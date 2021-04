Tragedia perheessä varjosti Anne Kukkohovin lapsuutta – aikuisena hän ei ole enää halunnut vaieta siitä: ”Avoimuus on auttanut pääsemään yli lapsuuden ahdistavista tunteista”

Anne Kukkohovi uskoo, että lapsuuden tragedia on tehnyt hänen mielestään joustavan. Joustoa on tarvittu, kun Anne on taistellut yrityksensä talousvaikeuksien kanssa.

Lokakuussa 2020 Anne Kukkohovi avasi pariisilaisen kattohuoneiston parvekkeen oven ja pysähtyi katsomaan maisemaa, joka avautui kauniiden, rumien ja karujen kerrostalojen välistä suoraan Champs-Élysées’lle. Hetken ajan hän tunsi syvää kiitollisuutta.

Kun Anne hyppäsi kahdeksan vuotta sitten tyhjän päälle ja aloitti oman luonnonkosmetiikkabisneksensä, yksi unelma liittyi Pariisiin: jos joskus olisi mahdollista ostaa lempikaupungista asunto juuri tällaisella näkymällä.

– Vaikka olinkin nyt asunnossa vain pitkän viikonlopun vuokralla, päätin, että tässä hetkessä tämä kaikki on minun ja kaikki on hyvin.

Koronavuosi ei ole ollut yrittäjälle helppo. Anne on rahoittanut tiiminsä kanssa yrityksen toimintaa omalla rahalla. Kun tulolähteet poikkeusaikana muuttuivat, yrityksen ja oman talouden rahoituksessa on riittänyt järjesteltävää.

– Olen uinut todella syvissä vesissä. Tammikuussa oli fiilis, että tästä ei ole enää ulospääsyä. Epätoivo tuntui fyysisinä oireina koko kevään: vatsaan koski, nenä vuosi ja ramppasin koronatesteissä. Ensimmäistä kertaa aikuisiällä tuntui, että voimani eivät yksinkertaisesti riitä.

Yleensä Anne on selvinnyt kriiseistä joustavan mielensä avulla. Myös matkustelu on ollut henkireikä, mutta sitäkään ei ole juuri nyt voinut tehdä. Lyhyen Pariisin-reissun hän ujutti syntymäpäivänsä yhteyteen syksyllä, kun reissaaminen oli hetken mahdollista. Matkan aikana Anne täytti pyöreitä, viisikymmentä vuotta. Perhehistoriansa takia hän ei ole oikein koskaan aikuisiällä viettänyt syntymäpäiviään, vaan on suunnannut merkkipäivinä ja juhlapyhinä matkalle aina, kun mahdollista.

– En koe, että olisin paennut mitään, mutta vain matkoilla koen vapautta ja rentoutta, mitä en tavoita koti­oloissa. Ulkomailla vieraassa ympäristössä ei ole myöskään samanlainen paine perinteisiin.

Itsemurhasta ei sopinut puhua

Kammo juhlapyhiä kohtaan juontuu Annen lapsuudesta. Hänen herkkä isoveljensä Jukka ajautui nuorena väärään seuraan, jossa käytettiin paljon päihteitä. Alakouluikäinen Anne pakeni kodin levottomuuksia turvaan omaan huoneeseen.

– Usein hänen ylilyöntinsä ajoittuivat viikonloppuihin ja erityisesti juhlapyhiin. Vaikka olin pieni, mieleen jäi ahdistava tunne, joka kasvoi pyhien lähestyessä.

Anne oli perheen kolmesta lapsesta nuorin. Kun vanhempien voimat menivät enimmäkseen keskimmäisen lapsen asioista huolehtimiseen, Anne ei halunnut olla vaivaksi tai vaatia erityistä ohjelmaa edes omaksi syntymäpäiväkseen.

– Täytin ehkä kuusi, kun äiti asetti syntymäpäiväkakun eteeni ja totesi väsyneesti, että siinä se nyt on! Myöhemmin olen ymmärtänyt, että äiti on ollut väsynyt ja huolissaan veljestäni. Lapsena en osannut ajatella asiaa muuten kuin että minun ei enää sopinut olla vanhemmilleni vaivaksi.

Kun Anne oli 12-vuotias, neljä vuotta vanhempi veli teki itsemurhan. Sen seurauksena perheeseen kehittyi vahva hiljaisuuden kulttuuri, veljestä ja tapahtuneista ei puhuttu. Myös perhetraditiot jäivät muodostumatta.

Anne ymmärsi itsekin intuitiivisesti, että veljeä ei sopinut kotona mainita. Vasta kun hän muutti kotoa ja aloitti pitkän malliuransa, hän löysi avoimuuden.

– Halusin katkaista vaikenemisen kierteen. Avoimuus on auttanut minua pääsemään yli lapsuuden ahdistavista tunteista.

Anne ei kuitenkaan innostunut juhlapyhistä silloinkaan, kun meni naimisiin ja sai oman lapsen. Malliuran aikana pyhiksi oli luonnollista jäädä välillä kuvauskohteisiin. Myöhemmin, ennen julkista uraa, hän työskenteli mainostoimistossa. Myös oman perheen kanssa Anne usein matkusti pitkinä viikonloppuina ja jouluna pois Suomesta.

