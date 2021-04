Eveliina Mäntykangas yritti puolisonsa kanssa tuloksettomasti lasta samaan aikaan kun isä, Matti Nykänen, kuoli – keskenmenot laukaisivat pitkään kyteneen ahdistuksen

Eveliina Mäntykangas on pitkän yrittämisen ja lapsettomuushoitojen jälkeen viimein raskaana. – Tämän vauvan maailmaan tulo ei todellakaan ole ollut itsestään selvää.

Viimeisinä odotuskuukausina Eveliina on jo uskaltautunut iloitsemaan raskaudestaan.­

Kaksi keskenmenoa. Isän, mäkihyppylegenda Matti Nykäsen, kuolema. Lapsettomuushoidot. Eveliina Mäntykankaan, 30, elämässä on tapahtunut paljon raskaita asioita viimeisen kolmen vuoden aikana. Nyt merkitystä on kuitenkin vain yhdellä onnellisella uutisella. Eveliinan ja hänen avomiehensä Vilin perheeseen syntyy kohta esikoislapsi.

– Tämän vauvan maailmaan tulo ei todellakaan ole ollut itsestään selvää, vuosia vauvaa toivonut Eveliina sanoo.

Haastava jakso elämässä laukaisi Eveliinassa ahdistuksen, jonka alkuperää hän ei oikeastaan edes osaa sanoa. Moni asia lapsuudesta saakka vain alkoi painaa, ja lopulta mielessä pyörivät asiat tulivat ulos ahdistuksen muodossa. Laukaiseva tekijä olivat keskenmenot, joita Eveliina ei niiden sattuessa pysähtynyt käsittelemään lainkaan.

– Se oli omituista, sillä normaalisti käsittelen ja analysoin asioita todella paljon. Tietysti itkin pari ensimmäistä päivää, mutta sitten elämä vain jatkui. Se oli virhe. Tosi iso virhe. Ne kokemukset jäivät sisälleni.

Olo alkoi helpottaa terapian ja puhumisen avulla.

– Aloin päästä eteenpäin, kun hyväksyin asian ja päästin ahdistuksen sisälle. En enää yrittänyt työntää sitä pois. Jenni Vartiainen laulaa, että suru on kunniavieras. Minun mielestäni ahdistuskin on. Se pitää pyytää kylään, jos se on tulossa.

Nyt Eveliina odottaa ei vain kylään, vaan pysyvästi elämäänsä uutta ihmistä. Raskauden aikana hän on joutunut miettimään myös suhdetta isäänsä Matti Nykäseen.

– Jossain vaiheessa minulla oli itkuinen ajanjakso iskään liittyen. Mietin, miten hän on voinut olla niin hirveän huono vanhempi. Miten hän pystyi käyttäytymään niin ja olemaan niin välinpitämätön? Itkin sitä, että iskä ei ole elossa eikä tule koskaan tapaamaan lastani.

Sitten Eveliina oivalsi jotain.

– Hyvin nopeasti tuli se ajatus, että ihan sama olisiko hän elossa vai ei, hän ei kuuluisi lapseni elämään elämäntyylinsä takia. Ei hän varmaankaan olisi elämässäni yhtään sen enempää läsnä kun aiemminkaan. Nyt olen päässyt yli niistä ajatuksista. Minulla on tuolla taivaalla aika monta tähteä, joiden olisin halunnut tapaavan lapseni.

