Hennalla oli kaikki, mistä hän oli ikinä haaveillut – sitten puoliso kuoli harvinaiseen bakteeriin ja Henna jäi yksin kuuden lapsen ja maatilan kanssa

Kun puoliso kuoli äkillisesti 42-vuotiaana, Henna Leiramon elämässä alkoi luopumisten sarja. – Joskus suutun Arille mielessäni. Miksi jätit minut yksin?

Koivukujan varressa seisoo hiljentynyt saha. Työn ääniä ei kuulu, tuuli riepottaa pressuja, joiden alla lautakasat ja hirsikehikot harmaantuvat.

Kujan päässä avautuu punaisen maatalon pihapiiri. Vielä kaksi vuotta sitten navetassa asui satapäinen karja ja lauma lampaita. Nyt piha on hiljentynyt ja eläimet myyty.

Henna Leiramo, 44, katselee tuttua maisemaa: tämä Iitissä sijaitseva tila oli Hennan ja hänen puolisonsa Arin yhteinen unelma.

– Muutimme tänne viisitoista vuotta sitten, hankimme maatalouskoneet ja karjan, saimme pellot tuottamaan, Henna kertoo.

– Oli ihana tunne päästä pois pienestä kaupunkiasunnostamme Kuusankoskella. Täällä oli pihaa ja avaruutta, iso talo ja tilaa hengittää.

Ari huolehti viljelyksistä ja uurasti sahalla. Henna hoiti eläimet, kodin ja lapset – tyttäriä parille syntyi yhteensä kuusi. Artesaanipuusepän koulutuksen saaneella Arilla oli myös hirsirakentamiseen erikoistunut yritys. Sivutyönä syntyi muun muassa kesämökkejä. Kesäisin Henna puolestaan pyöritti pientä jäätelökioskia Iitin kirkonkylällä.

Sitten, keväällä 2016 Ari menehtyi. Äkillinen sairaus vei varoittamatta 42-vuotiaan miehen.

Yritykset, maatila peltoineen ja metsineen, suuri karja, parikymmentä lammasta ja kuusi lasta jäivät yksin Hennan vastuulle.

Kaupunkilaistytöstä emännäksi

Olisi ihana olla osa suurta perhettä. Tulla kotiin niin, että eteisessä melkein kompastuisi kenkäpinoon, ajatteli Henna lapsena. Isoveli oli yhdeksän vuotta vanhempi, joten Henna sai kasvaa pitkälti yksin.

Mutta onneksi oli kesät! Hennan lapsuudenperhe asui Keravalla, mutta molemmat vanhemmat olivat kotoisin maataloista Pohjois-Pohjanmaalta. Siellä kyläiltiin aina lomilla.

– Minulle syntyi jo varhain syntyi ajatus, että näin minäkin haluan elää, Henna kertoo.

Peruskoulun jälkeen Henna lähti opiskelemaan Lahteen Kujalan maatalousoppilaitokseen. Samalle luokalle osui iso ja rauhallinen poika Iitistä: 17-vuotias Ari.

Tutustuttiin, rakastuttiin ja mentiin naimisiin. Kun Henna oli 24-vuotias, syntyi esikoinen Siiri. Sitten tulivat järjestyksessä Veera, Kerttu, Martta, Ruusa ja Hertta. Kolme jälkimmäistä syntyivät, kun perhe oli jo asettunut Iittiin Arin synnyinkodin naapuriin; näköetäisyydellä olevaa tilaa isännöi Arin veli. Arin äiti kävi välillä auttelemassa lasten kanssa.

– Minusta, kaupunkilaistytöstä, kasvoi kunnon emäntä. Nautin valtavasti siitä roolista, Henna kertoo.

– Arin kuoleman jälkeen olen usein miettinyt elämääni taaksepäin. Tekisinkö jotakin toisin? Luultavasti en. Kaikki lapsuuteni haaveet toteutuivat.

