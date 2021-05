Antiikkinen siveyskupla puhki! Naiset lataavat, miksi seksi ensitreffeillä on nerokas idea – ”Nyt naimisissa kohta 11 vuotta”

Ensitreffeillä harrastettuun seksiin liittyy edelleen turhaa häpeää, jota käytetään naisia vastaan.

Pilaako seksi ensitreffeillä potentiaalisen parisuhteen? Tätä moni miettii vielä vuonna 2018.

Treffikulttuuriin liittyy välillä kummallisia normeja siitä, mikä on sallittua ja mikä ei – erityisesti silloin, jos toiveissa siintää kunnollisen parisuhteen löytäminen. Pitkään on esimerkiksi ajateltu, että tällöin seksi ei sovi ensitreffeille.

Tämä kupla on syytä puhkaista viimeistään nyt. On monia syitä, miksi seksiä kannattaa harrastaa heti. Tässä kolme nopeaa, mutta painavaa perustetta:

Jos jonkun kansa väreilee seksuaalisesti, eikös sen pitäisi olla loistava lähtökohta suhteelle? Seksin harrastaminen ensitreffeillä on itseasiassa melko nerokasta, sillä seksi on monelle ihmiselle melkoisen iso osa parisuhdetta. Hello Giggles -lifestylesivusto kannustaa ihmisiä hoitamaan hommat pois alta jo ensitreffeillä. Näin välttyy kaikelta (kiusalliselta) ihmissuhdepeliltä, jota yleensä sisältyy suhteen alkuun ja tapailuun. On helppo olla suora ja rehellinen, kun olette rentoutuneet täysin. Ja toisetkin treffit menevät paljon rennommin, kun olette tutustuneet toisiinne jo alasti. Sitä paitsi koskaan ei ole taetta siitä, että pelkät treffit johtaisivat automaattisesti romanssiin – harrastettiin seksiä tai ei. Parempi siis, ettei asian suhteen jää kaduttavaa. Harva kuitenkaan tulee eläkeikäisenä ajatelleeksi, että hitsi, tulipa harrastettua liikaa seksiä.

” ”Varman päälle voi pelata esittämällä vaikeasti tavoiteltavaa ensimmäisellä kerralla.”

Kysyimme naisten arvioita siitä, milloin seksiä kannattaa harrastaa ensimmäisen kerran. Monesta vastauksesta selviää turhautuneisuus nykyistä kulttuuria kohtaan, jonka mukaan seksiä on syytä pantata.

Rennosti menoksi jo ensitapaamisella!

"Pantiin ekoilla treffeillä, on oltu naimisissa kohta 11 vuotta. Mitä opin: ei kannata esittää vaikeasti tavoiteltavaa." Satu, 38.

"Olen usein harrastanut seksiä ensimmäisillä treffeillä, jos seksuaalinen vetovoima on ollut käsinkosketeltava, mutta valitettavasti mikään näistä jutuista ei ole kantanut muutamia treffejä pidemmälle. En tiedä todellista syytä, mutta jos etsii tulevaa puolisoa, voi toki pelata "varman päälle" esittämällä vaikeasti tavoiteltavaa – jos tyyppi vaikka onkin vanhanaikainen. Toisaalta jos tyypin kiinnostus on lopahtanut ensitreffiseksin vuoksi, tyyppi on ollut minulle lähtökohtaisesti väärä ." Lilli, 28

” ”Ajatellaan, että sellaisesta naisesta ei ole vaimoksi, joka antoi ensitreffeillä. Nainen ei ole se ”antava” osapuoli.”

Tämänkaltainen tilanne johtuu juurikin niistä myrkyllisistä normeista, että "helppo" nainen ei kelpaa kumppaniksi. Kolmekymppinen Rosa muistuttaa, että naisilla on yhtälailla oikeus hauskanpitoon ilman häpeää:

"Vaikkei juttu kantaisikaan suhteeksi, miksei itse pitäisi hauskaa? Voi saada vaikka uuden fuckbuddyn. Saavat naisetkin haluta seksiä hauskanpidon vuoksi, eikä nainen ole se "antava" osapuoli. Yleinen ajatus on, että sellaisesta naisesta ei ole vaimoksi, joka "antoi" ensitreffeillä. Siinä tilanteessa molemmat osapuolet ovat halunneet seksiä, joten miksi nainen saa moraalisyyttelyt niskoilleen ja hänen tehtävänään on hävetä yhteisymmärryksessä harrastettua seksiä? Ihan samalla tavoin mies siihen "syyllistyy" tuikatessaan." Rosa, 30

Odottaminen on osa viehätystä

Jos ei halua seksiä ensimmäisellä kerralla, milloin sitten olisi hyvä aloittaa? Jotkut vastaajista perustelivat, että seksi on mielekkäämpää vasta myöhemmin.

"Tietysti saa harrastaa seksiä, mutta koen sen antoisammaksi toisella kertaa. Se on iso osa viehätystä, että odottaa ja jännittää toisten treffien kulkua. Se on myös jollain tapaa palkitsevampaa. Mutta jos kemiat natsaavat hyvin, en ymmärrä, miksi jostain periaatteellisista syistä pitäisi odotella. Se on kahden ihmisen välinen päätös." Sari, 26

"Saa panna milloin haluaa, mutta kolmannet treffit on parhaimmat ekalle panolle." Iiris, 29.

” ”Kyse on soidinmenoista, leikistä, jota kannattaa pitkittää hieman ihan siihen liittyvän mielihyvän ja nautinnon vuoksi.”

Mies, tuo toksinen saalistaja?

"Ei missään nimessä kannata ensitreffeillä – ainakaan heterosuhteessa. Perustelu: Vuosien empiirinen evidenssi. Mies on aina perimmäiseltä luonteeltaan saalistaja, oli sitten omasta mielestään kuinka herkkä, moderni tai epätoksinen tahansa. Hänen ei pidä ikinä antaa uskoa, että tänään muuten irtoaa ja helpolla. Ei-saaminen kasvattaa miehen naista kohtaa tuntemaa kiinnostusta ja suhteen intensiteettiä", pohtii Veera, 35.

Veeran mielestä odottelussa on kyse muustakin kuin pelkästään miehen metsästysvietin ruokkimisesta.

"Kun halu toista kohtaan viedään rajalle mutta ei sen yli, seksuaalinen intensiteetti kasvaa. Seksissä ylivoimaisesti yli puolet nautinnosta on odotuksessa. Kyse on soidinmenoista, leikistä, jota kannattaa pitkittää hieman ihan siihen liittyvän mielihyvän ja nautinnon vuoksi", hän jatkaa.

Kaikesta tästä voinee vetää turvallisen johtopäätöksen: seksiä on paras harrastaa juuri silloin, kun molemmilla tekee mieli.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla syyskuussa 2018.