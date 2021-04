Kun Neumann erosi, hän teki exänsä kanssa yhden päätöksen, joka on pitänyt – ”Onneksi lapsillani on kaksi hyvää kotia”

Pertti Neumann on oivaltanut, että lasten ei pidä kärsiä vanhempiensa erosta, että hyvä parisuhde on vähän kuin kamppailulaji ja että erogeenisille alueille ei parane ottaa tatuointeja.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

PERHEKUVIOT

”Turvan tunne on lapselle tärkeintä”

”Vaikka lapsuudenperheemme rikkoutui, koen että minulla on ollut onnellinen ja eheä lapsuus. Asuimme Porissa Kuudennessa kaupunginosassa eli Kuukkarissa. Kun koulusta päästiin, tehtiin läksyt ja mentiin pelaamaan jalkapalloa tai jääkiekkoa. Kaikki pyöri urheilun ympärillä.

Äitini oli postivirkailija ja isäni ylipostimies. Isä oli myös juniorivalmentaja jalkapallossa ja jääkiekossa. Hän valmensi minuakin, mikä ei ollut hyvä yhtälö.

Äidin silmissä olen ollut aina ykköskakara. Luultavasti siksi, että veljeni sai isältä enemmän huomiota. Siskoni Marita on minua 11 vuotta nuorempi. Hän on rakas – hän on tukihenkilöni ja hänelle kerron kaiken. Myös äidin kanssa voimme puhua ihan mistä vain, mikä on ollut suunnaton helpotus.

Vuosi 1964. ”Raumalla äidinäidin kotipihassa serkkujen kanssa. Minä olen vasemmalla, velipoikani oikealla.”­

Porissa on ollut aina kovien miesten maailma. Meilläkin kuri oli kova. Siihen aikaan käytettiin ruoskaa ja remmiä. Kerran isän käsittelystä jäi sellaiset jäljet, etten voinut näyttää nenääni neljän seinän ulkopuolella pariin viikkoon. Itse en hyväksy fyysistä kuritusta. Lapsen pitäisi saada kokea olevansa turvassa, mieluiten omassa kodissaan.

Isäni harrastuksena oli uhkapelien pelaaminen. Välillä hän katosi kotoa pariksi kolmeksi päiväksi. Niissä porukoissa korteilla pelattiin taloista ja omaisuudesta.

Hain isällistä turvaa toisista miehistä. Onneksi sitä löytyi lähipiiristä.

Vanhempani erosivat, kun selvisi, että isäni eli kaksoiselämää. Äidille soitettiin töihin ja sanottiin, että jos haluatte löytää miehenne, menkää tähän osoitteeseen. Lähdin paikalle äidin ja hänen ystävättärensä kanssa. Sieltä isi löytyi. Olin 14-vuotias.

Minulle lankesi lohduttajan ja huolehtijan rooli. Olin äidille kainalosauva. Sillä hetkellä ehjä kuva perhe-elämästä rikkoutui. ”

MERI

”15-vuotiaankin romanttiset ajatukset kantavat”

”Se, että koti oli rikki, alkoi heijastua koulunkäyntiini. Minusta tuli levoton tapaus.

Oppikouluun pyrin 9,8 keskiarvolla. Pari ensimmäistä oppikoululuokkaa meni hyvin: keskiarvo oli 9,5:n luokkaa. Koulunkäyntini päättyi Malmipään keskikoulun arveluttavaan ennätykseen: 4,8:n keskiarvoon. Erosin koulusta äidin allekirjoituksella ja lähdin 15-vuotiaana merille. Tuntuisi mahdottomalta, että oma teinini tekisi samoin. Porissa sitä pidettiin 70-luvulla ihan normaalina. Omat poikani ovat nyt 16 ja 14. Minä vaalin heidän koulunkäyntiään.