Arin kuoleman jälkeen Henna on kuitenkin tuntenut usein neuvottomuutta tilan töissä: Ari olisi tiennyt tämän. Ari olisi osannut. Miksi en tullut itse tätä opetelleeksi?

– Joskus suutun hänelle mielessäni. Miksi jätit minut yksin? Etkö millään voisi tulla kertomaan, kuinka tämäkin tehdään?

Koko kylä apuna

Ari joutui sairaalaan juuri kevätkylvöjen alla.

– Olin ollut vuosia Arin apuna pelloilla, mutta kokonaiskuva siitä, mitä pitää milloinkin tehdä, oli vain hänen päässään, Henna kertoo.

Kevättyöt pelloilla oli silti tehtävä, vaikka isäntä makasi sairaalassa. Perheelle olisi ollut valtava taloudellinen menetys, jos sato olisi sinä vuonna jäänyt kylvämättä. Henna oli epätoivoinen.

Tieto Arin sairastumisesta oli kiirinyt myös kylälle, jossa oli päätetty, että Leiramoiden pellot hoidetaan vaikka talkoovoimin. Ari oli pidetty mies.

– Ari oli mies, joka meni monesti muiden avuksi. Se palkittiin nyt moninkertaisesti, Henna sanoo.

Henna sai katsella ikkunasta, kuinka Iitin muut viljelijät tulivat traktoreineen, jakoivat hommat ja tekivät työt. Perheen talous pelastui siltä vuodelta.

– Olen äärettömän kiitollinen kaikesta siitä avusta, jonka olen saanut. Meille on tuotu ruokaa, tyttöjä tarjouduttu hoitamaan ja kuskaamaan, ystävät ovat jaksaneet kuunnella ja tukea minua loputtomiin, Henna sanoo.

” Tuntui ylivoimaiselta kohdata enää yhtäkään osanottoa.

– Olen myös oppinut nöyrtymään ja pyytämään apua, koska on ollut pakko.

Niin tärkeää kuin pienen kylän tuki on Hennalle ollutkin, se on ollut välillä myös uuvuttavaa.

– Jossain vaiheessa voimani olivat niin vähissä, että minun oli pakko ajaa kauemmas ruokakauppaan. Tuntui ylivoimaiselta kohdata enää yhtäkään osanottoa tai halausta.

Yhteiskunnan apu on toiminut lähiyhteisöä jähmeämmin. Kun Ari oli sairaalassa, Hennan piti vääntää Kelan kanssa siitä, oliko hänellä oikeus sairauslomaan – se oli edelletys maatalouslomittajan saamiseksi. Ilman lomittajaa Henna ei olisi päässyt sairaalaan Arin luo tämän viimeisinä viikkoina.

Heti Arin kuoleman jälkeen Henna taas kävi tyttöjen kanssa kunnan psykologilla; hänellä ei ollut kuitenkaan taitoa auttaa menetyksen kokenutta perhettä.

Parhaalta on tuntunut juttelu kokeneen sosiaalityöntekijän kanssa sairaalassa. Vertaistukea Henna on saanut myös Nuoret Lesket -ryhmästä, jonka Henna löysi myöhemmin Facebookista.

– Arin kuoleman jälkeen päätin, että jos vuoden selviydyn tästä eteenpäin, olen kuivilla. Mutta kun vuosipäivä koitti, tajusin olevani vasta pitkän tien alussa.

Mikä minä olen?

Aluksi Henna koitti selviytyä yksin maatilan töistä, parhaansa mukaan. Vanhemmat tyttäret joutuivat usein nuorempiensa kaitsijoiksi.

– Oli paljon sellaisia töitä, joita en aiemmin ollut tehnyt, koska ne olivat Arin tonttia. Opin kuitenkin nopeasti, koska oli pakko. Monta kertaa harmittelin, miksen tullut tätäkään aiemmin opetelleeksi, Henna sanoo.

