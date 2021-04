Puolituttu mies pahoinpiteli Miss Suomi Viivi Altosen ja teki seksuaalista väkivaltaa: ”Päätin, että selviydyn”

Viivi Altonen aikoo kertoa kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta myös Miss Universum -kisoissa Miamissa. – Haluan muistuttaa erityisesti naisia ja tyttöjä, ettei ole sinun vikasi, jos joku on tehnyt sinulle jotakin pahaa.

Viivi Altonen on käsitellyt vaikeaa kokemustaan viiden vuoden ajan luottoystäviensä, perheenjäsentensä ja terapeutin kanssa. Nyt on hänestä oikea aika kertoa tapahtuneesta julkisesti.­

Tummatukkainen nuori nainen, jota riepotellaan pitkin pientä huonetta. Jota läimäytellään, lyödään sorkkaraudalla käsivarsiin ja jalkoihin, heitetään päin ovea tai seinää. Jota uhataan: jos huudat, lyön pahemmin. Jos yrität paeta, otan aseen. Jos herätät lapseni, saat katua.

Näin hallitseva Miss Suomi Viivi Altonen, 24, muistaa tilanteen viisi vuotta sitten Mosambikissa. Osan asioista hän muistaa konkreettisesti tapahtuneen itselleen, joitakin hetkiä hänen mielensä tarkastelee kuin elokuvan kohtauksena. Se on trauman käsittelyssä tyypillistä, kertoi Viivin terapeutti.

Ammattiapua Viivi haki sen jälkeen kun puolituttu mies käytti seksuaalista väkivaltaa ja pahoinpiteli hänet.

Sitä ennen oli vietetty isolla porukalla leppoisaa rantapäivää. Väkivalta alkoi odottamatta tilanteessa, joka ei etukäteen vaikuttanut millään lailla uhkaavalta.

Terapian ohella myös asian käsittely luottoystävien ja perheenjäsenten kanssa yhä uudelleen on auttanut Viiviä eteenpäin.

– Fyysinen ja seksuaalinen väkivalta mursivat minut, tietenkin. Mutta päätin, että selviydyn tästä. Suurella työllä ja pala palalta rakensin itseäni jälleen ehjäksi. Ymmärrän kuitenkin oikein hyvin niitä, joille vastaavasta traumasta toipuminen ei kerta kaikkiaan onnistu, Viivi sanoo.

– Ajattelen, että jos olisin tapahtuneen tähden luopunut tulevaisuudensuunnitelmistani kuten missihaaveista, pahoinpitelijäni olisi voittanut, saanut persoonani murskattua.

Niin ei tapahtunut, ja nyt Viivi on lähdössä edustamaan Suomea Miss Universum -kisoihin Miamiin, jos koronatilanne sen suinkin sallii.

– Jännittää. Olen odottanut tätä tosi pitkään, Viivi sanoo.

Hänen hymynsä takana piilee painava viesti – asia, jonka hän aikoo kisatessaan kertoa myös kansainväliselle medialle. Viivi peräänkuuluttaa kehorauhaa ja kannustaa traumaa kantavia ihmisiä uskomaan itseensä.

– Haluan muistuttaa erityisesti naisia ja tyttöjä, ettei ole sinun vikasi, jos joku on tehnyt sinulle jotakin pahaa ja häiritsevää. Toisen ihmisen teko ei missään olosuhteissa ole uhrin syy. Ei on aina ei, Viivi korostaa.

Sama viesti toistuu sekä hänen omassa #SheCan-somekampanjassaan että hänen YK:n naisjärjestön kanssa tekemässään Oranssit päivät -yhteistyössä.

– Oman kokemukseni jälkeen olen lukenut aiheesta paljon. Se on avannut silmäni sille, että suuri osa seksuaalisen väkivallan kokemuksista on samankaltaisia kuin minullakin – tekijä on tuttu tai puolituttu, olosuhteet sellaiset, joita uhri ei ole osannut arvioida vaarallisiksi, ennen kuin on myöhäistä, Viivi Altonen sanoo.

