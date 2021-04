Ilta ja tuleva puoliso Troy ovat keskustelleet, kannattaako parisuhteessa elävällä olla vastakkaisen sukupuolen kavereita: ”Tämä voi kuulostaa radikaalilta”

Laulaja Ilta Fuchs alkoi seurustella viime syksynä, meni kihloihin vuodenvaihteessa, ja häitä juhlitaan tulevana kesänä. – Pelkään, että minua pidetään naiivina. Silti en epäröinyt hetkeäkään.

Kaikki alkoi viime kesänä pelikentältä. Laulaja Ilta Fuchs, 24, oli alkanut pelata spikeball-nimistä peliä ja kaipasi pelikaveria, mutta harvinaisen lajin harrastajia oli Suomessa niukasti. Sattumalta ystävä tiesi erään nuoren miehen, joka voisi treenata Iltan kanssa. Pian ensimmäiset pelit Costa Ricassa kasvaneen Troy Silvan, 22, kanssa oli pelattu.

Oltiin jo syksyssä, kun Troy pyysi Iltan ensimmäisen kerran kahville. Kiinnostusta oli ilmassa, mutta vielä Ilta ei uskaltanut toivoa enempää. Kummankin ystävät sen sijaan huomauttivat, että tapaamisessa oli selvästi kyse treffeistä.

– Sitten näimme toisilla treffeillä ja aloimme seurustella siltä seisomalta.

Sen jälkeen hidas tunnustelu on jäänyt taakse. Pariskunta meni kihloihin muutaman kuukauden seurustelun jälkeen vuodenvaihteessa, ja häitä juhlitaan tulevana kesänä.

– Luemme ja keskustelemme rakkaudesta paljon, Ilta kertoo.

– Olemme lukeneet esimerkiksi niin kutsutuista rakkauden kielistä, joita ovat muun muassa kosketus, lahjat ja yhteinen aika. Minun rakkauden kieleni ovat sanat. Troy tietää sen ja saattaa laittaa yllätysviestejä kesken päivän. Minä taas tiedän, että hänelle laatuaika on tärkeää, joten haluan antaa hänelle aikaani.

Vaikka rakastuneena haluaisikin kiinnittyä toiseen kokonaan, Iltan ura muusikkona vaatii myös omaa aikaa. Troy on suhtautunut tilan tarpeeseen hyvin, vaikka hänelle Ilta onkin vain Ilta, ei tunnettu laulaja.

– Hän kertoi vähän aikaa sitten suomalaiselle kaverille tyttöystävästään, ja kaveri oli kysynyt, että ”ai se laulaja?” Minusta on ihanaa, ettei hän yhtään ole tiennyt, kuka olen.

Ilta tuli tutuksi Cheekin Sillat-kappaleen taustalaulajana ollessaan vasta 18-vuotias. Nyt hän luo omaa uraansa ja sijoittui tänä keväänä Uuden musiikin kilpailussa kolmanneksi.

Ilta kertoo, että Troy puolestaan on kasvanut sademetsissä seikkaillen ja kiertänyt maailmaa tekemässä hyväntekeväisyystyötä. Hänen äitinsä on suomalainen, joten muutto Suomeen opiskelemaan oli luonteva siirto.

– Olin tutustumisestamme asti ihaillut Troyta todella paljon ja minua kiinnosti hirveästi, mitä kaikkea hän oli elämässään tehnyt. Minulle on tärkeää, että olen ihmisen kanssa, jota voin ihailla ja jolta haluan oppia.

XX­

Mitä rakkaus tarkoittaa sinulle?

Rakkaus on yksi voimallisimpia asioita maailmassa. Oikein käytettynä se tekee ihmisestä voimakkaamman ja onnellisemman kuin mikään muu. Se antaa syvän rauhan ja rohkeuden.

Millainen on täydellinen rakkaustarina?

