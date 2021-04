Viime vuonna Heidi Sohlberg meni työkkäriin, mutta nyt tilanne on parempi – katso, mihin rahaa kului viikossa lähes 900 euroa

Markettien alennuslaputet elintarvikkeet ovat tulleet Heidi Sohlbergille eron ja koronan jälkeen tarpeeseen. Työttömyystuki auttoi selviämään pahimman yli.

On yksi asia, joka saa Heidi Sohlbergin, 39, todennäköisesti tekemään ruokakaupassa ostopäätöksen: oranssi alennustarra. Juontaja-yrittäjä on keksinyt lapulle jopa lempinimen, taikatarra. Tarrojen bongailu on peruja jo Heidin lapsuudesta, jolloin yrittäjänä työskennellyt isä ­hamstrasi tarratuotteita perheen pakastimen täyteen.

Omilleen muutettuaan Heidi huomasi toistavansa samaa kaavaa.

– Nyt koronavuonna pakastimen tuotteet ovat tulleet tarpeeseen, vaikka tinginkin ruuasta viimeisenä.

Heidi näki jo varhain, että raha ei tule ilmaiseksi. Nuorena hän teki vuoroja isänsä pitopalveluyrityksessä ja myi kahvia ja pullaa setänsä kahvilassa. Parikymmentä vuotta sitten Heidi kruunattiin Miss Suomeksi. Missinä hän teki töitä toiminimellä ja perusti osakeyhtiön, kun keikat monipuolistuivat juontotöihin. Kun korona tyhjensi työkalenterin, nousivat taikatarrat uuteen arvoon.

– Minulla piti olla töitä enemmän kuin kertaakaan seitsemään vuoteen. Kun kaikki peruttiin, istahdin hetkeksi sohvalle, että mitäs nyt. Sain viisi kuukautta työttömyystukea, jonka aikana on laskettu tarkasti euroja.

Heidi joutui miettimään raha-asioita uudella tapaa myös kolme vuotta sitten, kun hän erosi 17 yhteisen vuoden jälkeen tyttäriensä isästä. Puoliso oli hyvin toimeentuleva, ja eron jälkeen Heidi vastasi kahden aikuisen sijaan taloudestaan yksin. Nyt 11- ja 13-vuotiaat tyttäret asuvat vuoroviikoin äidillään ja isällään.

– Kun erosin, tein laskelmia, millä summalla kuukaudessa tulen yksinhuoltajana toimeen. En voisi jäädä suhteeseen vain rahan vuoksi, eikä raha ollut erotessa mikään iso kysymys. Mutta eron jälkeen ymmärsin eri tavalla rahan arvon, Heidi sanoo.

– Onnellisuus on ollut minulle aina rahaa tärkeämpää, ja olen luottanut siihen, että asiat järjestyvät.

Kolmen sinkkuvuoden aikana Heidi on tapaillut muutamia miehiä. Deittaillessaan hän kertoo törmänneensä kummalliseen ilmiöön.

– Moni mies on todennut, että kun hän on vain tällainen. Että kun hän ei ole mikään rikas liikemies. Olen miettinyt, että mistä tällainen mielikuva tulee, että julkisuudesta tuttu nainen etsisi miehekseen rikasta tai toista julkkista, Heidi ihmettelee.

– Minulle on pääasia, että mies saa minut nauramaan, on urheilullinen, tulee toimeen lasteni kanssa ja meillä on kivaa yhdessä. Kunhan nyt ei ihan sillan alla asuisi, niin titteleillä ei ole minulle merkitystä!

Maanantai

Ruokakaupasta alkuviikon ruuat 55,20 €

Woltista illallinen 22,40 €

”En ole ikinä oppinut ostamaan koko viikon ruokatarpeita kerralla, vaan käyn kaupassa muutaman päivän välein. Vaikka tuloni vaihtelevat, niin varsinkin lasten ollessa minulla satsaan terveelliseen ravintoon. Marjat ja vihannekset kasvattavat kauppalaskua, mutta tingin sitten jostakin muusta. Katson kuitenkin ruokakaupassa keskimäärin hintoja enemmän kuin muualla. Jos ostan vaikka hedelmiä, niin ostan omenasta halvempaa lajiketta tai niitä sesonkiajan vihanneksia, jotka ovat usein edullisempia. Ja lihoista ostan aina taikatarralla hinnoitellut tuotteet pakkaseen.