Lähdin ensimmäiselle reissulleni Tahkoluodosta. Kävelin satamaan kassirämäni kanssa, pää täynnä romanttisia kuvitelmia: kauniita naisia ja tärkeimpänä vapauden tunne. Muistan vieläkin, kun ensimmäistä kertaa astuin omaan hyttiin ja vedin venttiilin auki. Se meren tuoksu ja lokkien kirkuna! Sanoin itselleni ääneen: ’Näin tämän pitää olla.’

Se romantiikka ei karissut koskaan. Olen kai niin romantiikannälkäinen.

28-vuotiaana. ”Masai-kylässä Keniassa. Reissattiin pikku riskillä ensimmäisen vaimoni Marikan ja siskoni kanssa.”­

Lontoo oli kotisatamani. Minusta oli varttumassa itälontoolainen, Cockneyn murretta myöten.

Laivoilla oli kaikenkirjavaa sakkia muukalaislegioonalaisista lähtien, joten kyllähän siellä sattui ja tapahtui. Kerran eräs pursimies yritti heittää minut yli laidan Karibianmerellä. Sillä kertaa suojelusenkelini oli porilainen matruusi Matti, jonka nyrkki oli kolme kertaa oman nyrkkini kokoinen.

Merellä minusta kuoriutui aika jämpti tyyppi. Perämieskoulu siinsi silmissä. Kävin asepalveluksen vapaaehtoisena laivastossa. Minulle sanottiin, että minussa olisi ainesta jäädä armeijaan ammattisotilaaksi. Tein kuitenkin loppuaikana oharit ja palasin kauppalaivastoon.

Kun olin täyttämässä 20, tein päätöksen. Olin saanut 15 000 markkaa säästöön. Osan siitä lähetin äidille ja osalla ostin laulu- ja kitarakamat.

Samaan aikaan sain harvinaisen tarjouksen pursimiehen paikasta. Yleensä esimiehen paikka aukeaa vasta 30-vuotiaana. Kieltäydyin. Sanoin, että aion ryhtyä rocktähdeksi.”

ULKONÄKÖ

”Pitää olla niin hyvännäköinen kuin itsestä lähtee”

”Minulle on aina ollut hirveän tärkeää, miltä näytän. Se on tullut verenperintönä. Isäni oli aina hyvin huoliteltu, kuin suoraan Hollywood-leffan mainoksesta. Ylipostimestarina hän pukeutui univormuun. Muistan erään aamun, kun pääsin hänen kanssaan töihin. Hän repäisi postin lajittelun paljeovet auki ja huusi työntekijöille: ’Huomenta, mä olen Asko Amerikkalainen, kansikuvapoika. Päivä voi alkaa!’

Minäkin olen katsonut pari kertaa peiliin ja sanonut, että kyllä mä oon komea. Pukeudun niin, että voin milloin vain hypätä lavalle tai televisioon. Dingon keikoilla sanoin aina jätkille, että lenkkareissa ei mennä lavalle ja pitää olla niin hyvännäköinen kuin itsestä lähtee. Kosketinsoittajamme, Nuotion Peten, pakotin leikkaamaan viikset pois.

Vuosi 1984. Dingon kulta-aika alkoi. ”Minulle on aina ollut hirveän tärkeää, miltä näytän.”­

Minulla on paljon tatuointeja. Ensimmäisen, mustan pantterin, otin parikymppisenä kaverin kanssa viimeisellä laivakeikallani. Luotsipäällikkö sanoi, että saatanan nulikat pilasitte elämänne, nuo on linnakundien hommia.

Uusin tatuointini on toissakesältä. Ihoni on vielä sen verran timmissä kunnossa, että tatuointi onnistuu. Ainoat paikat, joihin en suostu tatuointeja ottamaan, ovat reidet ja erogeeniset alueet.

Ehostamisen lopettelin neljänkympin tienoilla. Tuntui, ettei siihen ollut enää tarvetta.

Korut ja kello ovat minulle tärkeitä. Ranteessani on nytkin kaksi rengasta ja sormissa kaksi isoa sormusta. Vihreä ametistisormukseni on taikasormus. Se tuo hyvää energiaa.”

