Tiesitkö, että ihmisen persoonallisuus voi muuttua yllättäen vaikka vessanpönttöä siivotessa? Tästä kvanttimuutoksessa on kyse

Ihmisen persoonallisuus voi joskus muuttua hyvinkin yllättäen. Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen kertoo kirjassaan, milloin niin voi tapahtua ja mitä se tarkoittaa.

Hän nyt vain on sellainen. Mihin sitä koira karvoistaan pääsisi?

Minä olen, kuka olen, enkä muuksi muutu.

Moni meistä on tottunut ajattelemaan, että niin oma kuin muiden persoonallisuus on varsin pysyvä juttu. Että eri ihmisten tavat toimia, ajatella ja tuntea ovat heihin jollain tavalla sisäänkirjattuja ominaisuuksia, joista ei hevillä päästä eroon, sillä nehän ”ovat osa hänen persoonaansa”.

Jos joku on aina vaikuttanut pohdiskelevalta introvertilta, harva uskoo hänen yhtäkkiä muuttuvan ekstrovertiksi suupaltiksi. Tai jos joku on aina ollut kärttyinen jääräpää, voi olla vaikea nähdä häntä tulevaisuudessa iloisena ja lempeänä tyyppinä.

Myös psykologian tutkimuksessa persoonallisuutta on pidetty melko pysyvänä ominaisuutena. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö persoonallisuus voisi muuttua. Psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen on kertonut Voiko persoonallisuus muuttua? -tietokirjassaan (PS-kustannus), että joskus muutos voi olla itse asiassa varsin iso ja äkillinen.

”Persoonallisuus ei koskaan muutu täysin, sillä jotakin jää aina jäljelle. Suurtenkin muutosten jälkeen jotakin on ennallaan: ulkonäön piirteitä, varhain opittuja tapoja ja ensimmäisen opitun kielen sanoja. Silti persoonallisuus muutokset voivat olla suuria”, Ojanen kirjoittaa.

Jos ihmisen persoonallisuus muuttuu, se näkyy usein selvästi ulospäin.

”Suuret muutokset näkyvät perusarvoissa, ulkoisessa olemuksessa, hyvinvoinnissa, minäkuvassa sekä tavoissa ja tottumuksissa. Omaa elämää kuvaavan kertomuksen sävy voi muuttua radikaalisti. Uhrista voi tulla kukoistaja ja kukoistajasta uhri.”

Kanki, joka jäi historiaan

Yksi historian tunnetuimmista persoonallisuuden jättimuutoksista tapahtui yli 170 vuotta sitten.

Tuolloin Yhdysvaltain Vermontissa 13. syyskuuta 1848 sattui räjähdysonnettomuus, jossa metrinmittainen, kuusikiloinen rautakanki sinkoutui rautatieyhtiön työnjohtajan Phineas Gagen pään läpi.

Ihmeen kaupalla Gage jäi henkiin – mutta se ei jäänyt tapahtuman ainoaksi erikoisuudeksi.

Onnettomuuden jälkeen varsin säntillisestä, asiallisesta ja mukavasta Phineaksesta tuli holtiton. Hänestä tuli yliseksuaalinen juopottelija, joka halusi ratsastaa oman aivovammansa siivittämällä kuuluisuudella. Gagen persoonallisuus siis muuttui tyystin.

Vakava aivovamma tai aivojen rakenteeseen vaikuttava sairaus ei ole tietenkään ainoa syy siihen, miksi persoonallisuus voi muuttua vikkelästi yhdestä toiseksi.

Markku Ojanen kertoo kirjassaan, että suuria muutoksia persoonallisuuteen voivat aiheuttaa myös esimerkiksi voimakkaat traumat, muutto uuteen kulttuuriin tai vaikkapa uskonnollinen kääntyminen.

Myös itsensä tietoinen kehittäminen, onnistunut terapia ja elämänkokemus voivat muuttaa persoonallisuutta. Silloin muutos tapahtuu usein hiljalleen, vuosien vieriessä.

Yhtäkkiä kaikki olikin toisin

Joskus muutos voi kuitenkin alkaa hyvin yllättäen, ja sysäys siihen tulla kuin salama kirkkaalta taivaalta.

Ojanen käyttää yllättävistä ja radikaaleista elämänmuutoksista sanaa kvanttimuutos.

Käytännössä kyseessä on jokin koskettava kokemus, joka synnyttää ihmiselle aivan uuden näkökulman asioihin.

”Nopean muutoksen syynä on yleensä umpikuja tai ristiriita. Vanha tapa ajatella ja käyttäytyä ei enää toimi. On pakko löytää uusia ratkaisuja. Vaikeaksi koettu tilanne vaatii oivallusta, intuitiota tai visiota, jossa myös tiedostamaton on vahvasti mukana. Vertaus silmien avautumiseen on osuva”, Ojanen kertoo.

Iso ja havahduttava silmien avautuminen voi liittyä esimerkiksi uskoontuloon. Joskus kvanttimuutos voi tapahtua myös silloin, kun terveydentila muuttuu yllättäen. Ojanen kertoo, että myös esimerkiksi huumeiden käyttäjän tai alkoholistin äkillinen raitistuminen voi olla kvanttimuutos.

”Lähtökohtana on päätös, joka usein yllättää myös ulkopuoliset. ’Päätin lopettaa. En enää voinut jatkaa. Jotakin täytyi tehdä.’ Päätöksen taustalla on oivallus siitä, mistä elämässä on kyse”, Ojanen kirjoittaa.

Kvanttimuutosta on tutkittu melko vähän. Tutkimuksissa on kuitenkin saatu selville, että moni kuvailee elämää ison muutoksen jälkeen huomattavasti paremmaksi.

”Kvanttimuutos voi johtaa kukoistamiseen. On olemassa ihmisiä, jotka ovat kokeneet elämässä suuria vaikeuksia ja menetyksiä, mutta he selviytyvät niistä – eivätkä vain selviydy, vaan oppivat niistä ja haluavat kertoa kokemuksistaan myös muille.”

Kuulostaako tutulta?

Kvanttimuutos voi tapahtua Ojasen mukaan oikeastaan missä vain: vaikka vessanpönttöä kuuratessa. Se voi iskea televisiota katsellessa, abortin aikana, hampurilaista mutustaessa tai sängyllä maatessa.

Tutkimuksissa ihmiset ovat kuvailleet muutosta tunteeksi siitä, että saa yhtäkkiä selville jonkin tärkeän totuuden. Moni kuvailee kvanttimuutosta eräänlaiseksi mielen taakasta vapautumiseksi ja täydellisen rakkauden kokemukseksi. Monelle kokemus on hämmentävä. Sen sanoittaminen voi tuntua vaikealta.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisisa 10/2019.