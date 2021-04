Pandoran Mikko-puoliso tarjosi rakkaalleen 50-vuotislahjaksi luksuslaukkua tai New Yorkin -matkaa – kumpikaan ei kelvannut, vaan Pandora valitsi jotakin ihan muuta

Laulaja Pandoran eli Anneli Magnussonin elämässä on ollut draamaa. Nyt viisikymppisenä hän voi paremmin kuin koskaan. Yksi syy siihen on porilainen Mikko, joka on tehnyt laulajan onnelliseksi ensitapaamisesta lähtien.

6 kitaraa

Olin 10-vuotias, kun kiinnostuin runojen kirjoittamisesta, musiikista ja laulamisesta. Isälläni oli kitara, mutta hän kielsi minua koskemasta siihen. Piano oli lukittu, ja sen avain oli piilotettu, että lapset eivät voisi soittaa. Isä ja hänen veljensä sen sijaan soittivat ja lauloivat.

Äiti alkoi viedä minua salaa kitaratunneille. Rahat tunteihin hän sai mummilta. Otin neljä vuotta kitaratunteja ilman, että isä tiesi.

14-vuotiaana en enää halunnut piilotella soittamistani. Pyysin isääni ajamaan minut musiikkikauppaan, jotta voisin ostaa säästöilläni kitaran. Isä kieltäytyi ja tiuskaisi, että voisin hänen puolestaan vaikka liftata 50 kilometrin päässä sijaitsevaan musiikkikauppaan – ja niin tapahtui.

Eräänä päivänä isä ojensi kitaransa minulle ja sanoi, että ota jos haluat, sillä osaat ilmeisesti soittaa paremmin. En tuntenut, että se olisi ollut rakkauden ele. Tunsin, että isä oli soittotaidoistani mustasukkainen, mikä sai oloni syylliseksi.

Minulla on sittemmin ollut kuusi erilaista kitaraa.

Isä kuoli 1992, eikä hän nähnyt, että minusta tuli kansainvälinen artisti.

3 vuosikymmentä Pandorana

Halusin alun perin kitaristiksi. Musiikkilukiossa minua kuitenkin kysyttiin demolaulajaksi elektronisen musiikin musiikkiprojektiin. Kaikki meni muuten hyvin, mutta sitten he sanoivat haluavansa jonkun, joka oli snygg. He kutsuivat valokuvamalleja koe-esiintymään, mutta huomasivat pian, etteivät mallit osanneet laulaa. Ja niin minusta tuli Pandora.

Managerini antoi kaksi vaihtoehtoa taiteilijanimeksi: Number One Diva tai Pandora. Ensimmäinen oli minulle liikaa, mutta pidin Pandora-nimen historiasta.

Ensimmäisen levyn inspiraationa oli 2 Unlimited -yhtye. En alkuun tiennyt mikä 2 Unlimited oli, sillä olin kuunnellut vanhempien sisarusteni kanssa Per Gessleä, Mark Knopfleria, Eric Claptonia ja Cat Stevensiä.

Olin 90-luvun alussa Ruotsin myydyin kansainvälinen artisti, mutta silti jotkut toimittajat kutsuivat minua one hit wonderiksi. Sittemmin olen myynyt 6 miljoonaa levyä.

Missioni on tuoda musiikillani ihmisille iloa, voimaa ja toivoa.

20 vuoden kamppailu

Elämässäni on ollut ajoittain paljon draamaa. Useimmat niistä liittyvät rakkaussuhteisiin ja rahaan. Viimeisin koettelemus oli vuonna 2017, kun taloni paloi. Olin juuri palannut upealta Australian-kiertueelta poikani kanssa. Pesin kolmatta koneellista pyykkiä, kun kuulin yläkerran pyykkihuoneesta kolinaa. Luulin, että joku on murtautunut kotiimme. Tuolloin 13-vuotias poikani Leon sanoi vakavalla äänellä, että ”äiti, meidän täytyy juosta”. Hän otti minua kädestä ja juoksimme lumikinosten halki ulos pimeyteen, kunnes pysähdyimme räjähdyksen ääneen. Näimme talomme tulessa ja tajusin, että äänet, joita olin kuullut, eivät olleetkaan ihmisen askelia. Kymmenen vuotta vanha kuivuri oli aiheuttanut palon.