Pori 1998. ”Tämä takki oli pakko saada: se on Carmelista, kaupungista, jossa Clint Eastwood oli pormestarina.”­

DINGO

”Bisnesmiehen äly olisi helpottanut elämää”

”Ilman merimiestaustaani ja hyvin nuorena itsenäistymistäni pääni ei olisi varmastikaan kestänyt Dingo-vuosia ja bändin kipparina oloa.

Olin Dingo-huuman keskellä välillä kuin työhevonen. Piti heittää läpät sivuille ja katsoa vain eteenpäin, kohti terävimpää aallokkoa. Hulluimpana vuonna 1985 aloin harrastaa jousiammuntaa. Sen zenmäisyys auttoi keskittymään. Korona-aikana keskittymiskykyni on palauttanut lentokonepienoismallien teko.

Dingo-vuosina raha virtasi. Olisin päässyt monessa helpommalla, jos minulla olisi bisnesmiehen älyä.

Hampuri 1992. ”Minun oli päästävä laivalle kirjoittamaan Dingo-muistelmat. Kirjoitin ne kuulakärkikynällä ruutupaperille.”­

Olen aina ollut enemmän tai vähemmän lirissä finanssiasioideni kanssa. Ne eivät oikein ole minun aluettani. Mutta ei kaikkea tarvitse osatakaan.

Jos olisin Cheekin kaltainen finanssihenkilöitymä, minulla olisi varmaan sitä sun tätä tilusta, mutta ehkä se, etten ole ollut sellainen pankkiiri, on ollut pelastukseni.

En ole ajatellut rahallista hyötyä tai hyötyä ylipäätänsä. Taiteellisesta näkökulmasta katsottuna olen saanut ehkä enemmänkin kuin lääkäri määrää. Palkintoja ja huomionosoituksia Irlannin suurlähettilään toimesta tehtyyn aateloitiin asti.”

ISYYS

”Lapsia ei saa käyttää erossa välikappaleena”

”Onneksi tulin isäksi, se muutti minua paljon. Olin isäksi tullessani jo 45-vuotias. Jos se olisi tapahtunut hurulum-aikoina, minusta ei olisi kasvanut hyvää isää. Mopo karkaili vielä nelikymppisenä. Tuli viihdyttyä siellä täällä yössä.

Isyys tuo vastuuntuntoa. Ollaan samaa verta, ja parasta on, että saa tehdä lasten kanssa yhdessä juttuja. Olen välillä voinut jopa fyysisesti huonosti, kun pojat ovat äidillään. Olen riippuvainen omista lapsistani.

Avioerot eivät ole koskaan helppoja. Syyllistän niistä itseäni. Olen tyyppi, joka hakee ensimmäiseksi vikoja itsestään, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että olen kiltti ihminen.

Onneksi lapsillani on kaksi hyvää kotia. Asumme poikien äidin, Dianan, kanssa lähekkäin. Meillä on täysin avoimet ovet. Kundit voivat mennä ja tulla, jos toisesta kodista on jotain hakemista.

Erotessa päätimme Dianan kanssa, että tapahtuu meidän välillämme mitä vain, lasten ei tarvitse kärsiä erosta missään kohtaa. Se on ohjenuorani – tai käsky – kaikille. Lasta ei saa käyttää erossa välikappaleena. Se on kaikista vahingollisinta.

Isänä olemisessa tärkeintä on välittäminen. Poikani tietävät, että heillä on paikka, joka on turvallinen. Se riittää minulle. Poikani voivat sanoa minulle mitä vain.

En yritä olla malli-isä, mutta hyvä isä olen. Sen tiedän.”

RAKKAUS

”Ihminen ei sittenkään taida olla yksinäinen susi”

”Olen ollut rakkaudessa onnekas. Olen saanut rakastaa ja saanut rakkautta. Näin se on, vaikka avioliittoni ovat purkautuneet. Se ei ole minusta mikään mittari.

Olen ollut kaksi kertaa naimisissa. Kolmatta kertaa en meinaa mennä. Muuttaako se mitään, enää?