Tämä sopi puolisolle, joka ei ollut myöskään perinteiden perään.

– Kun niitä ei ole ollut, niitä ei osaa kaivata. Pyhät kotimaassa tuntuvat minusta usein pitkiltä ja alavireisiltä. Minulle ei ole ollut ikinä ongelma matkustaa yksin. Päinvastoin, nautin siitä yhtä paljon kuin reissuista yhdessä Miskan kanssa, Anne viittaa viime keväänä ylioppilaaksi kirjoittaneeseen poikaansa.

Kepeitä tapaamisia Pariisissa

Eronsa jälkeen Anne on viihtynyt yksin eniten juuri Ranskassa. Jossakin vaiheessa hänellä oli myös lyhyt suhde ranskalaisen miehen kanssa. Se päättyi koronakriisin alettua.

– Etäsuhteen ylläpitäminen tuntui vievän siinä tilanteessa liikaa energiaa. Oikea parisuhde vaatii paljon työtä, ja koin, ettei minulla ollut siihen silloin resursseja.

Ulkomailla ihmisiin tutustuminen aiheuttaa vähemmän paineita kuin kotimaassa. Anne kertoo, miten Pariisissa treffit saatetaan sopia siinä hetkessä lähikahvilaan. Niin tapahtui esimerkiksi kerran Annen astuessa ulos pariisilaisesta putiikista, kun hänen ja kadulla kulkeneen miehen katseet kohtasivat hetkeksi. Mies ja Anne lähtivät ensin kävelemään eri suuntiin, mutta hetken kuluttua Anne tunsi koputuksen olkapäällään.

– Istuimme lasillisille ja jaoimme elämäntarinamme, sitten lähdimme jatkamaan päivää. Se oli hieno kohtaaminen, eikä sen ollut tarkoituskaan johtaa mihinkään. Nautimme hetkestä ja kaupungista yhdessä, hän kertoo.

– Jos haluan Suomessa tutustua uuteen ihmiseen ja mennä illalliselle, siihen sisältyy heti painetta, että asiasta tulee julkinen tai herättää ajatuksen, pitäisikö sen olla jotenkin vakavaa.

”Olen konfliktiherkkä, en tiedä, pystyisinkö todelliseen parisuhteeseen intohimoisen ranskalaisen kanssa”, Anne miettii.­

Suomessa suurin osa lähestymisistä tulee Annelle sosiaalisen median kautta. Nyt korona-aikana voimat ovat menneet yrityksen asioita selvitellessä, ja vakava suhde on prioriteettilistan loppupäässä.

– Jos aloittaisin suhteen, se pitäisi tehdä salassa, eikä salasuhde ole ihanteellinen tapa. En kaipaa tässä maailmantilanteessa mitään ylimääräistä draamaa.

Viimeisimmällä Pariisin-matkallaan Anne havahtui vasta keskellä päivää siihen, että nythän on hänen viisikymmentävuotissyntymäpäivänsä. Ikäkriisiä hän ei sano potevansa, ajatus tuntuu vieraalta.

– Ehkä ajattelen ikääkin vähän ranskalaisittain. Siellä ikä on sivuseikka, kukaan ei jämähdä paikalleen, vaan rakkaus ja intohimo ovat osa elämää eivätkä lopu ennen kuin elämä päättyy.

Yksin reissatessaan Anne nauttii irtolaisuuden tunteesta. Syntymäpäiväressulla hän päätyi L’Avenue-ravintolaan, jossa hänellä on yksin matkustaessaan tapana kuunnella ranskalaisten pariskuntien kiivasta välienselvittelyä naapuripöydistä.

– Minua kiehtoo kauniiden ja rikkaiden ihmisten tympeys ja draama, siinä on jotakin huvittavaa. Itse olen konfliktiherkkä, en tiedä, pystyisinkö todelliseen parisuhteeseen intohimoisen ranskalaisen kanssa.

Yksin matkustaessa Annelle on sattunut myös muutama paha paikka. Nizzassa miesjoukko yritti työntää hänet yksityisasuntoon, mutta satunnainen ohikulkija kuuli Annen huudon ja keskeytti tilanteen.

– Yleensä olen selvinnyt tukalista paikoista intuitiolla ennen kuin ne ovat kehittyneet pahemmiksi. Ehkä lapsuuteni on opettanut mielelleni psykologista joustavuutta. En jää kiinni tragedioihin tai spekuloimaan mitä olisi voinut käydä, vaan ajattelen, että show must go on.

Yrittäjän vuoristorata

Treffailun sijaan Anne on nyt yrittänyt saada talousasioitaan kuntoon. Hän esittelee yllään olevaa lempikotiasua, ex-miehensä t-paitaa, joka on etäaamupalavereiden keskellä heitetty päälle väärinpäin.

