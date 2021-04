Pamela Tolan isä sairasti skitsofreniaa ja näyttelijän lapsuus oli traumaattinen – nyt hän on ymmärtänyt, ettei toivu siitä koskaan: ”Minun ei tarvitse olla täysin terve ja parantunut”

Pamela Tola joutui ottamaan lapsuudenperheessään liikaa vastuuta aivan liian varhain. – Päällimmäinen kokemukseni lapsuudessa oli turvattomuus.

Näyttelijä Pamela Tola on miettinyt paljon, mitä on mielisairaus ja missä menee terveen ja sairaan raja.­

Lapsuudessa koettu trauma voi kulkea mukana elämässä pitkään. Sen tietää ohjaaja ja näyttelijä Pamela Tola, joka joutui lapsena liian varhain aikuisen rooliin. Pamelan isä sairasti skitsofreniaa ja äiti MS-tautia, joten Pamela oli alakouluikäisenä se, joka huolehti pikkuveljestä ja kauppaostoksista.

– Päällimmäinen kokemukseni lapsuudessa oli turvattomuus. Jouduin ottamaan sellaista fyysistä ja emotionaalista vastuuta, mikä ei lapselle kuulu. Se oli pitkäaikaista pahoinvointia perheessä, jossa roolit kääntyivät päälaelleen, Pamela kuvaa.

Lapsuuskokemukset ovat näkyneet vuosien varrella Pamelan elämässä eri tavoin.

– Välillä ihmisten on ollut hyvin vaikeaa ymmärtää, miksi jotkut asiat ovat minulle niin ylitsepääsemättömiä tai miksi minulla on niin paljon tunteita. Jos lapsena ei ole sanoitettu tunteita, ei välttämättä itsekään tunnista niitä. Tuntuu vain kauhean pahalta.

Pamela ei saanut lapsena esimerkiksi terveen parisuhteen mallia. Sitä hän on opetellut ihmissuhteissaan vuosia.

– Jos on vaikeat taustat, ja kärsimys ja pelko ovat itselle tuttuja, on hankalaa murtautua siitä ulos. Ympärille pitäisi pystyä luomaan terve dynamiikka, ja itselleni on ollut tuttua hyvin sairas dynamiikka. Olen toisinaan hakenut turvaa ja lohtua sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät ole sitä kyenneet antamaan, koska ovat voineet itsekin niin huonosti. Siinä sokea taluttaa rampaa.

– Ei hankalilla taustoillakaan kaikki ole tuhoon tuomittua. Mutta kyllä se vaatii paljon työtä, että tuntee tulevansa parisuhteessa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Asioiden käsittelyssä ovat auttaneet pitkä psykoterapia ja erilaiset kehoterapiat. Yksi tärkeimmistä oivalluksista on ollut, että Pamela voi itse olla turvana itselleen.

– Olen ymmärtänyt, että se traumatisoitunut lapsi minussa tuntee tunteita, ja hänelle ne ovat sietämättömiä. En saanut lapsena aikuisilta turvan kokemusta, ja sitä olen hakenut eri paikoista. Mutta eihän se löydy etsimällä. Vaikeiden tunteiden kohtaaminen helpotti, kun tajusin, että en tarvitse turvaa ulkopuolelta. Se on jo minussa. Oivalsin, että aikuisena pystyn itse suojaamaan itseni. Riittää, että olen itselleni olemassa.

Pamelaa on auttanut myös ajatus, että lapsuuden kokemuksista ei tarvitsekaan täysin toipua. Tärkeintä on oppia elämään niiden kanssa.

– Minun ei tarvitse olla täysin terve, eheytynyt ja parantunut. Voin hyväksyä sen, että minulle on sattunut tällaisia asioita. Niistä puhumalla voin ehkä jopa auttaa muita.

