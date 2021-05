Elisabeth Rehnillä oli tapana karata Balkanilla yksin vuorille, kunnes hän tajusi, että se oli itsekästä: ”Sain siitä torujakin”

Elisabeth Rehn on alkanut miettiä, oliko välttämätöntä olla rohkea joka käänteessä. – Naisena yritin liikaakin näyttää pärjääväni.

Elisabeth Rehnillä, 86, on ollut pitkä ja painava ura suomalaisessa politiikassa ja kansainvälisissä rauhanturvatehtävissä. YK:n alipääsihteerinä ja pääsihteerin erityisedustajana ollessaan hänellä oli 4 000 alaista viidestäkymmenestä eri maasta.

Runsaan vuoden aikana hän on muistellut elämäänsä enemmän kuin koskaan.

– Olennainen syy siihen on korona-ajan kontaktien vähyys, Kirkkonummmen Hilassa itsekseen asuva 86-vuotias Elisabeth Rehn sanoo.

– Koska olen ollut ilman puheseuraa, olen syvällisesti puhunut itseni kanssa ja antanut tilaa muistoilleni. Itsekseen muisteleminen on siinäkin mielessä antoisaa, ettei kukaan sano vastaan.

Monet kokemukset kansainvälisissä tehtävissä ovat tulleet voimakkaina lähelle maailman tämän hetken tapahtumia seuratessa.

– Olen miettinyt rohkeuttani ja reippauttani, että oliko välttämätöntä pärjätä ja olla rohkea ihan joka käänteessä. Ei olisi ollut! Jos joku tuntuu nyt liialliselta, niin ehkä se, miten piti osoittaa naisena pärjäävänsä, hän miettii.

– Se koski nimenomaan puoluepolitiikkaa ja työtäni poliitikkona. Pidin kovapäisesti puoltani, mutta minun aikoinani poliitikkona sai sanoa puolueen virallistakin linjaa vastaan, eikä siitä joutunut hirteen.

Balkanin ihmisoikeusraportoijana vuosina 1995–1997 Elisabeth Rehn oli ­ensimmäisiä kansainvälisiä tarkkailijoita Srebrenican joukkohaudoilla ja siellä hän näki sodan seuraukset, ihmisten hädän, surun ja katkeruuden.

– Näissä kohtaamisissa minun piti olla rohkea, enkä voinut antaa omille tunteilleni valtaa. Se ei kuitenkaan tarkoita, etten olisi tuntenut.

– Katson myötävaikuttaneeni siihen, että Balkanin sotarikollisia saatiin kiinni. Olin ystävällinen, vaikka se vaati kovuutta. Roolini oli niin sanotusti hyvän poliisin rooli, ja se pudotti monesti heidän suojauksensa. Sovimme, että YK:n poliisijohtaja otti pahan poliisin roolin.

Elisabeth Rehnillä oli ollut aiemmin tapana karata omalla autollaan yksin vuorille. Mutta viimeistään Bosniassa hän havahtui siihen, että sellainen oli turhaa itsekkyyttä.

– Sain siitä torujakin, ja ymmärsin turvamiesten työn vastuullisuuden. He olivat vastuussa minusta, ja minun piti antaa sille vastuulle arvostusta.

– Voin kuitenkin antaa itselleni plussaa siitä, että olen ollut rohkea myös oikeissa paikoissa. Olen halunnut johtaa joukkoja edestä.

Mitä Elisabeth Rehn on oivaltanut rakkaudesta ja surusta? Millainen lapsuus hänellä oli? Mitä hän on itkenyt viimeksi? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista. Digilehden voit lukea tästä.