Tykkään kokata itse. Nyt kireimpinä kuukausina, kun sain työttömyystukea, siitä oli taloudellistakin hyötyä. Tykkään myös leipoa, teen välillä ihan tilauksestakin kavereiden lapsille ja sukulaisille syntymäpäiväkakkuja. Vuoden aikana on ollut aikaa leipoa. Ehkä leipää leipomalla olen säästänyt samalla muutaman sentin.

Asumme Woltin tavoittavattomissa, mutta joskus saatamme poiketa lasten kanssa ex tempore hakemaan lähipikaruokalasta iltakymmeneltä mozzarellatikkuja. Illalla tilasin pitkästä aikaa Woltista, kun olin käymässä ystävän luona esikoisen voimisteluharjoitusten aikana. Noutoruuan tilaaminen on minulle aina erikoistilanne.”

Tiistai

Puhelinlasku 72,95 €

Osamaksu telkkarista 84,97 €

Vakuutus 166,85 €

”Asumme tyttöjen kanssa rivitalossa, neljän huoneen ja keittiön asumisoikeusasunnossa. Edellinen kotini oli iso omakotitalo. Tiesin, että eron myötä elintasoni laskisi, mutta se ei ollut asia, jota olisin miettinyt eropäätöstä tehdessä. Ennemmin mietin lapsia. Minulle oli tärkeää, että tyttöjen koulu pysyisi samana ja heidän arkensa muuttuisi mahdollisimman vähän.

Kun etsin nykyistä kotiamme, piirsin käytännössä harpilla karttaan tyttöjen koulualueen sisään jäävän asuin­alueen. Kävin katsomassa myös asuntoa, jossa makuuhuoneita olisi ollut kaksi, mutta päädyin nykyiseen neliöön. Ajattelin, että olisi parempi, jos kaikilla olisi omat makuuhuoneet, vaikka se maksaakin kuussa vähän enemmän.

Omille muuttaessani jouduin ottamaan selvää asioista, jotka ex-mieheni oli aina hoitanut. Vakuutukset ja monet tekniset käytännön asiat olivat olleet hänen vastuullaan. Olikin mahtava fiilis, kun huomasin, että pärjään itsekin. Sain lamput kattoon, ja laskujen maksupäivänä, kuten tänäänkin, laskut maksettua.

Minulla ei ollut varaa ostaa aivan kaikkea uutena, ja esimerkiksi älytelkkarin ostin osamaksulla. Mutta televisionkin osasin lopulta asentaa, vaikka tytöt vähän pyörittelivät päätä, että pitäisikö sun äiti kuitenkin tilata tänne joku huoltomies?”

Keskiviikko

Ruokaostokset 28,35 €

Auton tankkaus 45 €

”Minusta sanottiin missivuonna, että olin tylsä missi, kun en aiheuttanut mitään skandaaleita. Päätin jo silloin, etten ala muuttaa itseäni muuksi mitä olen. Peruspiirteeni ovat pysyneet samanlaisina koko aikuisiän: olen aika vaatimaton, jalat maassa -henkinen ja tykkään huonosta huumorista. Ehkä siksi ihmisten on aina ollut helppo lähestyä minua ja monet asiakkaat ovat tilanneet minua työkeikoille vuodesta toiseen.

Laitan jatkuvasti verkkoja vesille, ilmoittelen itsestäni eri yrityksille ja tuotantoyhtiöille, harvemmin kukaan tulee kotoa kyselemään. Aikoinani vinkkasin itse Radio Novalle, että olisin kiinnostunut radiojuontajan töistä. Pääsin ensin tekemään muutamaa lähetystä, kunnes sain oman iltaohjelman.

