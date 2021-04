Viekö katkeroitunut läheinen kaikki mehut? Psykologi kertoo, miten ihmistyypin kanssa kannattaa toimia

Katkeraa ei aina voi rajata oman elämän ulkopuolelle, jos kyse on perheenjäsenestä tai työkaverista. Silloin tärkeintä on pysähtyä kuuntelemaan valitus alusta loppuun ainakin kerran, sanoo psykologi.

Katkeruus on voimakas ja pistävä tunne.­

Jokainen syyllistyy siihen jossain vaiheessa. Nimittäin katkeraan valittamiseen, noitumiseen ja sadatteluun, ehkä myös itsesäälissä rypemiseen.

Katkeran ihmisen seura voi olla ahdistavaa ja energiaa vievää – varsinkin silloin, jos kyseessä on joku, jonka kanssa on vain tultava toimeen, esimerkiksi oma vanhempi tai läheinen työkaveri.

Miten ihmeessä sellaista jaksaa? Kysymykseen vastaa psykologi ja kouluttaja Heli Heiskanen.

– Sen verran katkeruuden syitä olisi hyvä ymmärtää, että pystyy suhtautumaan asiaan neutraalimmin ja ehkä myötätuntoisesti. Tyhjästä katkeruus ei tule, vaan jokin kokemus on jäänyt kalvamaan.

Pitkäaikaiselle, jopa elämänmittaiselle katkeruudelle voi olla Heiskasen mukaan monia eri syitä. Tavallisin syy on se, että katkeroitunut on kokenut niin suuren pettymyksen, järkytyksen tai epäoikeudenmukaisuutta, että se on ollut liian vaikea kokemus käsiteltäväksi.

Katkeruus voi myös periytyä.

– Katkeruus voi siirtyä sukupolvelta toiselle, jos aiemmilla sukupolvilla on ollut hankalia vääryyden kokemuksia.

” Jos jatkuvan valituksen torjuu aina, koska se on rasittavaa, se voi osaltaan ylläpitää valittamisen noidankehää.

Katkeroitumiseen vaikuttaa myös se, miten ihminen kykenee itse käsittelemään syvempiä tunteitaan. Toisilla on tunnetyöhön paremmat lähtökohdat.

– Jos näitä kykyjä ja voimavaroja on vähän, ihminen ei välttämättä osaa eikä ehkä haluakaan työstää katkeruuttaan. Mutta jos oma motivaatio herää, aina pystyy oppimaan, varsinkin ammattilaisen tuella.

Kuuntele valitusvirsi kerran alusta loppuun

Toisen katkeruuden kitkeminen ei ole koskaan muiden tehtävä, mutta mitä läheisempi katkera henkilö on, sitä luonnollisempaa on toivoa, että toisen olotila olisi myönteisempi.

Heiskanen neuvoo pysähtymään ainakin kerran kuuntelemaan, mistä valitus kumpuaa.

– Mitä läheisempi ihminen, sitä tärkeämpää olisi pysähtyä kuuntelemaan, mikä se katkeruutta aiheuttava kokemus on. Parhaassa tapauksessa voisi tuntea myötätuntoa ja hänelle tulisi olo, että häntä on kuultu, Heiskanen sanoo.

Tärkeää on pitää sopiva tunnetason erillisyys toisen tunteisiin. Mutta jos jatkuvan valituksen torjuu aina, koska se on rasittavaa, se voi osaltaan ylläpitää valittamisen noidankehää.

– Ei ole hyvä liikaa kuunnella toisen katkeruutta, jos se heikentää omaa olotilaa, mutta joskus on paikallaan kysyä, että kerro nyt, mikä tässä painaa. Kuulen ja huomaan, et sinulle on jäänyt katkeruutta ja ymmärrän sen, mutta samaan aikaan olen huolissani sinusta, sillä se ei ole hyväksi hyvinvoinnille ja terveydelle.

” Läheisen ei tarvitse rajattomasti kuunnella toisen pahaa oloa.

Samalla voi kertoa omista kokemuksistaan, kuinka nämä keskusteluaiheet tuntuvat raskailta ja väsyttävältä – ja että voitaisiinko tehdä muita piristävämpiä asioita tai jutella kevyemmistä aiheista.

– Jos aina ajattelee katkerasta, että onpa raskas tyyppi, en jaksa taas tätä, toinen myös helposti aistii sen, mutta ei ymmärrä mistä se johtuu. Silloin kaikki ovat tyytymättömiä. Siksi asia kannattaa ottaa edes kerran puheeksi.

Etäisyyden otto sallittua

Jos katkera läheinen ei ole valmis päästämään irti ja käsittelemään tunteitaan, häntä ei pysty pakottamaan, Heiskanen sanoo. Silloin on parasta suositella ammattiapua, jotta toinen pääsisi eteenpäin – jos hän haluaa.

– Liikaa omaa energiaa ja aikaa ei kannata laittaa. Läheisenä ei voi lähteä toisen terapeutiksi pidemmän päälle.

Synkimmillä hetkillä on ihan sallittua ottaa myös etäisyyttä. Läheisen ei tarvitse rajattomasti kuunnella toisen pahaa oloa.

– Tervettä itsekkyyttä on hyvä ylläpitää. Jos katkeran ympäristö osaa ylläpitää hyvää mielialaa ja hyvinvointia, se tukee katkeruutta kokevaa ihmistä välillisesti.