden hiipua luonnollisesti, mutta toinen osapuoli halusi katkaista kaiken yhteydenpidon.

” Toisaalta oli helpottunut olo, toisaalta tuntui kurjalta, kuinka paljon aikaa ja energiaa olin käyttänyt ystäväni eteen lopulta turhan takia.

Ystävyyden päätyttyä Katariinan olo oli ristiriitainen.

– Toisaalta oli helpottunut olo, toisaalta tuntui kurjalta, kuinka paljon aikaa ja energiaa olin käyttänyt ystäväni eteen lopulta turhan takia. Kamppailin myös pitkään sen kanssa, miten ystävyys oli päättynyt. Tuntui, että välien totaalinen katkaiseminen oli ystävälleni viimeinen vallankäytön väline, Katariina kertoo.

Manipulointiyritykset eivät kuitenkaan päättyneet yhtä aikaa ystävyyden kanssa. Puoli vuotta myöhemmin entinen ystävä kääntyi Katariinan puoleen ja pyysi apua. Kun Katariina kieltäytyi, ystävä lähetti alussa kuvatun vihaviestin hänen koirastaan. Sitä Katariina ei edes halunnut antaa anteeksi.

Vielä puhelin- ja some-estojen jälkeenkin entinen ystävä yritti tavoittaa Katariinaa välikäden kautta.

– Enää manipulointi ei pure. Lähinnä haluaisin jättää kaiken taakseni, Katariina sanoo.

Helpommin sanottu kuin tehty

Katariina on miettinyt, miksi sinnitteli ystävyyssuhteessa niinkin pitkään. Työterveyspsykologi Simo Levanto sanoo, että välien katkaiseminen manipulatiiviseen ihmiseen on helpommin sanottu kuin tehty.

– Ulkopuolisen on helppo sanoa, että ”lähde nyt karkuun siitä”, mutta eihän se ole näin yksinkertaista.

– Mitä läheisempi ihminen, sitä enemmän me hänen puolestaan tyypillisesti haluamme tehdä, auttaa ja olla tukena. Lisäksi suhteesta on sitä vaikeampi luopua, mitä enemmän siihen on jo antanut itsestään, Levanto sanoo.

Levannon mielestä vaikeissa tapauksissa on ulkopuolisen tuen lisäksi tärkeää miettiä, kuinka suuri oma vastuu tilanteesta voi olla.

– Kuinka pitkälle itse voi olla vastuussa toisen ihmisen käyttäytymisestä? Parhaansa voi tehdä, mutta missä kohtaa oma raja menee?

” Jos joutuu miettimään, onko ystävyys säilyttämisen arvoinen, ei kyse ehkä ole ystävyyssuhteesta alun alkaenkaan.

Myös Katariina kannattaa avun pyytämistä ja tilanteen rehellistä arviointia. Hänestä ulkopuolinen mielipide voi auttaa näkemään ajoissa, mistä todella on kyse, ja tarvittaessa päättämään ihmissuhteen.

– Jos joutuu miettimään, onko ystävyys säilyttämisen arvoinen, ei kyse ehkä ole ystävyyssuhteesta alun alkaenkaan. Minä tajusin vasta jälkikäteen, että kyse oli ennemminkin riippuvuus- ja hyötysuhteesta.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla marraskuussa 2018.