Siihen kuuluu ainakin ystävyys. Minulla on bestiksiä, joiden kanssa haluaisin olla koko ajan, ja olen aiemmin jo miettinyt, että olisipa ihanaa löytää mies, jonka kanssa olisi se sama olo. Siihen päälle tulee sitten se kaikki, mitä seurustelusuhde tuo. On tärkeää, että kohotetaan toista: parasta on, kun on viettänyt jonkun kanssa paljon aikaa, ja sitten muut kommentoivat, että hehkun. Olen myös itse niin ”kaikki tai ei mitään” -ihminen, että molempien pitää ehdottomasti olla täysillä mukana, jottei tarvitse koko ajan miettiä, onko toinen nyt tosissaan.

Mistä tiedät, että olet rakastunut?

Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen suhteessa näin haavoittuvainen ja läpinäkyvä. Siksi minun on todella vaikea verrata tätä mihinkään. Mutta siitä sen kai tietää, että ajattelen toista paljon, haluan tehdä hänet onnelliseksi ja haluan, että hän tekee minut onnelliseksi. Minulle selvä merkki on myös, että on todella kova ikävä. En täytä elämääni toisella ihmisellä, mutta huomaan kyllä, että aina kun olen rakastamani ihmisen kanssa, tuntuu, että olen kotona.

Mikä on hulluinta, mitä olet rakastuneena tehnyt?

Meidän piti lentää Costa Ricaan Troyn perheen luokse. Lentolippujeni kanssa tuli ongelmia, mutta halusin sinne niin kovasti, että ostin lopulta kahdet meno-paluuliput, joista toiset jäivät käyttämättä. Se ei ollut mikään edullinen Euroopan-lento, mutta ajattelin, että maksoi mitä maksoi, menen rakkauden perässä tutustumaan hänen kotiseutuunsa!

Uskotko, että jokaiselle on olemassa ”se oikea”?

Uskon, että on monia oikeita. Mutta tiedän kyllä myös, että on vääriä.

Millainen kumppani olet?

Olen aika tunteellinen. Tykkään näyttää rakkautta, itkeä ja nauraa. Minulle sanat ovat tärkeitä, ja rakastan täyttää toisenkin rakastavilla sanoilla.

Olen myös kärsimätön. Hyvä puoli siinä on se, etten osaa peitellä mitään. En voi toimia kovin pitkään tietäen, että pinnan alla on jotain selvitettävää. Ja kun molempien tunteet sitten on puhuttu ja kumpikin on tullut nähdyksi, menen myös helposti eteenpäin.

Pienenä suuri pelkoni oli, että äiti ja isä eroavat. Joskus heidän riideltyään kysyin äidiltä, että nytkö te eroatte. Silloin äiti selitti, että pariskunnat, jotka riitelevät ja juttelevat, pysyvät yhdessä. Pahempaa olisi, jos ei riideltäisi ollenkaan. Ajattelen aina konflikteista, että jes, tämä on suunta lähemmäs toisiamme.

Mikä rakkauteen liittyvä oletuksesi on kumoutunut?

Lapsena ajattelin, että rakkaus on sitä, että koko ajan on vain hirveän hyvä olla. Sitten kasvoin aikuiseksi, ja sain huomata, että rakkaus voi myös sattua, ja onkin itse asiassa aika vaikea löytää oikeanlaista ihmistä. Aloin miettiä, pitääkö minun sittenkin vain tyytyä johonkuhun, jonka kanssa viihdyn ja lähteä rakentamaan siitä.

Nyt olen aivan yllättynyt ja läpsyttelen itseäni poskille, koska tuntuu, että tämä nykyinen rakkauteni on ihan yli odotusten. Kuka ikinä tämän rakkauden takana onkin, teki hyvää jälkeä.

Olemme edenneet todella nopeasti: olemme seurustelleet puoli vuotta, ja meillä on jo hääpäivä kalenterissa. Silti en ole epäröinyt hetkeäkään, enkä tunne olevani naiivi tai tyhmä. Ajattelen mummoa ja vaaria ja äitiä ja isää, jotka ovat olleet aina yhdessä. Minä uskon siihen, mutta se on jokapäiväistä valitsemista ja taisteluakin.

