Saaralla ja Esalla oli seksiä enää kerran kuukaudessa, kunnes he tekivät 2 viikon lupauksen – lue seksipäiväkirjasta, miten kävi

Saaran ja Esan seksielämä oli päässyt alkuhuuman jälkeen nuupahtamaan. He päättivät panostaa rakasteluun kahden viikon ajan käyttämällä asiantuntijoiden vinkkejä. Seksipäiväkirja kertoo, kannattiko kokeilu ja puhkesiko seksielämä jälleen kukkaan.

Sellaista suuseksiä Saara, 34, ei ollut koskaan aiemmin kokenut. Uusi tuttavuus Esa, 37, oli osoittanut, ettei kielipeli ollutkaan ällöä ja turhaa nuoleskelua, vaan todella ihanaa ja nautinnollista. Ja suuseksi oli vain yksi pieni osa kaksikon rakastelurepertuaaria.

Upea seksi oli yksi merkittävä syy siihen, miksi Saara ja Esa tunsivat voimakasta vetoa toisiinsa ja päätyivät pariskunnaksi.

Seurustelun alkuaikoina he asuivat eri paikkakunnilla ja näkivät vain viikonloppuisin. Himot ehtivät kasvaa huippuunsa aina ennen seuraavaa tapaamista.

– Harrastimme seksiä usein pitkän kaavan mukaan monta kertaa päivässä eri asennoissa ja paikoissa – välillä autossa ja ulkonakin, Saara kertoo.

Suhteen alkamisesta on kahdeksan vuotta, ja moni asia on muuttunut. Parilla on kolme lasta, ja lakanoiden välissä on hiljentynyt.

– Kun olimme olleet kolme vuotta yhdessä, seksiä oli keskimäärin kerran kahdessa viikossa. Siitä lähtien määrä on vain vähentynyt. Nykyään voi mennä kuukausikin ilman, Saara sanoo.

Kun seksin määrä väheni, Saara alkoi miettiä, onko suhteessa jotain vikaa.

– Mietin myös, mikä on se syy, miksi emme innostu useammin sekstaamaan.

Saaran ystäväpiirissä seksistä puhutaan avoimesti. Lähipiirissä on sellainenkin pari, jolla peitto heiluu melkein joka päivä. Tutkimusten mukaan enemmistöllä suomalaisista on seksiä joka viikko.

– En ole varma, häiritseekö se meidän vähäinen seksi todella kumpaakaan meistä. Mietin, että pitäisikö meillä olla enemmän seksiä vain siksi, kun muillakin on, vai haluammeko sitä todella, Saara pohtii.

” Molemmat ehkä haluaisivat rakastella useammin, mutta aloitteen tekeminen tuntuu jotenkin työläältä.

Toisaalta Saara ja Esa ovat huomanneet, että kun seksiä on enemmän, suhde voi hyvin ja arki sujuu paremmin. Aktiivisina kausina parista tuntuu siltä, että he ovat rakastavaisia – eivät lapsia yhdessä hoitavia työkavereita. Siksi seksin määrää on yritetty välillä lisätä.

– Molemmat ehkä haluaisivat rakastella useammin, mutta aloitteen tekeminen tuntuu jotenkin työläältä, eikä aikaa tunnu olevan, Esa sanoo.

Saara ja Esa päättivät vilkastuttaa seksielämäänsä ja katsoa, miten se vaikuttaa arjen sujumiseen kahden viikon ajan. Onko parilla vähemmän erimielisyyksiä, kun peiton alla tapahtuu enemmän? Pari lupautuu tekemään aloitteen aina, kun seksiä tekee vähänkään mieli. Apuna he käyttävät näitä asiantuntijoiden vinkkejä ja tätä kuuden viikon seksiohjelmaa mukailtuna.

” Käyn suihkussa ja kävelen miehen viereen kylpytakki raollaan. Istun miehen syliin. Ei mitään reaktiota.