Yksinhuoltajana iltaohjelman juontaminen yksin alkoi tuntua liian raskaalta. Kun tytöt olivat minulla, ehdin laittamaan heille vain koulusta tultua ruuan ja tulin takaisin vasta kymmeneltä, lähetyksen päätyttyä. Minulle alkoi tulla univaikeuksia, kun heräilin yöllä miettimään radiojuontoja ja sitä, missä välissä ehdin laittaa tytöille ruuan. Vuoden kuluttua luovuin iltaohjelmasta. Tuuraan yhä mielelläni radiossa ja toivon, että voisin joskus päästä juontamaan jotakin ohjelmaa toisen juontajan kanssa.

Minulla piti olla viime vuonna niin paljon töitä, että loppuvuodesta olisin voinut lähteä lomamatkalle. Kun kaikki peruttiin, minulla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin mennä työkkäriin. Sain jonkun verran tuloja sen perusteella, mitä olen yrittäjänä maksanut YEL-maksua. En pystynyt sillä summalla kuitenkaan elättämään meitä. Jouduin myös laittamaan asuntolainan pelkille koroille.

Vuoden alkuun asti en ostanut oikein muuta kuin ruokaa ja bensaa, kaikki muu piti laittaa minimiin. Silloin kävi kyllä mielessä, että radiotyöt olisivat tässäkin tilanteessa jatkuneet. Hankin myös lisätuloja käymällä läpi kaapit ja viemällä vaatteita itsepalvelukirpparille. Kun oli tiukkaa, sieltä silloin tällöin tulleet kympit ja sataset olivat mukava yllätys.

Yrittäjänä pitää pystyä sietämään epävarmuutta, mutta aikaisemmin epävarmoissa tilanteissa minulla on ollut rinnalla puoliso. Kun tytöt olivat pieniä, olin viisi vuotta kotona. Tein tuona aikana vain muutaman työkeikan. Se oli yhteinen sopimus puolisoni kanssa, ja olen kiitollinen, että kotonaolo oli mahdollista ilman, että piti stressata toimeentulosta. Kun jäin ensimmäiselle äitiyslomalle, mietin, mitenkähän töiden käy, jos olen pidempään pois. Töitä on onneksi riittänyt. Mutta jos eron jälkeen opin rahan arvon, niin korona opetti siitä jotakin lisää.”

Torstai

Tuorepuristettu mehu 6 €

Tytöille alekengät 70 €

Vaatekauppa 30,80 €

Kakkukauppa 20 €

Teinin ostoksiin 20 €

”Minulla ei ole tyttöjen kanssa mitään viikkorahasysteemiä, annan rahaa tarpeen mukaan. Kun korona-aika alkoi, tytöt ymmärsivät mukisematta, kun sanoin, että hetkeen ei voida ostaa mitään ylimääräistä. He ovat tottuneet selvästi vuoden aikana siihen, että ostamme vähemmän. En kuitenkaan ole halunnut, että he alkavat huolehtia aikuisten asioista. Kun ehdotin muutama viikko sitten, että nyt haetaan rikkinäisten farkkujen tilalle uudet, tytöt olivat, että äiti, ei tarvitse. Siiloin ymmärsin, että ehkä he olivat sittenkin miettineet rahatilannettani. Nyt kävimme pitkästä aikaa shoppailemassa.

Kun koronatyöttömyys alkoi, menin kavereideni Pauliina ja Arttu Wiskarin ravintolaan avuksi. Pakkasin reilun kuukauden ajan ruokapalkalla ruokia ja vein niitä asiakkaille. Minulle auttaminen on luonnollista, ja kivan porukan kanssa päivät menivät ravintolassa nopeasti.

Töiden suhteen tilanteeni helpottui loppuvuodesta, kun sosiaalisen median yhteistyöt lisääntyivät. Muita töitä voisi olla enemmänkin.