– Vaikka rakastan silloin tällöin pukeutua glittermekkoon ja lähteä tapaamaan ihmisiä, viihdyn myös kotona. Nyt kotona oleminen on kuitenkin eri tavalla kuormittavaa, kun aamusta iltaan on sammuteltava tulipaloja.

Anne, kuten muutkin yrittäjät, ovat joutuneet elämään vuoden taloushuolien kanssa. Häntä harmittaa, että yritykselle on tarjottu satojentuhansien kauppoja, mutta lainaa tuotantoon on vaikea saada.

– Suomessa rahoitusta saa uusiin hankkeisiin, mutta entä nämä, jotka ovat lähellä läpimurtoa ja päässeet levittäytymään ja saamaan jo sijaa vaikeassa markkinassa? Korona-aikanakin pitäisi vain kehittää uusia innovaatioita, vaikka vanhat hyvät tarvitsisivat apua.

Anne arvelee, että lapsuudenkodissa opitusta kulissien ylläpitämisestä on ollut välillä hyötyäkin. ”Kun epävarmuuksia sisältävän työviikon jälkeen on mentävä ihmisten eteen, olen aina pystynyt hymyilemään, jopa heittäytymään.”­

Kriisin keskellä Anne on tehnyt budjetteja uusiksi ja karsinut omia menojaan.

– Olen luopunut ylellisyydestä, ulkona syömisestä ja arjen hemmotteluhetkistä. Matkustamiseen ei ole ollut nyt mahdollista säästää.

Kuluneena vuonnakin Anne on kiittänyt monta kertaa joustavaa psyykeään.

– Jos olen mennyt illalla kauhusta kankeana nukkumaan, olen silti pystynyt heräämään aamulla toimintakykyisenä. Sitä kai kutsutaan psykologiassa mielen kimmoisuudeksi.

Aivan vastikään tehdyn yritysjärjestelyn ja ison Venäjän-kaupan myötä kosmetiikkayrityksen tulevaisuus näyttää nyt valoisammalta.

– Koko kansainvälinen yrittäjyys­urani on ollut yhtä vuoristorataa. On ollut hienoja onnistumisia, mutta myös isoja pettymyksiä. Breikkaus ulkomailla on pitkä tie. Nyt kun tilanne ratkesi, ”korona­oireetkin” hävisivät ja pystyin taas hengittämään vapaammin. Vuosi on ollut niin raskas, että kroppani oli alkanut oirehtia stressiin.

Anne arvelee, että mielen kimmoisuuden lisäksi myös lapsuudenkodissa opitusta kulissien ylläpitämisestä on ollut välillä hyötyäkin.

– Kun epävarmuuksia sisältävän työviikon jälkeen on mentävä ihmisten eteen, olen aina pystynyt hymyilemään, jopa heittäytymään. En koe teeskenteleväni, vaan pystyn joustavan mielen avulla jättämään välillä stressaavia asioita hetkeksi taakseni. Niin kauan kuin myös pystyn tiedostamaan tämän ja puhumaan tästä avoimesti, tiedän olevani oikealla tiellä.

Suvun salat auki

Tänä vuonna ajatuksia koronakurimuksesta on vienyt pois Sukuni salat -ohjelma, jossa Annelle selviää hänen isän puolen isoäitinsä kohtalo.

Annelle ja perheen muille lapsille kerrottiin aina, että isoäiti lähti sodassa saksalaisen matkaan. Todellisuudessa isoäiti menetti lapsensa, Annen isän sisaruksen, jota surressa hän ajautui sivusuhteisiin. Asian selvittyä suku katkaisi välit isoäitiin, eikä Anne koskaan tavannut iso­äitiään, jonka luuli asuvan Saksassa.

– Kerran isoveljeni Jari kysyi lapsena papalta saunassa isoäidistä. Pappa oli hermostunut niin, että oli heittänyt löylykauhan seinään.

– Vaikeneminen ja kulissien ylläpito eivät ole liittyneet vain lapsuudenperheeseeni, vaan on ollut ylisukupolvinen, jo aiemmilta sodan sukupolvilta opittu malli.

Tässä maailmanajassa syytökset ja ymmärtämättömyys isoäitiä kohtaa tuntuvat Annesta kohtuuttomilta.

– Oli sota-aika, ja hän oli menettänyt lapsensa. Mutta tavallaan tarina toi minulle myös voimaa. Vaikka kiikun välillä aika ohuiden lankojen varassa, osaan nähdä, miten paljon olen saanut sukuni tapoja ja tabuja murrettua.

Mielen joustavuudesta on hyötyä vaikeissa paikoissa, sillä Anne uskaltaa yhä myös haaveilla ja uskoa parempaan. Ehkä jo syksyllä hän pääsee taas matkustamaan.

– Kuulostaa ehkä itsekkäältä, mutta minun taustallani se, että matkustaminen ei ole ollut edes vaihtoehto, on tuntunut välillä vaikealta. Mutta sitten kun maailma taas aukeaa, kävelen pitkin Pariisin katuja, pysähdyn syömään yhteen kahvilaan puolikkaan leivoksen ja toiseen nauttimaan lasillisen kuohuvaa.