To 25.5. Seksi jää yritykseksi

Saara: ”Mies on lähdössä huomenna polttareihin, ja olisi kiva harrastaa seksiä ennen sitä. En muista, milloin seksiä oli viimeksi, joten sekin on jo tarpeeksi hyvä syy ryhtyä hommiin. Lisäksi miehen rillutteluviikonloppu huolestuttaa. Tämä on maailman typerintä, koska minulla ei ole mitään syytä pelätä miehen lähtevän jonkun vieraan naisen matkaan. Silti mietityttää.

Lapset ovat nukkumassa, ja mies istuu sohvalla katsomassa telkkaria. Tässä on oiva tilaisuus saada seksiviikoille reipas aloitus. Käyn suihkussa ja kävelen miehen viereen kylpytakki raollaan. Istun miehen syliin. Ei mitään reaktiota. Mies tuijottaa televisiota. Mietin, että kökötänkö tässä nyt siksi, että pitäisi harrastaa seksiä vai tekeekö minun oikeasti mieli. Olen todella väsynyt ja oikeasti haluaisin vain mennä nukkumaan. Päätän painua pehkuihin. Kyllä tässä ehtii.”

Esa: ”Polttareiden kanssa on säätöä, ja koko homma meinaa mennä uusiksi viime hetkellä. Tekee mieli seksiä, mutta tässä on nyt muuta mietittävää.”

” Kenelle mies viestittelee?

Pe 26.5. Mies lähtee juhlimaan

Saara: ”Mies on lähtenyt jo päivällä polttareihin, ja minua alkaa kaduttaa, miksi en eilen ehdottanut suoraan seksiä. Illalla tuijotan puhelinta, kun lapset nukkuvat. Mies on kyllä laittanut minulle viestiä, mutta nytkin hän on Whatsapissa linjoilla, vaikka ei juttele siellä kanssani. Kenelle mies viestittelee?

Aiemmissa suhteissani selkäni takana on harrastettu seksiä ja tapailtu toista naista. Tiedän, että menneet tapahtumat vaikuttavat edelleen siihen, etten pysty ikinä ihan sataprosenttisesti luottamaan mieheeni. Yritän parhaani mukaan karkoittaa typerät ajatukseni.”

Esa: ”Seksi ei käy mielessäkään. Keskityn polttareihin ja hauskanpitoon.”

La 27.5. Mustasukkaisuuspuuskia

Saara: ”Herättyäni tutkin ensimmäisenä puhelinta ja huomaan, että mies on roikkunut Whatsapissa vielä aamuneljältä. Ahdistun. Puhun asiasta ystäväni kanssa, joka lohduttaa, ettei minulla varmasti ole syytä huoleen. Muistutan häntä aiemmasta suhteestani, jolloin kiltti ja luotettava eksäni tapaili yhteistä tuttuamme tietämättäni. Ystävä ymmärtää pointtini.

Miksi ajattelen, että seksin harrastaminen torstaina olisi jotenkin pelastanut minut tältä epäilykseltäni? Kyttään myöhään yöhön miehen somekäyttäytymistä. Tällä kertaa Whatsapp pysyy kiinni, mutta mies on linjoilla Facebookin messengerissä vielä yhden jälkeen yöllä. Laitan viestin, etten saa unta. Vastausta ei kuulu.”

” Käsipeli ja suuseksi ovat piristävää, harvinaista herkkua.

Su 28.5. Vihdoin seksiä!

Saara: ”Aamulla mieheltä on tullut viesti. Ei kuulemma käytä aktiivisesti messengeriä ja siksi ei heti vastannut. Kahden yön erossaolo on tehnyt siinä mielessä hyvää, että ikävöin miestäni. Sitä tunnetta en ole tuntenut pitkään aikaan. Kun lapset on saatu illalla nukkumaan, yllätän suihkusta tulleen miehen kylpyhuoneen ovella. Suutelen häntä, ja mies on heti mukana. Siirrymme sanaakaan sanomatta vakiopaikkaamme olohuoneen lattialle. Olen seksin aikana aktiivisempi kuin vuosiin. Ehkä se johtuu ikävöinnistä – tai tästä päiväkirjasta.”