– Usein yritin tehdä jotakin, epäonnistuin ja itkin hetken. Sitten yritin uudelleen.

Esimerkkinä Henna kertoo taistelustaan etukuormaajan kauhanvaihdon kanssa. Tai siitä kerrasta, kun hän etsi itku kurkussa vesisulkua yhdestä pihan kaivoista.

Kaikki tunteet tulivat tutuiksi surusta vihaan ja kiukkuun. Tyttöjen edessä Hennan oli pakko olla vahva ja turvallinen aikuinen, mutta tuska purkautui usein yksin navetassa.

– Välillä ajattelin, etten selviydy tästä koskaan, Henna kertoo.

” En ole enää vaimo enkä emäntä – mikä minä olen?

Henna tajusi pian, että karjan oli lähdettävä, lampaiden samoin. Yksin oli mahdotonta jatkaa sitovaa karjanhoitoa lypsyineen ja ruokintoineen. Myös Arin hirsirakentamisen yrityksen alasajo oli oma urakkansa.

Kipeintä oli lopulta luopua myös viljelystä: antaa pellot vuokralle.

– Ensin kävin kyllä katsomassa traktorien hintoja ja ynnäilin paperilla, mihin rahkeeni riittäisivät, mutta aika nopeasti tajusin, että ilman toisen aikuisen työpanosta, yksinhuoltajana, en pystyisi tähän millään.

– Tytöt täytyy hoitaa ja kasvattaa. Heitä pitää viedä harrastuksiin, auttaa läksyissä, muonittaa. En pystynyt venymään sekä ainoaksi vanhemmaksi että viljelijäksi.

Tilan myymistä Henna ei silti edes harkinnut, vaikka hänen olonsa tuvan seinien sisäpuolella on usein surusta raskas. Kodin piti säilyä, jotta edes jokin asia hänen tyttäriensä elämässä pysyisi ennallaan.

– Arin kuoleman myötä minä kuitenkin menetin työn ja ammattinimikkeen, kokonaisen elämäntavan. En ole enää vaimo enkä ison tilan emäntä – mikä siis olen?

Kahdeksan sumuista viikkoa

Aika tyypillinen suomalainen mies. Sellainen Ari Hennan mielestä oli. Puoliso ei koskaan valittanut pienistä kivuista, ja lääkäriin hän suostui yleensä vain pitkin hampain.

Pitkäperjantaina vuonna 2016 oli kuitenkin tosi kyseessä, sillä Ari halusi itse lähteä sairaalaan. Hän oli herännyt aamulla hirvittävään päänsärkyyn, joka ei talttunut levolla eikä särkylääkkeillä.

– Lopulta Ari ei pystynyt nousemaan sängystä oksentamatta. Hän meni vuorokaudessa hyvin huonoon kuntoon, Henna kertoo.

Lähimmässä sairaalassa Lahdessa ei parin huolta alkuun otettu ihan todesta. Ensin epäiltiin influenssaa, sitten niskan jäykkyyttä. Lääkkeeksi tarjottiin lihasrelaksanttia ja kipulääkkeitä, joista ei ollut mitään apua.

Ari otettiin sisään sairaalaan vasta kolmannella yrittämällä.

– Silloin vuorossa oli päivystävä neurologi, joka näki heti, että nyt on kyse jostakin vakavasta, Henna sanoo.

Seuranneista kahdeksasta viikosta Henna muistaa lähinnä unenomaisia välähdyksiä. Lyhyessä ajassa piti sisäistää monta uutista, toinen toistaan pahempia. Arin tila huononi pian niin, että hänet siirrettiin Tampereelle yliopistolliseen keskussairaalaan.

Siellä lääkärit etsivät oireiden aiheuttajaa useita viikkoja. Kun se – aivorunkoon pesiytynyt äärimmäisen harvinainen maaperän homesieni – lopulta löytyi, Aria ei voitu enää auttaa.

