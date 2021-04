”Näin baarissa hyvännäköisen blondin siemailemassa viskiä ja lukemassa kirjaa” – sitä yhdistelmää Esko Valtaoja ei voinut ohittaa, kun hän suri eroa exästään

”Ei jumatsukka Valtsu, nyt sun täytyy tehdä jotakin”, Esko Valtaoja sanoi itselleen baarin miestenhuoneen vessassa – ja päätti sitten hurmata naisen.

Esko Valtaoja ei suunnittele isoja juhlia ensi kesäksi, jolloin hän täyttää 70 vuotta. Tarkoitus on mennä mökille juhlapäivää pakoon.­

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, 69, kertoo tavanneensa vaimonsa Virpin kuin elokuvassa ikään. Hänellä oli siinä vaiheessa takanaan kaksi avioeroa.

– Surressani eroa edellisestä vaimostani päädyin parin muun tutkijan kanssa Helsingin Töölöön Messenius-ravintolaan syömään ja juomaan kaljaa. Siellä näin hyvännäköisen blondin siemailemassa viskiä ja lukemassa kirjaa: yhdistelmä, jota en voinut ohittaa.

– Miestenvessassa käydessäni katsoin peiliin ja sanoin itselleni: Ei jumatsukka Valtsu, nyt sun täytyy tehdä jotakin. Veskistä tullessani peruutin varoen Virpin pöydän luo ja aloitin ensimmäistä kertaa elämässäni keskustelun täysin tuntemattoman naisen kanssa. Kysyin, mitä hän luki, tietenkin – ja pian jo vaihdoimme puhelinnumeroita.

Rohkeus kannatti: nyt pariskunta on ollut yhdessä pian 28 vuotta. He viihtyvät mainiosti kaksin.

– Virpin tytär oli seurustelumme alkaessa 8-vuotias, ja minulla on ollut suuri etuoikeus olla hänen isäpuolensa. Nykyään hänellä on jo omat, 7- ja 3-vuotiaat lapset, joille Virpi on mummi ja minä äiji, Esko Valtaoja kertoo.

Talvet pariskunta elelee kodissaan Itä-Helsingissä ja kesät vaatimattomalla mökillään Kainuussa, Vuokatin ja Kajaanin puolivälissä.

– Olemme molemmat introvertteja, joiden piti työelämässä pakottautua sosiaalisiksi. Ihanaa, ettei enää tarvitse. Symbioottinen suhteemme toimii hyvin.

