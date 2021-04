Vaihda kalenteriseksi telkun tuijotukseen, kehottaa psykologi – ja antaa ratkaisut parisuhteiden 6 ikuisuuskysymykseen

Psykologian tohtorin mukaan sinnikäs työstäminen ei välttämättä paranna suhdetta. Joskus paras ratkaisu on hyväksyä erilaisuus.

On aivan kelpo valinta tuijottaa tv:tä sen sijaan, että yrittäisi väkisin viritellä romanttista tunnelmaa.­

Miten pitäisi suhtautua, jos kumppani saa monin kerroin parempaa palkkaa? Entä jos toinen tarvitsee parisuhteessa selvästi enemmän huomiota? Ja tietenkin klassikko: mitä tehdä, jos toinen haluaa seksiä monta kertaa viikossa, mutta toiselle sopiva määrä on kerran kuussa?

Muun muassa näihin kysymyksiin on etsitty ratkaisuja iät ja ajat. Todellisuudessa jokaisessa parisuhteessa vallitsee ainakin jonkinasteinen epäsuhta, oli kyse sitten siisteyskäsityksestä tai kiltteydestä. Jos kumppanien tottumukset eroavat merkittävästi, voi se aiheuttaa heidän välilleen kitkaa – tai pahempaa. Esimerkiksi hyvin eripariset halut voivat pahimmillaan johtaa siihen, että toinen osapuoli suostuu seksiin vasten tahtoaan. Etenkin naiset saattavat suostua seksiin välttääkseen riitoja ja kumppanin pahaa tuulta.

– Seksi on joku musta piste miehen logiikassa. Mies ajattelee, että hänellä on siihen oikeus. Seksikertoja lasketaan, ja itsekin lasken, kuinka monta kertaa voin kieltäytyä, ennen kuin murjotus alkaa, nelikymppinen Paula kertoi Me Naisille helmikuussa.

Mikä sitten neuvoksi, jos sama asia saa parisuhteen sukset menemään jatkuvasti ristiin? Kasvatuspsykologian tohtori Marty Nemkolla on ehdotuksia siihen, miten eroavaisuuksista johtuvaa eripuraa voi vähentää. Hän ehdottaa Psychology Todayn artikkelissaan kompromissien lisäksi erojen hyväksymistä.

Nemkon mukaan on parisuhteen toimimisen kannalta olennaista, että hyväksyy ne ristiriidat, joita ei onnistu ratkaisemaan. Miksi rasittaa molempia loputtomalla työstämisellä, kun jokaisessa parisuhteessa on joka tapauksessa omat heikkoutensa?

Kokosimme Nemkon ratkaisuehdotukset kuuteen eri tilanteeseen:

Seksuaaliset halut

Jos seksuaaliset tarpeet ovat hyvin erilaiset, voi toki kokeilla perinteisiä neuvoja, kuten treffien kalenterointia ja avointa keskustelua omista mieltymyksistä. Kokeiluihin kannattaa suhtautua leikkimielisesti.

Läheskään aina näistä keinoista ei kuitenkaan Nemkon mukaan ole hyötyä. Jos siis järkevä määrä panostamista ei muuta tilannetta, voi olla fiksua yksinkertaisesti hyväksyä, että kumppanin halut ovat erilaiset kuin omat. Väkisin yrittämisen sijaan voi käyttää potentiaalisesti petipuuhiin johtavan ajan johonkin molempien mielestä mukavaan puuhaan, vaikkapa urheiluun tai tv:n katseluun.

Työtilanne

Parisuhdetta voi hiertää myös se, että toisella on selvästi korkeampi palkka tai arvostetumpi työ. Myös Me Naisissa on kerrottu perheistä, joissa eletään kahta eri elintasoa:

– Se, joka ansaitsee enemmän, voi mitätöidä toista muistuttelemalla jatkuvasti siitä, kuka maksaa mistäkin. – – Vaikka tietoista mitätöintiä ei olisikaan, pienempituloinen saattaa kyseenalaistaa oman arvonsa ihmisenä ja puolisona. Olenko ihan luuseri, kun en ansaitse rahaa perheelle? kuvaa psykologi Keijo Markova Me Naisten jutussa.

Nemko muistuttaa, että vaikka työ on tärkeä osa elämää, se ei ole ainoa arvokas asia. Yhtä lailla arvokasta voi olla vaikkapa kiltteys tai kotitöihin panostaminen.

Työmoraali

Tuntuuko, että kumppani on patalaiska ja sen vuoksi joudut aina itse tekemään kaiken? Ei todennäköisesti ole realistista odottaa, että vetelehtijä muuttuisi supertehokkaaksi, vaikka kuinka yrittäisi. Nemko ehdottaa odottamaan täyskäännöksen sijaan pienempää muutosta. Voi esimerkiksi valita yhden osa-alueen, jolla toivoo toisen yrittävän enemmän. Osa-alueen kannattaa olla tärkeä, mutta silti sellainen, jota kumppani ei ainakaan inhoa.

Tarvitsevuus

Ei ole aivan ongelmatonta, jos toinen kumppaneista tarvitsee jatkuvasti hellyyttä ja huomiota ja toinen kaipaa enemmän aikaa. Yksi vaihtoehto on yrittää tuntea iloa siitä, että voi antaa toiselle sitä, mitä hän tarvitsee. Jos se ei tunnu mahdolliselta, voi kysyä kumppanilta, olisiko tämän mahdollista saada osa tarvitsemastaan huomiosta muualta. Voisiko vaikka ystävän kanssa vietetty aika täyttää tarpeen edes osittain?

Materialismi

Toinen elää säästäväisesti, toinen shoppailee yhtenään – aikamoinen epäsuhta sekin, varsinkin, jos rahat ovat miltään osin yhteisiä. Nemko neuvoo ensin kysymään, miksi tuhlaava osapuoli kuluttaa niin paljon: onko kenties kyse yrityksestä täyttää tyhjyyden tunne vai ihan vain tylsyydestä?

Kun syy törsäämisen taustalla on selvillä, voi miettiä mahdollista kompromissia. Voisiko sopia, että tuhlari käyttäisi vähemmän rahaa johonkin tiettyyn asiaan, kuten nettishoppailuun? Myös luottokorttilaskun ja tiliotteiden läpikäymisestä voi olla hyötyä.

Uskonnollisuus

Ensinnäkin, älä yritä kiistää kumppanisi uskoa tai saada häntä luopumaan siitä. Uskonto voi antaa hänelle merkityksellisyyden tunnetta, Nemko muistuttaa.

Oli sitten uskonnollinen tai ateisti, tästä eroavaisuudesta tulee keskustella kunnioittavasti.