Tiettävästi kukaan muu Suomessa ei ole sairastunut samasta syystä. Kyseinen sieni ei edes elä täkäläisessä maaperässä. Henna on miettinyt, saiko Ari tartunnan ulkomailta tuoduista mansikantamista. Myöhemmin lääkärit tutkivat myös sitä, oliko taustalla jokin vastustuskykyä alentava sairaus. Sellaista ei löydetty.

– Elämäni pahin hetki oli se, kun jouduin keräämään tytöt ympärilleni ja kertomaan, että isän hoidot lopetetaan. Toivoa ei enää ole. Isä kuolee, Henna kertoo.

– Seuraavana päivänä kävimme vielä kaikki yhdessä katsomassa Aria. Hän kuoli kaksi päivää vierailumme jälkeen.

Sankariäiti?

Nykyään Henna käy töissä sosiaalialan keikkatöissä tilan ulkopuolella, toimii välillä maatalouslomittajana ja tekee silloin tällöin kahvituskeikkoja. Kesäisin hän pyörittää yhä jäätelökioskia Iitin kirkonkylällä vanhimpien tyttäriensä tuella. Suurperheen toimeentulo kertyy pikku purosista – pellonvuokrista, lapsilisistä ja Hennan palkkatuloista.

Yksi rooli Hennan elämässä ei ole muuttunut. Hän on kuudelle tytölleen tärkeä ja rakas äiti.

” Olen onnistunut pitämään tämän jengin hengissä.

Tässä perheessä on kasvettu vastuuseen. Vanhemmat tytöt 18-vuotias Veera ja 16-vuotias Kerttu, pitävät luontevasti silmällä nuorempia sisaruksiaan Marttaa, 9, Ruusaa, 7, ja Herttaa, 6. Esikoinen Siiri, 20, asuu jo omassa kodissaan ja on vuoden vanhan Adessa-tytön äiti.

Hennan nuorimmaiset ovat eläväisiä tyttöjä, jotka pomppivat trampoliinilla, kiipeävät notkeasti ylös vanhan omenapuun oksille, sylittelevät kissoja ja keikkuvat hiekkatiellä puujaloilla, jotka Ari tytöilleen vuosia sitten teki. He saavat Hennan hymyilemään joka päivä.

– En ole enää se sama nainen kuin olin kaksi vuotta sitten. En enää ota mitään itsestäänselvyytenä. Luulo omasta kaikkivoipaisuudesta on haihtunut.

Kiitoksena tekemästään kasvatustyöstä Henna sai äitienpäivänä 2017 kunniamitalin presidentti Sauli Niinistön kädestä. Tyttäristä toiseksi vanhin, Veera, oli ehdottanut äitiään mitalin saajaksi. Mitali-illallisella Henna istui Jenni Haukion vieressä.

Huomionosoitus lämmitti, mutta Henna ei silti osaa pitää itseään sankariäitinä. Hän ajattelee vain, että huonomminkin asiat olisivat voineet mennä.

– Jonkinlaista kykyä toimia kriisissä minulla on ollut. Olen onnistunut pitämään tämän jengin hengissä, laskut on maksettu ja lasten arki on palautunut lähes normaaliksi, Henna sanoo.

– Nyt uskallan varovasti haaveilla jo siitäkin, ettei minun tarvitsisi olla yksin koko loppuelämääni. On pakko katsoa eteenpäin.

Totta kai tyttöjen kanssa välillä myös riidellään, huudetaan ja paiskotaan ovia. Ja yhä tulee hetkiä, jolloin suru ottaa vallan ja voimat tuntuvat katoavan. Kahden vuoden jälkeen pohjakosketuksia tulee kuitenkin harvemmin, ja Henna tuntee pääsevänsä niiden jälkeen jaloilleen nopeammin.

– Elämää ei jaksa elää, jos ei usko siihen, että pimeimmänkin tunnelin päässä on valoa. Sitä kohti tässä mennään.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisissa 10/2018.