Esa: ”Kahden päivän juhlimisen jälkeen tekee mieli seksiä. Pitäisi näköjään olla useammin pois kotoa, kun vastaanotto on tällainen. Käsipeli ja suuseksi ovat piristävää, harvinaista herkkua.”

Ma 29.5. – pe 2.6. Väsymyskoomassa

Saara: ”Väsyttää. Univaje saa olon tuntumaan krapulaiselta – paitsi että ei kyllä tee seksiä mieli tippaakaan. Olemme iltaisin molemmat omissa oloissamme, telkkarin tai puhelimen ääressä. Nyt huomaan, että tilaisuuksia seksiin olisi. Miehen polttarisometus häiritsee minua edelleen. Otan asian puheeksi ja saan mieheltä huojentavan vastauksen. Whatsapissa läheteltiin polttariryhmän kesken kuvia viikonlopun tapahtumista. Olin turhaan huolissani.”

Esa: ”Raskas viikko, valitsen mieluummin telkkarin kuin seksin, koska haluan hetken omaa aikaa.”

” Nukahdan, vaikka piti olla seksi-ilta!

La 3.6. Mieli tekee jo

Saara: ”Aamulla päätän, että tänään illalla meillä on seksiä. Päivä menee perinteisesti lasten leikkien erotuomarina. Iltapäivällä äitini tulee lapsenvahdiksi, ja pääsemme illallistreffeille kahdestaan. Mielessäni käy seksi jo alkuruuan aikana. Kun palaamme kotiin, lapsiarki imaisee meidät taas mukaansa. Olen nukuttamassa kuopusta makuuhuoneessa ja laitan silmät kiinni. Nukahdan, vaikka piti olla seksi-ilta!”

Esa: ”Käyn kurkkaamassa makuuhuoneen ovella. Vaimo nukkuu. Se siitä seksistä. Mieli tekisi jo.”

Su 4.6. Hurjia orgasmeja

Saara: ”Nyt tilanne alkaa tuntua toivottomalta. Psykologit sanovat, että jos seksiä ei ole, kirjatkaa se kalenteriin. Eikö riitä että päätöksen tekee mielessään? No, yrittänyttä ei laiteta. Kirjoitan puhelimen kalenteriin tämän illan kohdalle ”Seksiä!”, ja näytän merkinnän miehelle kokkailun lomassa. Mies innostuu ja nappaa minua pepusta kiinni. Viimeksi mies nipisti takapuolesta ehkä viime tai toissa vuonna!

” Makaamme olohuoneen lattialla ja surffaamme yhdessä seksikauppaan.

Illalla päätämme tehdä jotain poiketaksemme rutiineista. Makaamme olohuoneen lattialla ja surffaamme yhdessä seksikauppaan. Tutkimme tarjontaa. Kaupassa ei tunnu olevan mitään meille sopivaa. Lopulta ostamme hieromasauvan ja penisrenkaan, jossa on klitoriskiihotin. Shoppailun jälkeen ehdotan, että kokeilemme hieman muunneltuna yhtä seksivinkkiä, jonka löysin kuuden viikon ohjelmasta. Ensin toinen saa tehdä toiselle mitä vain kymmenen minuutin ajan, ja sitten vaihdetaan vuoroja. Saan ihanan orgasmin alle kymmenessä minuutissa ilman yhdyntää. Tätä pitää kokeilla uudestaan.”

Esa: ”Loistava idea asiantuntijalta, saan tosi voimakkaan orgasmin. Keskityn vain nauttimiseen, eikä tarvitse tehdä mitään.”