Ehdin asua talossa 20 vuotta, ja moni elämäni draama sijoittuu sinne. Vanhat draamat paloivat talon mukana, ja sain kauan odottamani uuden alun.

7 vuotta yhdessä

Elämäni ei ole ollut koskaan niin hyvää kuin nyt. 42-vuotiaana, kymmenen vuoden vaikean parisuhteen jälkeen, sain voimaa erota poikani isästä ja hänen alkoholiongelmastaan, joka myrkytti elämämme. Tiesin, että ansaitsen parempaa ja kaipasin aitoa rakkautta, iloa ja turvallista paikkaa aloittaa alusta.

Muutamaa kuukausi myöhemmin, marraskuussa 2013 olin keikalla Porissa, kun eräs mies teki minuun vaikutuksen olemalla aito ja ystävällinen. Mies oli pyydetty takahuoneeseen pitämään huolta artistin viihtyvyydestä. Tämän miehen nimi oli Mikko Peltonen, ja hän on tehnyt minut onnelliseksi siitä päivästä lähtien.

Ensimmäistä kertaa minulla on kumppani, jonka kanssa rakastamme toisiamme saman verran. Se on puhdasta rakkautta ja toisen kunnioittamista.

Olen oppinut, että kukaan mies ei voi tehdä minusta kokonaista. Voima pitää löytää omasta onnesta, ei partnerista tai kenestäkään muusta.

”Minulla on ryppyjä ja harmaata hiuksissa, ja saa ollakin. Nuorena ajattelin, että en voi tehdä enää viisikymppisenä Pandora-musiikkia. Nyt ajattelen, että totta kai voin tehdä.”­

45-asteiset löylyt

Kihlattuni Mikko on entinen Porin Ässien jääkiekkoilija. Nykyisin hän työskentelee Dressmannin aluepäällikkönä ja dj:nä keikoillani.

Mikko on hyvin rakastava ja välittävä ihminen. Hän saa oloni tuntemaan turvalliseksi ja antaa minun loistaa niin lavalla kuin yksityiselämässä.

Meillä on huippuhauskaa yhdessä. Emme tarvitse vapaalla kovin ihmeellistä tekemistä. Pyöräilemme, ulkoilemme ja järjestämme toisillemme musiikkivisoja. Mikko tykkää grillata, laittaa ruokaa ja saunoa. Hän on opettanut minut saunomaan suomalaisittain, vaikka mielestäni 45 astetta on sopiva lämpötila löylyille. Hän nauraa, että olisin tyytyväinen, vaikka minut istuttaisi kylmään saunaan.

7 pyörää

Rakastin pyöräilemistä jo lapsena. Asuimme maalla, ja jos johonkin halusi päästä, pyöräily oli ainoa vaihtoehto. Ensimmäinen pyöräni oli neljän vanhemman sisarukseni aiemmin käyttämä. Toinen pyöräni oli niin vanhanaikainen ja ruma, että en halunnut sitä. Äitini spraymaalasi pyörän metallinsinisellä, auringossa kimaltelevalla maalilla. Glitter ja glamour ovat aina vetäneet minua puoleensa, joten rakastin pyörää.

Kungsörissä poikani kaverin äiti innosti minut maastopyöräilemään. Pyöräilimme metsissä, mäissä, sorateillä ja asfaltilla auringonpaisteella, sateella ja lumisateessa.

50-vuotispäivänäni Mikko pyysi minua valitsemaan lahjaksi joko New Yorkin matkan tai Louis Vuittonin laukun. Pyysin häneltä niiden sijaan maastopyörän. Nyt pyöräretket ovat aivan uudella tasolla verrattuna damtrallaan, jolla kuljin ennen.

