Miksi pettävä nainen tuomitaan niin jyrkästi? Filosofi vastaa 4 kysymykseen uskottomuudesta ja analysoi, miksi moralisoimme niin mielellämme muita

Moni suomalainen tuomitsee pettämisen – ja vielä pahempaa on, jos pettäjä on nainen. Filosofi Sanna Tirkkonen selittää, miksi miehet pääsevät usein helpommalla.

Naisen itsemäärämisoikeus on tuore asia. Se on yksi syy, jonka vuoksi naisen pettäminen tuomitaan herkästi.­

Pettäminen on asia, joka herättää suomalaisissa voimakkaita tunteita. Me Naisten taannoisen pettämiskyselyn perusteella suomalaiset ovat lähes yksimielisiä siitä, että ehdottomasti pahin pettämisen muoto on seksin harrastaminen vieraan kanssa.

Lue lisää: Missä menee pettämisen raja? Yli 150 000 vastasi ja erityisesti yksi teko jakaa suomalaisten moraalikäsityksen kahtia

Toisinaan moraali on niin vahva, että kun joku toinen pettää kumppaniaan, se tuomitaan ulkopuolelta jyrkästi. Esimerkiksi Temptation Island Suomi -realityohjelmasa tuttu Mira Ahola kertoi tuoreessa Yle Perjantain Julkisesti häpäisty -dokumentissa saaneensa lukuisia tappouhkauksia ja vihaviestejä, kun hän petti kumppaniaan televisiossa.

Kysyimme filosofi Sanna Tirkkoselta neljä kysymystä pettämisestä ja siitä, miksi sorrumme herkästi moraalivartioimaan muiden suhteita ulkopuolelta.

1. Miksi se, että joku pettää kumppaniaan, tuntuu ulkopuolisesta niin pahalta? Miksi suhtaudumme niin voimakkaasti ja kiihkeästi toisten ihmisten parisuhteisiin, vaikka ne eivät kosketa meitä?

Ihmisten syyt tuomitsevuudelle ovat erilaisia, Tirkkonen toteaa. Hän uskoo kiihkeän suhtautumisen johtuvan esimerkiksi siitä, että parisuhde voi olla omassa elämässä joko kaikkein lähin ihmissuhde tai toteutumaton toive.

– Suhteen menettäminen voi olla suurimpia pelkoja ja järkyttäisi perusturvallisuuden tunnetta, Tirkkonen sanoo.

Parisuhteen tärkeys liittyy romanttiseen parisuhdekäsitykseen, jossa suhteelta odotetaan läheisyyttä ja intiimiyttä. Jotta tällainen suhde olisi mahdollinen, se vaatii itsensä asettamista haavoittuvaksi ja alttiiksi.

– Siksi tuntuu niin pahalta nähdä pettämistä. Aggressio on luonnollinen reaktio siihen, kun koetaan, että jokin itselle läheinen asia on uhattuna.

” Ajatus on ollut, että naisissa on jotain primitiivistä ja eläimellistä, joka pitää pitää kurissa.

Muiden ojentamisen sijaan jokaisen pitäisi opetella käsittelemään tunteitaan, Tirkkonen muistuttaa.

– Nykyisessä keskustelukulttuurissamme on ongelmallista moniäänisyyden hiljentäminen. Se on yleistä.

2. Miksi nainen on usein se, joka saa syyn niskoilleen (heterosuhteissa) pettämistilanteissa? Jos nainen pettää kumppaniaan, hän tekee väärin. Myös kolmantena pyöränä oleva nainen saa usein syyt niskoilleen pettävän miehen sijaan.

Naisen itsemäärämisoikeus omaan kehoonsa on tuore asia. Sen vuoksi naisen pettäminen tuomitaan herkästi, Tirkkonen sanoo.

Aina tuomitsemiseen ei tarvita edes pettämistä.

– Olen pistänyt merkille, että jos Big Brotherissa on muodostunut pariskuntia, nainen äänestetään aina ulos, vaikka mitään pettämistä ei ollut.

– Yleinen ajatus on ollut, että naisissa on jotain primitiivistä ja eläimellistä, joka pitää pitää kurissa. Naisten seksuaalisuuden kontrollointi on perustunut siihen.

Tirkkonen nostaa esiin, että esimerkiksi raiskauksilla uhkaaminen on yleinen seksuaalisen vallankäytön ja kontrolloinnin muoto.

3. Miksi moni tuntuu olevan sitä mieltä, että pettämisestä tai kahden ihmisen parisuhteen ulkopuolisista suhteista ei ole sopivaa puhua julkisesti? Ajattelevatko ihmiset ehkä, että jos pettämisestä tai avoimista parisuhteista puhutaan, ne leviävät tai tarttuvat?

Suurimmalla osalla ihmisistä ajatukset ovat edelleen kiinni romanttisessa rakkauskäsityksessä. Moni odottaa, että yksi ihminen pystyy vastaamaan kaikkeen eli olemaan sekä rakastaja että paras ystävä.

Erilaisista suhdemuodoista puhuminen voidaan siten kokea uhaksi, Tirkkonen uskoo.

– Pelko voi olla se, että kun asia on paljon esillä, siitä muodostuu uusi normaali, joka ei vastaa kaikkien toiveita heidän omista suhteistaan.

Avoimet suhteet ja pettäminen ovat eri asioita, mutta tuomitsevuuden takana voi myös olla pelko siitä, että pettäminen vain kehystetään uudella lailla – että tietty käytös ei olekaan pettämistä vaan avointa suhdetta. Jos toivoo parisuhdetta, eikä sitä vielä ole, voi tuntua, että suhteen löytyminen vain vaikeutuu.

4. Entä millainen moraalikäsitys uskottomuuteen ja avoimiin suhteisiin tuomitsevasti suhtautumisen taustalla ylipäänsä on?

Tirkkonen ei usko, että pettämiseen liittyvät moraalikäsitykset juontuisivat kristinuskosta ja esimerkiksi kymmenestä käskystä.

– On hyvin pieni joukko, joka perustelee moralisointia kristinuskolla, koska yhteiskunta on maallistunut.

Tirkkonen ajattelee, että asenteemme yksiavioisuuteen juontuu jo paljon kauempaa.

– Oikeastaan jo antiikin stoalaiset filosofit korostivat yksiavioisuutta, mutta he eivät liittäneet sitä sääntöjen noudattamiseen, vaan siihen, millainen on uskollinen ihminen. Millaisia ovat toivotut luonteenpiirteet ihmisissä, ja millaisten ihmisten kanssa haluaisi viettää aikaa.