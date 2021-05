Jere Karalahti kertoo, miten on kasvattanut Ronja-tytärtään – yhteisiä festarireissuja ja VIP-kohtelua, kouluja ei ole pakko käydä

Dokumenttielokuva paljasti Jere Karalahden Ronja-tyttärelle uusia asioita isän menneisyydestä. Kaksikon välit ovat pysyneet läheisinä.

Jere vannoo, ettei kasva koskaan aikuiseksi. Tytärtään hän on muistuttanut siitä, että elämässä ei ole kiire.­

Jere Karalahdesta kertova dokumenttielokuva Karalahti saa ensi-iltansa 14. toukokuuta. Dokumenttiin on haastateltu paljon ex-kiekkoilijan läheisiä. Jeren tytär Ronja Karalahti, 20, kertoo ensimmäistä kertaa suhteestaan isäänsä julkisesti.

Mittavan kiekkouran tehnyt Jere muistetaan myös kaukalon ulkopuolisesta elämästään, muun muassa huumetuomioistaan. Ronja painottaa, että vaikka isä oli lapsuudessa paljon pois kotoa, tytär ei tuntenut koskaan oloaan turvattomaksi.

– Äiti ja iskä suojelivat minua. Vaikka isä ei ollut kotona, tunsin että hän oli aina lähellä. Soittelimme paljon, kun hän pelasi ulkomailla tai oli muuten poissa, Ronja kertoi Me Naisille tänään elokuvan lehdistöpäivässä.

– Vaikka olen hölmöillyt, pidin huolta siitä, että Ronja ei joutunut ikinä lapsena näkemään minua humalassa, Jere puolestaan jatkoi.

Isän ja tyttären yhteiset jutut

Ronja oli kahdeksanvuotias, kun Jeren haima petti ryyppyputken päätteeksi. Jere piti vaivuttaa teho-osastolla koomaan. Mahdollisuudet selvitä olivat 50-50.

– Tuon jälkeen olin seitsemän vuotta juomatta alkoholia.

” Uusille ihmisille en ikinä mainitse, kuka isäni on.

Elokuvassa näytetään, kuinka Jere kuntoutti itsensä takaisin jääkiekkoammattilaiseksi ja muutti työn perässä Eurooppaan pelaamaan. Jere ei halunnut repiä Ronjaa pois tutuista ympyröistä, joten tyttö jäi äitinsä kanssa Suomeen.

– Meillä oli silti Ronjan kanssa omat jutut. Vetäydyimme yhdessä alakertaan katsomaan leffoja ja Vain elämää -ohjelman kausia. Myös Ronjan kaverit ovat aina viihtyneet paljon meillä.

Jere erosi sittemmin Ronjan äidistä Suskista. Nyt Jere on naimisissa hyvinvointiyrittäjä Nanna Karalahden kanssa ja parilla on kaksi alle kouluikäistä lasta.

Iskän kanssa festareilla

Jeren ja Ronjan välit ovat pysyneet läheisinä. Jere on käynyt täysi-ikäistyneen tyttärensä ja tämän ystävien kanssa festareilla, joilla Jere on järjestänyt porukalle VIP-kohtelua ja hotellihuoneet.

– Ystävistä on kiva, kun isä mukana. Mutta en uusille ihmisille ikinä mainitse, kuka isäni on. Joskus sitä kysytään, ja joskus harvoin on tullut jotain huonoa kommenttia.

Kun Ronja oli nähnyt Karalahti-elokuvan, kaksikko kävi pitkän puhelinkeskustelun.

– Puhuimme pitkään, eikä isä tuntunut sen jälkeen yhtään vieraammalta, vaikka elokuvassa oli myös asioita, joita en tiennyt.

Ronja asuu nykyään omassa asunnossaan poikaystävänsä kanssa ja käy töissä. Jere ei halua painostaa tytärtään mihinkään. Jere itse vannoo, ettei kasva koskaan aikuiseksi.

” Se on minulle NHL-miljoonia tärkeämpää.

– Minusta yhteiskunta yrittää manipuloida ihmisiä ja arvottaa meitä sen mukaan, kuinka paljon olet tienannut rahaa tai kuinka korkeasti koulutettu olet. Olen sanonut Ronjalle, että elämässä ei tarvitse pitää kiirettä, eikä kouluja ole pakko käydä.

– Tiedän itse, että jos olisin tehnyt toisenlaisia valintoja, olisin pelannut NHL:ssä ja tililläni olisi kymmeniä miljoonia. Mutta paljon olisi jäänyt myös elämättä ja kokematta. Kirjani ilmestymisen myötä saadut tarinat ovat osoittaneet minulle, että tarinani on auttanut muita. Se on minulle NHL-miljoonia tärkeämpää.

Jere juo nykyään – lääkärin luvalla – muutamia lasillisia viiniä, myös festarireissuilla tyttärensä kanssa. Jere haaveilee, että tulevana kesänä he pääsisivät Ronjan kanssa kahdestaan reissuun.

– Ja tämä ei ole mikään haave, vaan kun korona hellittää, menemme yhdessä Tomorrowland-festareille Belgiaan.