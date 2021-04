Armi Toivasen puhelin soi kolmen vuoden ajan tiuhaan – näyttelijä kertoo nyt, miksi työt vähenivät

– En halunnut olla enää viihdetaiteilija, joka tekee pelkästään pintapuolisia komedioita. Se ei antanut minulle enää mitään, Armi Toivanen kertoo.

Joitakin vuosi sitten tuntui, että näyttelijä Armi Toivanen oli joka paikassa. Lauantai-iltaisin Armi näytteli Putouksessa ja leffakankaallakin hänet nähtiin päärooleissa sellaisissa hittielokuvissa kuin 21 tapaa pilata avioliitto ja Päin seinää.

– On totta, että näyttelijäntyön ruuhkavuodet osuivat kohdallani vuosiin 2012–2015. Itsestänikin tuntui, että olin silloin joka paikassa ja varauduin, että jossakin kohtaa puhelin ei enää soi.

Kiireisimpien vuosien jälkeen Armilla on ollut yhä töitä, mutta vähemmän kuin aikaisemmin. Myös roolit ovat olleet pienempiä.

– Vaikka työt vähenivät luonnostaan, se oli myös jollain tasolla oma valinta. En halunnut olla enää viihdetaiteilija, joka tekee pelkästään pintapuolisia komedioita. Se ei antanut minulle enää mitään.

Vuonna 2015 Armi päätti laajentaa osaamistaan. Hän lähti New Yorkiin opiskelemaan näyttelijäntyön tekniikkaa. Reissulta löytyi uusi suunta uralle, kun hän tutustui Scott Milleriin, joka on näyttelijätyön professori NYU Tich School of Artissa. Scott on kehittänyt näyttelijäntyön tekniikan nimeltään Miller Voice Method, jota hän opetti Armillekin.

Vuonna 2018 Scott räätälöi Armille opinnot, jolla tämä saa hankittua sertifikaatin tuon tekniikan opettamiseen.

– Suunnitelmana oli opiskella tekniikkaa lisää ja tehdä opintojen ensimmäiset kolme kuukautta Nykissä. Osallistuin assarina myös opettamiseen ja otin yksityistunteja.

Tuona aikana Armi ymmärsi, että on kiinnostunut myös näyttelijäntyön pedagogisesta puolesta.

– Tunsin, että tekniikasta oli minulle suunnattomasti apua ja hyötyä. Vaikutuin Scottin taidoista ja osallistuin myöhemmin Yhdysvalloissa assarina hänen tunneilleen. Joulun aikoihin opetimme tekniikkaa yhdessä myös Suomessa, Teatterikorkeakoulussa.

New York vaihtui etäopintoihin

Armin oli tarkoitus matkustaa koronavuoden aikana muutaman kerran New Yorkiin, mutta pandemian takia opinnot muuttuivat etäopinnoiksi.

– Minulle itsenäinen opiskelu on vaikeaa. Etätehtävistä ahdistun pitkään ja toimin vasta sitten, kun on aivan pakko. Eli kun deadline on käsillä. Olen myös huomannut, että Zoom-tunneille voi tulla vähemmän valmistautuneena. Siinä voi samalla selailla vaivihkaa vielä muistiinpanoja.

Armi on yllättynyt siitä, että on löytänyt itsestään opettajan.

– Minua kiinnostaa opettaa tekniikkaa muillekin kuin näyttelijöille. Uskon, että ihmisen voi vapauttaa jostakin kokemuksesta, kuten jännityksestä tai änkytyksestä tämän avulla.

Opettamisen lisäksi Armia kiinnostaa ohjaaminen.

– Haluan jatkossakin näytellä, mutta olen varautunut, että en nojaa pelkästään sen varaan. Koronavuodeksi minulla on ollut töitä hyvin, vaikka niitä voisi olla sovittuna enemmänkin. Mutta olen kiitollinen, että olen tullut kuitenkin toimeen.

Seuraavaksi Armi nähdään Mädät omenat -sarjassa. Psykologinen trilleri alkaa Elisa Viihteessä toukokuussa.