Kun oma tilanteeni on nyt vähän parempi, olen halunnut auttaa toisia. Kun Espoo lahjoitti etänä opiskelevalle tyttärelleni lounasruuat, ehdotin, että jos antaisimme kassin jollekin, joka tarvitsee sitä enemmän. Kysyin ­somessani, kuka tarvitsee apua, ja löysin perheen, jolle ruoka-apu oli tarpeen. Ostin lounaskassiin lisäksi perusruokatarvikkeita, sillä siinä oli aika paljon eineksiä. Nyt olemme vieneet täydennettyjä kasseja useamman kerran tarvitseville.”

Perjantai

Ei ostoksia

”Koen, että meillä on tyttöjen kanssa hyvät ja avoimet välit. Meillä hullutellaan paljon, ja kaikenlaisia tunteita saa näyttää. Teini-ikäkin alkaa olla totta. Olen sanonut, että huutaa saa, mutta jos ovia alatte paiskoa, irrotan ne sijoiltaan eikä teillä sitten ole huoneessanne ovea. Se toimi, vaikka sanoinkin sen vähän pilke silmäkulmassa.

Olen aika rento äiti, mutta muutamissa asioissa jämpti. Läksyt tehdään koulun jälkeen ja sitten vasta muut. Vuosi on näyttänyt, miten ihanaa elämää pystyy elämään, vaikka tuloja olisi vähemmän. Olen viettänyt paljon aikaa isäni mökillä, joka on meille tärkeä paikka. Se, että olemme kaikki terveitä, on asia, josta osaan olla kiitollinen.”

Lauantai

Sushit itselle ja ystävälle 70 €

Hotelliyö 170 €

”Sairastuin vuonna 2016 rintasyöpään. Se opetti arvostamaan eri tavalla aikaa. Olen aina ollut rämäpää ja vauhdikas tyyppi, mutta syövästä selvittyäni ymmärsin todella, että kerran täällä vain eletään. Tietoisuus siitä, että milloin vain voi tapahtua mitä tahansa, muistuttaa, että välillä elämästä pitää myös nauttia.

Ystävät ovat olleet aina tärkeitä, mutta eron jälkeen heistä on tullut entistä tärkeämpiä. Viihdyn ihmisten seurassa, ja kun tytöt ovat poissa, tapaan ystäviäni erityisen paljon. Korona-aikaan olen nähnyt heitä enimmäkseen kävelylenkeillä. Ystävät kuitenkin tietävät, että minut on helppo saada mukaan melkein mihin vain, jos minulla sattuu olemaan vapaata.

Kun kaksi ystävääni ehdotti minulle yhteistä hotelli-iltaa, olin mukana. Viime vuonna minulla ei olisi ollut varaa tällaiseen, joten nautin kun sain juoda vähän skumppaa ja tilata ystäville sushit. Juhlin niin harvoin, että silloin en pihistele, vaan tarjoan mielelläni muillekin. En halua tuntea siitä huonoa omaatuntoa.”

Sunnuntai

Ruokakauppa 25 €

”Kun tytöt lähtevät isälleen, käyn kaupassa harvemmin ja kokkailen itselleni lähinnä jääkaappiin jääneistä jämistä. Alkuun huomasin, että söin yksin ollessani epäterveellisemmin. Marraskuussa aloin treenata personal trainerin kanssa ja viilasin ruokavaliotani. Haluan olla fyysisesti paremmassa kunnossa ja hoikistuakin muutaman kilon ennen kuin täytän neljäkymmentä. Suunnittelemiani isoja juhlia en pysty nyt toukokuussa järjestämään, mutta haluan juhlistaa synttäreitäni jotenkin.

Olen nauttinut sinkkuajasta, mutta olisin valmis asettumaan, jos oikea tyyppi löytyisi. Käyn välillä Tinder-treffeillä, muutamista siellä tapaamistani miehistä on tullut ystäviä. Syöpägeenin takia tehtyjen leikkausten takia, en pysty enää tekemään lapsia, mutta muuten olen aika joustava kumppani. Olen halunnut olla myös tytöille avoin elämäntilanteestani: äiti on sinkku ja tapaa uusia ihmisiä. Tytöt usein nauravatkin, että äiti pelaatko sä nyt Tinderiä?”

Viikon menot yhteensä 887,52 €