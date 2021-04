Sami Kuronen kertoo kotiunivormustaan, jossa hakee myös Hesarin postilaatikolta: ”Kai siinä kevyt kylähullun leima on otsaan tullut”

Sami ei astu ovesta ulos ilman koruja, mutta kotiin tullessa menee alle minuutti, kun housut lentävät pois.

Sami Kuronen on innokas saunoja.­

Tästä en luovu -juttusarjassa haastateltavat kertovat viisi asiaa, joista eivät ikinä suostuisi luopumaan.

Hitaat aamut

Olen perusluonteeltani rauhallinen. Turha hötkyily ja säheltäminen eivät kuulu elämän­tyyliini. Arvostan vuosi vuodelta enemmän hitaampaa meininkiä. Oli kuinka aikainen herätys tahansa, kelloni soi vähintään tuntia ennen lähtöä, aamuradiota tehdessäni neljältä. En ymmärrä, miten joku voi torkuttaa viimeiseen asti ja pinkaista ovesta ulos.

Pääkallokoru

En ollut aiemmin ollenkaan koruihminen, enkä omistanut edes kelloa. Ihastuin kymmenen vuotta sitten saamaani Thomas Sabon pää­kallokaulakoruun niin, että aloin käyttää kaula- ja rannekoruja ja kelloa. Ne ovat nykyään niin iso osa identiteettiäni, että ilman niitä kotoa lähteminen saa oloni tuntumaan alastomalta. On hienoa, jos olen esimerkilläni pystynyt madaltamaan miesten kynnystä käyttää koruja.

Korutonna Sami tuntee itsensä alastomaksi.­

Musiikki

Aloitin DJ:nä 15-vuotiaana. Kuuntelen edelleen musiikkia kaiken aikaa ja kaikkea slovareista raskaaseen rockiin. Herättelen nyt nuoruuden harrastustani eli musiikin tekemistä. Sävellän, sanoitan, soitan ja laulan demoja kotistudiollani. Kappaleeni kertovat oman elämän kipukohdista, rakkaudesta ja eroista. Kappaleeni ovat Juha Tapion ja Neon 2:n tyylistä suomipoppia. En kuvittele olevani muusikko, ja kynnys julkaista kappaleita on ollut turhan korkea. Toisaalta on typerää asettaa itse itselleen kuvitteellisia raameja. Katsotaan, jos sieltä joku päivä syntyy biisi, jonka voisi soittaa muillekin.

Kotiunivormu

Oli kesä tai talvi, kuljen kotona aina shortseissa. Kun tulen jostain kotiin, menee alle minuutti, kun shortsit ovat jo jalassa. Kai siinä kevyt kylähullun leima on otsaan tullut, kun haen 20 asteen pakkasessa Hesarin shortseissa. Parhaat shortsit ovat rennot ja löysät ja tehty collegekankaasta. Olen kai kesämies henkeen ja vereen.

Jokailtainen sauna

Sauna on harvoja paikkoja, johon ei älylaite tule mukaan. Ollaan kirjaimellisesti kaikin tavoin alasti. Siellä huuhdotaan päivän pölyt fyysisesti ja henkisesti, ja käydään tarvittaessa rakentavia tai henkisiä keskusteluja. Sauna on ollut jokailtainen rituaalini lähes 15 vuoden ajan. Teetin juuri kotiini pienen spa-henkisen keitaan, jossa on aina valmis kiuas. Päivä ei ole valmis, jos en pääse saunaan.