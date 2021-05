Uupumus opetti Manuela Boscon löytämään uuden elämänrytmin: ”Osaan vihdoin kuunnella kehoni viisautta”

Tauoton tekeminen kostautui Manuela Boscolle viime syksynä uupumuksena. Pysähdys oli kova paikka, myös taloudellisesti.

Kuvataiteilija Manuela Bosco, 38, on aina ollut nopearytminen nainen, se on ollut hänen luontainen temponsa. Nuorempana nopeus oli myös työ, olympiatason aitajuoksijana hänen tehtävänsä oli juosta kelloa vastaan.

Huhtikuussa Manuelan ja hänen puolisonsa, muusikko Tuure Kilpeläisen, yhteinen Boskil-yritys avasi Helsingin Senaatintorille liiketilan, jota he luonnehtivat luovaksi laboratorioksi. Galleriassa on säpinää ja tila on jatkuvassa muutoksessa. Se, että koko ajan tuntuu tapahtuvan kaikenlaista, on kuitenkin ristiriidassa Manuelan sisäisen fiiliksen kanssa: vilskeen keskellä hän opettelee rauhoittamaan tahtiaan. Entinen meno kostautui syksyllä uupumiskokemuksena ja pakollisena pysähdyksenä.

– Tajusin olevani fyysisesti aivan todella poikki. Summasin kuluneiden 7–8 vuoden aikana synnyttäneeni kolme lasta ja suunnilleen koko ajan olleeni joko raskaana tai imettänyt. Olin eronnut ja mennyt naimisiin, Manuela listaa.

Ja oli vuosiin mahtunut paljon muutakin. Manuela oli perustanut uusperheen, muuttanut kodeista uusiin ja työhuoneista toisiin. Hän oli perustanut yrityksiä, maalannut ja myynyt teoksiaan ja pitänyt näyttelyitä.

– Olin maalannut tauotta, ja siitä oli samalla tullut elantoni sekä tapa huolehtia perheestäni. Elämässäni oli tapahtunut mielettömästi ihan fyysistä energiaa vieviä asioita. Vauhtisokeudessa unohtuu, miten herkkää elämä, keho ja luovuus ovat.

Manuelan väsymys näkyi hänessä monella tavalla: ilottomuutena, itkuherkkyytenä, kärsimättömyytenä ja pinnan kireytenä. Oleminen muuttui tehottomuudeksi, tahdottomuudeksi ja voimattomuudeksi.

– En ollut sillä tavalla uupunut, että läheisten olisi tarvinnut olla minusta huolissaan. Käsitin kyllä, mistä oli kyse. Ensin piti mahdollistaa tila ja aika lepäämiselle.

” Keho on mieltä viisaampi ja se kertoi, että tällä tahdilla en voi enää jatkaa.

Manuelalle se oli tiukka paikka. Pandemian keskellä taiteilijaperheen työt olivat muutenkin vähissä.

– En kuulu minkään sellaisen kassan piiriin, joka mahdollistaisi sen, että jäisin työttömäksi ja voisin silti tukea perhettäni. En ole koskaan hakenut back upia apurahoista vaan pyrkinyt aina pärjäämään myynneilläni. Oli vain pakko luottaa siihen, että kaikki järjestyy, Manuela sanoo.

– Tajusin, että tämän on loputtava, en jaksa enää näin. Keho on mieltä viisaampi ja se kertoi, että tällä tahdilla en voi enää jatkaa.

Manuela kuvailee entisen, urheiluvuosien elämäntyylinsä olleen maskuliinienergian ohjaamaa: kilpailua, vertailua, puskemista, yrittämistä.

– Tunnen sen maailman todella hyvin, ja se oli kova maailma. Siksi olen mennyt kohti pehmeämpää, feminiinisempää olemista. Olen tarvinnut pehmeyttä, armoa ja lempeyttä parantamaan maskuliinienergian aiheuttamat haavat, hän sanoo.

Millaisia muutoksia Manuela on tehnyt arkeensa? Miten tiedemiehen tytär aikoinaan koki henkisen heräämisen? Mitä ovat seremoniat ja henkiset opettajat, joilta hän kertoo etsivänsä neuvoja käytännön elämään? Mitä Manuela sanoo erotiikan ja feminiinienergioiden merkityksestä itselleen? Lue Manuela Boscon haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 18/2021. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.