Ma 5.6. – ke 7.6. Mökkireissulla

Saara: ”Lähdemme ystäväperheen mökille. Nukumme lasten kanssa samassa huoneessa, eikä seksiä voi harrastaa. Ei kyllä tee yhtään mielikään. Seksikaupan paketti on lähetetty. Poskia punottaa. Mitä sitä tulikaan tilattua?

Seksipäiväkirjaa on pidetty kaksi viikkoa, mutta ei tee mieli lopettaa tähän. Päätämme jatkaa vielä muutaman päivän.”

” Tästä viisastuneena voi sanoa, että harrasta silloin, kun on pienikin mahdollisuus.

To 8.6. Viivästely vie mahdollisuuden

Saara: ”Lähetys on saapunut pakettiautomaattiin, ja meidän porukkamme kurvaa mökiltä kotiin. Kun lapset menevät nukkumaan päiväunia, ehdotan miehelle seksiä. Hän haluaisi kuitenkin odottaa iltaan, jos sitä ennen ehdittäisiin hakea seksivälinepaketti. Illalla paketti on haettu, mutta olen niin väsynyt, ettei seksi enää kiinnostakaan. Mies jää sohvalle katsomaan telkkaria, kun painun pehkuihin.”

Esa: ”Tästä viisastuneena voi sanoa, että harrasta silloin, kun on pienikin mahdollisuus.”

Perjantai 9.6. Tiuskimista

Saara: ”Mökkireissu ystävien kanssa oli aika raskas, ja se näkyy vielä loppuviikosta omassa jaksamisessani. Olen koko ajan väsynyt ja tiuskin miehelle typeristä asioista. Seksilelulaatikko on jäänyt lojumaan työhuoneen pöydälle avaamattomana.”

” Kun lapset on saatu nukkumaan, avaamme yhdessä seksivälinepaketin.

La 10.6. Kireä ilmapiiri

Saara: ”Kotona on edelleen kireä ilmapiiri. Seksiä ei tee mieli. Mietin, olenko joskus ajatellut riitojen johtuvan siitä, ettei meillä ole ollut kovin usein seksiä. Riitoja on näköjään, vaikka seksiä olisikin kerran viikossa. Edellisestä kerrasta tosin alkaa olla jo kohta viikko.”

Esa: ”Seksi on ajatuksissa, mutta illalla vaimo on niin kireällä tuulella, ettei enää tee mieli.”

Su 11.6. Seksilelut kehiin

Saara: ”Analysoimme viikkoa yhdessä ja tulemme siihen tulokseen, että syyllinen vähäiseen seksiin tällä viikolla oli koko perheen reissu ystävien luo. Mökillä unet jäivät lyhyeksi, ja päivät olivat aamusta iltaan täynnä puuhaa. Väsymys painoi vielä reissun jälkeenkin. Kun lapset on saatu nukkumaan, avaamme yhdessä seksivälinepaketin. Alkulämmittelyn aikana kokeilemme hieromasauvaa, ja itse aktin aikana miehellä on penisrengas. Siinä oleva klitoriskiihotin vie seksin täysin uudelle tasolle. Aivan mieletöntä.

” Miksi emme kokeilleet tätä seksiin panostamista jo aiemmin?

Tuntuu siltä, että jo parissa viikossa seksiin panostaminen on tuonut meitä lähemmäs toisiamme. Päätämme, että jatkossa merkitsemme seksin kalenteriin, jos edellisestä kerrasta on jo aikaa. Silloin molemmilla on sellainen olo, että aloite on helpompi tehdä, kun seksipäivä on lyöty lukkoon. Lisäksi kokeilemme varmasti myös ’kymmenen minuutin juttua’ uudestaan. Toisen hyväiltäväksi heittäytyminen oli ihanaa.”

Esa: ”Seksilelut jäävät myös käyttöön. Miksi emme kokeilleet tätä seksiin panostamista jo aiemmin?”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2017.