8 kauhun kuukautta

Masennusta, pelkoa, surullisuutta, yksinäisyyttä, turhautumista, toiveikkuutta. Kahdeksan ensimmäisen koronapandemiakuukauden aikana tunteeni heittelivät valtavasti.

Pandemia vei muusikoilta työt. Onneksi minulla on säästöjä, mutta olen toki joutunut miettimään uusia tapoja tienata. Innostuin valtavasti, kun törmäsin mahdollisuuteen kouluttautua maastopyöräoppaaksi. Ilmoittauduin koulutukseen tietämättä mihin se minut veisi. Rakastan pyöräilyä, ihmisiä ja luontoa, ja minulla on hyviä tarinoita kerrottavanani. Valmistun kesällä, jolloin aloitan opaskierrokset Ruotsissa nimellä Pandora the Queen on Bike. Tai nimestä en ole vielä ihan varma enkä siitä, haluaako joku pyöräillä kanssani.

Olen varma, että kaikki järjestyy. Olen noussut kaikesta ennenkin. Olen kuin kreikkalainen jumalatar Pandora. Vaikka Pandoran lippaasta tuli kamalia asioista, lippaaseen jäi viimeisenä toivo, minkä Pandora vapautti maailmaan. Myöskään Anneli ei menetä koskaan toivoaan.

Uskon, että Jumala pitää minusta huolta. Olin 10-vuotias, kun kerroin Jumalalle, että annan elämäni hänen käsiinsä. En tiedä, mistä sain idean. Perheeni ei ole uskonnollinen, pikemmin päinvastoin. Äiti uskoi lähinnä tonttuihin ja muuhun hokkuspokkukseen, mutta ei Jumalaan. Minua ei kastettu lapsena, joten menin itse kastettavaksi 37-vuotiaana.

9 kotia

Muutin ensimmäiseen omaan asuntooni 16-vuotissyntymäpäivänäni, kun olin aloittamassa musiikkilukiossa Västeråsissa. Sen jälkeen olen asunut hetken Tukholmassa ja 20 vuotta Kungsörissä. Elämä on kulunut myös kiertueilla ympäri maailmaa.

Nykyään jaan elämäni Suomen ja Ruotsin välillä. Minulla on järvenrantakoti Kungsörissä ja vietän myös aikaa Mikon luona Vantaalla. Ehdotin, että rakentaisimme pienen pyörillä kuljetettavan talon, jotta voisimme asua helposti Suomen ja Ruotsin välillä. En ole saanut Mikolta vielä vastausta.

Vuosien myötä Suomesta on tullut minulle rakas. Isoin haaveeni on, että ostamme myöhemmin yhdessä Mikon kanssa ison unelmatalon Suomesta. Aion pitää myös Ruotsin-taloni, johon nyt 16-vuotias poikani voi jäädä aikuistuttuaan asumaan. Me Mikon kanssa käymme sitten vierailuilla aina kun haluamme.

50 vuotta elämää

Voin henkisesti ja fyysisesti paremmin kuin koskaan ja tiedän paremmin, mitä haluan. Haluaisin kirjoittaa, tehdä videoita tai jotain muuta luovaa.

Naisten pitää uskaltaa olla ikäisiään. Minulla on ryppyjä ja harmaata hiuksissa, ja saa ollakin. Nuorena ajattelin, että en voi tehdä enää viisikymppisenä Pandora-musiikkia. Nyt ajattelen, että totta kai voin tehdä. Minusta on edelleen coolia laulaa Tell the Worldia.

Kirjoitin ensimmäiset kappaleeni 13-vuotiaana. Nämä kappaleet inspiroivat 13. albumiani, jonka julkaisen jossain vaiheessa Anne Li -taiteilijanimellä. Minulla on kaksi vahvaa puolta. Aloitin urani laulaja-lauluntekijä Annelina, mutta sitten tilalle tuli elektronista poppia laulava Pandora. Erotin aina nämä kaksi persoonaa, mutta jatkossa haluan heidän työskentelevän tiiminä. Tulossa on jotain aivan uutta.