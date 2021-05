Harvinainen ja parantumaton sairaus toi vastauksen Annemari Kortteen outoihin oireisiin – nielemisongelmista, turvotuksesta ja kuumeilusta kärsinyt aitajuoksija on nyt uransa huipulla

Annimari Korte kärsi muutama vuosi sitten selittämättömistä nielemisongelmista ja kuumeilusta. Diagnoosi toi avun, ja nyt hän on suomalaisen urheilun huipulla.

Nykyään Annimari Korte on aitajuoksun huipulla ja valmistautuu kesällä pidettäviin Tokion olympialaisiin.­

Annimari Kortteen, 33, nousu huipulle on ollut suoranainen ihme, niin paljon mutkia aitajuoksijan matkaan on mahtunut.

Pahimpia olivat vuosikausia jatkunut sairastelu ja kivut sekä ahdistus ja paniikkihäiriö.

Pahimpina sairastelun aikoina hän ei jaksanut nousta portaita ylös tai kävellä jääkaapille. Kuume oli jatkuva ja verikokeet näyttivät jonkin olevan pielessä, mutta lääkäritkään eivät tienneet, mikä oli vialla. Epätietoisuutta kesti peräti yhdeksän vuotta.

– Vaikeinta on ollut epätietoisuus sairauksien suhteen. Pahinta oli, kun en tiennyt, loppuvatko kivut ikinä ja millaista elämäni tulee olemaan.

Vaikeimman hetkensä Annimari koki jouluaattona 2014. Hän oli vastikään perustanut toiminimen, mutta terveys oli huonoissa kantimissa.

Lisästressiä toi kehno rahatilanne.

– En saanut tuloja mistään.

Voimat olivat silloin niin vähissä, että hän halusi vain kuolla.

– Minulta loppui usko siihen, että asiat voisivat olla paremmin.

Romahdus tuli jouluaattona.

Annimarin perhe oli viettämässä joulua isoäidin luona. Lautapeliä pelatessa jokin satunnainen kommentti sai Annimarin tuntemaan, ettei hänen läsnäolollaan ole kenellekään mitään merkitystä.

Hän nappasi autonsa avaimet, otti laukkunsa ja hyppäsi ratin taakse. Otti rauhoittavia lääkkeitä, joita hän oli saanut paniikkihäiriöönsä ja lähti ajamaan.

– Itsetuhoiset ajatukset pyörivät mielessäni. Halusin kuolla.

Parikymmentä kilometriä ajettuaan Annimari tajusi, mitä oli tekemässä. Hän sai paniikkikohtauksen, ajoi auton tien sivuun ja soitti äidilleen. Hätäkeskuksesta selvitettiin, että rauhoittavien määrä ei ollut hengenvaarallinen.

Seuraavat päivät hän makasi lapsuudenkodissaan omassa huoneessaan ja itki.

– En pystynyt lopettamaan itkua viikkoon. Nukuin rauhoittavien avulla. Makasin sängyssä ja ajattelin, ettei mitään tulevaisuutta ole olemassa, Annimari muistelee.

– Olisinpa uskaltanut puhua aiemmin, kuinka huono olo minulla oli. En olisi joutunut tuohon tilanteeseen.

Uusi vuosi toi onneksi toivoa. Annimari oli kärsinyt yhdeksän vuotta selittämättömistä nielemisongelmista, jatkuvasta turvotuksesta ja kuumeilusta. Nyt niihin löytyi vihdoin selitys. Sydänkohtauksen kaltaista kipua aiheuttava Tietzen syndrooma oli saatu jo aiemmin kuriin. Uusi diagnoosi oli eosinofiilinen ruokatorven tulehdus. Se on harvinainen ja parantumaton immuunisysteemin sairaus, joka johtuu allergioista. Tauti aiheuttaa ruoan juuttumista ruokatorveen ja sitä kautta närästystä.

– Olin tukehtua monta kertaa, hän kertoo.

Ainoa toimiva hoito sairauteen on allergiaa aiheuttavien ruoka-aineiden välttäminen. Paljastui, että Annimari oli allerginen lähes kaikelle muulle paitsi lihalle, maissille ja riisille.

Vaikka välttämisdieetti oli raju, tieto kuitenkin helpotti.

– Pikkuhiljaa aloin päästä asioiden yli. Ajattelin, että elämä voittaa ja aloin taas uskoa, että asiat järjestyvät. Että vielä on jäljellä elämää, josta pystyn nauttimaan.

Miten Annimari pääsi lopulta vaikeuksista yli ja nousi aitajuoksun huipulle? Millaista oli elämä Barcelonassa, kun rahaa ei meinannut riittää edes ruokaan? Annimari on seurustellut useiden huippu-urheilijoiden kanssa ja useita suhteita on varjostanut mustasukkaisuus, miten se ilmeni? Lue koko haastattelu Me Naisista 18/2021. Digilehden voit lukea tästä.