Silti myönnän, että joskus on punastuttanut, kun olen kertonut olevani kihloissa ja joku on kysynyt, kauanko olemme seurustelleet. Tekisi mieli sanoa, että kesästä, vaikka totuus on, että syksystä. Pelkään, että minua pidetään lapsellisena, mutta samalla ihmettelen, miksi meillä on vain yksi hyväksyttävä tapa tehdä asioita.

Mikä on rakastavinta, mitä sinulle on tehty?

Minua kosittiin Costa Ricassa rannalla, ja vaikka olin osannut odottaa kosintaa jo hetken, olin silti siinä tilanteessa aivan yllättynyt. Sellainen on ihanaa.

Silti rakastavinta on se, kun puolisoni hyväksyy minut omana itsenäni. Kun laitan epävarmuuteni esille ja ne tulevat hyväksytyiksi ja rakastetuiksi. Joillekin esimerkiksi hersyvä persoonani on joskus liikaa ja ajatellaan, että otan liikaa tilaa. Toisaalta Troyn perheen luona lattarikulttuurissa en ollutkaan yhtään niin tilaa vievä!

Mitä et voisi antaa rakastetullesi anteeksi?

Lähtökohtaisesti olen valmis antamaan anteeksi kaiken. Katkeruudesta kiinni pitäminen vie loppujen lopuksi vain omia voimiani. Anteeksi antaminen ei ole aina helppoa. Välillä minun pitää antaa järjen ohjata, jotta lopulta voin sydämessäni tuntea, että olen todella antanut anteeksi. Olen suurten tunteiden ihminen, ja olen harjoitellut sitä, etten ohittaisi niitä tunteita. Mutta en myöskään anna niiden hallita. Paljon neuvotaan tekemään sitä, mikä tuntuu hyvältä, mutta jos ihmiset oikeasti tekisivät aina sitä, mikä tuntuu hyvältä, ei elämästä tulisi mitään.

Mitä pettäminen sinulle tarkoittaa?

Tämä voi kuulostaa radikaalilta, mutta me olemme Troyn kanssa pohtineet, onko esimerkiksi järkevää, että on paljon vastakkaisen sukupuolen kavereita, jotka eivät ole myös puolison kavereita. Minun poikapuoliset kaverini ja hänen tyttökaverinsa eivät ole mikään ongelma, mutta olemme sitä mieltä, että tätä kysymystä on hyvä miettiä.

En myöskään menisi baariin enää ilman Troyta, ihan jo suojellakseni meitä. En edes tahtoisi, koska mitä minä tekisin siellä ilman häntä? Totta kai olisi ihan ok, jos lähtisin tyttöjen kanssa ulos, mutta jotenkin meillä molemmilla on todella iso halu suojella suhdettamme ja välttää kiusauksia.

Olen oikeasti aika radikaali, ja minun mielestäni pettämisen raja menee jo ajatuksissa. En ole ajatellut ketään muuta, eikä Troy ole ajatellut ketään muuta. Tuntuisi todella kaukaiselta, että oma mieli edes menisi sellaiseen.

Millaisen ihmisen kanssa et voisi olla?

Ehkä sellaisen, joka katsoo vain omaan napaan. Sellaisen, joka ei näe ympärilleen ja jonka ensisijainen tehtävä elämässä ei ole olla hyvä toisille ihmisille. Se olisi minulle vaikeaa. Ja tietysti olisi kyllä todella vaikeaa myös, jos mieheni ei rakastaisi perhettäni.

Mitä kadut rakkaudessa?

Kadun itsekkyyttäni. On ok valita joskus itsensä, mutta tietyissä tilanteissa on hyvä laittaa toinen etusijalle. Rakkaudessa on niin hienoa, että kaikki, mitä se ohjaa minua tekemään, tuo vapautta. Jos elämässäni asiat pyörisivät vain itseni ympärillä, uskon, että minusta tulisi aika onneton. On vapauttavaa palvella ihmistä, jota rakastaa.