Minulle on tarjottu avomiehen titteliä ja naisystävälleni avovaimon. Olen kysynyt, mikä se on? Mikä lokeroinnin tarkoitus ylipäätänsä on? Olen sen verran vanhan liiton äijä, ­että jos naimisiin mennään, sitten ollaan naimisissa. Se on sitten iso askel. Kun ollaan avoliitossa, seurustellaan.

Ajatus parisuhteesta on muuttunut paljon vuosien varrella. Olen ollut aikamoinen velikulta, enkä helpoimmasta päästä. Olen ollut sydäntensärkijä, tahtomattani. En saa mitään tyydytystä, jos aiheutan jollekin tietoisesti edes pahan mielen – puhumattakaan, että särjen sydämen.

Parisuhteessa on tärkeää, että tekemisissä on yhteiset intressit. Naisystävääni ja minua yhdistää keikkailu. Hän hoitaa Dingon asioita, ja erittäin hyvin hoitaakin.

Olen varmaan helvetin haastava puoliso. Aika jääräpäinen, joihinkin omiin juttuihin jopa kangistunut ja hukkailen tavaroita. Olen aina ollut vähän yksinäinen susi, mutta pakko myöntää, että näin vanhemmiten kaipaa seuraa. Luonnollisesti omat muksut ja nykyinen naisystäväni kaikkine pikku mutkineen ja monttuineen tuovat kaivattua seuraa. Ensimmäistä kertaa kyseenalaistan, onko ihminen sittenkään luotu yksinäiseksi sudeksi.

On silti todettava se tosiasia, että mies ja nainen ovat eri planeetoilta. Hyvä parisuhde on kaiketi vähän kamppailulaji, jossa kumpikin on mielestään oikeassa. Hyvä, että on mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta kieltämättä joskus parisuhde tuntuu siltä, että välillä ajetaan rattia Englannin puolella, välillä Euroopan puolella.

Planeetat kohtaavat, kun on oikeasti herkkä tila meneillään. Kun toinen tarvitsee tukea. Sellaisessa kohtaa rakastuin nykyiseen naisystävääni.”

AJAN RAJALLISUUS

”Olisi outoa, jos jatkuvuutta ei olisi”

”Vanha sanonta on, että rokki pitää nuorena. Mick Jagger ja Steven Tyler nahistuvat pikkuhiljaa korpuiksi, mutta heistä säteilee yhä luontaista poikamaisuutta. Itse yritän pitää huolta itsestäni, olla liikkeessä.

En taistele ikääntymistä vastaan. Jossakin kohtaa huomasin, että olin harmaantunut, mutta minusta harmaa on tyylikäs.

Yllätyksekseni olen havahtunut kuolemanpelkoon. Iän mukana tulee kremppoja ja ajattelen enenevässä määrin sitä, että aika tällä planeetalla on rajallinen.

Pari vuotta sitten kuulin lääkäriltä sairastavani kihtiä. Se oli kova paikka. Sitten lohduttauduin, että se on kuninkaallisten tauti. Olen kiitollinen, että tässä mennään vielä omin jaloin pikku krempoista huolimatta.

Minusta on hyvä, että ihminen uskoo johonkin – ei tietenkään mihin tahansa, mutta asioihin, joilla voi olla tervehdyttävä tai rakentava voima, hyvä energia.

Minulla on energiakiviä ja kristalleja. Olen vahvasti sitä mieltä, että kivissä on energiakenttiä ja niitä on hyvä pitää. Oudointa olisi, että tällaiset asiat olisivat keksimällä keksittyjä. Varhaiskeskiaikaiseen esineistöön uskotaan vieläkin, ja intiaanit ovat kehittäneet unisiepparit.

Ajattelen, että kun ihmiset kun poistuvat maan päältä, tapahtuu kiertokulkua. Tämä asia on veteen piirretty viiva. Tässä mennään hulluuden rajamailla. Joillekin tämä on silkkaa magiaa, joillekin itsestäänselvyys. Minulle olisi outo ajatus, jos jatkuvuutta ei olisi.”