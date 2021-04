Itsekin Oscar-ehdokkaana ollut Kirsikka Saari sai kesällä yllättävän kutsun Yhdysvalloista – pääsi mukaan valitsemaan parhaita elokuvia

Oscar-palkinnot jaetaan varhain maanantaiaamuna. Käsikirjoittaja-ohjaaja Kirsikka Saari oli mukana valitsemassa tämän vuoden Oscar-voittajia. Kutsu akatemian jäseneksi tuli pyytämättä.

Käsikirjoittaja-ohjaaja Kirsikka Saari oli seitsemän vuotta sitten Oscar-ehdokkaana, kun hänen käsikirjoittamansa ja Selma Vilhusen ohjaama Pitääkö mun kaikki hoitaa? kisasi parhaan lyhytelokuvan palkinnosta.

Viime kesänä Oscarit palasivat yhdellä tavalla jälleen Kirsikan elämään, kun hänet kutsuttiin Yhdysvaltain elokuva-akatemian jäseneksi. Se tarkoittaa, että hän pääsee mukaan valitsemaan Oscar-voittajia.

– Siitä tuli ihan vain sähköposti. Tietysti akatemian jäsenyys oli kunnia-asia, Kirsikka sanoo.

Akatemian jäsenyyttä voi hakea. Siihen vaaditaan kokemusta alalta ja kaksi suosittelijaa akatemiasta. Koska Kirsikka ei ollut hakenut jäsenyyttä, kutsu oli iso yllätys.

– Samaan aikaan kutsun sai Suomesta maskeeraaja Tapio Salmi, joka on tehnyt uransa tietääkseni Yhdysvalloissa. Selma Vilhunen, Renny Harlin ja Iikka Vehkalahti ovat jäseniä, mutta muista suomalaisista minulla ei ole tietoa, eikä kutsulle kerrottu tarkempia syitä.

Kirsikka arvelee, että kutsuun vaikutti aikaisempi Oscar-ehdokkuus.

– Ehkä sekin, että täyspitkä elokuvani Hölmö nuori sydän oli Suomen Oscar-ehdokas. Tapasimme sen kampanjan tiimoilta tietysti myös akatemian jäseniä. Ja olihan se palkittu samana vuonna Berlinalessakin. Olen myös tavannut festivaaleilla akatemian jäseniä, kun olen matkustanut muiden lyhytelokuvieni kanssa.

Tuhannet jäsenet äänestävät

Tämän vuoden Oscarit jaetaan varhain maanantaiaamuna 26. huhtikuuta. Kirsikka on ollut mukana valitsemassa palkittavia elokuvia.

Akatemiassa on tuhansia jäseniä, suurin osa heistä amerikkalaisia.

– Käytännössä valintaprosessi menee niin, että pieni joukko valitsee eri kategorioihin elokuvat ja tekijät shortlistoille, joista me äänestämme ensin varsinaiset ehdokkaat ja sitten voittajat. Itse olin alkuvaiheessa valitsemassa vain joidenkin kategorioiden ehdokkaita, kuten lyhytelokuvien.

” Muutos tapahtuu pikkuhiljaa, mutta pääasia, että se tapahtuu.

Kirsikka kertoo, että katsottavia elokuvia ja virtuaalisia tapaamisia, joissa elokuvien tekijät kertovat elokuvistaan, olisi ollut syksyn aikana lukuisia joka viikko.

– Varsinaiset ehdokkaat äänestimme niiden perusteella akatemian omalla katselualustalla. Ilman koronaa livetapaamisia olisi ollut enemmän.

”Tähtipöly on karissut”

Koronatilanteen vuoksi tämän vuoden Oscar-gaalaan pääsevät ainoastaan ehdokkaat ja heidän seuralaisensa.

Kirsikka katsoo yleensä lähetyksestä vasta aamun koosteen. Hänen kokemuksen mukaan Oscar-gaalan tunnelma on paikan päällä rennompi kin tv-lähetyksen perusteella vaikuttaa.

– Ihmiset ja kaikki tähdet hengailivat ja jutustelivat siellä vapaasti. Alueella on pieniä baareja, joista saa juomaa ja naposteltavaa.

Kun Kirsikka oli itse ehdokkaana, hänet yllätti Oscareissa yksi asia.

– Gaalaan liittyvät lounaat ja erilaiset cocktail-tilaisuudet alkoivat jo viikkoa aikaisemmin. Aluksi tuntui hieman epätodelliselta pyöriä filmitähtien kanssa samoissa pöydissä, mutta viimeistään sen viikon aikana kävi selväksi, että ammatillisesti he painivat samojen ongelmien kanssa, mittakaava on vain eri. Tähtipöly on karissut jo aikoja sitten.

Koronatodellisuus ei ole Kirsikan mukaan ehtinyt vielä vaikuttaa Oscar-elokuvien sisältöihin. Tämän vuoden tarjonnassa häntä ilahdutti monipuolisuus.

– Elokuvat eivät ole mitenkään yhdenlaisten tekijöiden elokuvia, vaan esimerkiksi naisten tai etnisiin vähemmistöihin kuuluvien ohjaajien elokuvia on mukana entistä enemmän. Akatemia haluaa, että elokuvat heijastavat paremmin ympäröivää todellisuutta. Muutos tapahtuu pikkuhiljaa, mutta pääasia, että se tapahtuu.

Kirsikan työtä pääsee pian näkemään C Morella, kun Paras vuosi ikinä -komediasarjan toinen kausi tulee katsottavaksi 22.4. alkaen.